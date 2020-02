DHA YURT BÜLTENİ-2 

Raco için operasyon başladı



Afrin\'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi. Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco\'ya ilerleyişi DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi.

Haber: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

Afrin\'de şehit olan 8 asker

1) JANDARMA UZMAN CAVUŞ ARİF DEMİREL (24) (KASTAMONU)

2) JANDARMA ASTSUBAY UĞUR PALANCI (28) (İZMİR)

3) JANDARMA UZMAN CAVUŞ BURHAN AÇIKKOL (24) (ISPARTA)

4) JANDARMA ASTSUBAY CAVUŞ ABDULLAH TAHA KOÇ (23) (KONYA)

5) JANDARMA UZMAN ONBAŞI RIDVAN ÇEVİK (26) (ERCIS- VAN)

6) JANDARMA UZMAN CAVUŞ RECEP ÇETİN ( ) (ESKİŞEHİR)

7) JANDARMA UZMAN CAVUŞ MEHMET DİNEK (22) (NAZİLLİ/AYDIN)

8) JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA OZAN GÖKÇE ( ) (HATAY)

Haber: HATAY (DHA)

Diyarbakır\'ır 3 ilçesine bağlı 104 mezra ve köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR\'ın 3 ilçe kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 104 köy ve mezrada, bugün saat 06.0e0\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı toplam 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek veya malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir\" denildi.

Valilik açıklamasında, düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy isimleri ise şöyle sıralandı:

\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Boyunlu ve Yazıköy köyleri ile Gökçe, Eldeğmez ve Varlık mezraları),(Hani ilçesine bağlı olan; Kırım, Gömeç, Soylu, Yayvan Köyleri ile Veziri, Aka, Çağıl, Karmen, Ovalı ve Mazılı mezraları), (Lice ilçesine bağlı olan; Örtülü, Akçabudak, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Baharlar, Üçdamlar, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Gürbeyli, Kıpçak, Kıyıköy, Sığınak, Çıralı, Arıklı, Çağda, Dibekköy, Yolçatı, Budak, Dallıca, Türeli, Güçlü, Gökçe, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile Vilu, Arpacık, Kayadere, Sivritepe, Hevsel, Kilimli, Dokuzkat, Dergan, Mahmudan, Mahmutlu, Taktakülek, Ballıca, Yeniyazı, Hij, Alıçlıyayla, Gözeli, Kaynaktaşı, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gegogozer, Bilgin, Körtan, Körha, Seyrek, Sağlık, Koçmarin, Yaka, Sumaklı, Mehmedil, Gönen, Kumımirza, Muradiye, Yeşilburç, Muradiye, Konuklu, Ahmetbey, Gucik, Kola, Zıraht, Acımeşe, Mengüsü, Hacıhüseyin, Navaladiriş, Dingil, Hevselbey, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Dablo, Ayşe, Kuruca, Kolbağı, Kalkanlı, Sınır, Alataş, Bakanlar, Beğendik, Hacıcemil, Çaylarbaşı, Göçer, Esenli, Varlık, Kerpiçören ve Pınar mezraları) 2 Mart Cuma günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır\"

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

Mazgal ve engelli rampası hırsızlığı kamerada

İZMİR\'de at arabasıyla yollardaki mazgal demirlerini çalınması ile hurdacılık yapan sepetli motosikletli kişilerin işyeri önündeki engelli rampasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziemir\'de bir etüt merkezinin önündeki mazgal demirleri at arabalı kimliği belirsiz üç kadın tarafından çalındı. Kadınların mazgallardan birini söküp götürdükleri, diğerini sökmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Konak ilçesindeki Gıda Çarsısı\'nda da bir işyerinin önünde duran engelli rampası, kimliği belirsiz üç kişi tarafından sepetli motosiklete koyularak, çalındı. Engelli rampasını çalan kişilerin sabah saatleri olmasına rağmen rahat tavırları ise yine işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İşyeri sahipleri şikayetçi olurken, polis mazgal ve engelli rampasını çalan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

İZSU yetkilileri de hırsızların mazgalları genelde gece saatlerinde çaldıklarını belirterek, bunun önüne geçemediklerini, ancak olumsuz bir durum yaşanmaması için çalınanların yerine yenisinin takıldığını belirtti.

