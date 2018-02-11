DHA YURT BÜLTENİ-2 

TSK: 19 hedef imha edildi, 86 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendermede \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edildiği ve Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği ve harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1.266 olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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(CANLI YAYIN) (SICAK GÖRÜNTÜ)

-Hatay\'daki Fırtına Obüsü ve ÇNRA\'lar ile Afrin\'deki hereflerin vurulması

Haber: HATAY - KİLİS (DHA)

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Şehitler memleketlerine uğurlandı

ZEYTİN Dalı Harekatı\'nda dün şehit olan 8 Mehmetçiğin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı\'na götürüldü.

Hatay Devlet Hastanesi acil servisinden, önünde Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri konvoy eşliğinde Hatay Havaalanı\'na gönderildi. Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Hatay Devlet Hastanesi\'nde, düşen ATAK helikopterlerinin şehit pilotları Mehmet İlker Karaman, Erdem Mut ile Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuşlar Halis Koca, Koray Karaca, Serdar Ege, Hüseyin Şahin ve Hamza Karacaoğlu\'nun cenazeleri bulunuyordu.

Görüntü Dökümü

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-Şehitleri taşıyan ambulansların ard arda hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, \"Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasındaydı

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), harekâtın 3\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken \"Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Ailesi Gaziantep\'e oturan ve cenazesi, bugün memleketi Adıyaman\'ın Besni İlçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken son görüntüleri ortaya çıktı. \'Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan, görüntülerde arkadaşlarıyla vedalaşıp kameralara şunları söylemişti:

\"Tüm Türkiye\'ye selam olsun buradan. Allah\'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Enes Sarıaslan\'ın arkadaşlarıyla vedalaşması

- Enes Sarıaslan ile röp.

Haber-Kamera: Mucahit YOLCU - Erhan TEKTEN - Çağlar ÖZTÜRK - HATAY (DHA)

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Anne ile engelli 2 kızı, yangında yaşamını yitirdi



SAMSUN’da bir gözü görmeyen Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan kızları Emine Semiz (58) ve Havva Gülen (60), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Terme İlçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta Sevim Semiz ile kızı Emine Semiz’in birlikte yaşadığı evde, bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada eve gelen Sevim Semiz\'in torunu Selim Yağcı, yükselen alevleri görüp, itfaiyeye haber verdi. Ardından alevlerin arasına dalan Yağcı, anneanesini dışarı çıkardı, ancak bu sırada içeride bulunan her ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan teyzeleri Emine Semiz ile bir süre önce İstanbul\'dan gelen Havva Gülen\'e ulaşamadı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sevim Semiz\'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı araştırmada, kızkardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sevim Semiz ile kızlarının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Terme Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)-

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Fırıncıların kavgasında, fırında işçi olarak çalışan kadın yaralandı

Kavga güvenlik kamerasında

BOLU\'da, 2 fırın sahibinin tekme tokat kavgasında, fırında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Esra Ulusan yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Kavga anı fırınının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, önceki gün Alpagutbey Mahallesi\'nde bulunan Hüseyin Harem\'e ait ekmek fırınında meydana geldi. Hüseyin Harem\'in işlettiği dükkana, daha önceden aralarında bir fırının devri nedeniyle husumet bulunan başka bir fırın sahibi olan Hidayet Çelik geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma kavgaya dönüştü. Fırında işçi olarak çalışan Esra Ulusan kavganın büyüdüğünü görünce durumu polise bildirdi. Esra Ulusan\'ın polisi aradığını fark eden Hidayet Çelik, bu sefer de kadına tekme ve yumruk attı. Bunun üzerine Hüseyin Harem, Hidayet Çelik\'i iterek yere düşürüp dükkandan dışarı çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen polis ve çevredekiler kavgayı ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi\'ne götürüldü. İfade alınacağı sırada Esra Ulusan fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Hidayet Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk annesi Esra Ulusan, kendisine vuran kişiden şikayetçi olduğunu ifade ederek, \"Dışarıda dolabı düzeltirken, bu şahıs ve patronum arasında kavga başladı. Patronuma vurmaya başladı. Ben de polisi arayınca içeriye girdi. Dükkânın içinde patronum onu birkaç kez tuttu. Sonra da ben polisi aradığım için bana yumruk attı. Benimle bir sorunu yok. Ben polisi aradığım için bana saldırdı. \'Seni öldüreceğim\' diye tehdit etti. Beni tehdit edince, \'Elinden geleni ardında koyma\' dedim. Ondan sonra kasığıma tekme attı. Ben dizlerimin üstüne yığıldım. Ekipler geldikten sonra dışarıya çıktım. Eşimi aradım. Polis bizi karakola götürdü. Karakolda onu ifadeye aldılar. Ben de beklerken fenalaştım. Hastaneye getirildim. Bu nedenle ifade veremedim. Ama şikayetçiyim\" dedi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga, ekmek fırınının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Harem ile Hidayet Çelik arasında yaşanan kavga ve Hidayet Çelik\'in Esra Ulusan\'a attığı tekme ve yumruk yer alıyor. Görüntülere ayrıca çevredekilerin kavgayı ayırması ve polisin gelmesi de yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanede yatan kadın

