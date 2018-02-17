DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

İZMİR\'in Çiğli ilçesindeki 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalktıktan sonra bir süre sonra düşen eğitim uçağında bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Şehit Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın cenazeleri, İzmir\'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü\'nden dün sabah saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan için Çiğli 2\'nci Üs Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile şehitlerin yakınları katıldı. Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Kadıoğlu\'nun yaptığı kısa konuşmadan sonra Çiğli Müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar\'ın yaptığı duanın ardından, şehitlerin cenazeleri uçakla memleketlerine gönderildi. Bal\'ın cenazesi bugün Bursa\'daki Hatuniye Camii\'nde kılınacak öğle namazının ardından Yenişehir Şehitliği\'ne, Gökdoğan\'ın cenazesi ise Ankara\'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak öğle namazının ardından Iğdır Mahallesi Mezarlığı\'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit yakınlarından görüntü

- Cenazelerin kargo uçağına bindirilmesinden görüntü

- Tören alanından görüntü

- Protokol üyelerinden görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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2)TOKAT\'TA ÖĞRENCİLERDEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

TOKAT\'ta Gazipaşa İlkokulu öğrencileri Suriye\'nin Afrin bölgesinde mücadele eden askere destek olmak amacıyla, bedenleriyle \"Zeytin Dalı\" yazdı. Kent merkezinde Çay Mahallesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu\'nda eğitim gören 125 öğrenci okul bahçesinde bedenleriyle \"Zeytin Dalı\" yazarak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik yürüttüğü harekata destek verdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler \"Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\", \"Tokat\'tan Mehmetçiklere Selam Olsun\" sloganları atarak el salladı. Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Ahmet Emre Faç, \"Öğrencilerimiz ile birlikte 1 haftadır bu figürü çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlerden istekte bulundular. Suriye\'deki askerlerimiz için bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Biz de bu figürü bulduk ve \'Zeytin dalı\' diye yazdık. Her gün dualarımızla biz onlarlayız. Şu anda elimizden gelen bu. Mutluyuz ve gururluyuz, böyle bir orduya sahip olduğumuz için\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrehncilerin görüntüsü

-Zeytin Dalı yazmaları

-Öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(138 mb)

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3)OTOMOBİL, TIR\'A ÇARPTI: 3\'Ü AĞIR, 4 YARALI

KONYA\'da aynı yöne giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 3\'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Bayram yönetimindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden Tahir İnci yönetimindeki 16 MBT 75 plakalı TIR\'a çarptı. Otomobilin TIR\'ın altına girdiği kazada, sürücü Bayram ile yanındaki Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz\'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

TIR şoförü Tahir İnci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Polis ekipleriin incelemeleri

- Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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4)KEŞAN\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde belirlenen 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Evlerde narkotik detektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

-Emniyet önündeki polis araçları

-Özel harekatçı polisler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.16 - BOYUT: 200 MB)



