DHA YURT BÜLTENİ -2

Kobani olaylarına müdahele etmeyen Emniyet müdürüne FETÖ/PDY\'den 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM\'da, 6 Ekim 2014\'te yapılan çağrıların ardından Suriye\'nin Kobani bölgesinde çıkan olayları protesto eden PKK yanlısı gruplara yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alan Karayazı İlçesi eski Emniyet Müdürü Aykut Töngür\'e, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Darbe girişimi ardından meslekten ihraç edilen Karayazı Emniyet eski Müdürü Aykut Töngür, 2 Eylül 2016\'da tutuklandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Töngür hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Aykut Töngür hakkında merkez disiplin kurulunun 3 Mart 2016 tarihinde \'Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama eylemini\' işlediğinden \'Kıdem durdurma\' cezası verildiği hatırlatıldı. İddianamede, Aykut Töngür hakkında 7-10 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen Kobani protestosu sırasında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlardırmak için yerinde müdahale edemediği gerekçesi ile soruşturmaya açıldığı, disiplin soruşturmasında lehte beyanda bulunan tanıklardan N.M.D., A.Y., İ.G., M.A. ve Ö.P.\'nin haklarında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ayrı soruşturmaları bulunduğu belirtildi. Aykut Töngür\'ün terör örgütüne eleman kazandırmak amacı ile hareket ettiği öne sürülen iddianamede, evinde ele geçen FETÖ/PDY\'yi destekleyen yayınlanda kamuoyunu etkilemek için diğer medya organlarını \'Yalan medyası\' olarak nitelendirildiğine yer verildi. İddianamede, şöyle denildi:

\"İdari soruşturma belge örneklerinin incelenmesinde de görüleceği üzere FETÖ/PDY\'nin rol aldığı açıkça anlaşılan kamuoyunda Kobani protestoları olarak bilinen eylemler sırasında görev yaptığı yerde yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alışı, şüphelinin savunması ile birlikte dosya kapsamı değerlendirildiğinde üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakladır.\"

Erzurum\'daki 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında Aykut Töngür, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan beraat etti. Mahkeme heyeti, Töngür\'e \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Aykut Töngür\'ün hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

Haber : Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)-

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Kemer\'de metruk binada yangın

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde metruk bina çıkan yangında zarar gördü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağına çivi batması nedeniyle yaralandı.

Göynük Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi\'nde Dursun Yılmaz\'a ait eskiden pansiyon olarak kullanılan metruk binada dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve Kemer Belediyesi\'ne ait su tankeriyle yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

İtfaiye erlerinden Taner Oflaz yangına müdahale sırasında çöken binadaki bir çivinin ayağına batması nedeniyle yaralandı. Oflaz\'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gelen sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Oflaz, hastaneye götürüldü.

Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Kemer Belediye Başkan vekili Cumali Afşin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından detay (cep telefonu)

- Olay yerinden detaylar

- Olay yerindeki jandarma ve yangın söndürme araçlarından detaylar

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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2 katlı ev ve otomobil yandı

DÜZCE\'nin Esençam köyünde 2 katlı evde çıkan yangın yanında bulunan garaja da sıçradı. 2 katlı ev ile otomobil kullanılmaz hale geldi.

Dün akşam saatlerinde, Düzce Esençam Köyü\'nde İbrahim Kazunoğlu ve Abdullah Açukoğlu\'na ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yanında bulunan garaj da alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev ve garajda bulunan otomobil kullanılmaz hale geldi. Ev sahiplerinin İstanbul\'da bulunduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Yanan evden görüntü ve detaylar

Haber - Kamera : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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Pakistanlı 2 grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Pakistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı 13 bıçak darbesiyle öldü.

Olay dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak\'ta meydana geldi. Pakistanlı bir grup, bir binanın zemin katındaki dükkanda yaşayan yine Pakistanlı başka bir grup ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavgada, 1 kişi aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılırken, dükkandan bozma yerin de camları kırıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi.

Yaralanan kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi alan kimliği belirlenemeyen Pakistan uyruklu kişi, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinde, Pakistanlı kişilerin yaşadığı yerden görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) -

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Kars\'ta ölü kimliği ile büyük dolandırıcılık

Kars\'ta bir kişinin, besicileri yaklaşık 43 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ölen bir kişinin kimliğini kullanan dolandırıcının, kent merkezinin yanı sıra Susuz, Selim, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinden aldığı 500 TIR dolusu, 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa\'ya götürdüğü iddia edildi. Mağdurlar adliyeye giderek şikaytçi oldu. Mağdur olan köyülerden biri, \"A.K. bize Tarım Bakanlığı\'ndan genç çiftçileri destekleme projesiyle geldiklerini söyledi. Biz de kendisine inandık ve hayvanlarımızı senet karşılığı sattık. Yaptığımız araştırmada bu isimde kişinin 10 yıl önce öldüğünü öğrendik. Jandarmaya başvurduk. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mağdur vatandaşlardan genel ve detaylar

-Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur\'un konuşması

-Haydar Mintemur\'un konuşması

-Aksu köyünden Ercan Olcay(ın konuşması

-Yaylacık köyünden Seyfettin Babayi\'nin konuşması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

(bir işyerine gelen dolandıran şahsın dolandırdığı mağdurlardan biriyle yaptığı seneti birlikte imzalamaları görülüyor)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Eşiyle birlikte tavuk çiftliği kurdu

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, uzman çavuşluğu bırakan 28 yaşındaki Onur Balabanoğlu, Genç Çifti Projesi\'nden aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle eşiyle birlikte tavuk çiftliği kurdu. Balabanoğlu, çiftlikte ürettikleri yumurtaları da kendisi pazarlıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunu olan Onur Balabanoğlu, 2011 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Vatani görevini tamamladıktan 1.5 yıl sonra sınava giren Balabanoğlu, sözleşmeli uzman çavuş oldu. Ağrı\'nın Patnos ilçesinde 3 yıl görev yapan Balabanoğlu, ani bir karar ile geçen yıl mesleğini bırakıp, dede ve baba mesleği olan tavukçuluğa başlama kararı aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Koçarlı İlçe Müdürlüğü\'ne başvurup, Genç Çifti Projesi\'ne kapsamında 30 bin TL hibe desteği alan Balabanoğlu, Koçarlı\'nın kırsal Tekeli Mahallesi\'ndeki, kendilerine ait 3 dönümlük alanda tavuk çiftliği kurdu. Aldığı hibe desteğine 10 bin lira da kendisi ekleyerek kurduğu 800 metrekarelik kapalı alana sahip tavuk çiftliğinde 450 tavuk ile üretime başlayan Balabanoğlu\'na Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj ve Süsü Bitkileri Bölümü mezunu, 3 yılllık eşi 23 yaşındaki Tuğba Balabanoğlu da destek oldu.

Günlük ortalama 400 yumurta ürettiklerini belirten Onur Balabanoğlu, \"Tavukçuğun dedesinden babasına, babasından da kendilerine kalan bir meslek olduğunu belirterek, \"Tavukçuluk bizde aile mesleği olduğu için kurduğumuz çiftlikte yine ailecek çalışıyoruz. Eşim her zaman benim yanımda. Yine babam her zaman yanımda, destek oluyor. Günlük ortalama olarak 400 yumurta elde ediyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları da yine kendimiz halk pazarları, şarküteri ve bazı marketlere pazarlıyoruz\" dedi.

Çiftlikte 24 saat müzik yayını yaptıklarını aktaran Balabanoğlu, \"Müzik yayını tavukları stresten uzaklaştırıyor. Dşarıdan gelecek seslere ani tepki verip, birbirlerinin üstlerine çıkmalarını önlüyor \" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZİ BÜYÜK BİR MARKA OLMAK\"

Tavuk çiftliğinde eşiyle omuz omuza çalışan Tuğba Balabanoğlu da \"Tavukçuluk emek isteyen, zor bir iş. Elimden geldiğince eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah tavuk sayısını ve yumurta üretemi kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Tesisimizin marka ve patenti için de gerekli başvurularımızı yaptık. Hedefimiz, ileride büyük bir marka olmak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tavuk çiftliğinden görüntü

-Onur Balabanoğlu\'nun eşi ile kümeste yumurta toplaması

-Onur Balabanoğlu ve eşi Tuğba balabanoğlu ile röp.

-Kümesteki tavuklara müzik dinletilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın), (DHA)

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Cinayet zanlısı yürüteçle adliyeye sevk edildi

ADANA\'da 2 grup arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Serdem Kadaş, adliyeye sevk edildi.

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi\'nde 18 Ocak\'ta plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem Kadaş arasında tartışma çıktı. Hüsnü Yaşar kardeşleri Nasih ve Aziz ile birlikte işyerinde çalışırken, Serdem Kadaş otomobil ile geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Kadaş, tabancayla Hüsnü Yaşar\'ı vurdu. Bunun üzerine Nesin ve Aziz Yaşar, Kadaş\'a demirle saldırdı. Demirli ve silahlı kavgada Kadaş, Nesin ve Aziz de yaralandı. Tabancayla vurulan Hüsnü Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS YÜRÜTEÇLE GETİRDİ

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Serdem Kadaş, polis aracıyla Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Polislerin koluna girdiği Kadaş, yürüteçle güçlük çekerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayetle ilgili soruları yanıtsız bırakan Kadaş, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının Adli Tıp Birimi\'ne gelmesi

