DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA ŞEHİT OLAN 5 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'da tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Harekatın 15\'inci günü olan 3 Şubat Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde, PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Fırat Karaca ve Ufuk Aktağ, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve Sözleşmeli Er Nurullah Seçen\'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Gaziantep Havalimanı\'na getirildi. Burada şehitler için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askeri manga tarafından Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait 2 uçağa taşındı. Şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden Muhammed Cihangir Çubukçu Şanlıurfa\'da, Fırat Karaca Muş\'ta, Halil İbrahim Aygül Çorum\'un Alaca ilçesinde, Ufuk Aktağ Giresun\'un Şebinkarahisar ilçesinde, Nurullah Seçen ise Konya\'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Havalimanı

- Uğurlama töreni

- Törene katılanlar

- Tabutlarının uçağa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MB

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2)AFRİN\'DEN KAÇIP BODRUM\'A GELEN SEHALATTİNİ AİLESİ\'NİN DRAMI YÜREK BURKTU

SURİYE\'nin Afrin şehrindeki evlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde kaçıp, insan kaçakçıları aracılığıyla Avrupa\'ya gitmek üzere yasa dışı yollardan Muğla\'nın Bodrum ilçesine gelen Emin Selahattini (33), 8 aylık hamile eşi ve 2 kızıyla, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İnsan kaçakçılarının Bodrum\'da terkettiği Emin Selahattini simit satarak para kazanmaya çalışırken, eşi ise çocukları ile dileniyor.

Suriye\'nin Afrin şehrinde ilkokul öğretmeni olan Emin Selahattini, eşi 8 aylık hamile Zeynep Selahattini (25) ile çocukları D.S. (Dünya Sehalattini) (7) ve Z.S. (Zehra Selahattini) (9) ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin teör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' öncesinde ülkesinden kaçtı. Toplam 15 bin lira ödedikleri insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollardan Türkiye\'ye getirilen Selahattini Ailesi, \"Burada sizi almaya gelecek tekneyi bekleyin\" denilerek Bodrum\'a bırakıldı. Ancak, gelen tekne olmayınca Selahattini Ailesi, dolandırıldıklarını anladı. İki çocuğu ve hamile eşi ile ortada kalan Emin Selahattini, Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir fırından aldığı simitleri satıp para kazanmaya çalışırken, eşi Zeynep Selahattini de çocukları ile Ortakent Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapıyor. İlk günlerde sokaklarda yatıp kalkmak zorunda kaldıklarını belirten Selahattini Ailesi\'nin dramı yürek burkuyor.

Doğum yapmasına kısa sir süre kalan Zeynep Selahattini, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Eşimin bulduğu bir barakaya sığındık. Suriye\'de yaşayamazdık, mecburen kaçtık. Afrin\'de yaşayan Kürt kökenli bir ailenin çocuğuyum. Annem, babam da Afrien\'de yaşıyor. Yaklaşık 1.5 ay önceydi. Evimize gelen PYD\'deliler eşimi yanlarından götürüp, eline silah vermek istedi. Çünkü 13-14 yaşındaki çocuklara silah verip, yanlarında götürüp, eğitim vererek savaştırıyorlardı. İlkokul öğretmeni olan eşim direnip, \"Ben, silah alıp, bu yörede yaşayan Arap, Müslüman, Kürt, Türkmen, Türk kardeşlerime ateş edemem. Benim onlarla sorunum yok\' deyince, büyük tepki gördü. Eşimi zorla götürdüler, 1 gün sonra feci şekilde dövüp, geri getirdiler. Artık, orada kalamazdık. Ailelerimizden para yardımı aldık ve yola çıktık. İnsan kaçakçıları bizi Avrupa\'ya götüreceklerdi, 15 bin TL verdik Bodrum\'a geldik. Kaçakçılar bizi burada bıraktı. Kandırıldık ve parasız kaldık. Çocuklarım aç kalsın istemiyorum, eşimin simit satarak, benimde dilenerek topladığımız üç beş kuruş para ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Biz Afrin\'de yaşarken Hatay\'daki akrabalarımıza sık sık ziyarete giderdik. Onlar da bize gelirdi. Aramızda, çok güzel dostluk vardı. 3-5 yıl içinde oraları kan gölü oldu, neyi paylaşamadık hala anlamıyorum.\"

Görüntü dökümü

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-Zeynep Selahattini\'nin çocukları ile otomobillerin arasında dilenmesi

-Suriyeli Zeynep Selahattini ile kızı Dünya Selahattini\'nin dilenirken, bir otomobildeki çocukla göz göze gelmeleri

-Zeynep Sehalattin\'i ile röp.

