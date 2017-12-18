DHA YURT BÜLTENİ-2

1)\'EN KRİTİK KARAKOL\'UN KOMUTANINA FETÖ\'DEN 6 YIL 3 AY HAPİS



DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki, konumu nedeniyle bölgenin en kritik karakollarından biri olarak bilinen ve PKK terör örgütünün saldırılarılarının hedefi olan Duru Jandarma Karakolu\'nun eski komutanı, ihraç edilen üsteğmen Ö.E., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla açılan davada, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası, davranışlarının olumlu olması nedeniyle 6 yıl 3 aya indirilen Ö.E. tahliye edildi. Lice\'ye 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ö.E. (27), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 24 Temmuz günü gözaltına alındı. 14 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanan ve 31 Temmuz 2016 günü yayımlanan KHK ile TSK\'dan ihraç edilen Ö.E. hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Ö.E.\'nin FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kullandığı \'ByLock\' haberleşme programını kullandığının tespit edildiği belirtildi.

OPERASYONLARIN YÜZDE 60\'I BU KOMUTANLIKÇA YAPILIR

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Ö.E.\'nin tutuklu yargılaması Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Duruşmadaki ifadesinde FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşisinde yer almadığını belirten Ö.E., \"İthamları kabul etmiyorum. Kimseden emir, talimat alıp eylem yapmadım. Bylock programını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası öğrendim. Bu programı cep telefonuma kurup kullanmadım. Görev yaptığım yerde dışarı çıkmamız yasaktı. Sadece yıllık izin ve operasyonlarda çıkabiliyorduk. Cep telefonum bozuktu ve şarjı çok çabuk bitiyordu. Dışarı çıkamadığım için telefonu değiştirme imkanım yoktu. 13 Temmuz\'da yıllık izne ayrılınca cep telefonu aldım. Subay olmadan önce de bu hattı kullanıyordum. Hattımı hiç değiştirmedim. Bylock kullanmış olsam, 18 Temmuz\'da gelirken telefonumu yanımda getirmezdim. Hala yapılan operasyonların yüzde 60\'ı bu komutanlıkça yapılır. Çok sıkıntılı bir karakoldur. Sürekli takviye ekipler gönderilirdi\" dedi.

SAVCI:TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 10 yıldan bu yana kullandığını söylediği telefon hattından \'ByLock\' programını kullandığının tespit edildiğini belirterek, \'ByLock\' serverinin hedef IP adreslerine sanığın kullandığı hat ile aynı hat ve aynı telefon ile internet üzerinden erişim sağladığının belirlendiğini kaydetti. Sanığın, mail göndermek ve almak, 2 kez arama yapmak, 3 kez mesaj göndermek ve mesaj almak suretiyle ByLock programını kullandığını kaydeden savcı, Ö.E. hakkında devre arkadaşı olan bir tanığın ifadesinin bulunduğunu da belirtti. Sanığın FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullandığının belirlendiğini vurgulayan savcı, Ö.E.\'nin hiyerarşik yapısına dahil olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Sanığın cezalandırılmasını talep eden savcı, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Ö.E.\'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

OLUMLU DAVRANIŞ İNDİRİMİ VE TAHLİYE

Kararını açıklayan mahkeme, Ö.E.\'yi önce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin terör suçu sayılması nedeniyle cezayı 7.5 yıla çıkaran mahkeme, Ö.E.\'nin yargılama sürecindeki davranışlarının olumlu olması nedeniyle cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir olmasını dikkate alarak sanık Ö.E.\'nin tahliyesine de karar verdi.

