DHA YURT BÜLTENİ-2 

(ÖZEL) Suriye\'de çocukların Türk polis sevgisi

SURİYE\'de görev yapan ve buradaki yerel polisleri koordine eden Türk polisler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönen küçük çocukların ilgi odağı oldu. Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler, zırhlı araçlarının önünü keserek kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık veriyor.

Suriye\'nin Türkiye sınırındaki bölgelerinde terör örgütü DEAŞ denetiminde olan kentler Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildi. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren kentlerin güvenliği ise Türk güvenlik güçlerince eğitilen yerel polisler tarafından sağlanıyor. Emniyet Müdürlüklerinin kurulu olduğu kentlerde görev yapan yerel polisleri ise buralarda görevlendirilen Türk polisler koordine ediyor.

Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler aynı zamanda sivillerle de diyalog kuruyor. Özellikle küçük çocuklar kendilerine sevgiyle yaklaşan polisleri görünce büyük mutluluk yaşıyor.

Küçük çocuklar zafer işareti veya bozkurt işareti yaparak selamladıkları Türk polisleri sarılarak öperek, evlerine geri dönmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyor. Suriye\'nin Mera kentinde görevli polislerin bulunduğu zırhlı araçlar geçiş güzergahlarında kendilerini gören çocuklar tarafından önü kesildi. Araçlarından inen polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğu çocukların başını okşayarak, şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık verdi. Polisler aynı zamanda çocukların anne ve babalarının da taleplerini dinleyerek yardımcı olmaya çalıştı.

Suriyeliler, evlerine geri dönmelerine ve huzur içerisinde yaşamalarına katkıda bulundukları için Türkiye\'ye ve Türk güvenlik güçlerine müteşekkir olduklarını ifade etti. Sınır ötesinde görev yapan polisler ise ailelerinden ve vatanlarından uzakta olmalarına rağmen, Suriyelilerin yüzlerinin kendileri ile gülmesi ile mutlu olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türk polisleri

- Zırhlı araçlar

- Çocukları seven polisler

- Polislerin çocuklara yiyecek vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/MARE (Suriye), (DHA) -

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Tarım işçilerini taşıyan midibüs TIR ile çarpıştı: 43 yaralı (2)

YARALI SAYISI 43\'E ÇIKTI

ADANA\'da dün gece tarım işçilerini taşıyan midibüsle, TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralı sayısı 43\'e çıktı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı\'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR\'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 43 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ta yaralıların bazılarını hastanede ziyaret etti. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerinde inceleme yaptı. Durumu ağır olan yaralı olmadığı açıklanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri

- Yanan araçlar

- İtfaiyenin müdahalesi

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız,

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kirli hava rekortmeni\' Hakkari, doğalgaza kavuşuyor

TÜRKİYE\'nin en kirli havasının bulunduğu Hakkari\'ye doğalgaz getirilmesi için çalışmalara başlandı.Hakkarililer\'in 2018 yılı sonunda bu sıkıntıdan kurtulacakları belirtildi.

Geçen yıl şubat ayında 53 milyon 900 bin liraya ihale edilen doğalgaz boru hattı çalışmalarının, kış aylarında hava koşullarına göre devam edeceğini belirten yüklenici firmanın şantiye şefli Cengiz Bicare, toplam hattın 203 kilometre olduğunu, şu ana kadar 68 kilometresini tamamladıklarını söyledi. Hakkari\'ye doğalgaz boru hattının getirilmesi için geçen yıl şubat ayında 53 milyon 900 bin liraya ihale edilen doğalgaz boru hattının çalışmaları kış aylarında da hava koşullarına göre devam edeceği belirtildi. İhaleyi alan Vemak İnşaat Şirketi tarafından yapılan çalışmalar hava koşullarına göre sürdürülürken, yüklenici firmanın şantiye şefi Cengiz Bicare,Van\'ın Erçek mahallesinde başlanan ve toplam 203 kilometre olan Hakkari doğalgaz boru hattının, yapılan 6 aylık çalışma sonunda 68 kilometresinin bitirildiğini belirtti.