-Röportaj

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kavga anı

-Polisin gelmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Bir asırlık ‘Kurtuluş’ coşkusu Kahramanmaraş’ta

Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi açıldı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri, Kahramanlık destanının 98’inci yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin muhteşem organizasyonlarıyla devam ediyor. Yaklaşık 40 ülkeden misafirlerin katıldığı etkinlikler kortej yürüyüşü ile başlarken vatandaşların yöresel çete kıyafetleri büyük ilgi çekti. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşu tiyatrosal canlandırmalar ile gerçekleşti. Aynı zamanda ‘Kaleye Hücum’ programında çetelerin birbiriyle yarışında çekişmeli sahneler yaşandı. Bu arada Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesindeki şehitleri için kuran okunurken eller semaya dua için kalktı. Yapılan dualarda, hem 15 Temmuz hem de Afrin’deki şehitler de unutulmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda 20 bin vatandaşa etli pilav ve ayran ikramında bulundu.

‘KURTULUŞ PANORAMA MÜZESİ GÖRÜLMEYE DEĞER’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan ecdatlarımızın vatan sevdasını ve sergilediği mücadeleyi anlatan Kurtuluş Panorama Müzesi’ni törenle hizmete açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş müze açılış törenine katıldı. Kurdela kesimi yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve protokol üyeleri tören sonrası panorama müzesini gezerek adeta kurtuluş mücadelesindeki maneviyatı yeniden yaşadı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada 12 Şubat ruhunu panoramik bir müzeyle destansı bir anlatıma kavuşturuldu.

12 Şubat tarihinin yeni nesillerin de hatırlaması gerektiğni dile getiren Mahir Ünal, “Tüm görsel efektler, üc boyutlu sinema sunumundan canlandırmaya varıncaya kadar çağdaş müzeciliğin tüm unsurları bu müzede kullanıldı. Tüm vatandaşlarımızı 12 Şubat Ruhunu yaşamak için Kahramanmaraş Kurtuluş Panorama Müzesini görmeye davet ediyoruz. 15 Temmuz ve Afrin’deki mücadelenin ruhunu da Kahramanmaraş’ta hissedileceğine inanıyorumö diye konuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise “Bu kahraman ruhun gelecek nesillere aktarılması için onlar adına bir panaroma müzesi açtık. Başkomutanımız Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ruh yeniden ayağa kalktı. Bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Böylesine önemli bir müzeyi tüm Türkiye’nin görmesini diliyorum\" dedi.

Bu arada Kahramanmaraş’taki kurutuluş coşkusu 7’den 70’e dolu dolu yaşanırken çocukların çete kıyafetleri ile etkinliklere dahil olması güzel görüntülere de sahne oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal etkinliklerdeki iki minik kızın kendisine şiir okumasını harçlık vererek mükafatlandırdı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından açılış konuşmalarında kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bugünlerin Kahramanmaraş’ın gurur günleri olduğunu söyledi.

Erkoç, \"Bu günler bizim gurur günlerimiz. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Bundan tam 98 yıl önce bugün kahraman ecdadımız eşine az rastlanır bir destan yazdı bu topraklarda. O zamanın en güçlü işgalci ordusunu tüm imkansızlıklara rağmen iman dolu göğsü ile inançla büyük bir yenilgiye uğratarak Kahramanmaraş Destanını yazdı. Bu destan Osmanlı’nın son destanı Cumhuriyetinde ilk destanıydı.