KARAKOLA 3 AY ÖNCE DE SALDIRI OLDU

Duru Jandarma Karakolu\'na en son geçen Eylül ayında bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, karakol önündeki beton bariyerlerden oluşan güvenlik duvarı nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)

=======================================================

2)ERKEK AYAKKABISINA KADIN ELİ DEĞECEK

HATAY\'da, Kalkınma Bakanlığı\'na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı\'nın \'Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi\' kapsamında sayacı kursu açıldı. Erkeklerin daha çok uğraşmasıyla bilinen sayacılığın kursuna kadınlar, yoğun ilgi gösterdi. Ayakkabıcılık sektörünün önemli bölümlerinden sayacılık alanındaki kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla açılan sayacı kursunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 28\'i kadın 40 kursiyer, meslek öğreniyor. Birleşmiş Milletler\'in (BM) teknik, Japonya\'nın ise finansal destek sağladığı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antakya Ayakkabıcılar Odası tarafından yürütülen 750 bin TL\'lik proje, 3 ay sürecek. Kursiyerler, Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde kurulan atölyelerde 1,5 ay alacakları teorik eğitimin ardından sayacı atölyelerinde yine 1,5 ay uygulamalı eğitim görecek. 3 aylık kurs döneminde başarılı olan kursiyerler, meslek sahibi olarak sayacı atölyelerinde işe başlayacak.

\'KURS SONUNDA İŞ BULMALARI KOLAYLAŞACAK\'

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, kursun sona ermesiyle hem teorik hem de uygulamalı eğitim gören birçok kursiyerin istihdam edilmesinin planlandığını söyledi. Piyasada sayacı eksiği olduğunu dile getiren Başkan Çinçin, şöyle konuştu:

\"Hatay\'da kunduracılık sanatı, çok eski yıllara dayanmaktadır. Pazarda, iş piyasalarında sayacı eksiğini tespit ettik. GAP Bölge İdaresi\'yle görüştük. Birleşmiş Milletler programı olan Japon finansmanı destekli bir hibe programıyla ortaklaşa burada 40 tane, çoğunluğu bayan elemandan oluşan kişiye sayacılık eğitimi vermekteyiz. Bunların 20\'si Türk vatandaşı, 20\'si ise misafir olarak tabir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlardan oluşmaktadır. Projenin hibe tutarı, 750 bin liradır. \'Ne yaptık?\' derseniz saya makineleri aldık ve burada tecrübeli sayacı öğretmenler vasıtasıyla önce teorik hatta aynı makinede pratik eğitim de sürmekte. Daha sonra iş piyasalarına yollayacağız. Öğrenciler arasında yaptığımız istatistik çalışmasında öğrencilerin hemen hepsinin bu işi öğrendiği ve iş piyasalarında görev almak üzere heyecanla beklediğini müşahede ettik. Kurs süresi 3 ay süren bir süre içerisinde, bunun yaklaşık 1,5 ayı burada geçiyor. 1,5 ayı da iş piyasalarında pratik eğitim olarak geçecek. Proje ortaklarımız arasında Hatay Kunduracılar ve Sayacılar Odası\'nın olması, ihtiyacı onları tespit etmesi, kursiyerlerimizin sertifikalarını aldıktan sonra iş piyasalarında iş bulma ihtimalini oldukça artırmakta.\"

\'KALİFİYE ELEMAN İHTİYACIMIZ GİDERİLECEK\'

Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral ise kurs sonunda, sektördeki kalifiye eleman sıkıntısının çözülebileceğini belirterek, \"Bildiğiniz gibi Hatay\'da çok önemli sektörlerden biri ayakkabıcılık. Türkiye\'de erkek ayakkabısının yüzde 30-35 gibi önemli bir alanı üretim noktasında karşılamaktadır. Bu sektör, burada uzun yıllardır önemli bir istihdam sağlamaktadır; ama son yıllarda yaşadığımız sorunların ardından kalifiye elaman sıkıntısı yaşamaktayız. Buradaki 20 Suriyeli, 20 Türk vatandaşımız 1,5 aylık teorik eğitimi tamamlamak üzereler. Şimdi de atölyelerde uygulamalı olarak stajlarına devam edecekler. Bu kurs sonunda bu arkadaşlarımız, sektöre kazandırılarak, sektördeki eleman açığını kapatmak üzere önemli bir projedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kursiyerlerin eğitim aldığı atölyeden detaylar

-Kursiyerlerin çalışmalatından detaylar

-ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ile röp.

-Antakya Ayakkabıcılar Oda Başkanı Gökhan Oral ile röp.

