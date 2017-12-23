DHA YURT BÜLTENİ-2 

Bolu Dağı\'nda TIR\'ların geçişine izin verilmiyor

BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde TIR\'ların geçişine izin verilmiyor.

TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı\'da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR\'ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastıği uygulaması yaptı.

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

BOLU

-Kar yağışından görüntüler

-Kent merkezi

-TEM ve D-100\'den görüntüler

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

DÜZCE

Polis ekiplerinin uygulama görüntüsü

TIR\'ların durdurulması, araçların geri dönmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU-DÜZCE, (DHA)

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Diyarbakır\'da narko-terör operasyonu



DİYARBAKIR\'ın Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 20 Aralık\'ta başlanan narko-terör operasyonu, dün saat 22.00\'da tamamlandı. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait 9 sığınak, 14 doğal mağara kullanılmaz hale getirilirken, 5 rokatatar sevk fişeği ile piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan toplam 836 kilo 46 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy olmak üzere 5 ilçe kırsalında 20 Aralık tarihinde başlanan narkto terör-operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Diyarbakır\'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00\'dan itibaren \'Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu\'nun başlatıldığı ve 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 22.00\'de başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan 2 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmış, teröristlerce kullanılan 9 adet sığınak ve 14 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizi, 3 adet 4\'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 11 örgütsel kitap, bol miktarda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirilmesi sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 920 şahıs ve 266 aracın JABS sorgulaması yapılmış, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 2\'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanmayı müteakip, haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan 821.76 kg toz ve 14.7 kilogram kubar olmak üzere toplam 836. 46 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-4 adet helikopterin havalanması

-Silahlı askerlerin derin vadilerde, sırt çantaları ile ilerlemesi

-Mevzide silahlı güvenlik önlemi alan askerler

-Mağara ve sığınakların bulunması

-Askerlerin bir eve baskın düzenlemesi

-Evin içerisinde bulunan çukur

-Narkotik köpeklerin arama yapması

-Jelikan bidonlar içerisinde bulunan uyuşturucular

-Uyuşturucuların sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Sınıf arkadaşına \'İntihar ediyorum\' diye not bırakıp canına kıydı

Erzurum\'un Pasinler İlçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazcılan Genel, kız arkadaşı İ.A.\'ya içerisinde, \"Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum\" yazılı not bırakıp, inşaat halindeki bir binanı 12\'inci katından atlayarak canına kıydı. Polisler genç kızın yaşamına son verdiği binanın en üst katına çıktıklarında çanta, ders notları ve sarı kağıtlara yazılı, \"Bana kızmayın sizin için\", \"Sizi çok seviyorum affet\" notlar buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın intihar ettiği binanın çevresinin kapatılmasını isteyen semt sakinleri, \"Yıllardır atıl durumda olan inşaat halindeki bu binalar daha öncede intiharlar yaşandı. Ayrıca bu binalar alkoliklerin, uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı olmuştur. Tek isteğimiz bunların ya kaldırılması ya da tamamlanması\" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İntihar eden kızın resmi

-İntihar ettiği bina

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

-İnşaat halindeki binalradn detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Tüfekle şakalaşırken öldü

ÇORUM\'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer\'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür T., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer\'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür T. gözaltına alındı.

Olay, Çorum\'un Bahçelievler mahallesinde bulunan bir emlak satış ofisinde dün gece meydana geldi. Emlakçıda çalışan 23 yaşındaki Sezgin Süzer, işyeri sahibi 37 yaşındaki Özgür T., ile işyerinde sohbet ederken buradaki pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T., tüfeği başına dayayıp kendisine şaka yapan çalışanı Sezgin Süzer\'den tüfeği almak isterken tüfek ateş aldı. Kafasından vurulan genç yere yığıldı. Olayı haber alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin Süzer\'in öldüğünü tespit etti. Sezgin Süzer\'in cesedi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Özgür T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- İş yerinden detay

-İş yerinde olay yeri ve savcı inceleme

- Cesedin tabutla alınması

- Ölen Sezgin Süzer fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Taciz ve darp etti, dayak yedi