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

Afrin\'e Ankara\'dan yardım TIR\'ları ve yıkılan okulları yeniden inşaası için uzman ekipler yola çıktı

Afrin\'in terörden temizlenen 2 köyde eğitimin aksamaması 2 okulun tadilatını yapılacak

Zeytin Dalı Harekatı\'ndakapsamında kurtarılmış köy ve beldeler için yardım tırları Ankara Keçiören\'den yola çıkarak dualar eşliğinde uğurlandı. Afrin\'e giden yardım konvoyunda 22 kişilik uzman ekip kurtarılmış bölgelerdeki okulların inşaasını gerçekleştirecek ve çocuklar için de oyun-park alanları oluşturacak.

Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin\'e giden TIR\'ları, Keçiören Belediyesi belediye önünden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve çok sayıda vatandaş tarafından uğurlandı. . Afrin\'e giden yardım konvoyunda 22 kişilik uzman ekibin kurtarılmış bölgelerdeki okulların inşaasını gerçekleştirecek ve çocuklar için de oyun-park alanları oluşturacağı belirtildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, \"Yaklaşık 2 bin 200\'ü geçen teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Sivil hassasiyeti gözetilerek yürütülen; Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmayı ve sınırlarımızdaki terör tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı, milletimiz var gücüyle desteklemektedir. Zorlu bir coğrafyada, zorlu kış şartlarında mücadele eden ordumuz ve şefkati, merhameti ve kudretiyle bölgedeki masum insanların hamisi olan ülkemiz, tek bir sivilin burnunun kanamaması noktasında olağanüstü özen göstermektedir. Orada yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Ülkemizin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğuna bölgeye giden ekiplerimiz vasıtasıyla yakınen tanık olmaktayız.\"dedi.

2 OKULUN TADİLATI VE OYUN PARKI

22 kişilik uzman ekibin Afrin\'in terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde eğitimin aksamaması ve bölgenin gündelik hayatına dönmesi için 2 okulun tadilatını yapacağı, okul ekipmanları, kırtasiye ve kıyafet yardımında da bulunacağı belirtildi. Ayrıca çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi de yapılarak bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunacakları açıklandı. Ekipte yer alan psiko -sosyal destek uzmanlarının da terörden temizlenen yerleşim yerlerinde çocuklara ve bölge halkına destek olarak yaralarını saracağı belirtildi.

Haber-Kamera: ANKARA (DHA)

Öldürüp, gömdüğü amcasının son sözü, \'Çocuklarım sana emanet\' olmuş

KONYA\'da 1,5 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ebubekir Kızoğlu\'nun (31), yeğeni Abdullah Kızoğlu (36) tarafından tabancayla başından ve bacaklarından vurularak öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. İstanbul\'da yakalanan ve suçunu itiraf eden Abdullah Kızoğlu, ilk ifadesinde amcasına 150 bin lira borcu olduğunu ve amcasının \"Ya borcunu ver, ya da eşini\' demesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Abdullah Kızoğlu\'nun ayrıca amcasını gömdüğü yere zaman zaman gidip mezarı başında ağlayıp, dua ettiği, cesedini köpekler çıkarmasın diye de hafriyat döktüğünü belirtildi.

Canan Kızoğlu, 17 Ağustos 2016 günü polis merkezine giderek eşi Ebubekir Kızoğlu\'nun kayıp olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası evli ve 2 çocuk babasının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu\'nun ailesiyle yaptığı detaylı görüşmede dekorasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğlu\'nun son olarak ortağı ve yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.

KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN\'A GİTMİŞ

Araştırmalarını derinleştiren polis, Abdullah Kızoğlu\'nun amcası Ebubekir Kızoğlu\'nun kayıp olmasından 4 ay sonra kaçak yollarla Azerbaycan\'a gittiğini ve 8 ay boyunca da bu ülkede kaldığını belirledi. Polis ayrıca biri imam nikahlı iki eşi ve 1 çocuğu bulunan Abdullah Kızoğlu\'nun Konya\'ya eşlerini ve çocuğunu da görmeye gelmemesinden şüphelendi. Abdullah Kızoğlu\'nun yaklaşık 6 ay önce yasal yollarla ülkeye giriş yaptığını belirleyen polis, Kızoğlu\'nun havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kayıp başvurusu olduğunu öğrendiği, evrak işlemlerini tamamlandıktan sonra Türkiye\'ye giriş yaptığını belirledi.

İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Cinayet büro ekipleri, Abdullah Kızoğlu\'nun ilk önce Yalova\'da bir fabrikada çalıştığı daha sonrada bir fabrikanın iş başvurusu için İstanbul\'a gittiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Konya\'dan gönderilen ekip Abdullah Kızoğlu\'nu Alibeyköy ilçesinde kaldığı evde dün sabaha karşı yakaladı.

AMCASINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

İstanbul\'dan Konya\'ya getirilen Abdullah Kızoğlu, amcasını öldürüp, gömdüğü merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi\'nde bulunan sulama kanalının kenarına getirildi. Kızoğlu, tüm soğukkanlılığıyla amcasını gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu\'na ait kemikler bulundu.

YA BORCUNU VER YA DA EŞİNİ

Amcasını öldürdüğünü itiraf eden Abdullah Kızoğlu\'nun polisteki ilk sorgusunda, \"Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya\'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, \'Ya borcunu ver ya da eşini\' demesi üzerine tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini ise yaktım.\" dedi.

ÇOCUKLARIM SANA EMANET

Abdullah Kızoğlu ifadesinin devamında, \"Amcamı ilk önce bacaklarından vurdum. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana \'çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak\' dedi \" diye konuştu.

MEZARI BAŞINDA AĞLAYIP, DUA ETMİŞ

Amcasını öldürdükten sonra üzerine bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan Kızoğlu, \" Amcamı gömdükten birkaç gün sonra oraya gittim. Etrafta çok köpek vardı. Cesedi çıkartabilirler diye cesedin üzerine büyükbaş hayvan kemikleri attım. Onun üzerine de bir kamyon hafriyat döktüm. Gömdüğüm yer evime bir kilometre uzaklıkta. Ara ara amcamı gömdüğüm yere gittim. Azerbaycan\'a gidinceye kadar oraya gidip, dua edip ağladım\" dediği öğrenildi.

Abdullah Kızoğlu, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA)

Mantar üreticileri Mehmetçiğe destek için mantar sattı

Kayseri\'de mantar üreticileri, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği yanında stant kurup, günlük kazançlarını Afrin\'de terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğe bağışladı.

Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi yanında stant kuran dernek üyeleri, yarım kiloluk paketler halinde ürettikleri ve 5 TL\'den satışa sundukları mantarlardan elde edilen geliri de Mehmetçiğe destek için bağışladı. \"Bugünkü kazancımızı Afrin\'de mücadele eden Ordumuza bağışlıyoruzö pankartı önünde kurulan standa da vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Stant çevresinde aynı zamanda dikkat çekmek için davul-zurna ile \"Ölürüm Türkiyemö şarkısı çalındı. Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, Afrin\'de terör örgütlerine yönelik mücadele veren Mehmetçiğe ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirterek, \"Ordumuzun ihtiyacı yok. Çünkü devletimiz zaten gerekli desteği veriyor ama burada önemli olan birliktelik mesajı vermek. Biz bunu amaçlıyoruz. Millet olarak ordumuzun yanında olduğumuzu gösterip, dünyadaki zalimlere mesaj vermek istedik. Yoksa mantardan gelen 3 kuruşa kimsenin ihtiyacı yok ama birliktelik önemli. Biz dünyaya bu mesajı vermek için bunu yaptık. Onların kutsal vazifelerin yanında bizim yaptığımızın hiçbir önemi yok. Ama burada gerçekten güzel olaylara da şahit olduk. Örneğin bir öğrencimizin cebinde 2,5 lirası vardı. Utandı sanki, onu bırakıp gitti, hemen çağırdık, konuştuk, teşekkür ettik. İşte bizde bu inanç, birliktelik varken korksun tüm zalimlerö diye konuştu. Yılmaz, yaklaşık 600 paket mantarı satışa sunduklarını ifade ederek, \"Vatandaşlarımız da sağ olsunlar yoğun ilgi gösteriyor. Herkes elinden gelen desteği Mehmetçiğimize vermeli. Örneğin elma üreticisi elmasını ya da diğer üreticiler ürettikleri ürünleri birlikte faaliyet yaparak Mehmetçiğimizi desteklemelidir. Böylece dünyaya birliktelik mesajı veririz. Şehitlerimizin, Gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmamız lazım. Biz de çıkacağız. Yarım kiloluk paketleri 5 TL\'den satışa sunduk ve bugünkü gelirimizi olduğu gibi Mehmetçik için bağışladıkö dedi.

\"1050 TL\'Yİ MAKBUZ KARŞILIĞI TESLİM ETTİK\"

Diğer yandan kurdukları stantta 296 paket mantar sattıklarını kaydeden Yılmaz, \"Geriye kalan mantarlarımızı da şehit yakınları, gazilerimize hediye olarak verdik. Toplamda 1050 TL\'lik satış yaptık. Bu parayı da ilgili yerlere ulaştırılmak üzere Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan\'a, makbuz karşılığı teslim ettikö diye konuştu.

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

Şırnak\'ta 4 Cumhurbaşkanı, 7 Başbakan, 16 Bakan ve 11 Vali eskiten Şırnak-Cizre yolu Haziran\'da açılıyor

Şırnak\'ta, adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak-Cizre arasında yapılan ve bir kısmı Cudi dağının altından açılan tünellerden geçen duble tamamlandı. Haziran ayında trafiğe açılması beklenen karayolunun yapımı sırasında bugüne kadar 4 Cumhurbaşkanı, 7 Başbakan, 16 Ulaştırma Bakanı ve 11 Vali değişirken, 45 dakika olan Şırnak-Cizre arasındaki uzaklık, 15 dakikaya inecek. Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhyettin Caner, yolun bir an önce faliyete geçmesi için çağrıda bulunarak, \"Şırnak-Cizre arasındaki eski yol kötü olduğu için hergün trafik kazaları meydana geliyor. 1-2 ay önce bu yolda meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti\" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

Diyarbakır Silvan\'daki 158 yıllık Konak, onarım için ödenek bekliyor

Diyarbakır\'ın Silvan ilçe merkezinde bulunan ve 1860 yılında yapılan Ali Ağa Konağı, ilgisizlik yüzünden yıkılma ile yüz yüze kalırken, aynı mahalledeki diğer tarihi evler de sokaktan geçen vatandaşlar ve öğrenciler için büyük risk oluşturuyor. Ali Ağa\'nın torunlarından Galip Özkan, Tescilli yapı olan konağın restorasyonu ve onarımı için 2 kez ödenek başvurusundu bulunduklarını ancak başvurularının sonuçsuz kaldığını belirterek, \"Devlet ne yaptırıyor, ne de yıktırıyor. Gücümüz olmadığı için de devletin yardımını bekliyoruz\" dedi.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR - (DHA)-