- Zanlının araçtan çıkarılıp yürüteçle Adli Tıp Birimi\'ne götürülmesi

- Adli Tıp Birimi tabelasının görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Yürüteçle polis aracına götürülmesi

- Zanlının araca binerken polisten yardım alması

- Polis aracındaki zanlıdan görüntü

- Polis aracının gitmesi

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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Manda sütüyle astım hastalığını geçirdi

MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Ayhan Dolman, besiciliğini yaptığı mandalardan elde ettiği sütün insan sağlığına çok faydalı olduğunu, bu sayede astım hastalığından kurtulduğunu söyledi. Dolman, inek sütünün kilosu 1 lira 25 kuruştan satılırken, manda sütünün kilosunun 7 lira olduğunu, birçok ilden sipariş aldığını anlattı.

Saruhanlı\'nın Adiloba Mahallesi\'nde yaşayan Ayhan Dolman, çok fazla yaygın olmayan manda yetiştiriciliğine 7 yıl önce başladı. Çiftçilikle de uğraşan Ayhan Dolman, 350 dönüm arazinin 50 dönümünü manda beslemek için uygun hale getirip, onlar için çamurlu bir gölet de yaptı. 50 mandası bulunduğunu belirten Ayhan Dolman, \"İyi bir manda günde 10-11 kilo süt verir. Şu anda talep oldukça fazla. Yeterli sütüm yok. Sütüm olsa İzmir\'den isteyen var. İnek sütü 1 lira 25 kuruştan satılırken, manda sütünü toptan 6 liraya, perakende olarak da 7 liraya satıyorum\" dedi.

KANSER HASTALARI ALIYOR

Manda sütünün şifa olarak görüldüğünü, içindeki protein ve vitaminler nedeniyle tercih edildiğini dile getiren Ayhan Dolman, \"Bende astım hastalığı vardı. Şu anda bende astım yok, ilaç kullanmıyorum. 4 yılda tamamen iyileştim. Manda sütünü, yoğurduğunu her gün yerim. Daha önce bu kadar iyi geldiğini bilmiyordum, işin içine girince öğrendim. Doktorlara da bunu söyledim. Bana manda sütünün çok iyi bir gıda olduğunu söylediler. Herkes manda sütü içse daha sağlıklı olacak. İçimi de kolay, kokusu yok. Kolesterol oranı çok az. Genellikle kanser hastaları için manda sütü alıyorlar. Genelde İzmir\'den talep oluyor\" diye konuştu.

Manda sayısının az olduğuna değinen Ayhan Dolman, devletin desteğinin eskiden fazla olduğunu, ancak şimdi yeterli desteği alamadıklarını söyledi. Dolman, \"Manda birliği olan yerlere devlet manda başına 850 lira destek veriyor. Manda birliği Manisa\'da yok. Geçen sene devlet desteği, manda birliği olmayan yerlerden tamamen kaldırılmıştı. Bu sene manda başına 250 lira destek veriyor. Biz bu desteğin artmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mandalardan görüntü

- Mandalar sağılırken görüntü

- Yemlemeden görüntü

- Ayhan Dolman\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Soğuk kış günlerinde evsizlere sıcak yuva

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayanlara sıcak bir yerde barınma imkanı sunuyor. Son 2 günde havanın aşırı soğumasıyla birlikte Güçsüzler Evi\'ne sığınanların sayısı 75\'e yükseldi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren kara kış, İzmir\'de de yaşamı zorlaştırıyor. Sıcaklıklar özellikle geceleri eksili değerlere yaklaşıyor. Barınma olanağı olmayanlar için ise geceyi sokakta geçirmek, hayati tehlike oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, onlar için sığınacak bir çatı, bir tas sıcak çorba ve rahat bir yatağın ötesinde, yaşama tutunacakları fırsatlar sunuyor. Son 2 günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte Güçsüzler Evi\'ni ziyaret edenlerin sayısı 75\'e yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü\'ne bağlı olarak görev yapan Örnekköy semtindeki Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsizleri, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Merkezde 3 ay olan barınma süresi, ihtiyaç durumunda 6 aya kadar da uzayabiliyor. Merkezden bu süre dışında, günübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor. Yaşı uygun olanlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar Türkiye İş Kurumu\'na yönlendiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi\'ne gündüz saatlerinde 0232 361 71 51, mesai saatleri dışında ise 0232 361 00 82 numaralı telefondan erişilebilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müyesser Turfan Güçsüzler Evi\'nin dışından görüntü

- İçeride televizyon izleyen, kitap okuyan, bulmaca çözen, sohbet eden, gazete okuyan, dama oynayan evsizlerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Çanakkale \'de yeni doğum yapan annelere \'Anne Oteli\' hizmeti

ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin anne ve anne sütünden mahrum kalmamaları için yeni doğum yapan anneler, \'Anne Oteli\'nde misafir ediliyor.

