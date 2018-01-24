DHA YURT BÜLTENİ-2

ATAK helikopteri YPG hedeflerini böyle vurdu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan ATAK helikopterleri YPG hedeflerini ateş altına aldı. Görüntülerde; ATAK helikopterlerin atışları sırasında duyulan sesler yer aldı. Hedeflerin vurulması sırasında ÖSO mensupları YPG mevzilerine ilerlemek için karada hazır beklediği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

-ATAK helikopeterinin sesi

-hedefleri vurma anı

-ÖSO mensuplarının görüntüsü

-detaylar

Haber: KİLİS (DHA)

====================================================

Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Afrin sınırında yer alan Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-bölgeden görüntü

-savaş uçaklarının vurduğu YPG hedeflerinden yükselen dumanlar

-detaylar



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM Güven USTA / KİLİS (DHA)

==================================================

Bolu Dağı\'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

BOLU Dağı\'nda kar yağışı ve görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı\'nda sabaha karşı başlayan ve aralıklarla yağan kar ile birlikte yol kenarlarındaki yeşil alanlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Bolu Dağı\'nda kar yer yer zeminde de etkili oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ile birlikte yoğun sis de etkili oldu. TEM ve D-100 Karayolu\'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis ile görüşün düşmesi sürücüleri zorlarken, TEM ve D-100\'de ulaşım yavaşladı. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Trafik ekipleri de kar ve sis nedeniyle güzergahta denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araç geçişleri

-Yollardan görüntüler

-Tünel çıkışı görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

============================================

Sosyal medyadaki kara propagandaya 9 gözaltı

ADANA\'da sosyal medya üzerinden Afrin\'de gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili kara propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunu karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şahısları tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Ceyhan ilçesinde 15 eve baskın yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün de destek verdiği operasyonda 500 polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- TEM ekibinin baskın yapılan evin kapısı çalması

- TEM ekibinin baskın yapılan eve girmesi

- Evin çevresindeki polislerden görüntü

- Evin önündeki polis araçlarından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Gözaltına alınan şüphelilerin adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=================================================

Eski iş ortağını bıçakladı

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde fırın işleten Mehmet K., iddiaya göre aralarında çıkan borç- alacak meselesi nedeniyle eski iş ortağı Mevlüt T.\'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mevlüt T., hastaneye kaldırılırken, Mehmet K. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Anabağlar Mahallesi 152518 Sokakta meydana geldi. Mehmet K. eski iş ortağı Mevlüt T. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., Mevlüt T.\'yi karnı ve sol ayağından bıçakladı. Yaralı Mevlüt T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mevlüt T., yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mehmet K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Olay yerinde polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

=======================================

Sahilden topladığı demirleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, 2 çocuk babası 46 yaşındaki Tufan Ayhan, sahilden topladığı demirleri satarak geçimini sağlıyor. Sıcaklığın 1 derece olduğu sahilde şiddetli rüzgara aldırmadan demir toplayan Tufan Ayhan, \"30 yıl inşaatlarda çalıştım. 73 gün sigortam var. Sigortasız çalıştırmışlar hep beni. Emeklilik yok, aylık yok, böyle sürünüyoruz işte\" dedi.

İlçede önceki gün etkili olan fırtınayla birlikte evsel atıklar sahili doldurdu. Sahile yakın kesimde dolgu için denize dökülen hafriyatlardan çıkan demir ve metal parçalar da sahile vurdu. Sahildeki demir, odun ve metal parçalar, evli ve 2 çocuk babası Tufan Ayhan\'ın ise geçim kapısı oldu. Uzun yıllar inşaatlarda çalıştıktan sonra işsiz kalan Tufan Ayhan, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve çeşitli kurumlardan aldığı para ve diğer yardımlarla geçindiğini söyledi. Çocuklarını okutmak istediğini belirten Tufan Ayhan, \"Odun, demir ne işime yararsa topluyoruz burada, ekmek paramızı çıkartıyoruz. Bunları satıp ekmek paramı çıkartacağım. Sosyal güvencemi yok. 3 yıldır işsizim. Daha önceden inşaatlara gidiyordum. Sosyal hizmetler ve Kızılay gibi kurumlardan yardım alıyorum. Yetmiyor. Buraya gelip odun ve demir topluyorum. Durumum iyi değil. 2 çocuğum var. Biri 14 yaşında diğeri 18 yaşında kızım. Okula gidiyorlar. 30 yıl inşaatlarda çalıştım. 73 gün sigortam var. Geçen baktırdım o kadar sigortam çıktı. Sigortasız çalıştırmışlar hep beni. Emeklilik yok, aylık yok, böyle sürünüyoruz işte\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sahilde demir araması