Cumhuriyetin ilk kuruluşunda adeta istiklal meşalesini ateşledi kahraman ecdadımız. Türk’ün, özgürlüğüne ve inançlarına ne kadar düşkün olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi.

Bizler de Büyükşehir olarak onların emaneti olan bu vatan toprağına layığı ile hizmet etme gayretindeyiz. Bu topraklara sahip çıkma bu insanlara layık olma gayreti içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze katarak Kahramanmaraş’ı en güzel hale getirme gayreti içindeyiz. Emperyalist ve işgalci güçler tarihin hemen hemen her döneminde bizim topraklarımıza göz dikmiş, aziz milletimize kast etmeye çalışmıştır. Terör örgütleriyle ülkemize saldırma gayretindeler, etrafımızı adeta ablukaya almaya çalışıyorlar. Bugün Aziz Milletimiz Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayağa kalktı. Artık tam bağımsız Türkiye var. Biz de onların izinden yürümeye devam edeceğiz. Bundan 98 yıl önceki ruhu gelecek kuşaklara aktarmak için, burada oluşturduğumuz müze ile bu ruhu gelecek kuşaklara ve ondan sonraki gelecek kuşaklara aktarmak için en güzel şekilde oluşturuldu. Tabii sadece bu müze değil, Kahramanmaraş’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yedi Güzel Adama Edebiyat ve Sanat Müzesi’ni de açacağız. Dondurma Müzesi’ne başladık. Burada Etnoğrafya Müzesi’ne de başlayacağız. Kültür Bakanlığımızla işbirliği içerisinde Kahramanmaraş’ımıza bir Mozaik Müzesi kazandıracağız. Kahramanmaraş’ı imar etmek için, ihya etmek için her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz. Bu müzemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin 12 Şubat Kurtuluş bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum\" dedi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve AK parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal birer konuşma yaparak Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi gezildi.

Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi’nin açılışına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, Milli Eğitim Eski Bakanı Mehmet Sağlam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile diğer protokol mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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Göztepeli Enes\'ten sevindiren haber

İZMİR\'de yaklaşık 1.5 yıl önce güvercinlerini beslerken 13 metre yükseklikten aşağı düşen ve beyin travması geçirdikten sonra yatağa bağlı kalan 14 yaşındaki Enes Karaman, fizik tedavinin yanında, evinde uygulanmaya başlanan refleksoloji masajının da etkisiyle baş kontrolünü daha iyi sağlıyor. Göztepe taraftarı Enes, kol ve bacaklarını istemli şekilde hareket ettirebiliyor.

Enes Karaman, 29 Ağustos 2016 tarihinde, Bornova ilçesinin Altındağ Mahallesi\'ndeki evlerinin çatısında, güvercinlerini beslerken 13 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle beyin travması geçiren Enes için doktorlar, \'Yaşamaz\' dedi. Küçük Enes, 47 gün yoğun bakımda kalırken, annesi Ebru Karaman (36), babası Levent Karaman (42) ve kardeşi Ecrin Karaman\'ın (8) desteğiyle yaşama tutundu. Enes\'i çok sevdiği Göztepe takımının taraftarları da yalnız bırakmadı. Odasının duvarında asılı sarı- kırmızılı takımın bayrakları ve \'Geri gelsin o güzel günler\' yazılı atkı ile misafirlerini karşılayan Enes, artık başını, kol ve bacaklarını hareket ettirmeye başladı. Enes, yatağından kalkıp bağımsız olarak hayatını devam ettirebileceği günleri bekliyor. Odasının duvarını Göztepe\'nin bayrakları ile süsleyen Enes\'in ailesi, onu haftanın 3 günü fizik tedaviye götürürken, oğullarına çok sevdiği sarı kırmızılı takımın giysilerini giydiriyor.

Enes\'in kazanın ardından 47 gün yoğun bakımda kaldığını hatırlatan baba Levent Karaman, \"Çok ciddi ölüm tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ağır bir beyin travması yaşadı. Hayatta kalmasına çok düşük ihtimal bakılıyordu. Beyin sapında ufak bir kanama olmuş. Ameliyatla beyin kanamasını durdurup kanı boşalttılar. Şimdi haftanın 3 günü fizik tedaviye götürüyoruz. 3 gün de eve fizyoterapist geliyor. Fizik tedaviye ilave olarak iki gün \'refleksoloji masajı\'na başladık. El ve ayaklarında belli noktalara bası uygulanarak yapılan masaj sayesinde sinir uçları uyarılıyor. Yaza kadar daha güzel gelişmeler yaşayacağımızı umuyoruz\" dedi.

