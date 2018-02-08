DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AFRİN ŞEHİDİ ASTSUBAY AKPINAR\'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

\'ZEYTİN Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından tanksavar ve havanlı saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın (22) cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenle memleketi Karabük\'e uğurlandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Cenaze töreninden görüntüler

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP,(DHA)-

==========================================================

2)KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: \"2017\'DE 2 BİN İNSANLA YÜZYÜZE GÖRÜŞTÜK\"

KAYSERİ\'ye çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2017 yılında yüzyüze yaklaşık 2 bin kişiyle görüştüklerini söyledi. Çeşitli programlara katılım için Kayseri\'ye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Doğan Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Kurumlarına değinen Malkoç, \"Biz kamu denetçiliği kurumu olarak anayasal bir kurumuz. 6328 sayılı kanunla kurulmuşuz ve faaliyet alanımız bunlarla belirtilmiş. Bizim bakamayacağımız alanlar 4 alan olarak sıralanmıştır. Mahkemeye intikal eden dosyalara, Cumhurbaşkanlığının işlemlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon kararlarına ve yasama alanına bakamıyoruz. Kayyum atamalar bir kısmı Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunlar bizim alanımızın dışında oluyor. Ancak gerek anayasa değişikliği gerekse bu konularla ilgili şikayetler alıyoruz. Sonrasında karar verilmesine yer olmadığına karar veriyoruz. Ayrıca FETÖ ile ilgili de şikayetler geldi. Bununla ilgili 980 müracaat geldi. Tabi bunlarda Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunları OHAL\'e gönderdik. Şuanda bahsettiğim kapsamda onlara da bakamıyoruz. Biz Perşembe günü Olağanüstü Hal Komisyonuna uğradık. Onları ziyaret ettik. Türkiye\'de itiraz yolları açık olduktan sonra haklıyla haksızı ayıracak mekanizmalar çalışıyordur. Bu sevindirici bir husus. Ayrıca bize intikal eden şikayetler olduğu zaman da bizde gerekli incelemeyi yasamıza göre yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Kendilerine gelen şikayetlere değinen Malkoç, \"Bize eşinden, babasından, öğretmeninden şikayet eden öğrenciler oluyor. Tabi sayıları çok fazla değil. Derdi olan dermanını bulmak için değişik yerlere başvuruyor. Konumuzla alakası olsun ya da olmasın bize de müracaatları oluyor. Bizim kurumumuzda 2017 yılında yüzyüze 2 bin civarında insanla görüşüldü. Vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Sorununu çözemezsek bile onlara hukuki yolları gösteriyoruz. Ya da psikolojik olarak destek oluyoruz. Bu kurumun görevi halkın avukatlığını yapmak\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kamu Başdenetçisi Şahin Malkoç ile röportaj

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 5 Dakika 35 Saniye /340 MB

===================================================

ÖNCEDEN YEM YAPILAN KEMİKLER ARTIK ŞİFALI ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR

3)İLİKLİ KEMİK SUYUNDA İLK HEDEF İHRACAT

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesindeki bir et işleme tesisi, daha önce yem olarak değerlendirilmek üzere sattığı kemiklerden şimdi ilikli kemik suyu üretiyor. Son dönemde bütün dünyada rağbet görmeye başlayan ilikli kemik suyundan çorba yapıp, market raflarında satışa sunmaya başlayan firmanın sahibi Hüseyin Cengiz, Ortadoğu pazarına açılmayı planladıklarını, ileride, bu üründen tükettitiğini bildikleri ünlü aktrist Salma Hayek\'e, marka yüzü olması için teklif götürmeyi düşündüklerini söyledi. Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi\'nde et işleme tesisi olarak kurulan Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası, şimdilerde başka bir üretime öncelik verdi. 10 milyon TL\'ye kurulan, 50 personelin çalıştığı fabrika, daha önce işlediği karkas etlerden geriye kalan kemikleri, farklı firmalara satıyordu. Bu kemikler de fabrikalarda yem haline getirilip, satılıyordu. Firma sahibi Hüseyin Cengiz, Avrupa\'ya gittiğinde \'kemik suyu kafeleri\'nin bulunduğunu görünce, aynı projeyi Türkiye\'de hayata geçirmeye karar verdi. Şu anda yalnızca ilikli kemik suyundan işkembe çorbası, kelle paça çorbası ve tarhana çorbası üretilen fabrikanın hedefi ise büyük. Firma sahibi Hüseyin Cengiz, önce Afrika ve Ortadoğu pazarına açılmayı, ardından ise Türkiye\'de ilikli kemik ürünlerinin satılacağı kafeler açmayı planladıklarını söyledi.

