DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAMYON, POLİS KONTROL NOKTASINA ÇARPTI: 2\'Sİ POLİS 3 YARALI



ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde, direksiyonu kilitlenen yem yüklü kamyon kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarptı. Kazada 2 polis memuruyla, kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eğirdir kent merkezinden Isparta yönüne giden Mehmet Cumhur Sülek yönetimindeki 27 N 8809 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ilçe girişinde bulunan polis uygulama noktasına girdi. Kazada polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

VALİ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kaza sonrası hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Günaydın, kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Kazanın incelendiğini aktaran Günaydın, \"Yem yüklü bir kamyon çelik bariyerleri aşarak çarpmış. Maalesef olayda 2 arkadaşımız yaralanmış. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve hayati tehlikeleri yok çok şükür. Buradaki doktorlar tedavileriyle ilgileniyor\" dedi.

FOTOĞRAFLAR

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)

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2)3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kars’ta 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uğur Varol yönetimindeki 41 LN 590 otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ekrem Kılıç idaresindeki 36 AF 495 otomobile arkadan çarptı. Aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Şahin Sekmen idaresindeki 36 ET 283 plakalı otomobil de Uğur Varol idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Varol ile aynı araçta bulunan Muhammet Emre Kesici, yaralandı. aralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cadde kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesiyle yeniden çift şeritten verilmeye balandı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)



84 MB – 1 DK 20 SN

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3)TURİZM CENNETİNDE ÇÖP REZALETİ

MARMARİS\'e bağlı Armutalan Mahallesi ve Datça karayolunda orman yollarındaki geri dönüşüm ve çöp kutuları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı, içi boşaltıldı. Belediye yetkilileri, moloz çöplüğüne dönen orman yollarının kendi sorumluluk alanları içinde olmadığını belirtirken, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ise gece saatlerinde gerçekleşen olayları takip etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Marmaris\'te her yıl turizm sezonu sonunda duyarsız kişi ve kişiler tarafından gerçekleştirilen doğa katliamı bu yıl da devam etti. Marmaris-Datça karayolu ve Armutalan Mahallesi\'ndeki orman yolları moloz çöplüğüne döndü. Karayolu kenarına ve orman içlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat molozları ve ev eşyaları konulurken, geri dönüşüm kutuları da parçalandı, içi boşaltıldı. Seyir Tepesi Mevkii\'nde manzara seyretmeye gelen vatandaşlar yaşanan doğa katliamını ihbar etti. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, 8 kilometre uzunluğundaki karayolunu ve ormanlık alanlardaki çöpleri temizledi. Altı saat süren temizlik sonunda 18 traktör römorku inşaat molozu, ev eşyaları ve çeşitli çöpler toplanarak katı atık tesisine gönderildi.

\"50 LİRA İÇİN DOĞAYI KİRLETİYORLAR\'

Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, karayolları kenarları ve orman içlerinden belediye ekiplerinin sorumlu olmadığını belirterek, \"Ancak bu kirliliği görünce vicdanen müdahale ediyoruz. Her turizm sezonu sonunda bu doğa katliamı ile karşı karşıya kalıyoruz. Evlerinden ve işletmelerinden çıkan molozları gece vakti kimseye görünmeden ormanlık alanlar ile karayolları kenarlarına atıyorlar. Çöplerini katı atık tesisine götürdüklerinde kamyon başı 50 lira ücret alınıyor. Bu parayı vermemek için doğayı kirletiyorlar\" dedi. Belediye ekiplerinin çöpleri temizleyeceğini söyledi.

\'PARÇALAMAYIN\' YAZISI

Ünlü, asıl üzüldükleri konunun ise geri dönüşüm ile çöp kutularının parçalanarak tepeden aşağıya atılması olduğunu belirterek, \"Neden bu yapılır, amaç nedir bilemiyorum. Bizler şimdi kendimizi sorgulamaya başladık. Acaba çöp kutularının üzerine parçalamayın, aşağı atmayın yazıları mı yazsak da insanlarımızı daha duyarlı hale getirsek. Önümüzdeki günlerde bu geri dönüşüm kutularının üzerine \'Parçalamayın\' yazısı yazacağız. Bizler, Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü sorumluluğundaki alanları korumak için seferber olduk. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz\" dedi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, orman yollarına moloz ve çöplerin gece saatlerinde döküldüğünü, bunun takibinin zor olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Marmaris manzarasına hakim Seyir Tepesi\'nden görüntü,



-Atılan moloz, çöp ve ev eşyalarından görüntü,



-Parçalanan, tepeden aşağı atılan geri dönüşüm kutularından görüntü,



-Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile röportaj.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)



(Toplam: 5 dakika 28 saniye-396 MB görüntü)

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4)ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN CESEDİ İLE 900 KİLOMETRE YOLCULUK YAPAN KATİL, DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

ADANA\'da 36 yaşındaki Neslihan Apa\'yı, ilişkiye girdikten sonra 700 lirasını çalınca bıçaklayarak öldüren ve kadının cesedini 900 kilometre götürüp, sazlık alana atan TIR şoförü 42 yaşındaki Doğan Yıldırım\'ın, 2000 yılında da işlediği bir cinayet yüzünden 11 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. İddiaya göre, 4 Temmuz\'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, otostop yaparken ortadan kayboldu. Kadın sabah eve gelmeyince eşi İlker Apa (38) onu aramaya çıktı. Ancak bulamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu. Kayıp olarak aranan Neslihan Apa\'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine özel ekip kuruldu. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı iddia edilen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında saptanan kadının bindiği 41 YR 192 plakalı TIR\'ın Kocaeli\'ye giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR\'ı incelediklerinde kan izlerine ulaştı. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten şoför Doğan Yıldırım\'ın Mersin\'e bir yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin\'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı. Kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR\'a aldığını söyleyen Yıldırım, bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini yakalanmamak için Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını anlattı. Ekipler, söylenen yerde yaptığı arada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu\'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa\'ya ait olduğu saptandı.