BİR YILDA AYAĞA KALKABİLİR

Baş kontrolü olmayan, kol ve bacağında çok az hareketi olan Enes\'in bugün başını istemli kontrol edebildiğini söyleyen fizyoterapist Kenan İncebacak, iyileşmenin en önemli safhasının ilk 12 ay olduğunu hatırlatarak, fizyoterapinin de ilk 1 yıl içinde daha fazla etki sağladığını kaydetti. Nörolojik rehabilitasyonda temel yaklaşımların baş ve gövde kontrolü ile denge ve yürüme eğitimi olduğunu ifade eden İncebacak, \"Enes\'in kol ve bacakları daha hareketli. Ayrıca görsel ve sözel uyarılara karşı yanıtı arttı. Tedavi süreci çok olumlu ilerliyor. Temel amaç, hastanın olabildiğince bağımsız olarak hayatını devam ettirebileceği fonksiyonel seviyeye ulaştırmaktır. Enes tek başına oturma işini hallettikten sonra yavaş yavaş ayağa kalkacak. Bunun için zamanlama vermek çok zor. Bunu 1 yılda da başarabiliriz ama daha da kısa sürebilir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Enes\'in fizyoterapisti Kenan İncebacak ile birlikte görüntüsü,

-Enes\'in başını çevirmesi ve komutlara tepkilerinden görüntü,

-Enes\'in anne ve babasıyla detay görüntüsü,

-Baba Levent Karaman ile röp,

-Fizyoterapisti Kenan İncebacak ile röp,

-Enes\'in yatağa bağlı halinden eski görüntüsü. (arşiv)

(15 ICAK 2018) ARŞİV

Enes Karaman ile ilgili arşiv görüntüler

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)

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SMA hastası minik Cem\'in ailesinin çaresizliği

ADANA\'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 4 yaşındaki Cem Darılmaz\'ın ailesi, çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilacın temin edilmesi için gözyaşı döküp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi.

Ev hanımı Elif (28) ve baklava ustası Vedat Darılmaz (28) çifti,, 4 yıl önce dünyaya gelen, Cem ismini verdikleri çocuklarının hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Darılmaz çifti, 40 günlük Cem bebeği hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik çocuğa bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı kondu. Hastalık nedeniyle solunum cihazına bağlanan küçük bebek, burnuna takılan tıbbi hortumla beslendi.

İLAÇ TÜRKİYE\'YE GETİRİLDİ

Hastane odasına çevirdikleri evde bakımını yaptıkları konuşamayan, yürüyemeyen ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Darılmaz\'ın ailesi, tedavi için gerekli ilaç 2016\'da Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) kullanılmaya başlayınca, umutlandı. Darılmaz ailesi ile birlikte SMA hastalarının yakınları tek doz fiyatı 100 bin doları aşan ilacın Türkiye\'ye getirilip Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için kampanya başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimiyle Türkiye\'ye getirilen ilaçlar, ülke genelinde belirlenen büyük hastanelerde hastalar için ücretsiz olarak kullanılmaya başlandı.

\'YAŞAMASINI İSTİYORUZ\'

SMA hastaları için gerekli ilacın Türkiye\'ye getirildiğini, ancak konuşamayan, yürüyemeyen oğlunun omurga eğriliği olarak tanımlanan skolyoz hastalığı nedeniyle ilacın verilmediğini söyleyen Vedat Darılmaz gözyaşı dökerek, \"Ben çocuğumun yaşamasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bir kez daha sesimizi duyup yardım elini uzatmasını istiyorum. Bu ilaçlar getirildi, ama oğluma verilmiyor. Tek ümidimiz bu ilaç. Ne olur sesimizi duyun\" dedi.

SMA hastaları için gerekli ilaçlar Türkiye\'ye getirilince çok umutlandığını anlatan anne Elif Darılmaz ise ağlayarak, \"Çok mutlu olmuştum Cem\'in ilaç umudu gerçekleşti diye ama alamadık maalesef. Umudumuz kırıldı. Çocuğumun da yaşamaya hakkı var. Oğlumun ilacını almasını istiyorum. Cumhurbaşkanım lütfen sesimizi duyun\" diye konuştu.