Kanlı Tabya\'ya ziyaretçi akını

Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için Kars\'ta yapılan ve adını Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir tabur askerin şehit olması nedeniyle \'Kanlı Tabya\' olarak anılan \'Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi\' ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçilerini tarihte kısa bir geziye çıkaran Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi\'nde şehitlerin sonsuzluğunu yansıtan aynalar görenleri etkiliyor.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Çiftçilere kayısı fidanı dağıtıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi\'nin ortaklaşa yürüttüğü \'Iğdır kayısısını geliştirme projesi\' kapsamında 72 çiftçiye 8074 kayısı fidanı dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, Doğu Anadolu Bölgesinin meyvecilik potansiyeli en yüksek ilinin Iğdır olduğunu söyledi. Yolcu, \"Kayısı fidanları ile birlikte ilimiz ortalama 810 dekar yeni kayısı bahçesine kavuşacak . Iğdır kayısı varlığı yüzde 2,5 artış sağlayacaktır\" dedi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

Turistlerin dikkati köpeği kurtardı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sahil yolunda tavşan kovalarken yarığa sıkışan sokak köpeği, bölgedeki turistlerin dikkati sayesinde belediye ekiplerince kurtarıldı.

Deniz Caddesi\'nde dere yatağı üzerine kurulan, Kuğulu Park ve sahil yolunu birbirine bağlayan köprünün birleşim noktasının altındaki yarıktan köpek havlaması duyan Rus turistler, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun geldi. İnceleme yapan Fevzi Uzun, köpeğin yerini tespit etti. Köpeğin bulunduğu noktaya erişimin olmaması nedeniyle bu kez Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yardım istendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hiltiyle köprü ayağındaki beton kısmı kırarak köpeğe ulaşmaya çalıştı. Rus tatilciler de çalışmaları izledi, köpeğin zarar görmemesi için zaman zaman ekipleri yönlendirdi.

Aşırı ses ve kırımın etkisiyle bulunduğu yerden yarığın ön tarafına gelen köpek, veteriner hekim Fevzi Uzun tarafından yakalanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Turistler ve çalışmaları izleyenler kurtarma ekiplerini alkışladı.

Köpeği kontrolleri için Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevine götüren Fevzi Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tavşan kovalarken yarıktan içeri girdiğini öğrendiklerini söyledi. Uzun, \"Kısırlaştırıp serbest bıraktığımız erkek köpek. Delikten baktığımızda köpeğin ayaklarının hareket halinde ama sıkışık olduğunu gördük. Ulaşamadığımız için Fen İşleri Müdürlüğü\'nden yardım istedik. Sağ salim kurtardık. Şu an için görünürde yarası, kırığı yok. Bakım merkezine götürüp kontrollerini yapacağız\" dedi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -

Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4\'ü, 15 yavru doğurdu.

Van Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan Van kedilerinin 2018 yavruları, dünyaya gözünü açtı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulam Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her sene başında bir hedef belirlediklerini ve bu hedeflerini biraz daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirterek,\" Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2018 yılının ilk yavrularını almaya başladık. Dolayısıyla her sene başında biz kendimize bir hedef belirliyoruz ve bu hedefimizi biraz daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Bizim geçen sene buraya getirdiğimiz anneler ile birlikte anne kedi sayımızda bir artış meydana geldi. 2018 yılında annelerimizde bir önceki yıla göre daha fazla yavru elde edeceğimizi umuyoruz. Bu yıl 100\'ün üzerinde yavru Van kedisi almayı hedefliyoruz\" dedi.

Titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4\'ü, 15 yavru dünyaya getirirken, Prof. Dr. Kaya, araştırma merkezi olarak kedilerde gençleştirme çalışması yaptıklarını ve bu çalışmaların olumlu sonuçlar aldıklarını da söyledi. Prof. Dr. Kaya, \"Anneler gençse ve kaliteliyse bundan aldığımız yavru sayısı hem daha fazla oluyor, hem de daha kaliteli oluyor. Göreve başladığımızdan bugüne gençleştirme çalışması başlatıyoruz. Bu gençleştirme kapsamında annelerimiz her sene daha da kaliteli hale gelebiliyor. Önceden çiftleştirmek istemediğimiz bazı hayvanları çiftleştirmek zorunda kalıyorduk. Ama artık öyle bir durum söz konusu değil, orijinalliğinden hiç şüphemizin olmadığı, sertifikası olan anneleri çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla bu da yavru kalitesinde ve saflığında ciddi şekilde ilerleme sağladığımızı gösteriyor\" dedi.

