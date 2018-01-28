DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA KARAKOL YAKININDA SES BOMBASI BULUNDU



ADANA\'da dün akşam, yakınındaki eczaneye ses bombası ve havai fişek atılan polis karakolunun arkasında bu kez ses bombası bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evlerinden çıkan çevre sakinleri, polis karakolunun arkasında, elektrik direğinin altına bırakılan, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişe görünce, polise haber verdi. Karakoldan gelen ekip, pet şişenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı polis çağırdı. Çevrede güvenlik önlemi olan polis, ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.Ses bombasının, dün akşam 50 metre uzağındaki eczaneye atılan ses bombasıyla aynı tipte olduğu belirtildi.

Polis, ses bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay

- Polis ekibinin ses bombasının yanında inceleme yapması

- Pet şişe içindeki ses bombasından yakın görüntü

- Polisin bombayı torbaya koyması

- Olay yeri şeridinin kaldırılması

SÜRE:01\'44\" BOYUT:106 mb

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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2)İZMİR\'İN YENİ MEYDANI YOLDA

İZMİR\'in Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapılan ve kullanıma açılan alt geçitin ardından, İzmir\'e kazandırılacak yeni meydan projesinin yapımına başlandı. İlk etapta, alt geçidin üzerine yalıtım ve dolgu işlemleri yapılacak, tramvay rayları çalışmaları tamamlanacak, yağmur suyu tahliye kanalının bitirilip, deniz kenarındaki anroşman (taş ve kayaların düz şekilde yerleştirilerek kıyı tahkimatı yapılması) yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin, taşıt trafiğini yeraltına alarak kente yeni bir meydan kazandırmak amacıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde projelendirdiği alt geçit inşaatı, geçen 23 Aralık\'ta bitirilerek trafiğe açıldı. 71 bin 500 metrekarelik alana kurulacak İzmir\'in yeni meydanı için de çalışmalar yaklaşık bir ay önce başladı. İZSU\'ya ait, yağmur sularının yer altından İzmir Körfezi\'ne akıtılmasına yarayan tahliye kanallarının yeni meydan çalışmalarının yapıldığı alandan geçmesi ve mevcut meydan projesi planıyla uyumlu olmaması nedeniyle, meydanın altına İZSU tarafından iki yeni kanal döşeniyor. Kanal yapım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu işlem için açılan alanların dolguları ve yalıtımları yapılacak.

Ayrıca, alt geçit tabliyesinin üzerinde biriken ve bir dereyi andıran su birkintisi de körfeze tahliye ediliyor. Tahliye işlemlerinin ardından yapılması planlanan yalıtımdan sonra, koruma betonu döşenecek. Son olarak yapılacak drenaj ve dolgu çalışmalarıyla kot farkı giderilecek. Yağmur suyu tahliye kanallarının da aynı işlemlerden geçmesinin ardından, meydan üst düzenlemesi yapılmaya başlanacak ve İzmir\'in yeni meydanı yavaş yavaş sahip olması planlanan çehreye kavuşacak.

Öte yandan, meydanın ortasından geçmesi planlanan tramvay çalışmalarına da devam ediliyor. Tramvayın meydandan geçeceği güzergahtaki yol çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildi. Rayların döşenmesinden sonra, bir yandan meydan çalışmaları devam ederken, öte yandan tramvay test çalışmaları başlayacak. İş makinelerinin raylara zarar vermemesi için de, makinaların raylara temas etmeden üzerinden geçeceği özel bir mobil aparat hazırlanıyor. Tramvay taşımacılığının, inşaat sahasında güvenli bir şekilde sürdürülmesi için inşaat alanında özel önlemler alınacak.

Deniz kenarındaki anroşman çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni vapur iskelesinin yapımına da başlanacak. Fakat anroşman çalışmalarının tamamlanması için; tramvay ve yağmur suyu tahliye kanalı gibi diğer çalışmaların bitirilmesi gerekiyor.

Deniz kenarındaki binaların önünde kalan, İZELMAN A.Ş.\'ye ait, yenileme çalışmaları kapsamında aktif olmayan otoparklar ise yakında kullanıma açılacak. Belediye yetkilileri, en kısa zamanda asfaltın dökülüp, otoparkların vatandaşın kullanımına sunulacağını bildirdi.

