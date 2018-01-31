DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 06.00\'da, çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi. Gestaş\'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Görüntü dökümü

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-Çanakkale Boğazındaki sisten genel ve detay görüntü.

-Kordon\'daki vatandaşlardan ve yoğun sisten genel ve detay görüntü.

-Gestaş Feribot iskelesinden görüntü.

-Feribottan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

(133 MB)

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2)DİREN KÖPEĞİN ASİTTEN ERİYEN BACAKLARI İNSANLIK ÖLMÜŞ DEDİRTTİ

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, 2\'si ön olmak üzere 3 ayağı asitli bir maddeyle temas yüzünden erimiş halde hareketsiz vaziyette bulunan \'husky\' cinsi dişi köpeğin durumu yürek burktu. Hayvanseverlerin \'Diren\' ismini verdiği köpeğin biri tarafından işkenceye mi uğradığı yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; yürüme yetisini yitiren köpek için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tedavisi süren Diren\'in 1 ay içinde ayak proteziyle tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor. Yerel hayvan koruma gönüllüsü olan iki çocuk annesi, pet pansiyon işletmecisi 32 yaşındaki Dilara Yıldızlar, 21 Ocak Pazar günü vatandaşlardan gelen yardıma muhtaç, ayakları asitten erimiş zor durumdaki bir köpek ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda bildirilen Kemalpaşa\'nın Armutlu Mahallesi\'ndeki bir araziye giden Dilara Yıldızlar, 2 ön ve bir arka ayağı erimiş, kemikleri ortaya çıkmış, ölümü bekleyen 5 yaşındaki \'husky\' cinsi dişi köpeği buldu. Vakit geçirmeden köpeği, tedavi için Bornova\'daki bir veteriner kliniğine götürdü.

BİR AY İÇİNDE AYAĞA KALDIRILMASI HEDEFLERİYOR

Kulakları da kesik olan ve yaşam mücadelesi veren köpeğe, \'Diren\' ismi verildi. Diren\'in biri işkenceye mi maruz kaldığı yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; tekrar yürüyebilmesi için seferberlik başlatıldı. Çesal Doğa ve Hayvanseverler Derneği\'nin de desteğiyle köpein durumunu sosyal medyadan öğrenen ve tekrar yürümesi için gerekli protez ayakları yaptırmak isteyen vatandaşlar, 10 bin lirayı aşkın bir meblağ topladı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Diren\'in, yapılacak protezle 1 ay içinde tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.

AKILLARDA 2 SORU VAR

Olayla ilgili ayrıca BİMER\'e şikayette bulunulurken, konudan haberdar edilen polis ekipleri de soruşturma başlattı. Başta hayvanseverler olmak üzere duyarlı vatandaşlar, Diren\'in bu hale gelmesindeki bütün ihtimallerin, akılla izah edilebilecek bir şey olmadığını dile getirerek, sorumlusu kimse cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.

HAYVANLAR HEDİYELİK EŞYA DEĞİL

Tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Ali Burak Kaplan, \"Köpek getirildiğinde 3 ayağında ileri derece yanık tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapıldı. Tedavi süreci programlandı. Asitle olması muhtemel. Gerçekten çok yakıcı bir şey olduğu kesin. Çünkü kemikleri hariç tüm yumuşak dokusu, kasları erimiş halde. Ön ayakları dirsek altına kadar, arka ayaklarından bir tanesi ise topuk hizasından yanmış durumdaydı\" dedi.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Kaplan, artık protez sürecinin başladığını, uygun protezin belirlenmesi halinde uygulanacağını, bir ay içinde ise Diren\'i tekrar ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Cins köpeklerin satın alınıp sonraki süreçte bakılamayınca sokağa terk edilmesine de değinen Kaplan, \"Sokak hayvanı olarak çok fazla cins hayvan getiriliyor. Maalesef kültür oturmuş değil. İnsanlar bir meta olarak davranıyor hayvanlara. Bir hediyelik eşya gibi davranıyorlar. Çocuklara karne hediyesi gibi düşünüyorlar. Heves gidince ya bakım evlerine, şanslı değillerse sokağa bırakılıyorlar. Hayvan beslemek sorumluluk gerektiren bir durum. Çok büyük bir sorumluluk gerekiyor. İnsanlar bunun bilincine varırsa, başta hayvanlar olmak üzere herkes mutlu olur\" diye konuştu.