PARAMI ÇALDI



Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Yapılan araştırmada 2000 yılında İstanbul\'un Büyükçekmece ilçesinde işlediği cinayet suçundan 11 yıl hapis yattığı da ortaya çıkan zanlı ifadesinde kadını nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:



\"Bekar olduğum için cinsel arzularımı para karşılığında ilişkiye girdiğim kadınlarla gideriyorum. Adını Çiçek olarak bildiğim Neslihan\'ı önceden tanıyordum. Olay günü telefonla aradım görüştük. Morali bozuktu ve ona \'Seni isteksiz gördüm istersen başka zaman beraber oluruz\' dedim. Çiçek bana \'Sen bana yeter ki para ver. Benim moralim düzelir\' dedi. 100 lira karşılığında birlikte olduk. Üzerimi giyince cebimdeki 700 lirayı çaldığını fark ettim ve kavga etmeye başladık. Kavga sırasında bana tehditler savurmaya başladı. Üzeri çıplaktı bana vurdu. Ben de korkutmak bıçağı elime aldım. Çiçek bana, \'Öldür beni, seni yaşatmazlar\' dedi. Ben de bıçağı salladım. Bıçakla koltuk altından yaralandı. Ölünce onu TIR\'ın yatağına yatırarak üzerini çarşafla örttüm. Kanı temizleyerek üzerimi değiştirdikten sonra Kocaeli\'ne gittim. İş yerine yaklaştığımda, cesedi sazlık alana taşıdım. Üzerini ot ve çalılarla kapatarak işe döndüm.\"

Katil zanlısı Doğan Yıldırım ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Ddökümü



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- Olay yeri görüntüsü



- Polislerin olay yerinde çalışması



- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi



- Zanlının adli tıp birminden çıkışı



- Adli tıp birimi dış görüntüsü



*Güvenlik Kamerası*



- Tırın gelişi



- Tırın durması



- Tesisin görüntüsü

SÜRE:02\'11\" BOYUT:133 MB



SÜRE:00\'38\" BOYUT:39 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

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5)VETERİNERLERİN ODASI KARGANIN EVİ OLDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir yıl önce kanatları kesilmiş halde bulunan yavru karga, tedavi edilmek üzere getirildiği Bodrum Belediyesi Geçici Bakım Evi\'nden ayrılmadı.

Bodrum ilçesinde bir yıl önce vatandaşların bulduğu yaralı karga, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'ndeki veterinerlere teslim edildi. Belediye veterinerleri Ayşe Canbakan ile Esra Erkuşöz tarafından tedavisine başlanan kargaya Mualla ismi verildi. Henüz uçamayan ve veterinerlerin odasında kalmaya devam eden Mualla, hem veterinerlerin hem de hayvan sahiplerinin sevgilisi oldu. Odaya başka bir hayvan geldiğinde Mualla\'yı kafese koyduklarını belirten veterinerlerden Ayşe Canbakan, diğer zamanlarda oda içinde serbestçe dolaştığını söyledi. Canbakan, \"Yavru iken kanatları feci şekilde kesilmişti buraya kanlar içinde getirdiler. Üç gün kendine gelemedi. Yaptığımız tedavi sonuç verdi ve kanatlarını tam kökünden kesemedikleri için kanatların bir bölümü büyüdü gelişti. Çok zor bir iyileşme süreci geçirdi. 5-6 ay sonra uçma şansı olabilir. Biz sabırlıyız, o da sabırlı. Tam olarak iyileşeceği ve doğaya salıverileceği günü bekliyoruz. Odamızda kalıyor, bir yere de ayrılmıyor. Biz ona alıştık, o da bize çok alıştı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Veterinerlerin elindeki kargadan görüntü,

-Karganın kafesteki görüntüsü,

-Veteriner Ayşe Canbakan ile röp.

Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, DHA)

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6)MUŞ\'TA 68 YIL SONRA OPERA GÖSTERİSİ

MUŞ\'ta 68 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından \'Kanlı Nigar Müzikali\' sahnelendi.

Sadık Şendil’in ölümsüz eserini Cem İdiz’in müzikale uyarladığı \'Kanlı Nigar\', Muş Alparslan Üniversitesi Kültür- Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sahnelendi. Valilik, belediye ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat\'ın katkıları ile sahnelenen müzikali izlemek için gelenler 1500 kişilik salonu doldurdu. 68 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası\'nın geldiği Muş\'ta izleyiciler, \'Kanlı Nigar Müzikali\' ile 2 saat boyunca keyifli anlar geçirdi. Devlet Opera Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş, Muş’a 68 yıl sonra opera olarak ilk defa gelmenin gururu içeresinde olduklarını bildirdi. Turnelerde doğu illerinde temsil edilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Sugüneş, şöyle dedi:



\"74 kişilik bir ekip, oyunu operat tarzında sahneledi. Hem tiyatral, hem müzik hem de dans gösterisi olan bir oyunu seyircinin çok beğeneceğini umuyoruz. Büyük ilgi ve alaka ile karşılandık.\"



Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Kulübü üyesi olduğunu belirten izleyicilerden Fatma Güven, oyunda sanatçıların seslerini çok güzel kullandıklarını, çok keyif aldıklarını ifade etti.





Görüntü Dökümü



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-Oyundan sahne gösterileri



-Oyunculardan detaylar



-İzleyicilerden detaylar



-Röportaj



-Protokolün sahnede sanatçıları tebrik etmeleri



-Plaket sunumu



( Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)