DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA DEAŞ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 12\'si Suriyeli, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD\'nin Adana Konsolosluğu\'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde bazı evlere baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 12\'si Suriyeli, 13 kişiyi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. ABD\'nin Adana Konsolosluğu\'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelilerin, sorgulanmasına başlandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-

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2)AYDIN\'DA BİR MAHALLE KUDUZ NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI



Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi\'nde 2 kadın ve 1 ineğin, kuduz bir kedinin saldırısına uğraması nedeniyle mahalle 6 ay boyunca karantinaya alındı.Bağcılı Mahallesi\'nde yaşayan Nuray Avcı evlerinin önünde bulunan kömürlük kapısını açınca içerde bulunan ve kuduz olduğu belirlenen bir kedinin saldırısına uğradı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan kedi aynı mahallede bulunan Özlem Urgancı\'ya ve bir ineğe de saldırdı. Kedinin saldırısına uğrayan iki kadına kuduz aşısı yapılırken, inek ise Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından itlaf edildi.Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sunay Güler yaptığı açıklamada, \"İlçemizin en uzak mahallelerinden olan Bağcılı mahallemizde bir kedinin 2 kadın ile bir ineğe saldırdığını öğrendik. Ekiplerimiz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Saldırıda bulunan kedinin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından kedinin saldırısına uğrayan 2 kadına kuduz aşılarını yaptırdık. Ölen kediyi ekiplerimiz İzmir Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsü\'ne giderek teslim etti. Kedide kuduz tespit edilmesinin ardından Bağcılı Mahallemize 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak mahalleyi karantina altına alındı. Ekiplerimiz Mahalle içerisinde bulunan tüm hayvanlara kuduz aşılarını yapacaklar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Mahalle girişindeki karantina tabelasından görüntü

- Nuray Avcı\'nın saldırıya uğradığı kömürlükten görüntü

- Mahalle içerisinde bulunan kedilerden görüntüler.

- Genel ve detay görüntü

Bahattin ALBAYRAK-AYDIN/DHA

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3)BURSA\'DA TIR\'LA KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN PANELVAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

BURSA\'nın Orhangazi İlçesinde panelvan araç karşı şeritten gelen TIR\'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen panelvan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı.Kaza saat 00.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Keramet mahallesinde meydana geldi. Orhangazi’den yüklediği soyayı Bolu’ya götürmek üzere yola çıkan 27 yaşındaki Fatih Kebapcıoğlu idaresindeki 37 PS 997 plakalı TIR, Keramet altında karşı yönden gelmekte olan 55 yaşındaki Engin Tayyare idaresindeki 16 VN 322 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüs yol kenarına savrulurken, kamyon ise kaza noktasından yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri direksiyon başında sıkışan minibüs sürücüsü Engin Tayyare’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı durumdaki TIR sürücüsü Fatih Kebapcıoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan aracın içinde sıkışan Engin Tayyare\'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Orhangazi’ye bağlı Çakırlı mahallesinde oturduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Tayyare’nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri,

-Kaza yapan araçlar,

-Detay görüntüler,

-Cesedin minibüsten çıkarılması,

-Cenaze arabasına taşınması

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)-

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