Diren\'i bulan Dilara Yıldızlar da, \"Sıklıkla zor durumdaki hayvanlar için ihbar gelir. Diren\'in ihbarı da böyle geldi. Fotoğrafını istedim. Görünce bir arkadaşımla gidip, bulduk. Ölmemesi mucize. Çok uzun süre orada öyle kalmış. Yiyecek yok, su yok. Diren\'in tedavi sürece zor ve uzun bir süreç. Bu bütçeyi dernek olarak bizim kaldırmamız mümkün değil. Hayvanseverlerin desteğiyle kampanyaya başladık. Bir mucize yaşandı. Kısa sürede istenilen miktarın üstünde bir para topladık. Herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

Dilara Yıldızlar, pet pansiyonunda sahiplendirmeyi beklediği 16 köpeğinin bulunduğunu, ancak Diren\'i kendisinin sahipleneceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Diren köpekten görüntü

- Veteriher hekim Ali Burak Kaplan ile röp.

- Dilara Yıldızlar ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)KADINA ÇARPTI, ARDINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

KONYA\'da bir kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Meliha Akdoğan\'a çarpıp kaçma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Akdoğan, kanlar içinde yatarken diğer sürücü ve çevredekilerin yaklaşık 1 dakika boyunca yardım etmemesi ise dikkat çekti. Kaza, geçen 18 Ocak günü saat 11.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Akdoğan\'a, Mevlüt A. idaresindeki 50 UK 970 plakalı kereste yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akdoğan, kanlar içinde yerde kalırken Mevlüt A., aracıyla hızla olay yerinden kaçtı. Meliha Akdoğan\'ın yerde yattığı sırada trafikte diğer araçların yardım etmek yerine yanından geçip gitmesi ise dikkat çekti. Akdoğan\'ın yardımına yaklaşık 1 dakika sonra çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meliha Akdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akdoğan\'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Mevlüt A.\'nın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı güvenlik kamera kaydı

(Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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4)LÜLEBURGAZ\'IN \'BİSİKLET TAKSİLERİ\' SEVİLDİ

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi Avrupa Birliliği ile ortak yürütülen \'Bisikletlerimizle iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz\' projesi kapsamında özel olarak yaptırılıp, ücretsiz hizmete soktuğu \'bisiklet taksiler\' halk tarafından sevildi.

Lüleburgaz Belediyesi ile AB\'nin ortaklaşa sürdürdüğü yaklaşık 50 bin Euro\'luk Türkiye\'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, \'Bisikletlerimizle iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz\' projesi kapsamında ilçede 19 Ocak günü 3 elektrikli bisiklet taksi hizmete başladı. Adapazarı\'nda tanesi 3 bin 500 Euro\'dan yaptırılan bisikletler 8 ay boyunca ücretsiz olarak, öncelikli olarak hamile, yaşlı ve çocuklu ailelere hizmet veriyor. İki kişi alabilen ve çocuklarla 4 kişiye hizmet verebilen bisiklet taksilerin sürücüleri de özel sınavlardan geçirildi ve AB\'nin desteğiyle sürücüleri de aylık 700 Euro maaş bağlandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı CHP\'li Emin Halebak, bisiklet taksilerin amacının küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu belirterek, \"Lüleburgaz\'ın temalı yıları var. 2017 yılı da bisiklet yılıydı. Bisiklet yılı çalışmaları içinde küresel iklim değişikliğine mücadele vermek adına, Avrupa Birliliği ile Lüleburgaz Belediyesi\'nin ortaklaşa bir projesidir, bisiklet taksi. Karbon salımına karşı duyarlılığı artırmak adına bisiklet taksi projemiz oldu. Lüleburgaz halkının kullanımı için bisiklet taksilerimizi getirdik. Buradaki asıl amaç sağlıklı bir toplum yaratmak. Otomobillerden indirip insanları, bisikletlere bindirmek. Küresel iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz. Taksi bisikletlerin kullanımı, şimdilik ücretsiz. Hamile kadınlarımız, çocuklu ebeveyinler ve 70 yaşından büyüklerimiz, nereye gitmek isterlerse bu bisiklet taksilerimize binip gidiyor. Şimdilik bisiklet taksilerimiz 3 tane ama bunların sayısını artırıyoruz. Siparişlerini verdik yenileri de gelecek\" dedi.

Bisiklet taksilerin pedal çevirdikçe şarj olduğunu belirten Halebak, zorlandığı zaman elektriğin devreye girdiğini belirterek, 8 ay sonunda bir ücret belirleyeceklerini söyledi.

