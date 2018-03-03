DHA YURT BÜLTENİ-2

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 43\'üncü gün; 2 bin 434 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE\'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 43 gün önce başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 43\'üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139\'u son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber: HATAY, KİLİS, (DHA) -

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Afrin\'deki YPG hedefleri ÇNRA ve Obüs ile yapılan atışlarla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de bulunan YPG hedefleri Kilis ve Hatay\'daki birlikler tarafından Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve Obüs ile yapılan atışlarla gece boyunca vuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan atışlar

-Mermi izi

-detay

Haber: KİLİS - HATAY (DHA)

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1083 rakımlı Keltepe\'deki çatışmanın görüntüleri

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki 1083 rakımlı Keltepe 8 askerin şehit olduğu ve 13 yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ; çatışma bölgesine takviyeye giden güvenlik güçlerinin teröristlerin bulunduğu bölgeyi havadan ve karadan yoğun ateş altına alması yer alıyor. 1083 rakımlı Keltepe dün düzenlenen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.

Görüntü Dökümü

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-Keltepe\'de bölgesinden görüntü

-Silah sesleri

-Yükselen dumanlar

-detaylar

Haber: HATAY (DHA)

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Diyarbakır\'da terör örgütünün 13 sığınağı bulundu

El yapımı patlayıcının imha anı

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 28 Şubat tarihinde başlanan operasyon, bugün sabah saat 06.00\'da sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, örgüte ait 13 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Ayrıca Lice ilçesi kırsalında bir menfeze tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.

Bugün sabah saatlerinde sona eren operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Şubat Çarşamba günü saat 10.00\'da başlanan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Müşterek Operasyonun, bugün saat 06.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarla ilgili detaylı bilgilere yerverilen valilik açıklamasında, \"Söz konusu operasyonel faaliyette; bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 13 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki stabilize yolun menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet büyük tüp ve 200 kg amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha (PAMİ) timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiştir. Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen; 200 kg Amonyum Nitrat, 10 kg amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 3 adet küçük tüp, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8\'li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi, 150 kg un ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi 3 adet battaniye, 3 çift mekap ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet kot pantolon, 13 adet kadın iç çamaşırı, 20 çift çorap, 1 adet kaşık, 6 adet maya, 14 kg salça, 27 lt sıvı yağ, 15 kg zeytin, 1 kg toz şeker, 2 kg kayısı reçeli 1.5 lt ayran, 1 adet 2.5 lt\'lik fanta, 1 adet kazan, 10 adet çaydanlık, 3 adet tepsi 2 adet çay bardağı, 40 adet plastik bardak, 2 adet plastik kasa 30 adet boş pet şişe ve 1 adet tabak, 1 paket bulaşık deterjanı 20 adet şampuan, 80 adet sabun, 34 adet kadın orkid bezi, 5 adet kolonya ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir\" denildi.

Yol kontrolleri ve narko-teröririzmle mücadele faaliyetleri kapsamında Lice ilçesine bağlı Tepe köyü hacı Arif mezrasında piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435.30 kilogram toz esrar ele geçirildiğine yerverilen valilik açıklamasında, \"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 17 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 866 şahıs ve 314 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 18 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 15 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü Hacı Arif mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 TL olan 435.30 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, anılan uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 108 bin 835 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" ifadeleri yeraldı.

Görüntü Dökümü

Askerlerin helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması

Bulunan sığınaklar

Ele geçirilen malzemelerin yakılması

Toprağa gömülü el yapımı patlayıcılar

El yapımı patlayıcının imha anı

İmha sonrası patlamının geldiği menfez

Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Diyarbakır\'da 114 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 114 köy ve mezrada dün sabah uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, bugün sabah saat 06.00 itibari ile kaldırıldı.

