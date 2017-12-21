DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR\'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İZMİR\'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10\'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyete getirilişi

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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(TEKRAR)

2)KOMANDOLAR KASTAMONU\'DA YANGIN SONRASI KAYIPLARA KARIŞAN 5 KİŞİLİK AİLENİN CESEDİNİ ARIYOR

Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili sır perdesi kalkmazken, komandolar dağlık bölgede aileye ait cesetleri arama çalışması başlattı. Kastamonu İl Jandarma alay Komutanlığı Komando Taburundan askerler, ailenin kayıp olduğu Bürme köyü Kuzören Mahallesi etrafında bulunan yaklaşık 30 kilometrelik dağlık alanda sabah saatlerinde arama çalışmalarına başladı. Komandoların arama çalışmalarını kayıpların bulunmasına kadar sürdüreceği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu\'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu\'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Fazıl Çataloğlu\'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.\'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.\'ye dün yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda keşif yaptırıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp ailenin komandolar tarafından aranması

(0110) (33,7MB)

Haber Gürkan YILMAZKASTAMONU, (DHA)

GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLDİ

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(TEKRAR)

3)ŞANLIURFA\'DA KÖMÜR KUYRUĞU

ŞANLIURFA\'da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor. Kömür dağıtımından yararlanmak isteyen çoğu kadın, çocuklarıyla birlikte soğuk havada uzun kömür kuyruğunda bekliyor.

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı sürüyor. Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırıyor. Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim ediliyor. Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, \'T.C. Başbakanlık, satılamaz\' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerinin yolunu tutuyor.

Görüntü Dökümü

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- Kömür kuyruğunda bekleyen kadınlar

- Kömür torbaları kamyonete yüklenmesi

- kömürlerin yüklendiği kamyonet kasasında yolculuk yapan kadınlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 325 MB

GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLDİ

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(TEKRAR)

4)BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ MOTORUNA KEDİ SIKIŞTI

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman?ın makam otomobilinin motor bölümüne giren kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı?nda park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi gelince, çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kediyi kurtarmaya çalışırken, tesadüfen bölgeden geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını durdurup, çalışmaları izlemeye başladı. Bu sırada sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak, Başkan Salman\'ın makam aracının motor kısmına girdi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kurtarılan kedi, koruma altına alınarak Yalova Belediyesi Hayvan Barınağı?na gönderildi. Başkan Salman, sosyal medya üzerinden olayın fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştı. Salman, paylaşımında, Sessiz can dostumuzun, sessiz çığlıklarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personeli ile birlikte yardım eli uzattık. Bir hemşehrimizin aracının kaputuna sıkışan yavru kedimiz için seferber olarak el birliği ile ona bir zarar gelmeden motordan çıkardık. Ancak bu sefer minik dostumuz korku ve panikle makam aracının altına kaçtı. Aynı dikkat ve özveri ile çalışan ekiplerimiz yavru kedimizi çıkartarak, bakıma aldı dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı kurtarma çalışmalarını izliyor (Amatör kamera)

Haber Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA, (DHA)

GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLDİ

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(ÖZEL)

5)ARKADAŞLARI ALAY EDİNCE 6 AYDA 56 KİLO VERDİ

Kayseri\'de üniversitesi öğrencisi Emre Çukur, 178 kiloya ulaşınca arkadaşlarının ve akrabalarının alaylarına dayanamadı. 6 ay önce mide küçültme ameliyatı geçiren sonrasında diyet ve spora başlayan Çukur, 56 kilo birden vererek, 122 kiloya düştü.

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 2.sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Emre Çukur, çocukluğundan itibaren aldığı kilolar ile en son 178 kiloya ulaştı. Yürümekte ve hareket etmekte zorlanan, üstelik kiloları nedeniyle akraba ve arkadaşlarının alayları ili karşılaşan n Emre Çukur, zayıflamaya karar verdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde mide küçültme ameliyatı oldu. Çukur, geçirdiği 1 saatlik mide küçültme ameliyatının ardından diyet ve spor yapmaya başladı. 6 ay içinde 56 kilo veren Çukur, \" Haziran ayından önce 178 kiloydum. Kilolu ile iken arkadaş ortamında ve aile çevresinde benimle alay ediliyordu. Aşırı kiloya bağlı olarak hastalıklarım ortaya çıkmaya başladı. Ayakkabımı bile bağlayamaz durumdaydım. Bir noktaya kadar gülüp geçiyordum halime ancak, durumum gittikçe kötüye gidiyordu. Daha öncede top oynamam söz konusu değildi. Zayıflamak için gittiği spor salonunda dizlerim şişiyordu. Mide küçültme ameliyatı oldum. İyileştikten sonra diyet ve spor yaptım. Sevdiğim tüm yiyeceklerden vazgeçtim. Şimdi 178 kilodan 122 kiloya düştüm. Artık, top oynayabiliyor, tüm spor aktivitelerine katılıyorum\" dedi.

Kilo vermeden önce elbise ve ayakkabı seçimi konusunda çok fazla model seçme şansının olmadığını söyleyen Çukur, \" Mağazalara gittiğimde üstüme olan elbise, pantolonu rengine bakmazsın üzerime olunca alıyordum. Kot pantolon giymem imkansızdı. Tek tip kazak ve eşofman giyiyordum. Haziran ayından önce 7 XL giyiyordum, şimdi 34 bedene düştüm ve kot pantolon giymeye başladım.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 178 kilodan 122 kiloya düşen Emre Çukur\'un yeni görüntüsü ile yürümesi

- 6 ayda 56 kilo veren Emre Çukur ile Röportaj

- Geçirdiği mide küçültme ameliyatından bir kesit

- Emre Çukur\'un obezite ile ilgili katıldığı konferans

- Diğer detaylar

Haber: -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

DV 1 DOSYA, 4 dakika 38 saniye /148 MB