Kedilerin bakım ve aşı işlemlerinin titizlikle yapıldığını anlatan Prof. Kaya şöyle devam etti:

\"Her dönemin kendine göre bakım şartları meydana geliyor. Gebelik döneminde farklı, süt verme döneminde farklı yaklaşıyoruz. Geçen seneden aşılamalarını, bakımlarını tamamladık. Hayvanlarımızı çiftleşmeye başladı, şu an birinci grup doğumlarımızı almaya başladık, biz bu sene 4 grup halinde doğum alacağız. Dolayısıyla ilk yavruları şimdi almış oluyoruz.\"

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

Şehitler ve Mehmetçik için dua okuyup, mesaiye başladılar

İL Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğrenci ve öğretmenlerin şehitler için indirdiği hatimlerin duasını okuyarak mesaiye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve personeli katıldı. Programda Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı okullarda öğrenci ve öğretmenlerin indirdiği hatimlerin duası okundu. Afrin\'de görev yapan askerler içinde dua eden personel ardından mesaisine başladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, \"Allah bu millete acılar göstermesin. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin arkasından dua etmek için bir araya geldik. Dün de bir okulumuzda bununla ilgili bir kermes düzenlendi. Bu vesileyle öğretmenlerimizi ordumuza yardıma davet ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

Lokantacılar Odası artan yemekleri sokak ve yaban hayvanları için topladı

KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası, sokak, ev ve yaban hayvanları için oda üyesi esnaftan artan yemekleri topluyor. Esnafın odaya haber vermesi ile birlikte kapı kapı gezilerek toplanan yemeklerle hayvanlara sahip çıkılıyor.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda bir süre önce yapılan genel kurulun ardından göreve seçilen Altan Aydemir, lokantalarda artan yemeklerin hayvanlar için toplanmasına yönelik projesini hayata geçirdi. 618 üyesi bulunan odada esnaflara yapılan duyurunun ardından proje başlatıldı. Projeye destek veren esnaflar, oda ile iletişime geçerek, artan yemek artıklarını, kemikleri sabah kapılarını çalan görevlilere veriyor. Görevlilerde artan yemekleri kapı kapı toplayıp, ardından sokak ya da yaban hayvanlarına veriyor. Diğer yandan projeyi duyan ve evlerinde ya da bahçelerinde köpek besleyen vatandaşların da odaya başvurarak bu konuda talepte bulunduğu belirtildi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de toplanan yiyecekleri yaban hayvanları için doğaya bıraktı. Aydemir, ayrıca kendilerine talepte bulunan ve bahçelerinde köpek besleyen vatandaşlara da yardımcı olduklarını belirterek, hizmetin imkanlar ölçüsünde onlara da ulaştırıldığını söyledi. Seçilmeden önce bu projeyi gündeme getirdiklerini ve projenin kamuoyundan ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Aydemir, “Üyelerimizle birlikte söz verdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizden birini hayata geçirdik. Özellikle kış nedeniyle sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hayvanlara yemek artıklarını, yani kemik, ekmek, et yemeklerinden arta kalanları esnafımızın haber vermesi üzerine toplayarak belirlenen noktalara bırakacağızö dedi. Bu konuda oluşturulan ekibin projeye destek veren esnafların kapısını çalıp, toplanan yiyecekleri teslim aldığını kaydeden Aydemir, “Kayseri esnafı sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkıyor. Hayvanlar için toplanan yemek artıklarını bundan böyle dağlık alanlara veya belirlenen noktalara bırakacağız. Evlerinde ya da bahçelerinde köpek besleyen vatandaşlarımızda bize talepte bulunmaya başladı. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Örneğin Talas’ta bahçesinde biri sakat olmak üzere 5 köpek besleyen bir vatandaşımız da bu konuda bize talepte bulundu. Bu talebini yerine getirdik. İmkanlar ve olanaklar ölçüsünde bu yöndeki talepleri de yerine getireceğiz. Bunun yanında sokak ve yaban hayvanları için de belirli noktalara yiyecek bırakıyoruz. Destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte hayvanlara sahip çıkacağız. Çünkü dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Hele hele bu kış günlerinde onların bize daha çok ihtiyacı varö diye konuştu.