Kış aylarında hava koşullarına göre çalışma yapacaklarını belirten Bicare, şöyle dedi: \"Hakkari\'ye gidecek olan doğalgaz boru hattı çalışmalarımıza, Van\'ın Erçek şantiyemizde başladık. Çalışmaları şu an Hakkari tarafına doğru gidiyoruz. Orada da 25 kilometrelik güzergah çalışmasını tamamladık Hakkari tarafındaki şantiyemizin çalışmaları yüksek rakımda yoğun kış şartları nedeniyle durdu. Fakat biz Van tarafından özellikle çalışmaya devam ediyoruz. Kış koşullarına rağmen 203 kilometrelik hattımızın, 65 kilometresini tamamladık. Kış aylarında hava koşullarına göre çalışmalarımızı nihaletlendirmeyi planlanıyoruz. Önümüzdeki mevsimle beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2018’in sonunda Hakkariye doğalgaza verilecek.\"

HAKKARİ, KİRLİ HAVADAN KURTULACAK

BOTAŞ Kontrol Amiri Fatih Gökan ise,Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye genelinde hava kirliliği en yüksek olan il Hakkari olduğunu, doğalgazın verilmesiyle kentteki bu hava kirliliğinin önüne geçileceğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Hakkari’ye doğalgaz çalışmaları yapıyoruz. Erçek istasyonundan başlayıp Güzeldere civarına kadar kaar bu çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şu ana kadar 68 kilometrelik alana doğalgaz boru hattını döşemişiz.Tek isteğimiz, halkımızın bize yardımcı olması ve sorun çıkarmamaları. Hakkari halkı aylık 85 lira tüp parası verip ve her ay iki tüp kullanıyorlardı. Doğalgaz geldiğinde 15 lira verecekler. Hem kentteki hava kirliliğinin önüne de geçilmiş olacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakkari\'ye gidecek olan doğalgaz boru hattında çalışan işçiler

-Çalışmalardan detaylar

-BOTAŞ Kontrol Amiri Fatih Gökan ile röportaj

-Yüklenici firmanın şantiye şefi Cengiz Bicare ile röportaj

-Yapılan çalışmalar

-Kirli hava\'dan dolayı görünümez olan Hakkari şehir merkezi\'den genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Veysel Karani beldesindeki 7 bin kişi, 10 yıl sonra, ilk kez su faturası ödeyecek

SİİRT\'in Baykan ilçesine bağlı 7 nüfuslu Veysel Karani beldesi sakinleri, 10 yıl aradan sonra ilk kez su faturası ödeyecek. 1994 yılında belediyenin kurulduğu beldede, 2005 yılına kadar içme suyu şebekesi olmadığı için vatandaşlar kendi imkanları ile bulduğu suyu kullandı. 2005 yılında yapılan çalışmalarla evlere şebeke çekilirken belde sakini sadece 3 yıl kullandıkları şebeke suyu da 2008 yılında yeniden kesildi. Bu süre içerisinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı beldede evlere yeniden içme suyu şebekesi çekildi. Belde sakinleri, 10 yıl sonra yeniden içme suyuna kavuşurken, ilk kez su faturası ödeyecek.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü

Beldede akan şebeke suyunun görüntüsü,

Şebeke suyundan abdest alan vatandaşların görüntüsü,

Beldenin tepeden çekilmiş görüntüsü,

Beldede bulunan Veysel Karani Türbesinin görüntüsü,

Belde Belediye Saha Amirinin açıklaması,

Belde halkının açıklaması,

Su abonesi çeken vatandaşların açıklaması,

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT (DHA)

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302 polisten huzur denetimi

ERZURUM İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'Huzur Erzurum-3\' uygulamasında kentin dört yanını didik didik aradı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'ye bağlı 88 ekip, 302 polisle \'Huzur Erzurum-3\' adı verilen denetim yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrollere başlayan ekipler, okul çevreleri başta olmak üzere park, bahçe, umuma açık alanları didik didik aradı. Cami önlerindeki dilencileri de tek tek toplayan polisler, kent genelindeki denetimi saat 23.00\'e kadar sürdürdü. 397 kişiyi sorgulayan ekipler, 72 okul servisini denetledi. Eksikleri belirlenen 7 servis hakkında işlem yaparak 665 TL para cezası kesen polisler, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 3 bin 500 TL ceza kesti. Askerlik yoklaması kaçağı oldukları belirlenen 14 kişiyi yakalayan ekipler, ruhsatı olmayan bir işyerine tutanak düzenledi. Toplam 4 bin 84 kişiyi sorgulayan polis memurları, arandığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G,Ç. isimli kadın, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N., çocuk cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay ceza alan F.Ö., yakalanarak cezaevine konuldu.