-Kursiyerlerle röp.

SÜRE:06\' 43\" BOYUT:753 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

========================================================

3)PROF. DR. GÜLNAZ ÖZCAN, KÖRFEZ KARİDESLERİNİN KİTABINI YAZDI

HATAY\'da İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde görevli (İSTE) Prof. Dr. Tahir Özcan ile Prof. Dr Gülnaz Özcan İskenderun Körfezi karideslerinin kitabını yazdı. Bilim insanları hazırladıkları \'İskenderun ve Karides\' adlı kitapta körfezin kendine has karidesleri ile Süveyş Kanalı\'nın açılması, deniz trafiğinin artmasıyla artan karides çeşitlerini tanıtıp, 10 çeşit karides yemeği hakkında bilgi ve tarif verdi.

Prof. Dr. Tahir Özcan, \"Süveyş kanalının açılması, deniz trafiğinin artması ve balık avcılığının gelişmesiyle körfezde karides türleri artış gösterdi. Bunlar; \'Jumbo\' veya \'Yeşil kaplan\' gibi ekonomik değeri yüksek olan karidesler. Bunun yanı sıra körfeze gelmiş ama popülasyon oluşturamamış benim tespit ettiğim ekonomik değeri yüksek olan \'Muz karidesi\' de bulunuyor\" dedi.

YÜZDE 99\'U EGZOTİK

Körfezdeki karides türlerinin yüzde 99\'unu egzotik cins karideslerin oluşturduğunu belirten Tahir Özcan şöyle konuştu:

\"İskenderun Körfezi denince akla ilk Jumbo karides geliyor.Ekonomik değeri olan karidesleri, \'çim çim\' olarak bilinen derin deniz pembe karidesi, derin deniz kırmızı karidesleri ve yerli tür olan karabiga veya oluklu karides olarak bilinen Aristeus Antennatus oluşturuyor. Ancak şu anda körfezimizde bulunanların yüzde 99\'u egzotik türlerdir. Ekonomik değerleri çok yüksek, lüks bir besin olarak gözükmekte. Bunun yanında çok uygun fiyata da alınabilecek türleri de var. Besin ve protein açısından yüksek demir, çinko, selenyum, B12, gibi zengin, bu karideslerden herkes evinde yemek yaparak ailece tüketmelidirler.\"

KARİDESLİ PİDE VE YUMURTALI KARİDES

Karides kitabında ilk etapta on karides yemeğinin yer aldığını söyleyen Prof Dr Gülnaz Özcan ise karidesin genellikle lokantalarda ızgara ve güveç olarak çoğunlukta tüketildiğini belirtti. Özcan, \"Kitapta insanların evlerinde rahatlıkla tüketebileceği birkaç farklı tarif ekledik. Diyet yapanlar için salatalara karides ekleyerek tüketebilmesi mümkün. Bu zengin protein kaynağını insanlarımız evlerinde çocukları ile ailece sık tüketmeli. Bölge balıkçılarımız arasında en çok yumurtalı karides tüketiliyor. Karides yemek türlerini daha da zenginleştireceğiz. Örneğin nar ekşisinin birlikteliği bir karides menüsü. Bölgede çokça bilinen humusun karides ile oluşturduğumuz menü. Biz burada karidesli pide yaptık, çokta güzel oldu. Çocuklar bunu pizza gibi rahatlıkla yiyebilirler.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Balıkçıda Jumbo karides görüntüleri

- Karides kitabının görüntüsü

- Prof. Dr.Tahir Özcan ile röp.

- Prof. Dr.Gülnaz Özcan ile röp.

- Prof. Dr.Tahir Özcan\'ın yumurtalı karidesi mutfakta tarifini söyleyip pişirmesi ve servis etmesi

SÜRE: 06\'30\" BOYUT:294 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

=======================================================

4)ERCİYES\'TE GECE KAYAĞI BAŞLADI

ERCİYES Kayak Merkezi\'nde kayakseverler için gece kayağı başladı.

Önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi\'nde kayakseverler, gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor. Kayakseverler Erciyes\'i çok beğendiklerini belirterek, \"Çok güzel bir ortam var. Burada gece kayağı yapma imkanı buluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi. Gece kayağı yapanlara ayrıca, pekmezden yapılma içinde nane ve limon bulunan şıradan ikram ediliyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kayakseverlerden görüntü

-Kayaksever ile röportaj

-Genel detay

Haber - Kamera: KAYSERİ,DHA)

Dosya 3 Dakika 21 Saniye / 94 MB

==========================================================

5)DANSÇILAR MARMARİS\'TE BULUŞTU

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması gerçekleştirildi. 3 ülke ve Türkiye\'deki 7 ilden den 20 dans okulunun yaklaşık 300 öğrencisi, bir diskoda bir araya geldi. Buluşmada Bodrum Dans Kulübü (BDK) üyesi zihinsel engelli dansçılar gösterileri ile ilgi odağı oldu. Marmaris Barlar Sokağı\'ndaki bir disko, \'Kıyı Ege Dans Okulları Bulaşması\' etkinliğine ev sahipliği yaptı. İlki gerçekleştirilen \'Marmaris, Bodrum ve Kuşadası\' (MABOKU) Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması\'na İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa, Manisa Yalova, Muğla ve ilçesi Bodrum, Fethiye, Marmaris\'in yanı sıra Ukrayna, Rusya ve İtalya\'daki 20 dans okulundan 300 dansçı katıldı.

ENGELLİ DANSÇILAR GECEYE DAMGASINI VURDU

Etkinlikte, Bodrum Dans Kulübü\'nün (BDK), \'Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu\' adı altında 4 ay önce hayata geçirdiği proje kapsamında üç engelli çift de sahne aldı. Aileleri ile birlikte buluşmaya gelen, öğrenmede zorluk yaşayan zihinsel engelli üç çift pistte hünerlerini sahneledi. Engelli dansçılar öğretmenleri eşliğinde \'bachata\' dansı yaptı. Gösteri sonrası engelli çiftler, engelli olmayan dansçlarla 45 dakika süren dans performansında bachata, tango, rumba ve çaça yaparak performansları ile izleyenleri hayran bıraktı.

\"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINDA İÇİNDE YER ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ\"

Amaçlarının engelli gençleri sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak olduğunu söyleyen Bodrum Dans Okulları Başkanı Fatih Özvezneci, \"23 yaş ve üzeri engelli gençlerimizin öğrenmek için gidecekleri çok okul olmadığı için bu sosyal projeyi dört ay önce hayata geçirdik. Öğrenme zorluğu çeken ve geç öğrenen zihinsel engelli dans meraklısı özel çocuklarımızı okulumuzda buluşturduk. Verilen eğitimlerle muhteşem bir ilerleme kaydettiler. İlki Marmaris\'te gerçekleştirilen Kıyı Ege Dans Okulları buluşmasında ilk defa bu kadar kalabalık grup önünde danslarını yaptılar. Onlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler, özel çocuklarımızla gurur duyduk\" dedi.

Bodrum Dans Okulları Latin Dansları Eğitmeni Serdar Türkmen de \"Özel çocuklarımızın hayatında içinde yer alması için gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında bugün neler yapacaklarını herkes gördü. Özel çocuklarımıza fırsat ve eğitim verilirse başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bizler de bunu gösterdik. Bugün özel çocuklarımın pistte başarısı bizleri çok gururlandırdı\" dedi.

Dansçıların hem birbirleriyle tanıştığı hem de hünerlerini sahnelediği etkinlik, günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Diskonun önünden görüntü

-Engelli dansçıların pistteki dans gösterisinden görüntü

-Çeşitli dans performanslarından görüntü

-Bodrum Dans Kulübü Başkanı Özvezneci ile röp.