-Demir toplaması

-Demirleri taşıması

-Tufan Ayhan ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

Patlayan su borusu ağaçları dondurdu

KARS\'ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 17 dereceye kadar düştüğü Kars\'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Akbaba köyü mevkisindeki piknik alanında bulunan bir çeşmenin borusunun patlaması sonucu çevresinin buzla kaplanmasına neden oldu. Çeşmeden yükselen sular ağaçlarda yaklaşık 3 metrelik buz sarkıkları oluşturdu. Bazı vatandaşlar görsel şölen oluşturan sarkıtların önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

buzla kaplanan ağaç detay

çeşme ve çeşmede elini yıkayan vatandaş

tamamen buzla kaplanan alan genel ve detay görüntüleri

misketi andıran buz şekilleri

su üzerinde yıldız gibi parlayan ışınlar

vatandaşlardan adem alp röportaj

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=================================================

Malulen emekli oldu, SGK 126 bin liralık maaşı geri istedi

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Zülküf Aktaş 1992 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra malulen emekli oldu. Geçim sıkıntısı nedeniyle bir süre inşaat bekçiliği yapan Aktaş\'ın emekli maaşı, çalıştığı için kesildi. Duruma itiraz eden Aktaş\'a, SGK tarafından ayrıca aldığı maaşlar nedeniyle geriye dönük olarak 126 bin liralık da borç çıkarıldı.

Bayraklı Adalet Mahallesi\'nde yaşayan işçi Zülküf Aktaş, 1991 ve 1992 yılları arasında iki kez trafik kazası geçirdi. Bacağında ve kollarındaki kırıklar nedeniyle platin takılan Aktaş, yürümekte güçlük çekince malulen emekli oldu. Aktaş\'ın iddiasına göre o dönem tedavi gördüğü hastanenin sağlık kurulu çalışma gücünün yüzde 78\'ini kaybettiği yönünde rapor verdi. Emekli olan ancak aradan geçen yıllarda geçim sıkıntısı çeken evli ve dört çocuk babası Aktaş, 2009 yılında bir arkadaşının inşaatında bekçilik yapmaya başladı. İnşattaki malzemelerin başında duran Aktaş\'a arkadaşı sigorta da yaptırdı. Bu işte yaklaşık bir yıl çalışan Aktaş, inşaatın tamamlanmasının ardından ayrıldı. 2015 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Aktaş\'ın sigortalı çalışmasından dolayı emekli maaşı kesildi. SGK\'ya itirazda bulunan ve tekrar sağlık kuruluna giren Aktaş, çalışma gücünün yüzde 81\'ini kaybettiği yönünde rapor aldı. Ancak raporun kabul edilmediğini ve SGK tarafından çalışabileceği yönünde bir tebligat aldığını öne süren Aktaş, maaşının kesilmesinin ardından ikinci bir şok daha yaşadı. SGK Aktaş\'tan 2009 ile 2015 yılları arasında aldığı emekli maşanı geri istedi. Emekli maşanın kesilmesiyle geçim sıkıntısı çeken Aktaş, SGK\'nın istediği 126 bin lirayı ödeyemedi.