Güvenlik kamerası görüntüleri

Erzurum\'da akli dengesi bozuk 36 yaşındaki S.K., taciz ettiği kadının peşine düşüp tepki göstermesi üzerine yumruklarla vurmaya kadına başladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kaçmak isterken vatandaşlar tarafından darp edilen S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olay yerine gelen S.K.\'nın yakınlarına, \"Ne yapacağız bunu? Sürekli böyle. Bırakmıyor ki kadın milleti gezsin. Buna da, darp ettiği bayanlara da yazık. Bunun akli dengesi yerinde değil diyorsunuz, raporları da var. Biliyoruz, ama sürekli hafta bir iki kez caddede bayanları ya taciz ya da darp ediyor. Bunun bir çözüm noktasını bulun. Bulamıyorsanız hep beraber bir çözüm bulalım. Hastaneye yatırmamız gerekiyorsa hastaneye yatıralım. Çünkü sürekli insanları mağdur ediyor\" dedi. Darp edilen kadın hastaneye akli dengesi bozuk olan S.K.\'da karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Akli dengesi bozuk vatandaşın bayabı darp ederek kaçması

-Polislerin akli dengesi bozuk vatandaş ile konuşması

-Akli dengesi bozuk vatandaşın ağabeyisi ile konuşması

-S.K,\'nın polis otosuna bindirilmesi

-Ambulansın darp edilen bayanı götürmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Güvercin kafesinde skunk üretmiş

ADANA\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, güvercinlerin beslendiği kafeste, özel ışıklandırma ve cihazlarla kontrol altında tutulan saksılar içinde genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) yetiştirildiği tespit etti. El koyulan güvercinler ise esrarların başından ayrılmadı.

Narkotim ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu ekimi yapıldığının ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, damda güvercinlerin beslendiği kafeste saksılara ekili durumda genetiği değiştirilmiş skunk buldu. Işıklandırma ve havalandırma cihazlarıyla yetiştirilen uyuşturucuların yayında, kimyasal maddelerde bulundu. Polis esrar ve malzemelerin yanı sıra, kafesteki güvercinlerede el koydu. Emniyette getirilen, güvercinler ise esrarların yanından ayrılmadı.Yakalanan 40 yaşındaki V.Ş., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Güvercin kafesinin görüntüsü

- Kafesin içinde yetiştirilen uyuşturucunun görüntüsü

- Uyuşturucu için kullanılan materyaller

- Kafeste bulunan güvercinler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:ADANA,(DHA)

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\'Özür diliyorum. Yeni ehliyetliyim, acemiyim\'

ADANA\'da ehliyetini 1 ay önce alan 22 yaşındaki üniversite mezunu Eda Boncukçu otomobilinin arkasına, \'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim\' yazılı pankart astı.

Baba Lütfi Boncukçu, bir öy önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu\'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, \'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim\' yazılı pankart asmaya karar verdi. Astığı pankartla trafiğe çıkan Boncukçu\'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, \"Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum\" dedi. Boncukçu\'nun otomobilinin arkasında parkartı görenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekip genç kıza destek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Acemi sürücü Eda Boncukçu ile röp

- Sürücü ile kardeşi arabaya binerken

- Aracı sürerken

- Eda Boncukçu\'nun kardeşi ile röp

- Genel ve detay görüntüler

- Acemi olduğunu yazan pankartın görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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Çaldığı otomobili yaktı, serbest kaldı

KONYA\'da 4 gün önce park halindeki çaldığı otomobili ile 2 gün gezdikten sonra ateşe veren 24 yaşındaki Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güvenilir Sokak\'ta 4 gün önce meydana geldi. Uğur Kalaycı\'ya ait 03 LY 791 plakalı kapıları açık park halindeki otomobil, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Kalaycı\'nın başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler geçen Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi\'nde bir otomobilin yandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler marş dinamosundan alev alan otomobilin Uğur Kalaycı\'nın çalınan araç olduğunu tespit etti. Yakınlardaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ayrıldığını belirledi. Polis, bu görüntülerden şüphelinin poliste 4 farklı suç kaydı bulunan Ahmet D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası Ahmet D. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet D. polisteki ifadesinde, \"Aracın kapıları açıktı. Anahtarlar da torpide gözündeydi. Aracı alıp olay yerinden ayrıldım. Bir süre gezdim. Araç park halindeyken çalıştırmak istedim. Birçok kez marşa bastıktan sonra araç marş dinomosundan alev aldı. Daha sonra korkup aracı boş bir araziye itekledim. Daha sonrada olay yerinden ayrıldım\" dedi. \'Otomobilden hırsızlık, otomobil hırsızlığı ve mala zarar verme\' suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Şüphelinin çaldığı otomobil ile yakıt alması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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(ÖZEL) Köylülere \'duble-yol\' piyangosu

EDİRNE ile Kırklareli arasında yapımı süren duble yol nedeniyle \'kamulaştırma\' yapılan arazilere dönüm başına 17 ile 21 bin lira arasında ödeme yapılırken, anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye giden ise yine dönüm başına 21 ile 35 bin lira arasında devletten istimlak ücreti aldı. Yola yakın arazileri olanlar köylüler için \'piyango\' niteliğindeki kamulaştırma sayesinde köylüler tarım arazilerini yüksek fiyatlardan sattı.

Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Edirne-Kırklareli arasında yaklaşık 47 kilometrelik yol, 2013 yılı Aralık ayında duble yol yapılması için ihale edildi. Ardından yol yapımı inşaat ve emniyet sahası oluşturulması için yolun geçtiği alanlarda \'kamu yararı\' kararı alınarak kamulaştırma işlemlerine başlandı. Karayolları tarafından kurulan \'kıymet takdir komisyonu\' 2014 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlarken, 2015 yılının ilk aylarında da yol ya da kenarına denk gelenlerin arazi sahipleriyle görüşmelere başladı. Duble yol yapılan güzergahın tarımsal alan olması nedeniyle taşınmazların fiziki özellikleri, yola cephe durumları, köy yerleşim yerlerine yakınlık-uzaklık, kuru ve sulu tarım yapılması gibi faktörler ve bölgede yetiştirilen bitki desenlerinin yıllık net getirisi tespit edilerek, dönüm başına 17.50 ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlarda kamulaştırma bedelleri tespit edildi.

Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, yol inşaatı sürerken arazilerin yüzde 70 oranında satın alma ve tapu işlemleri tamamlandı. Yüzde 10\'u için mirasçılarla görüşmeler sürerken, yüzde 20 arazi sahipleri ise kamulaştırma bedellerine itiraz ederek mahkemeye gitti. Açılan davalar sonucu dönüm başına 17 bin 500 ile 25 bin lira arasındaki belirlenen arazi bedelleri mahkeme sonucu 21 bin ile 35 bin lira arasında devlete satılarak kamulaştırıldı. Duble yola yakın olan tarım arazilerinin sahipleri normal şartlarda dönüm başına en yüksek 20 bin liraya satacakları arazilerini 35 bin liraya satmış oldu.

Yol yapım çalışmaları mevsim şartlarına göre ilerlerken, Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarında taşınmazların çoğunun ana yola cepheli olup, iç kesimdeki yola cephesi olmayan taşınmazlara göre daha değerli konumda olduğunu ifade etti.

\'PİYANGO VURDU\'

Duble yol güzergahında arazisi kamulaştırılan İnece beldesinden Recep Levent, mahkemeye gidenlerin dönüm başına 10\'ar bin lira daha yüksek ücret aldığını ifade ederek, \"Bazı arkadaşlar devletin verdiği fiyatları beğenmedi, itiraz edip mahkemeye gitti. Ondan sonra dönüm başına 5-10 bin lira daha fazla para aldılar. İtiraz edemeyenler hakkına razı oldu. Normalde tarlanın yerine göre 8-10 bin lira satılıyor. Normalde 7-8 bin lira olan yerlere devlet 25 bin liraya kadar verdi. Bazı arkadaşların 40-50 dönüm yola gitti. Piyango onlara vurdu. Devlet taşlı, çakıllı, iyi yer kötü yer bakmadı. Hiç önemli değil yeter ki yol geçsin\" dedi.

Köylülerden Asım Coşkun da verilen kamulaştırma bedellerini az bulup itiraz ederek fiyatını artırdıklarını ifade ederek, \"Herkes tarla parasını aldı ama itiraz edenlerde oldu. İtiraz edenler fiyatları yükseltti. Dönümü normalde 23 bin lira alanlar itiraz ederek 28 bin liraya yükseltti. Burada normalde arazi fiyatları 8 bin liradan başlayıp, yerin durumuna göre 14 bin liraya kadar yükseliyor. Arsa fiyatları daha değişik oluyor. Arsalarından yol geçenlerce devlet 40 bin lira para verdi. Arsa sahiplerinden hiç itiraz eden olmadı ama tarla sahipleri itiraz etti. İtiraz edenlerde iyi para aldı\" dedi.