Yaklaşık 16 saat süren denetim sonunda 14\'lü tabir edilen 4 Browning marka tabanca ile 60 mermi ele geçiren polisler, kontrol edilen 335 araçtan 4\'üne 5 bin 548 TL para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet güçlerinin araçları kontrol etmesi

-Araçlarda köpekle arama yapması

-Alkollü ve Plat station salonlarını kontrol etmesi

-Polislerin vatandaşları üst araması yapması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşüp, yaralandı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen Ayhan Sarı (53), ağır yaralandı.

Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’ndeki patika yoldan Ceneviz Koyu’na doğa yürüyüşüne çıkan Ayhan Sarı, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Birlikte yürüdüğü Aylin K.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan Sarı’nın bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülen Ayhan Sarı buradan da ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Ayhan Sarı, daha sonra Antalya’ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahil Güvenlik botundan detay

- Yaralının sedyeyle bottan çıkarılması

- Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Gölet buz tuttu

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı üzerine kurulan HES göletinin yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşünce Oltu Çayı üzerinde Hidroelektrik Santrali (HES) gölet üzerinde 15 santimlik buz tabakası oluştu. Göletten taşan sular adeta küçük şelaler oluşturdu. Çok sayıda kişi buzlu gölet üzerinde yürüyüp, buzdan şelalede fotoğraf çektirdi.

Meteorololojik verilere göre Ardahan\'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 22 derece ile dün gece Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum\'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü\'nde 18.4, Ağrı\'da 17.9, Kars\'ın Selim ilçesi 15.6, Ardahan\'da 14.6, Iğdır\'da 5.4, Muş\'ta 4.4, Erzincan\'da 3.4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah saatlerinde ve gece buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesinin beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, görüş uzaklığında azalma ve ulaşımda aksamalara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gölet ve dereden detaylar

- Buz üzerinde gezisi vatandaşlar

- Buz üzerinde taş kaydırma

- Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)

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112\'ye gelen yıllık 3 milyon çağrının 1 milyonu gerçek

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yıllık ortalama 3 milyonun üzerinde çağrı düştüğünü, gereksiz ve asılsız çağrıları düştükten sonra günlük ortalama 3 bin çağrıyı ilgili birimlere yönlendirdiklerini belirtti. Bu rakamın sadece 1000 kadarının gerçek çağrı olduğunu söyleyen Hülür, \"2 bin çağrı ise meşgul etme amaçlı. Telefon deneyenden tutun da \'Kedim rahatsız\' diyene, pizza siparişi verene kadar gereksiz pek çok çağrı oluyor\" dedi. Merkezi meşgul edenler arasında telefon tamircilerinin başta geldiğini anlatan Hülür, 112\'nin ücretsiz bir hat olması dolayısıyla telefon tamirinden sonra deneme amaçlı olarak 112\'nin arandığını kaydetti. Canı sıkıldığı için sohbet etmek isteyenler, hakaret edenler, küfredenlerle ilgili bazı illerde hukuki yaptırımlar uygulanmaya başlandığını da kaydeden Hülür, \"112\'nin doğru kullanımıyla ilgili yapmamız gereken şey anasınıfından itibaren okullarda, ailelerde ve toplumun her kesiminde anlatmak\" diye konuştu.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü

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- 112 Acil Çağrı Merkezi dış plan detay

- Çağrı alan sağlık personellerinden detay

- Gereksiz çağrıyı karşılayan personelin detaylı konuşması

(Arayan kişi, babasının cep telefonu numarasını sağlık personelinden istiyor)

- Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür\'ün personeli ziyaret etmesi detay

- Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür açıklaması

- 112\'yi ziyaret eden çocuklardan detay

- Çocukların 112 hakkında düşünceleri (röportajlar)

Haber: Selma KUNAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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Finike\'de 230 bin ton portakal rekoltesi bekleniyor