\"O HASTANENİN RAPORUNA GÖRE NEDEN EMEKLİ EDİLDİM?\"

Bu süreçte by-pass ve prostat kanseri ameliyatı olan Aktaş, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini belirterek, \"Ben işçi olarak çalışırken, 1991-1992 yıllarında iki kez trafik kazası geçirdim. Kolumda ve bacağımdaki kırıklar nedeniyle aylarca hastanede yattım. Hala platinler duruyor. Hastanenin sağlık kurulu yüzde 78 oranında rapor vererek çalışamayacağımı belirtti. Ben de malulen emekli oldum. 2009 yılında bir arkadaşımın inşaatındaki malzemelerin başında bekçilik yaptım. Bir koltukta oturarak bekledim. Arkadaşım benden habersiz sigorta girişimi yaptırmış. Bir yıl sonra da işten ayrıldım. 2015 yılında SGK o sigorta girişi nedeniyle emekli maaşımı kesti. İtiraz ettim, ancak çalışabileceğim yönünde rapor verilerek itirazım reddedildi. Hastaneye giderek tekrar sağlık raporu aldım. Bu kez yüzde 81 oranında rapor verildi. Ancak SGK bu raporu kabul etmedi. Madem rapor kabul edilmiyor, 1992 yılında o hastanenin raporuna göre neden emekli edildim\" dedi.

\"YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUM NASIL ÇALIŞAYIM\"

Malul raporunu SGK\'nın kabul etmediğini belirten Aktaş, 2009 ile 2015 yılları arasında aldığı maaşın geri istendiğini söyleyerek, \"Benim vücudumda hala platinler duruyor. Kolumu oynatamıyorum. Yürümekte zorluk çekiyorum ve bastonla yürüyorum. Bu halde nasıl çalışayım. Maaşım kesildi. SGK verdiği maaşı geri istiyor. Ben 126 bin lirayı nasıl ödeyeyim. Eşim göğüs kanseri hastası. Sosyal güvencemiz yok. Maddi durumumuz ortada. Çocuklarım ve damadım bize yardım ediyor. Devletimizden yardım istiyorum. Bu haksızlık giderilsin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zülküf Aktaş ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==========================================

Minikler atık malzemelerle sanatsal yönlerini geliştiriyor

MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü\'nde eğitim gören 8-12 yaş grubu öğrenciler, evlerindeki atık materyallerden kendi oyuncaklarını yaparak sanatsal yönlerini ortaya çıkarıyor. Böylelikle atık maddelerin geri dönüşümde nasıl değerlendirileceğini öğreniyor.

Geleceğin bilim adamları ve sanatçılarının temellerinin atıldığı Manisa Bilim Sanat Merkezi\'nde, atık materyallerin geri dönüşüme çevrilmesi için de çalışma yapılıyor. Merkezin resim bölümünde eğitim gören 8-12 yaş grubu öğrenciler, atık maddelerle sanatsal yönlerini ortaya çıkaran eşyalar yapıyor. Bunun için evlerindeki yumurta kutuları, boş şişeler ve bidonlar gibi atık malzemeler değerlendiriliyor.

AMAÇ ÇEVREYE DUYARLI BİREY YETİŞTİRMEK

Manisa Bilim Sanat Merkezi Resim Bölümü\'nde meslektaşı Elveda Yurteri ile birlikte öğrencilerin sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaya gayret gösterdiklerini dile getiren resim öğretmeni Cihangir Hür, bu yılki konularının atık maddelerin sanata dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Günün en büyük sorununun çevre kirliliği olduğunu söyleyen Hür, \"Çevreye ve hayata karşı duyarlı insan olduğumuzu göstermek için öğrencilerimize bu bilinci aşılamak istedik. Bu nedenle ben ve diğer resim öğretmeni arkadaşım Elvan Yurteri ile birlikte bu dönemki konumuzu atık malzemeleri seçtik. Atık malzemelerle birlikte çocuklarımız evlerindeki kullandıkları malzemeleri, dersimizde sanata dönüştürme çabası içerisine girdiler. Bu çalışma ile öğrencilerimiz sanatsal yönleri ortaya çıkarken, atık malzemelerle güzel eserler ortaya koydular. Dersimizde uzay temasını işliyoruz. Evde kullandıkları atık malzemeleri getirerek uzayla ilgili çeşitli figürler ortaya çıkarıyorlar\" dedi.