SMA NEDİR?

Türkiye\'de Gevşek Bebek Sendromu olarak adlandırılan SMA, pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan bu hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücrelerini etkiliyor. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri, çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- SMA hastası çocuktan genel ve detay görüntüler

- Annenin konuşması

- Babanın konuşması

- Anne ve babası ilgilenirken

- Annesi bakımını yaparken

- Çocuğun oyuncaklarından detay

- Duvardaki haber küpüründen detay

- Anne ve babanın birlikte görüntüsü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

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MFÖ, Bursalı hayranlarını büyüledi

MFÖ, Bursalı hayranlarıyla buluşurken, \"MFÖ Akustik\" adını verdikleri bu özel konserde dinleyenlerini büyüledi.

Türk müziğinin eskimeyen gruplarından Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan pop-rock grubu MFÖ, dün akşam Bursalı dinleyicileriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen \"MFÖ Akustik\" adlı konserlerinde MFÖ, klasikleşen şarkılarının yanı sıra yeni \"Kendi Kendine\" isimli yeni albümlerinden de \"Aşkın Kenarından\" ve \"Emin Misin\" şarkılarını söyledi. Sanatseverler de, MFÖ\'ye konser boyunca eşlik ederken son bölümde grup, konserlerinde klasikleşen seyirciyle bütünleşmesini gerçekleştirdi. \"Hep aynı\" şarkısını seyricisiyle birlikte söyleyen MFÖ, daha sonra dinleyicilerin yoğun isteği üzerine bir kez daha sahneye gelerek bir şarkı daha söyledi. Şarkı aralarında Mazhar Alanson\'un yaptığı espriler de gülüşmelere neden olurken, Bursaslılar konser bitiminin ardından MFÖ\'yü uzun bir süre ayakta alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

konserden detaylar, seyircilerden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

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İki metrelik dev kumruyla şaşırttı, hedefti Guinness

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde sandviççilik yapan İbrahim Öngel, İzmir başta olmak üzere Ege\'nin sevilen lezzeti olan ve \'kumru\' denilen 2 metre boyundaki sandviçle şaşırttı. Guinness Rekorlar Kitabı\'na girme amacında olduğunu belirten Öngel, 2 metrelik sandviçi ön çalışma olarak değerlendirdi, hedefinin ise 10 metrelik bir kumru yapmak olduğunu söyledi.

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde kumru sandviç yaparak hizmet veren 35 yaşındaki İbrahim Öngel, 2 metrelik ürünüyle dikkat çekti. Guinness Rekorlar kitabına girmeyi amaçlayan Öngel, prova amaçlı 2 metrelik bir kumru sandviç yaptı. İnsan boyundan büyük kumruyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Kumrunun tanınırlığının artması için çalıştığını söyleyen Öngel, \"Daha önce 1 metre 75 santim boyunda kumru yapmıştım. Şimdi ise 2 metre boyunda yaptım. Fırının kürek boyu bu kadar olduğu için 2 metre yaptık. İki metrelik kumruyu, normal kumru ekmeği ile ölçtüğümüzde 80 kumru ekmeği yapıyor. İçinde ise 10 kilo sosis, 2 kilo sucuk, 1 kilo salam ve 2 kiloda kaşar peynir var\" dedi.

\"DAHA BÜYÜĞÜ YOK\"

Yaptığı araştırmalara göre bu kumrudan daha büyük bir sandviç yapılmadığını öğrendiğini söyleyen Öngel, \"Hedefim Guinness Rekorlar kitabı. Kumruda sınır tanımak istemiyorum. Daha büyük ebatta fırın bulursam, hedefim 10 metre kumru yapmak olacak. Dikkat çekmek için küçük çaplı, iki klip çalışmam oldu. Kumru ekmeğini tanıtmak için sokaklara bile çıktım. İşimle alakalı ne kadar güzel bir şey varsa, ben onu yapmak istiyorum. Bunun içinde herkesi işyerimize bekliyorum\" dedi.

\"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK KUMRU GÖRDÜM\"

Müşterilerden Melisa Gitmez, \"Böyle büyük bir kumru görmemiştim. Tadı çok güzel. İbrahim ağabey çok iyi düşünmüş. Ailemle birlikte geldik. Onlar da çok sevdi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kumru yapılışından görüntü

- İbrahim Öngel röp.