-Dünya Sehalattini ve ablası Zehra Selahattini\'nin parkta oynaması

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)ŞİDDETİ BİR KEDİNİN GÖZÜNDEN ANLATTILAR

İZMİRLİ gençler, şiddet olaylarındaki artışa karşı tepkilerini bir kliple dile getirdiler. Bir kedinin gözünden şiddeti anlatan klip, 2 hafta içinde internette binden fazla kez izlendi.

Gitarist Gökhan Özden (32) ve yönetmen Burak Alanyalı (32) birlikte hazırlayıp internet ortamında yayınladıkları kliple, savunmasız canlara karşı şiddete \'dur\' dedi. Sokak hayvanlarına şiddet olaylarının gün geçtikçe artması üzerine sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdan etkilendiğini belirten Gökhan Özden, solist Berke Berkay Özen ile birlikte Pislick Kedi grubunu kurdu. Söz ve müziği kendisine ait \'Tekir\'in gözü\' adlı şarkıya klip çektiklerini söyleyen Özden, \"Bu kliple şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak istedik. Kendimi en iyi müziğimle ifade edebildiğim için bu çalışmayı hazırladık. Klipte bir kedinin gözünden, bir gece boyunca yaşanan haksızlıklar anlatılıyor. Ülkemizde şiddeti uygulayanlar akıl sağlıklarının yerinde olmadığını söylüyor, cezalandırılmıyor. Bu insanlar tedaviye alınsın istiyoruz. Klibimizde sadece sokak hayvanları değil, kadına ve savunmasız bir bireye karşı uygulanan şiddet de konu alındı\" dedi.

\"ROCK MÜZİĞİN FELSEFESİNDE BARIŞ VAR\"

AC ve DC adlı iki kardeş kedisinden birine klipte rol veren yönetmen Burak Alanyalı, 1 yaşındaki kardeş kedilerin isimlerini, 1975 yılında kurulmuş Avustralya kökenli bir rock grubu olan \'AC DC\' isimli gruptan esinlenerek koyduğunu söyledi. Elektronik müzik türlerinin başında gelen rock müziğin felsefesinde barış olduğunu vurgulayan Alanyalı, kliple ilgili şunları söyledi:

\"Kedim AC\'nin gözlerinden dünyayı göstermek istedik. Adaletin tecelli etmesini esprili bir şekilde anlattık. Daha önce de içinde mesaj bulunan çalışmalarımız olmuştu. Rock müziğin de felsefesinde barış var. Bu klibi, kendi imkanlarımızla küçük bir ekiple 5 günde tamamladık. 1 hafta da yapım aşaması sürdü.\"

Youtube\'a yüklenen klibin, 2 hafta içinde binden fazla kez izlendiğini kaydeden Alanyalı, geri dönüşlerin de olumlu olduğunu belirterek, \"İnsanlara ilham olabilmek istiyoruz. Şiddet acı bir gerçek. Sokak hayvanlarına yapılan işkence çok acı. Konuşmak yetmiyor, kendi dilimizle bu konuya değinmek istedik\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Klipten görüntüler,

-Gençlerin birlikte ve kediyle detay görüntüleri,

-Gökhan Özden ile röp,

-Burak Alanyalı ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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4)SIĞIRCIKLARIN DANSI BÜYÜLEDİ