Lüleburgazlı vatandaşlar da çevreyi kirletmeyen bisiklet taksileri tercih edip bisiklet taksi sayısının artırılmasını istiyor. Bisikletli taksiyi tercih etmesinin çocuklarına temiz bir gelecek bırakmak olduğunu anlatan Serpil Kıyıcı, \"Bisikletli taksiyi tercih etmemdeki neden çocuklarıma temiz, güzel bir gelecek bırakmak. Konforu da güzel. Diğer taksilerden bir farkı yok. Şu an ücretsiz ama daha sonra da diğer taksilerden daha ucuz olacağını düşünüyorum\" dedi. Çocuklarıyla bisiklet taksiyi tercih eden Hasan Ertaş, çok eğlenceli bir yolculuk yaptığını belirtererk, \"Bisiklet taksilerin devreye girmesiyle çok eğlenceli yolculuk yaptık. Bu sayede küresel iklim değişikliğinin önüne geçmiş olduk. Çok güzel bir uygulama\" dedi.

Kentte taksicilik yapan bazı şoförlerde bisiklet taksileri kendilerine rakip görmese de güvenli bulmadıklarını öne sürdü.

Görüntü dökümü

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-Bisiklet taksiler genel

-Bisiklet taksiler yolcu taşımaları

-Emin Halebak ile röp

-Emin halebak bisiklet taksiye binmesi

-Yolculardan genel detay

-Bisiklet sürücülerinden genel detay

-Bisiklet taksiler detay

-Bisiklet taksilerin ilerlemesi

-Taksici ile röp

-Bisiklet taksiyle seyahet edenler ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ,(Kırklareli)(DHA)

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5)RİZE\'DE, DÜNYA BİLİM LİTERATÜRE GİRMEMİŞ BALIK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi araştırma ekibi, dünya bilim literatürüne girmemiş solucan benzeri balık türü keşfetti. \'Dere dokuz gözlüsü\' adı verilen tür, Su Ürünleri Fakültesi bünyesindeki Balık Müzesi\'nde sergileniyor.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi araştırma ekibi, Rize\'nin İyidere ilçesindeki İyidere Deresi boyunda sürdürdüğü saha çalışmaları sırasında farklı bir balık türüne rastladı. Solucana benzeyen türün daha önce dünya bilim literatürüne girmediği tespit edildi. Sadece bu bölgede yaşadığı belirlenen ve \'Dere dokuz gözlüsü\' adı verilen tür, Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, 350 farklı türü barındıran Balık Müzesi\'nde sergileniyor.

\'NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA\'

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya, keşfedilen balık türünün dünyada sadece Rize\'nin İyidere ilçesinde dere boylarında yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Kaya, \"Fakültemiz tarafından Rize\'ye endemik olan \'dere dokuz gözlüsü\' adı verilen solucan şeklinde ilkel bir balık türü keşfettik. Bu tür sadece Rize ili İyidere ilçesindeki İyidere boylarında görülüyor. Ancak, Hidroelektrik Santral projeleri nedeniyle balık türünün nesli ciddi anlamda tükenme tehlikesi altında\" dedi.

\'YENİ TÜR TANIMLAMASI 1.5 YIL SÜREBİLİYOR\'

Fakültelerinin bugüne kadar 35 yeni balık türü tanımladığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

\"Yeni bir tür tanımlarken o cinse ait özellikleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu uzun bir süreç gerektiriyor. Yeni bir türü ortaya çıkarmak için o türün diğer canlılarını incelemek ve onlardan farklı özellikleri olduğunu ispat etmek gerekiyor. Uluslararası hakemlerden bunlar test ediliyor ya geçiriliyor ya da reddediliyor. Bu şekilde bir yeni türün tanımlanması 1.5 yıl sürebiliyor\"

Görüntü dökümü

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-Balık detayları

-Müze detayları

-Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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6)YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLEN YÜZLERCE ARAÇ ÇÜRÜYOR

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen bin 500\'ü motosiklet yaklaşık 2 bin araç, hurdaya döndü. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Mahmut Demirkan, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı anımsatarak, \"Bu araçlar hurda olarak satılsın, devlet bir kısmını kendine alsın. Şu an askeri harekat var. Devlet olarak bir sürü gider var\" dedi.

Keşan\'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı\'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, bir çok araç ise çürümeye terk ediliyor.

13 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında bin 500\'ü motosiklet yaklaşık 2 bin aracın olduğunu belirterek, \"Bir araç trafiğe çıktığı zaman bütün belgeleri olmak zorunda. Kaza, yakalama, haciz ve kaçakçılık gibi nedenlerden dolayı araçlar buraya çekiliyor. Özellikle trafik kazaları nedeniyle getirilen araçların sahipleri \'araç zaten hurda olmuş, neden koşturacağız onunla?\' diyerek, araçlarını almıyor. İşletmemiz 2005 yılında kuruldu. 2005\'ten bu yana kadar alınmayan 150 araç var. Bu araçlar ilk geldikleri gibi durmuyorlar. Başka bir yere çekmek istediğimizde iplik gibi kopuyorlar\" diye konuştu.