MEYDANDA NELER OLACAK?

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Camisi önünde, kentlinin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan ikinci etapta ise deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.

Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alanın İzmirliler\'in kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülmesi planlanıyor. Mithatpaşa Parkı\'nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, sanatçı Günnur Özsoy\'un anıt heykel çalışması da yer alacak. Anıt, birlik ve beraberliği simgeleyecek.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur suyu tahliye kanalının yapımından görüntü

- Alt geçit tabliyesinin üzerindeki su birkintisinden görüntü

- Tramvay çalışmalarından görüntü

- Şantiyeden görüntü

- İşçilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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12 BİN YILLIK TARİHİ MAĞARAYI YAZI TAHTASINA ÇEVİRDİLER

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanan Nimara Mağarası\'nın duvarları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrildi. Ayrıca mağara yönlendirme levhaların bazılarının söküldüğü görüldü.

Marmaris\'in kuzeybatısında yer alan; karayoluyla 20, denizyoluyla ise 5.5 kilometre mesafedeki Ada Ağzı Mevkii\'nde bulunan Cennet Adası\'ndaki Nimara Mağarası\'nın duvarları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrildi. Turizm sezonunda binlerce vatandaş ve yabancı turistlerin ziyaret etmeden şehirden ayrılmadıkları mağaranın duvarlarına oje, kara kalem, sprey boya ve kesici bir aletle kazınarak çeşitli isimler, figürler ve sevgiliye aşk ilan eden yazılar dikkati çekti. Mağaranın 30 metre içinde inmek için konumlandırılan korkulukların tekme atılarak yerinden oynatıldığı görüldü. Ayrıca mağaraya giden ana ve patika yollardaki yönlendirme levhaları da yerinden söküldü.

Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki mağarada yaşanılanlarla ilgili yetkililer, açıklama yapmadı. Marmaris Belediyesi yetkilileri, yaşanan rezaleti öğrendiklerini, Bakanlık nezdinde girişimle bu alanın tekrar düzenlenmesini ve dokusunu kaybetmeden mağaradaki yazıların silinmesi gerektiğini kaydetti.

DOĞA TUTKUNLARI İSYAN ETTİ

Marmaris\'te kış ayında doğa sporlarıyla uğraşan bazı vatandaşlar, ziyaret için gittikleri mağarada gördüklerine şaşırdı. Doğa tutkunları, mağara duvarlarına yazılan yazıların fotoğrafını çekerek sosyal medya da paylaşarak altına, \"Bu doğa harikası mağara ziyarete açıldıktan sonra yurdum insanı bu hale getirmiş. Adam üşenmemiş yanında boya getirmiş yazı yazmak için. Yazık, ziyarete kapatılsa daha hayırlı olacak\" yorumu yaptı.

--- KUTU ---

MAĞARA 19 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Nimara Mağarası, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal SİT alanı ilanı edildi. 26 Temmuz 2000 yılında mağara içinde ve çevresinde kazılar başlatıldı. Dönemin Muğla İl Turizm Kültür Müdürü Murat Süslü ile Marmaris Müze Müdürü Neşe Kırdemir tarafından başlatılan kazılarda elde edilen bulguların incelenmesinde M.Ö. 10 bin yıla dayandığını, yani 12 bin yıl önce insanların mağarayı mesken edindiği tespit edildi. Kazı çalışmalarında mağara tabanındaki açmalardaki kalker tabakası içinde 1500 kadar renkli cam, keskiler, dilgiler ve taş kemikten yapılmış delici alet uçları bulundu. Veriler doğrultusunda, mağarada kesici alet kullanılarak eşya yapılan, Tunç Çağı\'na kadar bir boncuk atölyesi belirlendi. Roma döneminde kullandığı tespit edilen yüzlerce kap parçası, pişmiş topraktan yapılmış 50 insan figürü ile çok sayıda sikke bulundu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen çeşitli bulguları inceletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na gönderdi.

