DHA YURT BÜLTENİ-2

1)VAN\'DA MİNİBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ, 2 YARALI

VAN\'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70\'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

YANİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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2)YUVACIK BARAJI\'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi yükselmeye başladı. 7 Ocakta yüzde 28 oranında suyun bulunduğu Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi 23 günde yüzde 46\'ya yükseldi. Kurak geçen kış barajlarda su seviyesinin düşmesine neden olurken, Ocak ayında olunmasına rağmen barajlarda su seviyesi yarı kapasiteye dahi ulaşamadı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin verilerine göre 7 Ocak tarihinde Kocaeli\'nin büyük bölümünün içme suyunu karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi yüzde 28 oranına 14 milyon 270 bin metreküp seviyesine düştü. Bugün itibari ile 23 günde su seviyesi yüzde 46 seviyesine 23 milyon 570 metreküp seviyesine yükseldi.

Yetkililer, son yıllarda en kurak kış döneminin yaşandığını, önümüzdeki günlerde havzada bulunan dağlardaki karların erimesiyle su seviyesinin daha da yükselmesini beklediklerine belirtti.

Görüntü dökümü

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-Barajdan görüntüler

-Anons

-Barajdan detaylar, dağlardan gelen sulardan görüntü

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

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3)ADANA\'DA FURKAN EĞİTİM VE HİZMET VAKFI\'NA OPERASYON

ADANA\'da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik operasyon düzenledi. Polisin vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Emniyet Müdürlüğü\'nün tabelası

- Polis araçlarının bakın noktasına gidişi

- Özel harekat timinin yürüyüşü

- Özel harekat timinin vakfın genel merkezine girişi

- Vakfın tabelasından görüntü

- Vakfın çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

- Polis aracındaki şüpheliden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

(191 MB )

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4)BUZ SARKITLARI İTFAİYE TARAFINDAN KIRILDI

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde oluşan , can ve mal güvenliğini tehlikeye atan buz sarkıtları Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri\'de etkili olan soğuk hava binaların saçaklarında ve katlı kavşaklarda buz sarkıtlarına neden oldu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri demir kancalar aracılığıyla bazıları 1 metre uzunluğuna sahip olan buz sarkıtlarını tek tek kırdı. Polis ekipleri kırılan buz sarkıtlarının yaya ve otomobiller üzerine düşmemesi için çevre güvenliği aldı. İtfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada \" Yağışlı ve soğuk havalarda oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlara ve otomobillerine zarar vermemesi için itfaiye personelimiz tarafından buz sarkıtları alınan tedbirler çerçevesinde kırılıyor\" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin buz kırma çalışması

- Polislerin yaya ve otomobillere zarar gelmemesi için aldığı güvenlik tedbiri

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)

(108 MB)

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5)OTOMOBİL ÇALIP, HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 2 KİŞİ YAKALANDI

KONYA\'da çaldıkları otomobille, soymak istedikleri iki marketin kepenklerini açamayan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Antalya Çevre Yolu\'nda şüphe üzerine 42 ES 049 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan araştırmada aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine otomobildeki 21 yaşındaki Mehmet K. ve 19 yaşındaki Halil İbrahim A. gözaltına alındı. Otomobil içinde ise çalıntı birer adet akü ve elektrik süpürgesi bulundu. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında otomobili düz kontak yöntemiyle çaldıkları, daha sonra soymak için gittikleri iki marketin kepenkleri açamadı ortaya çıktı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilmesi

- Çalınan araçtan detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA))

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6)HURDALARDAN HARİKALAR YARATIYOR

DENİZLİ\'de, motorlu araçlar ateşleme sistemi tamircisi doğa sporları tutkunu 35 yaşındaki Barbaros Esen, hurdalıktan satın aldığı su boruları, demir, kullanılmayan eski su tahliye motoru ve motorlu testereyle ilginç araçlar ortaya çıkarıyor. 30-40 yıllık eski motosikletleri atölyesinde tekrar dizayn ederek ATV gibi arazi aracına çeviren Esen, oğlunun kullandığı minik scooter\'ı da motorluya çevirdi.

Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki atölyesinde gece gündüz demeden modifiye uzmanı arkadaşlarıyla birlikte çalışan Barbaros Esen, hurdalıktan bulup satın aldığı 40 yılık motosikletleri parçalayıp, eski ve yeni parçalar kullanarak yeniden dizayn edip, adeta tekrardan hayat veriyor. Esen, eski motosikletleri, motorlarını güçlendirip, lastiklerini de arazi lastikleriyle değiştirip, modifiye ediyor. Günlerce uğraşan Esen, ortaya ATV gibi arazi araçlar ortaya çıkarıyor. Atölyesinde hurdalıktan satın aldığı su boruları, demirler, eski su tahliye ve ağaç kesme motorlarını da yaptığı binek araçlarda kullanıyor.