Kemik suyunun Türk mutfağının geleneksel tatları arasında yer aldığını vurgulayan Hüseyin Cengiz, \"Kemik suyu hem dünyada hem de ülkemizde rağbet görmeye başladı. İnsanlar hem geleneksel tatlar hem de sağlıklı ürünler tüketmek istiyor\" dedi. Hedeflerinin sağlıklı ürünleri tüketici ile buluşturmak olduğunu dile getiren Cengiz, katkı maddeli bulyonlara karşı doğal ilikli kemik suyu ile piyasaya çıktıklarını ifade etti.

Türkiye\'de bir ilk olduğunu belirttiği fabrikada üretilen ürünlerin tüketici tarafından benimsendiğini söyleyen Hüseyin Cengiz, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirtti. İsteyenlere ürünlerin analiz raporları da gönderdiklerini kaydeden Cengiz şu bilgileri verdi:

\"Ürünler, hijyenik bir ortamda geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. 10 saat boyunca kısık ateşte kaynatılan ilikli kemik suyu, daha sonra kavanozlara konuluyor. Tüketiciye, hazır olarak marketlerden aldığı ürünleri yalnızca ısıtıp içmesi kalıyor. Şifa kaynağı olan ilikli kemik suyu aynı zamanda doğal bir detoks görevi üstleniyor.\"

SALMA HAYEK DE TÜKETİYOR

Latin Amerika asıllı dünyaca ünlü aktris Salma Hayek\'in de ilikli kemik suyu tükettiğini öğrendiklerini belirten Hüseyin Cengiz, \"Cildinin güzelliğini buna borçlu olduğunu, bu yüzden botoks yaptırmaya ihtiyaç duymadığını açıkladığını biliyoruz. İlikli kemik suyu tüketilmesinin de öncülerinden olarak biliniyor\" dedi. Salma Hayek\'e önce kendi ürünlerinden ulaştıracaklarını, daha sonra da marka yüzü olması için ileride teklif götürmeyi düşündüklerini söyleyen Cengiz, \"Kendisine menajeri aracılığı ile ulaştık. Belki ileride marka yüzümüz olması için teklif götürebiliriz. Çünkü tüm dünyada bilinçli tüketici kemik suyu ile tanıştı. Biz de bunu Türkiye\'deki tüketiciler ile buluşturmayı hedefliyoruz\" dedi.

İlikli kemik suyunun aynı zamanda selülit oluşumunu da engellediğini aktaran Cengiz, doğal ürünlerin güzellik iksiri olduğunu belirtti. Ürünlerin, Türkiye\'deki bütün büyük marketlerde raflardaki yerini almaya başladığını kaydeden Cengiz, \"Müşteriler, ürünleri denedikten sonra olumlu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Yakın zamanda ilikli kemik kafeleri açmayı planlıyoruz. Tüm dünyada bilinçli tüketici kemik suyu ile tanıştı. Biz de bunu Türkiye\'de tüketici ile buluşturacağız\" diye konuştu.

Fabrikada üretilen 480 mililitrelik kavanozlardaki kellepaça çorbası 14, işkembe ve ilikli kemik suyu ise 12\'şer TL fiyatla, 350 mililitrelik kavanozlardaki tarhana çorbası ise 11 TL fiyatla satılıyor.

FAYDALARI NELER?

Özellikle gelişme çağındaki çocukların bağışıklık sistemini geliştiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde uykusuzluk ve sinire bağlı stresin azalmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına, kasların güçlenmesine yardımcı oluyor. Kolajen yapısının selülitlerin oluşumunu engellemede ve var olan selülitlerin görünümünü iyileştirmede etkili olduğu biliniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Fabrikadan görüntü

- Kemiklerin kesilmesinden görüntü

- İlikli kemik suyu üretiminden, kazanlarda kaynamasından görüntü

- Paketleme ve ambalajlamadan görüntü

- Hüseyin Cengiz ile röp

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

==========================================================

4)ALAŞEHİR\'DE TÜRK KAHVESİ KURUTULMUŞ CENNET ELMASI İLE İÇİLİYOR

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, üzüme alternatif ürün olarak yeştiştirilmeye başlanan cennet elmasının kurutulmuşu, Türk kahvenin yanında ikram edilmeye başlandı.