Çanakkale\'de 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören bebekler, ‘Anne Otel’ hizmeti sayesinde anne ve anne sütünden mahrum kalmıyor. ‘Anne Oteli’, yeni doğum yapan annelere otel konforunda hizmet veriyor. Hiçbir ücret alınmadan verilen hizmet sayesinde, tedavi gören bebekler ile anneleri arasındaki duygusal bağın da güçlendirilmesi sağlanıyor. İki kişilik odalardan oluşan toplam 4 oda\'nın bulunduğu \'Anne Oteli\'nde 8 anne misafir edilebiliyor. Anne Otelinde, sabah, öğlen ve akşam yemeği hizmetinin yanı sıra banyo, tuvalet, televizyon, dinlenme alanı ve süt sağma makineleri de bulunuyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nin 100 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, yeni Devlet Hastanesi binasına 3 ay önce taşındıklarını söyledi. Hastanede, 20 gün önce \'Anne Oteli\'nin hizmet vermeye başladığını ifade eden Başhekim Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, şöyle konuştu:\"Hastanemizde şuanda yaklaşık 36 tane yenidoğan yoğun bakım ünitesi mevcut. Bu yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerimiz için hastanemizde düzenli beslenmeleri ve anneleri tarafından emzirilebilmeleri için konforlu içerisinde kendine ait tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan, ortak dinlenme ve sohbet alanlarının yer aldığı \'Anne Oteli\' hizmeti veriliyor. Bu hizmet sayesinde bebeklerimizin normal gelişimlerini sağlamaları ve annelerinin de rahat etmeleri planlanıyor. Şuanda 6+2, 6 anne, 2 gebe yatağı şeklinde 8 anne misafir edilebiliyor. Bu anne otelinde daha çok düşük ağırlıklı prematüre dediğimiz yoğun bakım ihtiyacı olan ve küvezden ayırmadığımız bebeklerin anneleri konaklayabiliyor.\"

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, 5 gün önce Hilal Ergil isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Çan ilçesi Cicikler köyünden Birgül Ergil, \"Hastanedeki bu \'Anne otel\' hizmeti ile çocuğumdan ayrı kalmıyorum. Çocuğuma süt vermem daha kolay oluyor. Eğer köyüme gitseydim, çocuğumu görme şansım kısıtlı olacaktı. Hem de süt ulaştıramayacaktım. Anne Otelinde kalıyoruz. Burada rahatız ve her şeyden çok memnunuz\" dedi.

Gökçeada\'da yaşayan ve 37 haftalık bebeği Kumsal Kaçar\'ı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine tedaviye getiren Ayşe Kaçar, 4 gün boyunca \'Anne Otel\'inde kaldığını kaydederek, \"\'Anne Oteli\' hizmetinden çok memnun kaldık. Hastanede verilen hizmet ile bebeğin bakımı çok güzeldi. Gökçeada\'da böyle bir imkan yok. Gelip gitme konusunda sıkıntısı oluyor. Bebeğim tedavi için 3-4 akşam yoğun bakım ünitesinde kaldı. O sırada bende bu anne otelinde kaldım\" diye konuştu.

Çanakkale\'de 3 yıl önce temeli atılarak inşaatına başlanan ve toplamda 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3 ay önce hizmet vermeye başladı. 115 milyon TL\'ye mal olan 73 bin metrekare kapalı alana sahip Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde her gün ortalama 6 bin hastaya bakılıyor. 50\'si tek, 175\'i çift kişilik odalarda toplamda 400 yatak kapasitesine sahip hastanede 113 poliklinik odası, 14 ameliyathane, 83 yoğun bakım odası, 6 doğum salonu, 5 yanık ünitesi odası, 28 acil servis odası ile 5 bin metrekarelik Acil Servis alanı bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinden genel ve detay görüntü.

-Hastane içindeki Anne Oteli odası dışından ve içinden genel ve detay görüntü.

-Anne Oteli odasında 37 haftalık bebeği Kumsal Kaçar ile ilgilenen anne Ayşe Kaçar\'dan genel ve detay görüntü.

-Hastane Başhekimi Yusuf İlker Çömez ile röp.

-5 gün önce doğum yapan Birgül Ergil ile röp.

-37 haftalık bebeğini tedavi için hastaneye getiren Ayşe Kaçar ile röp.

-Ayşe Kaçar ve 37 haftalık bebeği Kumsal Kaçar ile genel ve detay görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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