KATLANABİLİR MOTOSİKLET

Karavan imalatı da yapan Esen, özellikle yazlıkçılar için direksiyonu katlanabilir, çanta gibi taşınan minik motosiklet yapıyor. Eski bir motosikletin iskeletini ve su motoru kullanıp, direksiyonunu su borularıyla yeniden dizayn eden Esen, katlanabilir ve yer kaplamaması için de çanta gibi elde taşınan minik bir motosiklet de tasarlayıp yapımına başladı.

Oğlunun kullandığı Scooter\'ı da atölyesinde tekrar dizayn eden Esen, ağaç kesme motoru ve benzin deposu yerleştirip, motorlu scooter haline getirdi. Oğlu ayaklarını kullanmadan eliyle motora gaz vererek, scooter\'la yolda ilerleyebiliyor. Doğa sporu tutkunu Esen, atölyesinde bulunan ve akarsularda rafting yapmak için kullandığı kanoya da motor taktı. Kanonun arka bölümüne ağaç kesme motoru takıp, pervaneli hale getirdi.

Atölyesinde çalışırken araçları hobi amaçlı yaptığı söyleyen Barbaros Esen, eski hurdalara can verdiklerini, tekrar dizayn etiklerini belirterek, \"Atölyede arkadaşlarımızla bir araya gelip, neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Eski motosikletleri yeniden dizayn ediyor bam başka hali getiriyoruz. Eski bir Rus motosikletine arazi şanzımanı takıp, ATV\'ye dönüştürdük. Oğlum benden motosiklet istedi, ben de daha küçük olduğu için kullandığı scootere ağaç kesme motoru taktım. Karavan imalatı da yaptığım için karavana motosikleti koyacak yer olmuyordu. Eski bir motosikleti su boruyla yeniden yapıp, katlanabilir, çanta gibi taşınabilir hale getirdim. Bunları hobi amaçlı olarak yapıyoruz. Araçları yaparken genellikle hurdalıktan topladığımız su boruları ve benzinli eski kullanılmayan motorları kullanıyoruz\" dedi

Esen\'in araçları yaparken birlikte çalıştığı modifiye uzmanı kemal Gülten ise, çalışmayan motorları çalışır hale getirdiklerini belirterek, \"Arkadaşlarımızla atölyede toplanıp, yapacağımız bir araç üzerinde çalışıyoruz. Adeta beyin fırtınası yapıyoruz. Herkes farklı fikirler ortaya atıyor, bu fikirleri kullanarak eski hurdaları yeniden dizayn edip, çalışır hale getiriyoruz. Eğlenceli araçlar ortaya çıkıyor. Yapmak istediğimiz çok şey var. Uçmak için bile düşüncemiz var. Beton silme makinesinin motorlarının kullanarak planör yapma hedefimiz var\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Barbaros Esen, atölyede çalışırken

- Araçları yaparlarken detay görüntüler

- Eski motosikletten yaptıkları ATV aracından görüntü

- Bisikletlerden ve scooter\'dan görüntü

- Kanoya motor takılmasından görüntü

- Barbaros Esen\'in yaptığı araçlara binmesi

- Katlanabilir motosikletten görüntü

- Esen\'in konuşması

- Kemal Gülten\'in konuşması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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7)ASKERE, CANLI YAYINDA KAMUFLAJLI DESTEK

SİVAS\'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalı spor programında Afrin\'deki terör unsurlarına yönelik \'Zeytin Dalı\' operasyonuna kamuflaj giyerek destek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan \'Zeytin Dalı\' operasyonuna bir destek de Sivas’ta uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58’den geldi. Kanalda her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Sporaktif programının sunucusu Mustafa Ateş ve yorumcusu Bekir Kurt canlı yayına asker kamuflajı giyerek çıktı. Operasyona destek vermek amacıyla asker üniforması giydiklerini belirten Kanal 58 Spor Müdürü Mustafa Ateş, \"Bugün Afrin Operasyonuna destek amaçlı asker üniformaları ile yayınımıza çıktık. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize, o bölgede görev yapan askerlerimize destek verelim istedik. Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu gösterelim dedik. Geçtiğimiz günde çok önemli bir operasyon yapıldı. Bugünde 44 hedef imha edilmiş. Özellikle terör örgütlerinin elinde bulunan 44 yer imha edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kez daha gönülden destekliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Afrin bölgesinde operasyona katılan ve canla başla mücadele ederek şehit olan askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için, bu toprak için savunmada görev alan, hatta bizim bölgemiz dışında yaşayanların geleceği için, huzuru için, barışı için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize yürekten başarılar diliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Sunucu ve yorumcunun giydiği kamuflaj

-Konuşmaları

Haber:Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

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