- Müşteri Melisa Gitmez röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Görme engelliler, judoyla hayata meydan okuyor

MANİSA\'da görme engellilerin hayata daha sıkı bağlanması için kurulan Görme Engeliler Spor Kulübü ile 30 genç, judoyla tanıştı, milli olma hayallerine ulaşmak için hırsla çalışmaya başladı.

Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesindeki 30 genç, milli judocu olabilmek için gece gündüz çalışıyor. Milli judo hakemi ve judo antrenörü Nurşen Köse ile birlikte çalışan gençler, sert bir spor olan judoyla, hayata meydan okuyor. Engelli gençleri şampiyonalara hazırlayan antrenör Köse, görme engellilerin birçok sporu yapabileceğini belirterek, gençlerle birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Görme engellilere judoyu öğreten Köse, \"Türkiye Judo Görme Engelliler Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Kısa bir süre içinde Türkiye Şampiyonası\'na hazırlandık. Severek yapıyorum, çocuklarla iyi bir iletişim kurdum\" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Göktaş ise, kendisinin de görme engelli olduğunu ve uzun süredir judo yaptığını söyledi. Gençleri bu spora yönlendirdiklerini dile getiren Göktaş, \"Manisa\'da 30\'un üzerinde judo yapan görme engelli sporcumuz var. 7 yaşından 32 yaşına kadar judocumuz var. Çocuklarımızın içinde dünya 3\'üncüsü olan çocuğumuz da var. Hemen hemen hepsinin judoda madalyaları var. Judo çok güzel bir spor. İnsanın kendini ifade etmesini sağlıyor. Manisa\'dan 7 judocumuz uluslararası başarı elde etti, 3 görme engelli gencimiz de milli takımda mücadele ediyor\" diye konuştu.

ÜST ÜSTE 8 YIL ŞAMPİYON OLDU

Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü\'nde okuyan görme engelli 22 yaşındaki Faruk Korkmaz ise 2008 yılında judoya başladığını söyledi. Korkmaz, \"İlk yıllarda zorlanıyordum. Sonradan kendimi geliştirdim. İlk gittiğim turnuvada şampiyon olduk. Sonraki yıllarda çalışarak, hocalarımın desteği ile milli takıma seçildim. Dünya Gençlik Oyunları\'na seçildim, orada da yarıştım ve dünya 3\'üncülüğünü kazandım. 8 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandım, 2 kez Türkiye 3\'üncüsü oldum. Judo ile çevrem çok gelişti. Judo yapmasaydım şu anda nerede olurdum bilmiyorum. Benim için resmen yeni hayat oldu. Birçok arkadaş edindim\" dedi.

JUDO İÇİN 3 SAATLİK YOLDAN GELİYOR

Lise 11\'incisi sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yusuf Gülcan ise komşu il Manisa\'daki spor kulübünün antrenmanlarına katılabilmek için Balıkesir\'den geldiğini söyledi. Gülcan, \"12 yaşında judo yapmaya başladım. 4 birincilik, 2 ikincilik, 2 tane de 3\'üncülük kazandım. Bu yıl ilk kez büyüklerde yarışacağım. Milli takıma seçilmek için çalışıyorum. Cuma günü okuldan çıkıp buraya geliyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra da geri dönüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Görme engelli gençlerin judo antrenmanından görüntü

- Judo Antrenörü Nurşen Köse\'nin konuşması

- Görme engelliler temsilcisi Mehmet Göktaş\'ın konuşması

- Görme engelli gençlerden Faruk Korkmaz ve Yusuf Gülcan\'ın konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

ADANA\'da tırmanarak evlere giren Ali Özgün (34), 13\'üncü işinde balkondan düşerek yaralandı. Ayakta durmakta zorlanan hırsızlık zanlısı, polislere tutunarak adliyeye sevk edildi.

Kent genelindeki 13 apartman dairesine, su borularından tırmanarak giren Ali Özgün, evlerden çaldığı cep telefonu, altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. 8 Şubat\'ta merkez Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi\'nde askeri lojmanların yanında bulunan bir apartmanın 2\'nci katındaki daireye yine tırmanarak giren Özgün, evden 220 lira, 1 alyans yüzük, gözlük ve cep telefonunu çaldı. Ev sahibi gelen sesler üzerine uyandı. Yakalanacağını anlayan hırsız, girdiği balkondan kaçmak isterken düştü. Yaralı halde kaçmaya çalışan Özgün, polis Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, suçunu kabul etti.