SAMSUN\'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu görenleri büyüledi. İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi\'nde gökyüzünde sığırcık kuşlarının toplu halde uçuşu ilginç görüntüler oluşturdu. Binlerce sığıncığın gökyüzünde dans edercesine uçuşu görsel şölen yaşattı. Bir anda gökyüzünde beliren yüzlerce sığırcık ahenk içinde aynı anda aynı yöne uçmaları hem ilginç görüntüler oluştururken hem de vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar sığırcık kuşlarının gözyüzündeki bu dansını dakikalarca izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sığırcıkların uçuşu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

(239.71 MB)

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5)GÜNDÜZ MUHTAR, GECE ÇÖP KAMYONU ŞOFÖRÜ

MUĞLA\'nın dünyaca ünlü Akyaka Mahallesi\'nde 44 yaşındaki Feridun Özsoy, gündüzleri muhtarlık, geceleri ise çöp kamyonunda şoförlük yapıyor. Özsoy, \"Benim için önemli olan halkımın aldığı hizmettir\" dedi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Muğla\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy, mahallenin hem muhtarlığını, hem de çöp kamyonu şoförlüğünü yapıyor. 15 Ekim 1996 yılında, o dönemde belde olan Akyaka\'da Belediye\'de sözleşmeli işçi olarak işe başlayan evli ve 1 çocuk babası Özsoy, 18 yıl boyunca belediye başkanlarının sekreterliğini yaptı. Feridun Özsoy, 30 Mart yerel seçimlerinde Muğla\'nın Büyükşehir Statüsü\'ne geçmesinin ardından Akyaka Belde Belediyesi\'nin kapanması üzerine, Akyaka Mahalle Muhtarlığı için aday oldu. 20 yıllık muhtar Mehmet Akif Datça ile çekişen Feridun Özsoy ilk sayımda 730 oy, rakibi ise 725 oy aldı. Datça tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi. Yeniden sayılan oylar sonucu bu defa Mehmet Akif Datça 726, Ferudun Özsoy 725 oya düştü. Özsoy tarafından İl Seçim Kurulu\'na yapılan itiraz sonucu oy dağılımı tersine döndü. Özsoy 726 oy, Mehmet Akif Datça 725 oyda kaldı. Özsoy seçimi 1 oy ile kazanarak 20 yıllık muhtar Mehmet Akif Datça\'dan görevi devraldı.

Akyaka Belediyesi\'nin kapanmasının ardından Ula Belediyesi bünyesinde işçi olarak çalışmaya devam eden Akyaka Mahalle Muhtarı Özsoy, gündüzleri mahallenin sorunları ve vatandaşlar ile ilgilenirken, geceleri de Ula Belediyesi bünyesinde çöp kamyonunda şoför olarak çalışıyor.

Özsoy, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olduğunu belirtip, \"Askerlik görevimi yaptıktan sonra 1996 yılında Akyaka Belediyesi\'nde çalışmaya başladım. Muğla, büyükşehir statüsüne alındıktan sonra Akyaka Belediyesi kapandı. Şu an Ula Belediyesi\'de çöp kamyonu şoförü olarak görev yapıyorum. Benim için önemli olan halkımın aldığı hizmettir. Gündüz muhtarlık gece ise şoförlük yapmam herkes tarafından takdir ediliyor. Şaşıran çok oluyor\" dedi.

Muhtar Özsoy, kendisini Akyaka\'ya hizmete adadığını belirtip, \"Akyaka, Muğla\'nın doğallığını, mimarisini ve kültürünü korumuş ender yerleşim birimlerinden biri. Türkiye\'nin 10 sakin kent unvanı olan yerleşim biriminden biri. Amacım Akyaka\'nın dokusunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Akyaka\'nın havadan görüntüsü

-Feridun Özsoy\'un muhtarmlık makama gelişi ve kapıyı açışı

-Feridun Özsoy\'un makamda görüntüsü

-Feridun Özsoy\'un makamda çalışması

-Feridun Özsoy ile röp.

-Feridun Özsoy\'un sokakta köpek sevmesi

-Feridun Özsoy\'un çöp kamyonunu kullanması

-Feridun Özsoy\'un şoför koltuğundan aşağı inmesi

-Çöplerin alınması

-Çöp kamyonun ayrılışı

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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