DHA YURT BÜLTENİ-2

1)\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 28\'İNCİ GÜN; 1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 28 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye\'nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak\'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 28\'inci güne girildi.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Karadan şiddetli çatışmaların devam ettiği Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis\'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor. Karadan ve havadan vurulan hedefler, imha ediliyor. Bombalanan terör örgütü hedeflerinden yükselen duman, Kilis ve Hatay sınırlarından da görülüyor. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik yaktıkları belirtildi.

TUZAKLANAN MAYIN VE PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 55\'i aşkın köy ve beldeyi terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak kontrollü şekilde imha ediliyor. Teröristlerden temizlenen Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Darmık Dağı\'nda da iş makinelerinin çalışması sürüyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin\'e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun yapımı sürerken, oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, Mehmetçik ve ÖSO\'nun karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.

1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 23, toplamda ise 1551 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Akın ÇELİKTAŞ- İbrahim MAŞE- Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mehmet YİRUN- Murat SOLAK- Yılmaz BEZGİN- İdris TİFTİKÇİ- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, KİLİS (DHA) -

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2)KIBRIS GAZİSİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KONYA\'da Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdiril (65) yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Erdiril\'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Ödül Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Erdiril\'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları eve geldiğinde, Erdiril\'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri yaptığı müdahale Erdiril\'in öldüğünü saptadı. Erdiril\'in cesedi otopsi için Meram Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Erdiril\'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Polis ve yakınlarından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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3)3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 2\'si Suriye, biri Irak uyruklu 3 kişi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

DEAŞ terör örgütünün eylemsel faaliyetlerin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan zanlılara Operasyon yapıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan talimatla başlatılan operasyonda Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmet Şakir ve Suriye uyruklu İsmail Muhammed Ali İsmail ,TEM şubesi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. 3 gün süren sorgularının ardından DEAŞ örgüt şüphelileri Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı

Görüntü Dökümü

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- DEAŞ şüphelilerinin adli tabipliğe getiriliş

- Muayene sonrası polis otomobiline bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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