HURDA OLARAK SATILSIN, DEVLET BİR KISMINI KENDİNE ALSIN

Geri alınmayan ve hurdaya çıkan araçların satılarak ekonomiye kazandırılmasını istediklerini ifade eden ve Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı anımsatan Demirkan, şunları söyledi: \"Bu araçlar hurda olarak satılsın, devlet bir kısmını kendine alsın. Şu an askeri harekat var. Devlet olarak bir sürü gider var. Kalanı bize versinler. Yeter ki bizi bu dertten kurtarsınlar. Ayrıca banka hacizli araçlar var. Banka bu aracı yakalatıyor ama gelip arkasında durmuyor. İnsanların araçları burada duruyor ama borçları devam ediyor. Devletin buna bir önlem alması gerekir\"

KURTARICININ BİLE DÖNMEYE YERİ KALMADI

Mahmut Demirkan, araçların milli servet olduğunu belirterek, \"Otoparkta bin 500\'e yakın motosiklet var. Bu motorların çoğu çalıntı. Motor ve şase numaraları kazınarak silinmiş vaziyette yakalanıyorlar. Sahibi bulunsa dahi ispatlama şansı yok. Bu motosikletlerin de satılarak, ekonomiye kazandırılması lazım. Otoparkımız yaklaşık 7 dönüm yani 800 metrekare. Artık kurtarıcının bile dönmeye yeri kalmadı. Yarın gelecek araçları biz nasıl alacağız? Bu Türkiye\'nin kanayan yarası. Her yerde aynı dertle karşı karşıyayız\" dedi. Demirkan, motosikletlerden 10 lira, otomobillerden 15 lira, kamyonlardan 18 lira, TIR\'lardan ise 20 lira günlük park ücreti alındığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yediemin otoparkı havadan drone görüntüleri

-Otoparktaki motosikletler ve araçlar

-Üst üste konulmuş hurda araçlar

-Aracını almaya gelenler

-Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Mahmut Demirkan röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(482 MB)

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7)ÇATISI ÇÖKEN EVDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde KOAH, astım ve kalp hastalıkları olan Binnaz Ulubağ(64), yalnız yaşadığı çatısı kısmen çöken ve eşyaları kullanılamaz hale gelen evde yaşam mücadelesi veriyor.

Keşan\'da, Cumhuriyet Mahallesi Kalebayırı Sokak\'ta tek katlı çatısı kısmen yıkılan, duvarları rutubetten kabaran ve eşyaları içeri giren yağmur suyu nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaşamaya çalışan KOAH, astım ve kalp hastası Binnaz Ulubağ, yetkililerden yardım bekliyor. Binnaz Ulubağ, tek başına yaşadığı iki odalı evin çatısının kısmen çöktüğünü ve içeri giren yağmur suları nedeniyle eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini belirterek, \"Yardım eden yok. Belediyeden geldiler ölçtüler, biçtiler 2 ay oldu. \'Yapacağız\' dediler, yok. Bütçe çok çıkmış, bu evi onlar yaparsa başkaları yardım alamaz diye beni bıraktılar. Ne arayan, ne soran var\" dedi.

\'RUTUBETTEN VE ISLAKLIKTAN CİĞERLERİM SU TOPLAMIŞ\'

Eşini 20 yıl önce akciğer kanserinden kaybeden, 3 kızının ise ekonomik imkansızlıklardan dolayı kendisine bakamadıklarını ifade eden Ulubağ, \"KOAH, astım ve kalp hastasıyım. Makineyle hava almak zorundayım. Hiç kimseden yardım yok. Kapım, camım kırık. Korkuyorum. Hafif bir tıkırtı duysam ürküyorum. Kapının arkasında taşım var, silahım o. Kapıyı taşla kapıyorum. Sadece çatımın onarılmasını istiyorum. Bu ıslaklıktan kurtulayım. Hep ıslağım. Eşyalarım atıldı. Her şeyim ıslak. Her hafta doktordayım. 1 poşet ilaç kullanıyorum. Ciğerlerim tamamıyla su toplamış. Neden? Rutubetten, ıslaklıktan. Artık bıktım\" diye konuştu.