2008 YILINDA TURİZME AÇILDI

Çıkartılan tarihi eserler incelenip kronoloji sıralaması yapıldıktan sonra sergilenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Marmaris Belediyesi yetkilileri harekete geçerek mağaranın turizme kazandırılması için destek vereceğini açıkladı.

Muğla Üniversitesi Bilimsel Danışmanlık, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzesi turizme açılması için yapılacak çalışmalar için protokol imzaladı. Nimara Mağarası\'nın için ve çevresi tarihi dokusuna uygun, insanların ziyaret edebilecek hale getirilmesi için bir yıl boyunca yenileme çalışması yapıldı. Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi ardından 2008 yılında tarih ve doğa meraklıları için ziyaret açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Nimara Mağarası gösteren yönlendirme levhası genel görüntü

- Nimara Mağarası dışından görüntü

- Nimara Mağarası duvarlarına yazılan yazı ve figürlerden görüntü

(Toplam: 3 dakika 3 saniye-221 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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4)SİİRT\'TE SİNCAP VE TAVŞAN KARDEŞLİĞİ, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

SİİRT merkezde evinde beslediği sincap ve tavşanın birbiriyle oynarken görüntülerini cep telefonu ile çeken Ali Yıldırım, bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşt. Sincap ve tavşan görüntüleri kısa sürede büyük beğeni toplarken, görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar da Yıldırım\'a ulaşarak her iki hayvanı satın almak istedi.

Eruh\'a bağlı Bağgöze köyünde yaşayan babasının yanına giden Ali Yıldırım (25), soğuk soğuk ve karla kaplı bir günde donmak üzere bulduğu sincap yavrusunu eve getirdi. Burada sobanın kenarında ısınan yavru sincabı önce tekrar doğaya bırakmak isteyen Yıldırım, dondurucu soğuklarda yaşayamayacağına karar verince sincabı eve geri getirdi. Köydeki evde besledikleri bir yavru tavşanla birlikte sincabı Siirt merkezde kaldığı eve getiren Yıldırım sincabı, özel hazırladığı bir kafese koydu. Yavru sincap ve tavşanı birlikte beslediği küçük bir odada, bir süre sonra çok iyi arkadaş olduğunu farkeden Yıldırım, bunların birbiriyle oynarken görüntülerini cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yıldırım\'ın bir sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlenerek beğeni topladı. Görüntüleri izleyen bazı kişiler Yıldırım\'a ulaşarak her iki hayvanı satın almak istedi.

Kent merkezinde okula giden kardeşleriyle birlikte kalan ve inşaatlarda günübirlik işlerde çalışan Yıldırım, \"Yaklaşık 2 hafta önce, bir hafta sonu, kardeşlerimle birlikte köyümüze gittik. Köyde gezerken, dondurucu soğukların olduğu karlı bir günde, donmak üzere ve hareketsiz olan, yavru bir sincap gördüm. Aldım eve getirdim. Sobanın yanına bıraktım ısınınca da besleyip su verdim. Sonra yeniden doğaya bırakmayı düşündüm. Ama hava o kadar soğuktu ki o havada bırakmaya kıyamadım. Aldım eve getirdim. Sonra köydeki evimizde beslediğimiz tavşanlardan birinin yavrusunu da alarak sincap ile birlikte Siirt\'te kaldığımız eve getirdim. Sincap için özel bir kafes yapmıştım. Önceleri kafeste besledim sincapı. Sonra küçük bir odada tavşanla birlikte beslemeye başladım. Sincap ile tavşanın çok iyi dost olduklarını farkettim. Cep telefonu ile çektiğim görüntüler sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede büyük beğeni topladı. Hatta videoyu izleyen bir çok kişi bana ulaşarak satın almak istedi. Ben ikisine de çok alıştım ve çok sevdim ikisini de satmayı düşünmediğimi söyledim\" dedi.

Görüntü Dökümü;

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Cep Telefonla çekilen sincap ve tavşanın oynaması

Sincap\'ın kendisine verilen cevizleri yemesi

Sincap ile oynayan tavşanın görüntüsü,

Ali Yıldırım\'ın sincap ve tavşanı beslemesi

Ali Yıldırım\'ın konuşması

Genel ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-