Üç ilçeye bağlı 114 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Boyunlu ve Yazıköy köyleri ile Gökçe, Eldeğmez ve Varlık mezraları),(Hani ilçesine bağlı olan; Kırım, Gömeç, Soylu, Yayvan Köyleri ile Veziri, Aka, Çağıl, Karmen, Ovalı ve Mazılı mezraları), (Lice ilçesine bağlı olan; Örtülü, Akçabudak, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Baharlar, Üçdamlar, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Gürbeyli, Kıpçak, Kıyıköy, Sığınak, Çıralı, Arıklı, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Budak, Dallıca, Türeli, Güçlü, Gökçe, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile Vilu, Arpacık, Kayadere, Sivritepe, Hevsel, Kilimli, Dokuzkat, Dergan, Mahmudan, Mahmutlu, Taktakülek, Ballıca, Yeniyazı, Hij, Alıçlıyayla, Gözeli, Kaynaktaşı, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gegogozer, Bilgin, Körtan, Körha, Seyrek, Sağlık, Koçmarin, Yaka, Sumaklı, Mehmedil, Gönen, Kumımirza, Muradiye, Yeşilburç, Muradiye, Konuklu, Ahmetbey, Gucik, Kola, Zıraht, Acımeşe, Mengüsü, Hacıhüseyin, Navaladiriş, Dingil, Hevselbey, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Dablo, Ayşe, Kuruca, Kolbağı, Kalkanlı, Sınır, Alataş, Bakanlar, Beğendik, Hacıcemil, Çaylarbaşı, Göçer, Esenli, Varlık, Kerpiçören ve Pınar mezraları) 2 Mart Cuma günü saat 06.00\'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 03 Mart Cumartesi günü saat 06.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz\" denildi.

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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8 yaşındaki Engelli Elif\'in evdeki hapis yaşamı, E-Okul sisteminde farkedilmesiyle sona erdi

Elazığ\'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulundere köyünde yaşayan ve belden aşağısı engelli olduğu için okula gönderilmeyen 8 yaşındaki Elif Doğan\'ın eve mahkum olan hayatı, ilçe merkezine taşınmaları ile değişti. İlçe merkezindeki Şehit Mahir Özdemir İlkokulu Müdürü Yunus Demir, E-Okul sisteminde, \"Kayıtsız öğrenci\" bölümünde Elif\'in 8 yaşında olmasına rağmen okula kayıt edilmediğini görünce önce ailesini aradı, sonra aileyi evlerinde ziyaret etti. Okula kayıt edilen Elif Doğan\'a, arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımı ile tekerlekli sandalye de alındı. Okulun asansörü Elif Doğan için aktif hale getirilerek, 8 yıldır evde mahkum bir yaşantı süren ve sadece ellerini kullanan Elif Doğan artık arkadaşları gibi eğitimine devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-Okul Müdürü Yunus Demir\'in konuşması

-Baba Haydar Doğan\'ın konuşması

-Anne Nursel Doğan\'ın konuşması

-Elif Doğan\'ın evdeki görüntüsü

-Elif Doğan\'ın tekerlekli sandalyeye oturması

-Elif Doğan\'ın okula gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)-



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Sol gözünü kaybeden işçi 105 bin TL\'ye uzlaştı

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, inşaatta demirleri sökerken fırlayan çivinin sol gözüne batması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden Hakan Şen (27), müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı görevlendirirken, Hakan Şen görüştüğü müteahhit firma yetkilileri ile 105 bin TL tazminat karşılığında anlaşma sağladı.

Erenler\'de yaşayan Hakan Şen geçen yıl Haziran ayında Adapazarı Yenigün Mahallesi\'nde çalıştığı inşaatta kolonu sökerken yerinden fırlayan çivi sol gözüne battı. Büyük bir acıyla yere yığılan Hakan Şen, tedavi altına alınırken İstanbul\'daki bir özel hastane ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gördü. Hakan Şen birçok operasyon geçirirken, sol gözünün görme yetisini yüzde 90 oranında kaybetti. Hakan Şen müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceledikten sonra konuyu Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı\'na yönlendirdi. Bunun üzerine uzlaştırmacı görevlendirildi. İnşaat işçisi ve müteahhit firma 105 bin lira tazminat karşılığında anlaşma sağlayınca dava açılmadan düştü. Hakan Şen\'in davası geçen yıl başarıyla sonuçlanan 3 bin 623 uzlaştırma dosyasından en yüksek tazminatla sonuçlanan dava oldu.