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

Bu oto tamircisi çok farklı

Müşterileri için bağlama çalıp, türkü söylüyor, şiir okuyor

MUĞLA\'da otomobil tamirciliği yapan 47 yaşındaki Mustafa Özsoy, vakit buldukça yazdığı şiirleri kitaplaştırdı. Özsoy, işyerine gelen müşterilerine bağlama çalarak türkü söylüyor, şiir okuyor.

Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'nin Küçük Sanayi Sitesi\'nde kendine ait işyerinde otomobil tamirciliği yapan, evli ve 2 kız çocuğu babası Mustafa Özsoy, gün boyu araç tamir ederken, içindeki sanat aşkını da hiç yitirmedi. Tek başına çalışan oto tamircisi Özsoy, meraklı olduğu şiir yazma tutkusunu, kitap haline getirdi. Özsoy, 88 şiirinin yer aldığı, aşk ve doğa temalarını işlediği \'Muğla\'nın Kafesi\' isimli kitabını piyasaya sürdü.

Renkli kişiliğiyle tanınan Özsoy, sabah işyerini açar açmaz önce tavuklarına yem veriyor. Gün içinde ise dükkanına gelen ve kendisini tanıyan müşterilerine; talepleri ya da verdiği molalarda bağlama çalıp, türkü söylüyor. Müşterileri de hizmetten memnun kalıyor.

Tamirciliğin yorucu bir iş olduğunu belirten Mustafa Özsoy, \"1987 yılından bu yana şiir yazıyorum. Şiirlerimi kitap haline getirmek uzun zamandan beri hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gün boyu birçok aracın tamiriyle uğraşıyorum. Dışarıdan bakıldığında, yağ ve pas içindeki otomobil tamircileriyiz belki ama, bu sanata bağlı olmadığımız anlamına gelmemeli. Sanat benim yaşamının vazgeçilmezi. Yıllar önce yerel bir televizyonumuzda \'Gönül Dostları\' adı altında sanat içerikli bir program da yapıyordum. Gündüzleri sanayi sitesinde mesai yaparken, akşamları da şiir yazmaya çalışıyordum. Bazen çalışırken bile şiir yazma isteğim gelebiliyor. Bu gibi durumlarda küçük notlar alarak şiirsel çalışmalarımı gerçekleştirebiliyorum. Şiir yazmaya devam ediyorum. Bu yılın sonuna kadar ikinci kitabımı piyasaya sürmek istiyorum\" diye konuştu.

Müşterilerden Hayri Yılmaz, \"Mustafa beyi sanata verdiği önemden dolayı tebrik ediyorum. Dükkana geldiğimizde saz çalmasını rica ederiz. Kendisi bize türkü söyler, şiir okur. Araba tamir ettirmek bizim için keyifli bir hal alıyor\" dedi.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Datça\'nın ciğerlerini yakmakla suçlanmıştı beraat etti

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, kentin ciğerlerini yakan orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan geçici orman işçisi 30 yaşındaki Aykut Sönmez, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. Olaydan 5 gün önce Savcılığa gönderilen isimsiz bir ihbar mektubuyla suçlandığını belirten Sönmez, \"112 gün haksız yere hapis yattım. Şimdi gerçek suçluların bulunarak, adaletin önüne çıkarılmasını istiyorum\" dedi.