\'İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ ULAŞIM KOLAYLAŞACAK\'

Edirne-Kırklareli arasından yapılan duble yol sayesinde iki şehir arasındaki ulaşımın daha kolay hale geleceğini anlatan Osman Gökçen, \"Edirne Kırklareli\'ne yapılan duble yol için karayollarından geldiler ölçüp biçtiler, yerleri istimlak ettiler. Bir taraftan iyi oldu gidiş-geliş açısından. Çok kişi kamulaştırmaya razı oldu. Ama razı olmayanlarda mahkemeye başvurdu. Burada tarla fiyatları dönümü, 8-10 bin lira civarında gidiyor. Devlet dekarına 20 bin lira verdi. Beldemize yakın yerler de 30 bin lira civarında gitti. Kır dediğimiz yerlerin dekarı 20 bin liraya gitti. Kamulaştırma kır dediğimiz alanlar için piyango oldu\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tamamlanmış duble yol

-Yapılan kavşaklar

-Araçların geçişi

-Yol çalışmasının sürdüğü yerler

-İş makineleri

-Yarısı tamamlanmış yol ve kenarındaki araziler

-Yolun yapılmamış alanları

-Karayolları yol yapım tabelası

-Köylülerle röp.ler

-Genel görüntüler



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Filistinli yönetmen Saleh: Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk

FİLİSTİNLİ Yönetmen Nawras Abu Saleh, BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesine değinerek, \"Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk. Çünkü onlar hiçbir zaman insanlığa insaflı bir şekilde davranmadılar. Böyle bir fark beklemiyorduk\" dedi.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı \'Büyük gelen palto\' adlı filmin gösterimi ve söyleşi etkinliğine katıldı. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Saleh, Türkiye ile Yemen\'in Kudüs konusunda BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesine değindi. Saleh, Filistinliler olarak yanlarında duranları unutmayacaklarını belirterek, \"Dersek ki BM\'deki kararlar pek önemli değil, ama şunu diyebiliriz ki; oradan çıkan karar insanlığın hepsi bu Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını kabul etmiyor. Kudüs, dünyada bir adalet gibi gözüküyor. Biz Filistinliler olarak yanımızda duranları unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistinliler biliyorlar ki kim onlarla beraber, kim onları destekliyor, kim onların karşısında düşman gibi bekliyor. Biz, İstanbul\'da toplanan İslam Birliği Teşkilatı toplantısına kimin katıldığını biliyoruz. Gelmeyenlerin isimlerini zikretmeyeceğiz\" dedi.

Tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini beklemediklerine dikkat çeken Saleh, \"Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk. Çünkü onlar hiçbir zaman insanlığa insaflı bir şekilde davranmadılar. Böyle bir fark beklemiyorduk ama böyle bir şey çıkarsa biz ona destek veririz ve sonuna kadar mücadele ederiz diyorduk. Savaş sadece silahla ve medya ile değil diplomasiyle de olabilir. Bu insanlara bir mesaj gönderiyor. Sorun, Kudüs işgal altında ve siyonistlerin elindedir. Orada yaşanan zulüm. Biz orada doğu, batı Kudüs diye hiç konuşmuyoruz. Tam olarak bir Kudüs\'ten bahsediyoruz\" diye konuştu.

Filistin halkının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bakış açısı yönünde ki bir soru üzerine Saleh, \"Biz biliyoruz ki sayın cumhurbaşkanımız azınlık İslam ülkeleri kralları ile beraber, cumhurbaşkanları ile beraber, bizim davamızla beraber durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve biz bunu takdir ediyoruz. Ve buna iman ediyoruz. Ve kendisinin bizi sonuna kadar destekleyeceğini ve arkamızda olacağına inanıyoruz. Yani sadece konuşmayla veyahut bir şey yapmayla değil, uygulamada yapıyor. Sadece konuşma değil, uygulamada var. Ve biz bunu biliyoruz ki Trump\'un aldığı karardan beri onun karşısında bekleyen tek lider odur\" diyerek cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh\'in açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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(ÖZEL) Yılbaşı için hediyelik pastırma

Yaklaşan yeni yıl öncesi Kayseri\'de pastırma ve sucuk satan esnaf , yılbaşı hediyelikleri arasında pastırma, sucuk ve mantıdan oluşan bir paket ve sepet hazırladı.