Hakan Şen, olay sırasında gözünün eline aktığını belirterek, \"Akşam üstü saat 18.00 sıraları inşaatta kolunu söküyordum. Sökerken 10\'luk çivi, esnekliğiyle fırladı gözüme vurdu. Korneası değişti gözümün. Nakil oldu ve görmüyor şuan. Devlet hastanesinde 3 ay yattım. Ondan sonra işin sahibi geldi, İstanbul\'da özel hastanede masrafları karşıladı tedavi ettirdi ama hala açılan bir şey yok. Ondan sonra zaten uzlaşma aşamaları başladı\" dedi.

Paraya karşılık gözünü vermenin acı bir durum olduğunu ifade eden Hakan Şen şöyle konuştu:

\"105 bin lira bir para talep ettik, verdiler. Uzlaştık bir şekilde ama 200 bin liraya gözünüzü verir misiniz bana? Vermezsiniz, ben de vermem gözümü 200-300 bin liraya. Ama arkadaş benimle muhatap olmasaydı ve ben bu insanın güzel bir insan olduğuna inanmasaydım ben bu uzlaşmayı uzlaşma olarak yapmayacaktım. Uzlaştırmacının etkisi oldu, bizi bir araya getirdi. Onun sayesinde uzlaştık. Artık kalfalık yapıyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Röportaj ve detaylar

Haber-Kamera: Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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Burdur\'da mevlit okutuldu

BURDUR\'da 1971 depreminde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Burdur\'da 12 Mayıs 1971 tarihinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen bölge olan merkeze bağlı Yarıköy\'deki mevlide Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileriyle vatandaş katıldı. Depremde yaşamını yitirenler için Kuran okundu, Müftü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi.

Vali Şerif Yılmaz, \"1971 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden büyüklerimizi dualarla anmak için mevlit programına iştirak ettik. Cenabı-ı hak hepsine rahmetiyle muamele etsin. Duamızı yaptık, ikramları yedik. İkramları yapanlara da, hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin. Cenabı-ı hak bir daha deprem felaketini, ülkemizde ve dünyada yaşatmasın. Ancak ülke olarak deprem kuşağı bölgesindeyiz. Dünyada deprem kuşağında yaşayan birçok ülke var. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra depremde can kaybı yaşanmıyor. Depreme dayanıklı bina yaptıktan sonra bina içerisinde ölüm olmuyor. Onun için de bizim son yaşadığımız deprem sonrası bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. Yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılaşmayı sağlamamız lazım. Kendimizi de buna alıştırmamız lazım\" dedi.

Köylülerden Süleyman Mutlu (91) deprem anına ilişkin, \"Hafif bir gürültü oldu. Sarsıntıdan 5 metre ileri fırladım. Allah bir daha o günleri göstermesin\" diye konuştu.

Süleyman Şahin (86), \"Depremde annem yıkılan evin merteklerinin altında kaldı, güçlükle çıkardık\" dedi.

Hüseyin Çiçek (86), \"Ben ev yaptırıyordum. Bir sallatın geldi, ustalar camdan atlayıp kaçtı. Köyün içi toz duman oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camiden detay

- Kuran okunması

- Milletvekili Reşat Petek\'in Kuran okuması

- Vali Yılmaz\'ın açıklaması

- Vatandaşla röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Zeytin Çekirdekleri Paris yolcusu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 2014 yılında başlatılan Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programında, müzik ve ritim eğitimi alan 47 çocuk, eğitmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Fransa’nın Paris kentinde konser verecek.

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve sayısız gönüllünün desteğiyle devam eden Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında, şuana kadar bin 700 çocuğa erişildiği açıklandı. İlçede ve bağlı mahallelerdeki 23 çocuk, Zeytin Çekirdekleri Orkestrasında keman, viyola çello ve flüt eğitimi alırken, 20 çocuk da flüt ve piyano programlarına katıldı. Oluşturulan tek sesli ve çok sesli 3 koroda 100 çocuk müzikle iç içe oldu.