Düşmenin etkisiyle vücudunda morluklar oluşan, ayağını burkulan Özgün, emniyetten çıkarılırken güçlükle ayakta durdu. Düşmemek için, polislerin koluna tutunan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın güvenlik kamera görüntüsü

- Hırsızın Adana Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adana Emniyet Müdürlüğü\'nün tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA ,(DHA)

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(Özel) - \'Zeytin Dalı Harekatı\'na duman tekniğiyle resimli destek

MALATYA İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Özcan Özkaya (21), mumdan çıkan dumanlı resim çizme tekniğiyle Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na, barışı simgeleyen güvercinin gagasında durmuş zeytin dalı çizerek destek verdi.

Küçüklükten beri farklı çizim teknikleriyle çevresindekilerin beğenisini toplayan Özkaya, boş şişe içerisine kendi imkanlarıyla doldurduğu mumu yakarak çizeceği muşambaya yaklaştırarak is oluşturuyor. Bir eliyle mumdan çıkan dumanla şablon oluşturan Özkaya, diğer eliyle de eliyle oluşturacağı figürleri resmediyor. Dumanlı resim çizme tekniğini dünyada az sayıda kişinin yaptığını anlatan Özkaya, fırça ve yağlı boyalardan çok farklı materyallerden resimler yapmayı sevdiğini ifade ederek, \"Farklı materyallerle, farklı objelerle resimler yapıyorum\" dedi.

Özkaya, çizimleri mum ateşiyle yaptığını kaydederek, \"Mumdan tutun içindeki ipine kadar hepsini kendim yapıyorum. Parafin alıyorum, mum yapıyorum sonra ateş yakıyorum. O ateşin bütün izi kağıda geçiyor ve fırça darbeleriyle istediğim şekle sokabiliyorum\" şeklinde konuştu.

Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na kendisinin de bir farkındalık oluşturmak amacıyla barışı simgeleyen güvercinin ağzında zeytin dalı çalışmasını yaptığını anlatan Özkaya, \"Barış ve huzur için başlatılan operasyona bu şekilde destek vermek istedim. Biran önce operasyonun başarıyla sonuçlanarak tüm güvenlik güçlerinin evlerine dönmesini diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alevlerden detaylar

- Resim çizme görüntüleri

- Zeytin dalını çizme detayları

- Atatürk\'ün portresini çizerken

- Dumandan görüntüler

- Özcan Özkaya röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Nikah memurluklarında 14 Şubat yoğunluğu

KAYSERİ\'de nikahlarını 14 Şubat\'ta kıydırmak isteyen çiftler aylar öncesinden belediyeye giderek 14 Şubat için başvuru yaptı. Kayseri\'de Kocasinan ve Melikgazi bölgesinde toplam 60 çift nikah kıydırmak için başvuru yaptı.

Sevgililer Gününü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak bugün nikah dairelerine akın etti. Sağlık raporu alan ve kimlikleri ile evlendirme merkezlerine gelen çiftler nikahlarının gerçekleştirilmesi için Kocasinan ve Melikgazi nikah dairesine geldiler. Kocasinan belediyesine şu an 20 çift nikah için başvuru yaparken sayının 14 Şubat günü 30\'u bulması bekleniyor. Kocasinan Nikah Memuru Naim Koç yaptığı açıklamada \" 14 Şubat sevgililer günü anlamlı bir günü daha da anlamlı hale getirmek, unutulmaz kılmak için çiftler bu tarihi seçti. Nikahlarını 14 Şubat\'ta kıydırmak isteyen çiftlerden bazıları başvurularını 6 ay öncesinden yaptı. Şu ana kadar aldığımız resmi nikah başvurusu 20 oldu. Ancak, 14 Şubat\'a kadar sayı 30\'u bulur. Belediye olarak nikahını kıydığımız çiftlere günün anısına içinde Kur\'an-ı Kerim, Bayrak, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, nikahta ilk imzayı atacakları kalemin olduğu \' Nikah setini\' hediye ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Nikah törenlerinden genel görüntü

- Nikahı kıyılan çiftlerden genel ve detay görüntü

- Evlendirme Memuru ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)

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