Datça\'nın Gökova körfezine bakan Ege kıyılarındaki Kızlan Mahallesi Gereme Mevkiinde 1 Kasım 2017\'de çıkan yangında, 30 hektarlık kızılçam ormanı yanıp kül oldu. Datça Orman İşletme şefliğinde geçici işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Aykut Sönmez, olay günü akşam saatlerinde yangın söndürme ekibinde görev yaparken, arazözünün başında jandarma tarafından gözaltına alındı. Kasten orman yakmak suçundan hakkında adli işlem yapılan Sönmez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 22 Şubat\'ta yapılan ilk duruşmada hakkında beraat kararı verilen Sönmez, şimdi adaletin yerine getirilmesini ve gerçek suçluların bulunup yargıya teslim edilmesini bekliyor.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI ÖĞRENİNCE ŞOKE OLMUŞ

İlk duruşmada beraat ettikten sonra avukatı Şafak Sargın ile birlikte DHA\'ya konuşan Aykut Sönmez, yaşadıklarını anlattı. Olay günü izinli olduğunu, çağrı gelince arozözünün başına geçerek yangına ilk müdahale eden ekibe katıldığını ifade eden Sönmez, \"İlk yangın noktasını kontrol altına almıştık ki, 2-3 kilometre mesafede başka bir noktada yangın başladığı bilgisi gelince oraya geçtik. Burada söndürme çalışması yaparken, jandarma tarafından gözaltına alındım. Önce neden gözaltına aldıklarını anlayamadım. Olay günü izinli olduğum için iki bira içmiş ve sonra göreve koşmuştum. Alkollü olarak araç kullandığım gerekçesiyle gözaltına alındığımı sanıyordum. Suçlamayı öğrenince şoke oldum\" dedi.

Olaydan 5 gün önce 26 Ekim 2017 tarihinde, Cumhuriyet Savcılığı\'na gönderilen isimsiz bir ihbar mektubunda suçlandığını belirten Sönmez, \"Datça\'da meydana gelen yangınları benim çıkardığımı iddia etmişler. Hatta yetinmemişler, bundan sonra meydana gelecek orman yangınlarının da sorumlusu olduğumu yazmışlar. Bu isimsiz mektup hayatımı kararttı. 112 gün haksız yere hapis yattım. Şimdi gerçek suçluların bulunarak, adaletin önüne çıkarılmasını istiyorum\" diye konuştu.

\"ORMAN İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM\"

Ailece ormandan geçimlerini sağladıklarını söyleyen Sönmez, \"Babam orman işçisi, annem makilik alanların ağaçlandırmasında iş alıyor. Orman yangınları sonrası kesim ve bakım gibi hiçbir işimiz yok. Yangınlardan menfaatimiz söz konusu değil. En ağrıma giden olay, ekmeğini yediğim, gerektiğinde hayatımı bile verebileceğim, canım kadar sevdiğim ormanı yakmakla suçlanmam oldu\" dedi.

EN UFAK DELİL YOK

Aykut Sönmez\'in avukatı Şafak Sargın ise, kovuşturma ve soruşturma evresinde toplanan deliler, elde edilen kamera kayıtları ve ceza yargılaması safhasında dinlenen tanık ifadelerinin, müvekkilinin yargılamaya konu suçu işlediğinin göstergesi olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Olaydan 5 gün önce Datça Cumhuriyet Savcılığına gönderilen isimsiz ihbar mektubunun da düşündürücü olduğunu belirten Sargın, \"Bu mektubun, tüm şüphelerin müvekkilimin üzerine yönlendirilmesine yönelik olduğu kanısına sahibiz. Müvekkilinin aleyhine en ufak bir delil bile bulunmadı. Adli sürecin tamamlanmasından sonra iade-i itibar için hukuksal mücadelemiz sürecek\" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