Ayvalık ve İstanbul’da 25’ten fazla konser veren Zeytin Çekirdeklerine dahil olan 47 çocuk ise konser için Fransa’nın başkenti Paris’e gitmeye hazırlanıyor. Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestrası ve Korosu, Paris’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Türkiye’yi temsil etmek için hazırlık çalışmalarına başladı. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer’in katılımıyla, çocuklar ve ailelerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ayvalık’ta köy ve merkezlerindeki 11 okuldan, sosyo-ekonomik kısıtlı 8 ila 15 yaş arası 47 çocuk, ilk defa evlerinden uzaklaşacak, metropol görecek, uçağa binerek, bir çok ilki hep birlikte yaşayacak.

Zeytin Çekirdekleri Orkestrasında müzikle iç içe olan ve Paris’e gidecek kadroda yer alan Üç Kabaağaç kırsal mahallesinden 13 yaşındaki Ertan Sarıca, 14 yaşındaki Özgül Dağlı, Ümmühan Aydın ile Bulutçeşme Kırsal Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Sedef Koşmaz, orkestradaki diğer arkadaşları kadar heyecanlı. Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ile birlikte yaşadıkları mahallelerden çıkarak ilk kez İstanbul ve Ankara’yı gören çocuklar, 23 Nisan’da hayallerindeki konseri verecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor.

PARİS YOLCULARI ÇOK HEYECANLI

Konser öncesi Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Çağrı Çalışır, piyano öğretmeni Mesut Yün ve İzmir Devlet Opera Balesi Çello Grup Şefi Hakan Gürkan ile birlikte haftada 2 gün çalışmalara devam eden çocuklardan Ertan Sarıca, “Keman çalmaya 3.5 yıl önce başladım. Daha önce darbuka çalmıştım. Bergama ve Ankara’da konser verdik. Paris’te güzel bir konser olacak. 12 şarkı çalacağız, ama şarkılar zorö dedi.

Öğrenci Özgül Dağlı, hep keman çalmak istediğini ve son 3 yıldır da keman çaldığını belirterek, “İlk başta zordu ama sonra öğrendim. Heyecanlıyım. Paris’te dinleyicileri güzel bir konser bekliyorö dedi.

Bulutluçeşme mahallesinde yaşayan Sedef Koşmaz da, “Bir yıldır viyola çalıyorum. Daha önce flüt ve darbuka çalıyordum. Viyola çalarken ilk başta boynum ağrıdı biraz. Ama sonradan kolay geldi. Paris’e gideceğim için mutluyum, heyecanlıyım. İleride müziğe devam etmeyi düşünüyorumö diye konuştu.

Üçkabaağaç mahallesinde oturan Ümmühan Aydın, daha önce flüt ve darbuka çaldığını, koroya girdikten sonra da viyola çalmaya başladığını söyledi. Fransa’ya konser vermeye gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, 1 yıldır bu orkestrada olduğunu ve ileride müziğe devam etmek istediğini belirtti.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesine 2017 yılı Nisan ayında ‘Endüstri Peyzajı’ olarak giren Ayvalık’ın tanıtımına da katkıda bulunacak olan Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestra ve Korosu, UNESCO Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. UNESCO Genel Merkezi’nin yanı sıra, Opera Garnier, La villette, Eyfel Kulesi gibi birçok noktada Paris turu yapacak.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Pegasus Havayollarının ulaşım sponsoru olduğu 21-24 Nisan tarihleri arasındaki Paris ziyareti için konaklama, yemek, şehir içi ulaşımı ve etkinlik kıyafetleri edinmeleri için bağış kampanyası başlatıldı. Zeytin Çekirdekleri Proje Koordinatörü Gül Gürsoy, “47 çocuk, gönüllü eğitmenler, program sorumluları ve sponsorları olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü Türkiye’yi ve Ayvalık’ı Fransa’da temsil etmenin büyük bir sorumluluğunu taşıyoruz. Çocuklarımız da çok heyecanlı. Onlar da pek çok ilki bir arada yaşayacaklar. Çocuklarımız yarıyıl tatiliyle birlikte konser hazırlıklarına başladı. Gelin mucizeyi birlikte gerçekleştirelim. Bağışçımız olun ve siz de bir çocuğun bu güzel yolculuğa çıkmasını sağlayınö çağrısında bulundu.