Binnaz Ulubağ, 3 ayda bir Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan 800 lira yaşlılık aylığı ile geçinmeye çalıştığını belirterek, yetkililerin kendisine yardım elini uzatmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken çatı

-Islanan ve kullanılmaz hale gelen eşyalar

-Yanmayan soba ve çay bardakları

-Kırık kapı ve cam

-Evden detaylar

-Binnaz Ulubağ röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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ŞEHİT OĞULLARI İÇİN EVLERİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİLER

HAKKARİ Dağlıca\'da 2.5 yıl önce şehit düşen Komando Uzman Çavuş 24 yaşındaki Tolga Artuğ\'un Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan annesi Sevcan Artuğ ve babası Ercan Artuğ, oturdukları apartmanın son katını şehit oğulları için müzeye çevirdi. Artuğ çifti, 90 metrekarelik evi tamamen oğullarının eşyalarıyla donatırken, burada huzur bulduklarını söyledi.

Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde Eylül 2015\'te PKK\'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan 16 askerden Komando Uzman Çavuş Tolga Artuğ\'un ev kadını olan annesi Sevcan Artuğ (47) ile besicilik yapan babası Ercan Artuğ (51), evlat acısını yüreklerinde yaşıyor. Manisa\'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşayan Artuğ çifti, oturdukları 3 katlı apartmanın üstüne bir kat daha inşa edip, 90 metrekarelik evi, üç çocuklarından biri olan şehit oğulları Tolga Artuğ\'un eşyalarıyla donattı. Evi bir müze haline getiren çift, zamanlarının büyük bir kısmını burada geçirmeye başladı. Şehit Artuğ\'un yanı sıra aynı saldırıda şehit düşen diğer askerlerin ressamlar tarafından yapılan resimleri de evin duvarlarını süslüyor. Müze ev, gün boyu ziyaretçilerini ağırlıyor.

\"BURADA HUZUR BULUYORUM\"

Şehit babası Ercan Artuğ, 3 yıl önce kaybettikleri evlatlarını çok özlediklerini, aynı zamanda onur duyduklarını söyledi. Çocuğunun hatırasını yaşatmak istediğini ve bu yüzden evinin son katını inşa edip çocukluğundan bu yana şehit oğlunun kullandığını eşyaları sergilediğini kaydeden baba Artuğ, \"Eşim oğlumu kaybettikten sonra çok üzülüyordu, ağlıyordu. Biri elbiselerine dokunsa bile rahatsız oluyordu. Burayı kendi imkanlarımızla yaptırdık. 16 Dağlıca şehidinin resimlerini bir ressam duvarlara çizdi. Burası 90 metrekare. Burayı ben müze olarak yaptım. Küçüklüğünden, okul çağından, askeriyeden 1500\'e yakın resmi var. Buraya hepsini yerleştireceğim. Burası bizim için huzur. Buraya insanlar geliyor, ziyaret ediyor. Biz çok mutlu oluyoruz\" diye konuştu.

ÖZLEMLERİ EŞYALARINI KOKLAYARAK GİDERİYORLAR

Yaptıkları müzede şehit Tolga Artuğ\'un askeriye elbiselerinden tıraş takımlarına, eski ayakkabılarından tespihlerine kadar birçok objeyi sergileyen aile, oğullarının oturduğu koltuğu ve yattığı yatağı da burada muhafaza ediyor. Şehit babası Ercan Artuğ, \"Hepsi oğlumun kullandığı eşyalar. Kullandığı elbiseleri bile yıkamadık. Özlem duyduğumuz zaman onun kokusunu hissetmek için elbiselerini kokluyoruz. Burada sürekli vakit geçiriyorum. Kendi yanımdaymış gibi hissediyorum, huzur buluyorum. Hep burada durmayı istiyorum\" diye konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ ASKERLERİ UNUTMADI

Diğer oğlu Kahraman Artuğ\'un askere gitmeme hakkı bulunduğunu, ancak bundan yararlanmayıp 2 ay sonra askere gideceğini dile getiren baba Artuğ, \"O askerliğini yapmasın, öteki yapmasın dediğimiz zaman vatanı kim koruyacak. Ben de bu yaşımda vatan için canımı veririm. Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere canımız feda olsun. O\'nların kılıcı keskin olsun. Allah Mehmetçiği korusun. Biz şehit babaları, aileleri olarak onlar için varız. Onlar bizim evlatlarımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Allah hainlere fırsat vermesin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından görüntü

- Müzedeki eşyalardan görüntü

- Anne ve babanın eşyaları bakarken görüntüsü

- Baba Ercan Artuğ\'un konuşması

- Baba Ercan Artuğ\'un eşyaları koklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)