Öğrencilerin oyuncaklarını arzu ettikleri şekilde yaptıklarını belirten Hür, \"Şu anda bu şekilde bazı öğrencilerimiz, evlerinde de atık malzemeleri kullanarak kendi oyuncaklarını yapıyorlar. Yaptıkları çeşitli oyuncakları, merkezimize getirerek arkadaşlarıyla birlikte paylaşabiliyorlar\" dedi.

Hür, mart ayı içerisinde, öğrencilerin atık materyallerden yaptıkları çeşitli figürleri ve oyuncakların sergileneceği sergi düzenleyeceklerini, atıkların nasıl sanata dönüştürülebileceğini vatandaşlara göstereceklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minik öğrencilerin atıklardan çeşitli figürler ve oyuncaklar yaparken detay görüntüler

- Dersten detay görüntüler

- Resim Öğretmeni Cihangir Hür\'ün açıklaması

- Minik öğrencilerin kısa kısa açıklamaları



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

=====================================================

Aşevinin önünde insanlık ağacı

ERZURUM\'da 25 yıldır dar gelirli ailelere yiyecek yardımında bulunan Ebu İshak Vakfı Aşevi, insanlar kadar sokak hayvanlarını da düşünüyor. Aşevi önündeki ağaçların dallarına dilimledikleri ekmekleri asan görevliler karla kaplı zeminde yiyecek bulmakta güçük çeken serçelerin imdadına yetişiyor. Vakfın Müdürü Eyüp Aydın, her gün vakfın bahçesindeki ağaçlara astıkları emeklerden serçelerle birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin de faydalandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aşevinin dış görüntüsü

-Yemek dağıtımı

-Vakıf Müdürü Eyüp Aydın\'ın ekmekleri kesmesi

-Vakfın Müdürü Eyüp Aydın\'ın ekmekleri ağaca asması

-Serçelerin ekmeği yemesi

-Vakfa giriş çıkış yapan vatandaşlar

-Vakfın Müdürü Eyüp Aydın ile röp

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUMN, (DHA)

=====================================================

Arap turistler Ordu\'dan konut satın alıyor

KÖRFEZ ülkelerinden son yıllarda Ordu\'yu ziyaret eden Arap turistlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor. Ordu\'nun yaylalarınada rağbet gösteren Araplar, kentte geçen yıl 39 mülk satın aldı.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne akın eden Arap turistler, Ordu\'ya da rağbet gösteriyor. Körfez ülkelerinden son 4 yıldır yoğun olarak Ordu\'yuda ziyaret Arap turistlerden bazıları kentte konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor. Özellikle yaz mevsiminde kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz\'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası ile Aybastı\'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe yaylasını ziyaret ettiği, en fazla konutu da Fatsa ve Ünye İlçesi\'nden satın aldığı belirtildi. Ordu\'da Tapu Kadastro kayıtlarına göre ise, 2017 yılı içinde 45 yabancıya mülk satışı yapıldığı, bunların 39 tanesinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu öğrenildi.

TOPLU KONUT YAPMAYA BAŞLADILAR

Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, kenti ziyaret eden Arap turistlerin artık mülk satın aldığını ve Fatsa ile Ünye İlçesi\'nde toplu konut yapmaya başladığını belirterek şunları söyledi: \"Kentimize Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bir çoğu Boztepe, Aybastı Perşembe Yaylası, çok az değil ama yolun dolayı bir kısmı Çambaşı Yaylası, diğer kısmı ise Ünye ve Fatsa, şelalelerin olduğu yerleri tercih ediyor. Bu turistlerin Doğu Karadeniz\'i tercih etme nedeni var. En önemlisi yeşil doğası ve su kaynaklarının bölgede bol olması. Bundan dolayı özellikle bir kaç yıldır Doğu Karadeniz\'e ciddi bir Arap akını var diyebiliriz. Bunlardan en önemli kent Trabzon. Özellikle Uzungöl\'ün Araplar\'da başka bir yeri var. Önceden turizm adına ciddi kazançlar elde edilebiliyordu, şuanda ise yavaş yavaş gelen kişiler emlak, yer, konut gibi bazı gayrimenkul edinmeye başladılar. Özellikle Ünye ve Fatsa\'da, doğanın ve yeşilin iç içe olduğu yerlerde toplu konut yapmaya başladılar.\"