Projenin Türkiye’de birçok belediyeye örnek olmaya başladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, “Ankara’dan İstanbul’dan davetler geliyor. Ayvalık’ımız için Fransa davetinin çok büyük gurur olduğunu düşünüyorum. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Pırıl pırıl çocuklarsınız. 3 gün boyunca ülkemizi temsil edeceksiniz, bunu orada unutmamanız gerekiyor. Orada birbirinize uyumunuz çok önemli. Çocuklarımız çok özel ve geleceği için çok önemli eğitimler alıyor. Bu konuda onlara olanak sağlayan öncelikle ailelerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bunun sonucunda müthiş bir özgüvene sahip olacaklar. Bu özgüven, hayatı kazanmalarında en büyük kazanım olacakö dedi.

Zeytin Çekirdekleri Derneğine bağışta bulunmak isteyenlere şu hesap numaraları verildi:

Garanti Bankası Ayvalık Şubesi, Hesap No:789/6298065, IBAN: TR93 0006 2000 7890 0006 2980 65, EURO-IBAN TR39 0006 2000 7890 0009 0967 11

Görüntü Dökümü:

-Çalışmalardan görüntü

- köyde yaşayan 4 çocukla röp

HABER-KAMERA: KADRİ KAYA / AYVALIK(BALIKESİR), (DHA)

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Zeytin kütüğüne hayat veriyor

İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Fikri Mutlu, kurumuş zeytin ağaçlarından soyut figürler hazırlayarak yeniden hayat veriyor.

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı yerlerinden topladığı kurumuş zeytin ağaçlarının kütükleri, Fikri Mutlu\'nun elinde hayat buluyor. Dalları budanan, büyük gövdeli zeytin ağaçları, Fikri ustanın dokunuşunun ardından hayvan figürüne dönüşüyor. Meslek lisesinin mobilya bölümünden mezun olan ve kendini bildiğinden beri ağaç oymacılığı sanatıyla ilgilenen Fikri Mutlu, soyut çalışmalar yaptığını belirterek, \"Ölmüş, kurumuş ve budanan büyük gövdeli zeytin ağaçlarının en ince dalını dahi kullanıyorum. Lisedeyken ufak dallardan kuş tasarlayarak bu işe başladım. Hobi amaçlı yapıyordum, yıldan yıla kendimi geliştirdim. 28 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ağaç kütüğünü oyup kuş, balık, kelebek, tavus kuşu yada kartal gibi figürler hazırlıyorum. Boyutuna göre 2 hafta ile 2 ay arasında zaman ayırmam gerekiyor\" diye konuştu.

YABANCI ÇOCUKLARA HEDİYE

Altı yıldır belediye için çalıştığını belirten Mutlu, bu yıl 23 Nisan\'da, Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği için ilçeye gelecek yabancı çocuklara hediyelikler hazırlamaya başladı. Yaklaşık 200 çocuğa kalemlik tasarlayan Mutlu, \"Gelecek misafirlerin sayısına göre bazı modeller çıkardım. Sonra kalemliği seçtik. Beni tanıyanlar, özel çalışma istiyor. Hammadde önüme gelince önce hayal ediyorum sonra eser ortaya çıkınca büyük bir haz alıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvan figürü işlenen kütüklerden görüntü,

-Fikri Mutlu\'nun çalışırken görüntüsü,

-Fikri Mutlu ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Elazığ\'da, 150 yıllık Osmanlı kehribarı tespihi 35 bin liraya satışa çıkarıldı

OSMANLI İmparatorluğu yıkıldıktan sonra üretimi durduğu için en değerli tesbihler arasında yer alan Osmanlı Kehribarından yapılma tespih, Elazığ\'da 35 bin liradan satışa sunuldu. 1972 yılından itibaren tespih satan 53 yaşındaki Mehmet Özen, 46 yıl önce tespih satan babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, \"1972-1986 yılları arasında babam bu dükkanda duruyordu. Şimdi ise ben bu mesleği devam ettiriyorum. Sattığımız tesbihler, yeni sıkma kehribar, eski Osmanlı kehribarları, damla kehribar, kuka, fil dişi ve katalin çeşitlerinden oluşuyor\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Tesbih dükkanından görüntü

-Osmanlı kehribarından görüntü

-Mehmet Özen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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