-Latin Dansları Eğitmeni Serdar Türkmen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 7 dakika 13 saniye-522 MB görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

========================================================

6)TOKAT\'TA EĞİTİM SENDİKALARINDAN SALDIRI TEPKİSİ

TOKAT\'ta sendikalar, eğitimcilere yapılan saldırıların son bulması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ortak basın açıklaması düzenledi.Tokat’ta şubesi bulunan Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş Sen üyeleri Okullar Kampüsü önünde toplandı. İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Anadolu Lisesinde Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in öldürülmesi ve eğitim çalışanlarına yapılan çeşitli saldırılar protesto edildi. Etkinliğe katılan sendika üyeleri \'Öğretmene uzanan eller kırılsın\' ve \'Öğretmene sahip çık. Milli Eğitim uyuma\' şeklinde slogan attı. Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkan Yardımcısı Vahap Gül, öğretmenlere yapılan saldırıları kınadıklarını ifade ederek, \"Kim hangi amaçla yaparsa yapsın. Genelde bütün vatandaşlarımızı, eğitimcilerimizi hedef alan saldırıları kınıyoruz. Terör saldırısı sonucu şehit edilen Aybuke (Yalçın) ve Necmettin (Yılmaz) öğretmenin acı ve hüzünlü hatıraları halen yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştirmektedir. İlgilerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz.\" dedi. Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya ise \"Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri geleceğimizin baltalandığı, geleceğimizin yok edildiğini görmeleri noktasında uyarmak için buradayız. Çünkü saldırdıkları eğitimciler değil, bu ülkenin geleceğidir. Sevgili öğrenciler bilin ki tüm eğitimciler sizler için var. Size bir harf öğretmek için uğraşıyorlar.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Sendika üyelerinin görüntüsü

-Açtıkları dövizler

-Atılan sloganlar

-Vahap Gül\'ün açıklaması

-Hakan Akkaya\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(144 mb)

========================================================

7)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ \'DESTEK SINIFI\' İSTEKLERİNİ TEBEŞİRLE TAHTAYA YAZDI

BURSA’da Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu öğrencilerinin derslere olan ilgilerini artırmak ve düşünme becerilerini geliştirmek için 20 bin liralık masrafla kurulması planlanan “Zeka ve Strateji Oyunları Sınıfıö için yardımseverlerden destek bekleniyor. İlkokul öğrencileri, eğitim gördükleri sınıftaki tahtaya tebeşirle “Zeka oyunları sınıfı istiyoruzö, “Bize yardım eder misinizö diye yazarak yardımseverlere çağrıda bulundu.Merkez Yıldırım ilçesinde 720 öğrencinin eğitim gördüğü Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu öğrencilerinin derslerine olan ilgisini artırmak, çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmek, okulun yükselen başarı grafiğini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla “Zeka ve Strateji Oyunları Sınıfıö kurulması için çalışma başlatıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Betül Turhan, 81 ayrı oyunun olduğu materyallerin alınması ve \"Destek Eğitim Sınıfı\" kurulması amacıyla ayrılan bölümün düzenlenmesi için yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek \"Yardımseverlerden destek bekliyoruz\" dedi. Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları, Geometrik-Mekanik Oyunlar, Strateji Oyunları, Zeka Sorularından oluşan materyallerin alınması ve sınıfın oluşturulması amacıyla yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirten Okul Aile Birliği Başkanı Betül Turhan “Çocuklarımız eğitim gördükleri sınıflarda karışık düzende bu eğitimi alıyorlar, ancak sınıflar bu oyunların oynanması için uygun değil. Çocuklarımızın daha güzel masalarda etkin bir biçimde bu oyunlardan faydalanmalarını istiyoruz. Bu amaçla kurulacak sınıfımız için yardımseverlerden destek bekliyoruzö dedi. İlkokul öğrencileri eğitim gördükleri sınıftaki tahtaya tebeşirle “Zeka oyunları sınıfı istiyoruzö, “Bize yardım eder misinizö diye yazarak yardımseverlerden destek istediler.

Görüntü Dökümü

---------------------

Öğrencilerin oyun oynaması

Tahtaya yazı yazmaları

Öğrenciler için yapılması planlanan sınıf

Okulun görüntüsü

Okul Aile Birliği Başkanı ile röportaj

Detaylar

SÜRE: 3 dakika 18 saniye BOYUT: 148 MB

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA) -

=========================================================