Başkan Ali Aydın kentte konaklama anlamında mevcut otellerin talepleri karşıladığını, yayla turizmi açısından da bazı girişimcilerin yoğun ziyaretçi çeken Aybastı Perşembe Yaylası ve Çambaşı Yaylası\'nda otel, pansiyon, yeme içme alanında yatırımlar gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ordu\'da Arap turistlerden görüntü (Arşiv)

-Aybastı Perşembe Yaylasından görüntü (Arşiv)

-Ordu\'dan genel görünüm (Arşiv)

-Dernek Başkanı Ali Aydın ile röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

===================================================

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

BURDUR İl Özel İdaresi\'nde çalışan 109 memur için sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

İl Genel Meclisi toplantı salonundaki sözleşme imza törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Sekreteri Servet Olpak, Bem-Bir-Sen Burdur Şube Başkanı Selami Keleş ile Özel İdare memurları katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, \"Burdur İl Özel İdaresi çalışmalarını kesintisiz, aralıksız ve başarılı bir şekilde yürütüyor. Onun için de bugün bu sözleşme imzalanıyor. Biz iş yapmasaydık, biz bu işleri beceremeseydik İl Genel Meclisi\'nden böyle bir karar çıkmazdı. İl Genel Meclisi\'nin almış olduğu karar çerçevesinde sözleşme yetkisi bize verildi. Bu çerçevede biz hem bütçe imkanlarımız, hem çalışma şartları ve koşulları birlikte değerlendirmek üzere ve diğer çalışan arkadaşlarımızın durumlarını mukayese etmek suretiyle de bu protokolü neticesinde bugün inşallah imzalayacağız. Bu 1 Ocak 2018\'den itibaren geçerli olacak\" dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, \"İl Özel İdaremizde çalışan personelimiz, yaz- kış her zaman gayretli bir şekilde Burdur\'umuza çok güzel hizmetler yapmakta. Ekip ruhu içerisinde çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Aldıkları ücreti fazlasıyla hak ettiklerini biliyorum\" diye konuştu.

Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı da sosyal denge tazminatı sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Sözleşme Vali Yılmaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Selami Keleş tarafından imzalandı. Sözleşmeyle İl Özel İdaresi\'nde çalışan memurlara aylık 800 lira sosyal denge tazminatı ödenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Mürsel Turbay\'ın konuşması

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Salondan detay

- Sözleşme imzalanması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

========================================

Cami ve kurs binası altından yol geçiyor

RİZE’nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası köy yolu üzerine inşa edildi. Vatandaşlar cami ve kurs binasının altından araçları ile geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

Karadeniz\'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binası ve caminin bir bölümü yolun üzerine inşa edilmeye karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu yolun üzerine inşa edildi. Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı.

Esentepe Köyü Cami İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek \"Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile cami ve kurs detayları

Kurs binası detayları

Araçların geçişi

İmam ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

===========================================

Kangal köpeklerinin kar keyfi

SOĞUK havaya karşı dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpekleri, Sivas\'ta kış şartlarının çok sert yaşandığı ve yoğun kar yağışının hakim olduğu bin 600 metre rakımlı Meraküm Tepesinde bulunan üretim tesislerinde, bu yıl geç yağan karın keyfini çıkarıyor.