Kayseri ile ismi özdeşleşen ve şehrin önemli lezzetleri arasında yer alan pastırma, sucuk ve mantı yılbaşı için özel bir sepet hazırlayan satıcı İlhan Tan ,\" 2017 yılı pastırma ve sucuk esnafı için çok durağan geçti. Nedeni ise alım gücü ve et fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı. 2018 yılından umudumuz yüksek. Satışlarımızı yüksek tutmak için de firma ve esnaf olarak farklılık yaratmalıyız. Bunun için marketlerde gördüğümüz içinde alkol, çikolata, cips ve çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı yılbaşı sepetine benzeyen, içinde pastırma, sucuk ve mantının yer aldığı yılbaşı sepeti hazırladık. 80 TL\'den 300 TL\'ye kadar farklı gramajlarda hazırlanan yılbaşı paketleri ni kargoyla Türkiye\'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Hazırladığımız , yılbaşı sepetinin amacı yeni yılın ilk gününde Kayseri yiyeceklerinden bir ziyafet sofrası hazırlatmaktır\" dedi. Beyaz tül, kırmızı fiyonkla süslenen pastırmalı sucuklu yılbaşı sepetine olan ilginin Kayseri\'de başladığı ve çevre illerden siparişlerin devam ettiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Pastırma ve sucuk esnafı dükkanında yakın ve uzak plan pastırma ve sucuk görüntüsü

- Pastırmanın doğranması ve sucukların yerleştirilmesi

- Yılbaşı için hediyelik pastırma sepeti hazırlayan esnaf İlhan Tan ile röportaj

- Örnek yılbaşı sepetinin hazırlanması

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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Kanserli çocuklar yararına defile

DENİZLİ\'de Çınar Lions Kulübü ve modacı Emre Coşkun tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocukların yararına defile düzenledi. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen\'in de mini konser verdiği defileden elde edilecek gelirle, hastaneye yaşam destek cihazları alınacak.

Çınar Lions Kulübü tarafından düzenlenen defile, Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu\'nda yapıldı. Defileye kulüp üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocukların yararına düzenlenen defile öncesi ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen de mini konser verdi. Konserin ardından tasarımcı ve modacı Emre Coşkun\'un Aura isimli koleksiyonu içindeki 32 yeni tasarımdan oluşan kıyafetler, 15 manken tarafından defileyle tanıtıldı. Mankenlerin podyumda sergilediği özel tasarım kıyafetler büyük beğeni topladı. Defilenin geliriyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü\'nde tedavi gören kanserli çocuklar için yaşam destek cihazları alınacak. Çınar Lions Kulübü Başkanı Burcu İlksöz, kulüp olarak bu yılki hedeflerinin kanserli çocuklar olduğunu, defileyi bu amaçla yaptıklarını ve gelirinin de cihaz alımı için kullanılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökhan Türkmen\'den görüntü,

-Salondan görüntüler,

-Türkmen\'in mini konserinden görüntü,

-Defileden görüntüler

-Burcu İlksöz\'ün konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler mutfakta

ZİHİNSEL ve bedensel engellilerin eğitim gördüğü Özel İstiklal Mesleki Eğitim Okulu Beslenme Bölümü öğrencileri, sınıflarında gördükleri teorik eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirmek için bir otelin mutfağına girip, aşçı önlüğü giydi ve yemek pişirdi.

Kayseri\'de faaliyet gösteren bir beş yıldızlı bir otel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Özel İstiklal Mesleki Eğitim Okulu Beslenme Bölümü öğrencilerinin derslerini uygulamalı olarak yapabilmesi için mutfağını açtı. Aşçı önlükleri giyen zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler aşçıların yardımı ile yemek pişirdi. Yemek pişirmenin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, spatula ve kaşıkla tavuk pişirdi, sebzeli sos hazırladı. Otelin şef aşçısı Kemal Göktaş, \" Otelimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında aşçı olma yolunda ilerleyen zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimize yardımcı olmak için bir araya geldik. Önce öğrencilere mutfak turu yaptırdık, sonra da yemek pişirme etkinliğine geçtik. Çocuklar mutlu ve keyifli dakikalar geçiriyor. Yemek pişirirken bulundukları durum gereği belli önlemleri bizim almamız gerekiyor. Yaşadıkları duruma rağmen yemek yapma hevesinde bulunan öğrenciler mutlu görmek her şeye değer\" dedi. Yaptıkları yemeği kendi elleriyle sunuma hazırlayan ve yiyen öğrenciler otel yönetimine ve aşçıya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin mutfakta hazırlanması

- Öğrencilerin aşçı kontrolünde yemek pişirmesi

- Otelin şef aşçısı Kemal Göktaş\'ın röportajı

- Öğrencilerin yemek ve sos hazırlaması

- Diğer detaylar

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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