Alaşehir\'de son yıllarda özellikle kırsal kavaklıdere, Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahallerinde yetiştirilen cennet elması, ilçenin geleneğini değiştirmeye başladı. 250 dekar alanda toplam 3 bin ağaçta üretilen, tazesi fazla rağbet görmeyen cennet elmasının kış aylarında tüketilen kurusu ise neredeyse kapış kapış gidiyor. Alaşehirliler artık misafirlerine Türk kahvesinin yanında lokum, çikolata yerine kurutulmuş cennet elması ikram etmeye başladı. Kurutulmuş cennet elması artık kahvenin yanında neredeyse vazgeçilmez olmaya başladı. Tazesinin kilosu piyasada 1 liraya satılan cennet elmasının kurusu ise kalitesine göre 25 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Kurutulmuş cennet elması ihraç da edilmeye başlandı. İlk olarak geçen yıl İngiltere\'ye 10 ton ihraç edilen kurutulmuşu cenet elmasına ilgi her geçen gün artıyor.

10 yıldır cennet elması üreticiliği yapan Oğuzhan Karakuzu, \"Üzüme alternatif ürün olarak cennet elması dikmiştik. Ancak başta umduğumuzu bulamayınca, daha farklı bir alternatif ürüne yönelmeyi düşürmeye başlamıştık. Bu sırada Karadeniz Bölgesi\'ne gidip, cennet elmasının kurusunu görenler, bize nasıl kurutulduğunu anlattı. Biz de öğrendiklerimiz doğrultusunda kurutmayı denedik. İlk etapta biraz zorlandık. Ancak piyasadan talep gelince, kurutmaya daha çok yöneldik. Tanıtım ve pazardaki satışlarımız ile talep bir anda arttı. Şimdilerde ise aranan ürün haline geldi. Zaten bir kez tadan devamını istiyor. Bazı arkadaşlar, firmalarla bağlantı yaparak, ihracat da yapmaya başladı\" dedi.

Cennet elmasının kurusu ile yeni tanıştığını belirten Özgül Yüksel (76), \"Harika bir meyve. Kahveyle çok iyi gidiyor\" dedi. Mukaddes Güzelsoy (79) da \"Bizim çocukluğumuzda, kahvenin yanında akide şekeri ikram ederlerdi. Şimdi ise cennet elması ikram ediliyor. Herkese tavsiye ederiz\" dedi.

Kurutulmuş cennet elması Alaşehir semt pazarlarında açıkta veya birer kiloluk ambalajlar halinde satışa sunuluyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kurutulmuş cennet elmalarından görüntü

-Kurutulmuş cennet elmasının kahveninn yanında ikram edilmesi

-Kurutulmuş cennet elması ile kahve içen Özgül Yüksel ve Mukaddes Güzelsoy ile röp.

-Cennet elması üretecisi Oğuzhar Karakuzu ile röp.

-Üreci Mustafa Uysal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

========================================================

5)DATÇA, BEYAZA BÜRÜNDÜ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde şubat ayında bahar mevsimi yaşanınca, kentteki badem ağaçları bu yıl da beyaz çiçeklerini açmaya başladı. Datça\'da şubat ayında, bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselirken, badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Doğa, rengarenk çiçeklerle adeta gelin gibi süslendi. Kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları, çiçeklerini açıp baharın beyazına büründü.

Kente yeni taşınan 51 yaşındaki Elif Lavas, \"Datça\'ya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Önceleri yazlıkçı olarak gelip gidiyordum. Fakat zaman içerisinde Datça, bir başka yüzünü gösterdi. Burada kış ve ilkbaharı birlikte yaşıyoruz. Anladım ki, yaz ayları kadar Datça\'nın kışları da görülmeye değermiş. Bugün üç arkadaş bisiklet turuna çıkıp, badem çiçeklerini yakından görmek istedik. Badem ağaçları bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Bembeyaz çiçekleri ile bizi karşıladı. Bura olmaktan dolayı çok mutluyum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Datça\'da bahar görüntüleri..

- Knidos yolu üzerinde sağlı sollu bembeyaz çiçeklerini açan badem ağaçlarından görüntüler…

- Yemyeşil çayırların ortasında, beyaz çiçekleri ile yükselen badem ağaçları …

- Elif Lavas (51) ile röp.

(Not: Görüntüler DHA son dakika ya geçilecek)

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)