Sivas\'ta, Kangal köpeklerinin üretiminin yapıldığı İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezindeki köpekler, zirvedeki zorlu iklim şartlarında yetiştiriliyor. Doğal ortamlarında yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü tepede zaman zaman eksi 20\'yi geçen soğuk havadan etkilenmeden yaşamlarını sürdüren Kangallar, soğuğa da meydan okuyor. 21\'i yavru olmak üzere toplam 96 köpeğin bulunduğu tesisin sorumlusu Hüseyin Yıldız, kangalların soğuk, karasal iklim hayvanı olduğunu serin, derin, soğuk, ayaz, tipi, pus ve sisli havaları sevdiğini söyledi.

\"KARDA ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORLAR\"

Kangalların karlı havalarda çocuk gibi sevindiğini belirten Yıldız, \"Tabi ki kangallar kar gördüklerinde birer çocuk gibi mutlu olurlar. Yağışla birlikte onlar huzur buldular, sevindiler. Çünkü doğalarını aradıkları zemine girmeye başladılar ve kar onların mobilizasyonudur. Vücutlarındaki hastalıklardan arındırır, sevgi verir, haz verir, keyif verir. Düşünün bir çocuğu lunaparka götürüyorsunuz, onu ödüllendiriyorsunuz, ona mutluluk veriyorsunuz. Kangal köpeği de ne zaman kar görse, onunla buluşursa, bir lunaparka giden çocuk gibi mutluluğunu bulur. Keyfi yerine gelir, huzurunu bulur ve ona en büyük ödülü vermiş olursunuz\" dedi.

\"SIFIRIN ALTINDA 40-45 DERECEYE MEYDAN OKUYORLAR\"

Kangal köpeklerinin sıfırın altında 40-45 dereceye kadar dayanıklı olduklarını ifade eden Yıldız şöyle dedi:

\"Bu köpeklerin iyi mobilize olabilmesi için kar iklimi havasında zor şartlarda mutlaka iyi beslenmesi lazım. Beslenme programlarının değiştirilmesi lazım. Yani kaynağını siz ona sunarsanız, onun kaynağında onun var oluşunu, size dönüşünü artı eksi tepkisini çok daha reel anlamda görürsünüz. Çünkü bunlar doğal seleksiyon, gerçek ırklar, gerçek soylardır. Kangal köpeği iyi beslenirse, karnı doyarsa rahat eksi 40, 45\'lere meydan okur. Çünkü kangallar soğuk, karasal, yüksek iklim hayvanlarıdır.\"

\"KURDUN DÜŞMANI KANGALLAR\"

Kışın sıklıkla gövrülen kurtların en büyük düşmanının Kangal köpeklerini olduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız şöyle konuştu:

\"Bugün dağdaki en zor şartlarda kendini koşullandıran bir kurdu düşünün. Kurt, arazi şartlarına çok uyumlu bir hayvandır. Yırtıcıdır, vahşidir ve vahşetiyle bilinir. Çünkü öldürmeye programlanmış bir hayvandır ve yaşam kaynağını ondan alır. Doğada öyle bilinen bir kurdun evcil türüdür kangal köpeği ve ben diyorum ki dünyanın en zeki, en akıllı, en yırtıcı, en vahşi hislerle dolu olan kurdun en büyük düşmanı Kangal ondan daha çok soğuğa dayanıklıdır. Ondan daha güçlüdür, daha tepkilidir ve arazi şartlarının da doğanın da müdürüdür. Bizim kar leoparımız, kangal aslanlarımız.\"

\"YEME İSTEKLERİ YÜZDE 85 ARTIYOR\"

Kangal köpeklerinin yazın diyet yaptığını, kış aylarında ise yeme ihtiyaçlarının yüzde 85 arttığını söyleyen Yıldız şunları dile getirdi:

\"Kangalların yaz-kış beslenmesi arasında ciddi bir uçurum var. Yazın zaten beslenmeyi çok sevmez, istemezler. Hararetten ne kadar uzak kalırlarsa ağırlığını o kadar giderirler ve yazın kangal köpekleri diyettedir. Yani en sevdiği yiyeceği de verseniz, mümkün olduğunca az yemeye özen gösterir. Ama şartlar ne kadar ağırlaşırsa, ne zaman kar sık yağmaya başlar, soğuk bastırmaya başlarsa o zaman durum değişir. O zaman yeme gereksinimi yüzde 85 artar. Çünkü direnç sağlaması lazım, hastalığa karşı koyması lazım ve çok iyi beslenmesi lazım. Yükseklerde, karasal iklimde çok iyi beslenen kangal köpeği şartlarını lehine çevirir.\"

Görüntü Dökümü:

-Kangal çiftliğinden görüntüler

-Karlı zeminde gezinen koşturan köpekler

-Yetiştiricinin köpeğe yaptığrdığı kar banyosu

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

===================================================

Sürmene’den dünyaya gemi yapıyorlar

TRABZON’un Sürmene ilçesinde yeni yerine taşınan ve modernize edilen Yeniçam Tersanesi’nde üretim teknikleri dünya standartları düzeyine çekildi. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinden balıkçı ve yolcu gemileri siparişi almaya başlayan 300 kişinin çalıştığı tersane, aldığı siparişlerle 1 yıllık üretim kotasına ulaştı.

Sürmene ilçesinde deniz dolgusu üzerinde oluşturulan alana taşınan Yeniçam Tersanesi’nde gemi imalatı başladı. Dünya standartlarında üretim tekniklerine geçilen tersanede 125 metre boyunda balıkçı ve yolcu gemileri ile katamaranlar inşa edilebilecek. 300 dolayında kişinin deneyimli ustalarla çalıştığı tersane, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gemi siparişi almaya başladı. Danimarka ve Yunanistan’ın ilk sırada sipariş verdiği tersane aldığı siparişlerle 1 yıllık üretim kotasına ulaştı.

KOOPERATİF BAŞKANI: YOĞUN SİPARİŞ VAR, YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Rıfkı Başaran, yeni tersane ile Sürmene’den dünyaya açılabileceklerini belirtti. Başaran, “Yeni tersanede daha modern üretim teknikleri kullanıyoruz. Şimdiden yoğun sipariş var. Gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Genellikle balıkçı gemileri yapıyoruz. Şuanda 1 yıllık siparişimizi almışız. Biz burada 125 metre uzunluğundaki tüm gemileri yapabilecek seviyeye geldik. Danimarka, Yunanistan gibi ülkelere gemi yapıyoruz. Buradaki ustalar eksi olduğu için balıkçı gemisi dizaynlarını daha iyi yapıyor. Balıkçılığa elverişli gemi yapmada daha uzmanlar. Çok temiz işçilik yapılır. O nedenle çok tercih ediliyoruzö dedi.

Gemi ustaları da titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek tercih edilme nedenlerinin bu olduğunu anlattı.

TTSO BAŞKANI: YENİÇAM DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu Yeniçam tersanesinin tarihine yakışır bir şekilde uluslararası standartlara kavuştuğunu söyledi. Yıllardan beri adım adım bugüne gelindiğini, kooperatif başkanı ve firmaların çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle dedi:

\"Yeniçam tersanesi gerçekten Türkiye’nin iftihar edeceği bir konuma ulaşmıştır. Yeniçam tersanesinde yapılan imalatın kalitesi uluslararası standartlar açısından istenilen seviyeye geldi. Şu anda istenilen projelerin üretimi burada yapabilecek durumdadır. Bu gelişmeler burada yapılacak olan imalatın uluslararası pazarlarda yer bulması anlamı taşımaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ihracata dönük üst seviyede imalatlarda burada gerçekleştiriliyor. İhracat ve istihdama katkı sağlayan tersanemizin aynı zamanda katma değer artışı yönünden de Trabzon ve ülke adına çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirimö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tersane DRONE detayları

Tersane detayları

Çalışan ustalardan detay

Kooperatifi Başkanı Rıfkı Başaran\'ın açıklaması

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA)

==============================