Finike\'de bu yıl portakal rekoltesinin 230 bin ton civarında olması bekleniyor. Önceki yıllarda kilosu bahçeden 50- 60 kuruşa alıcı bulan Finike portakalında bu yıl fiyatlar 80 kuruş- 1.20 lira arasında seyrediyor. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakal hasadının bir süre önce başladığını belirterek, \"230 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Kalite olarak da son 10 yılın en iyi kalitesi. Geçmiş yıllarda zarar ediyorduk. Portakalımız lezzet olarak gerçekten kaliteli. Bu yıl fiyat olarak da üretici karşılığını buldu\" dedi.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü

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- Hasat yapılırken detaylar

- Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu\'nun açıklaması

- Narenciye üreticisi Ömer Güzel\'in açıklaması

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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Elazığ\'da sokak hayvanları için modern hastane ve geçici bakımevi

ELAZIĞ\'da sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla belediye tarafından yaptırılan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi\'nde hayvanlarla ilgili her türlü ameliyatlar yapılırken, aynı zamanda tatile gideceklerin yada iş için il dışına çıkacakların evde besledikleri hayvanlarını bırakabilecekleri 5 yıldızlı otel hizmeti de veriliyor. Hayvanların yeme, içme, barınma, ameliyat ve tedavi ihtiyaçlarının son teknoloji ile karşılandığı hastanede, tedavileri tamamlanan hayvanlar, kayıt altına alınarak kulak küpe numarası verildikten sonra ya doğal ortamlarına salınıyor, ya da isteyen vatandaşlar tarafından sahiplendiriliyor.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü

Hayvan hastanesinden görüntü

Köpeklerden görüntü

Bakıcı ve köpeklerin görüntüsü

Başhekim ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ (DHA)

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Diyarbakır Surlarında tehlikeli hareketler

DİYARBAKIR\'ın tarihi Surları özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Tarihi Surları gezen özellikle gençler hatıra fotoğrafı çektirmek için tehlikeli hareketler yapıyor. Hiç bir güvenlik önleminin olmadığı 14-25 yüksekliğindeki tarihi surların burçlarına çıkan gençlerden bazıları, ölümü göze alarak surların en uç noktasında oturarak ayaklarını boşluğa bırakıyor. 2014 Ocak ayında 19 yaşındaki bir genç kız, akli dengesi bozuk biri tarafından Surlardan aşağı itilmiş ve yaşamını yitirmişti.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü:

Surlardan görüntü

Surlarda gezenlerden görüntü

Surların kenarında oturup ayaklarını boşluğa bırakanlar

Tehlikeli yerlerde hatıra fotoğrafı çektirenler

Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR (DHA)

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Denizi olmayan Bingöl\'de köpek balığına büyük ilgi

BİNGÖL\'de bir balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık 1 metrelik köpek balığı, görenleri şaşırtırken, kilosu 120 liradan satışa çıkarılmasına rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aynı şekilde kılıç balığının da aralarında bulunduğu 27 çeşit balığın satıldığı balık tezgahına Bingöllü vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. İlk kez kılıç ve camgöz denilen köpek balığını göre Bingöllü vatandaşlar, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıçı Ahmet Bürkek, yakın zamanda karides, kalamar dahil bir çok çeşit balığı da getirerek çeşit sayısını 50\'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Görüntü Dökümü

-Tezgahtan detaylar,

-Tezgahçı Ahmet Bürkek\'in konuşması,

-Kılıç ve Köpek Balıklarından detaylar,

-Vatandaşların, ilk kez gördükleri balıkların fotoğraflarını çekmesı,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİNGÖL (DHA)

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Eskişehir\'de kasap cinayeti şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR\'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur Fuçucu, dün gece 22 yaşındaki Melih Suat A. tarafından tabancayla öldürüldü. Kaçan şüpheli, sabaha doğru yakalandı.

Olay saat dün saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Onur Fuçucu, iddiaya göre, aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle Melih Suat A. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Fuçucu, ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur Fuçucu., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Melih Suat A.\'yı, sabaha doğru Emirler Mahallesi\'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinin görüntüsü

-Polisin inceleme yapması

-Olay yerindeki boş kovanların görüntüsü

-Ölen Onur F.\'nin sağlık resminin üzerinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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