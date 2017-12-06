DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DENİZLİ\' Yİ ANTALYA YA BAĞLAYAN KARAYOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

DENİZLİ\'yi Antalya ya bağlayan karayolunun Cankurtaran Mevkii ile Serinhisar arasındaki bölümü yoğun kar yağışı ve araçların yolda kalması nedeniyle, araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, Antalya\' ya ya gidiş istikametinde araç geçişine Kelleci Restoran\'ın önünden itibaren izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ramazan ÇETİN-DENİZLİ/DHA

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2)ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 2 ASKER YARALI



SAMSUN\'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait kamyonet kaza yaptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Uzman Çavuş Murat Karaca ile er Mehmet Kökçıkaran yaralandı.Kaza, bu sabaha karşı Atakum ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait, Uzman Çavuş Murat Karaca yönetimindeki 55 SGH 015 plakalı askeri kamyonet hareket halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Takla atarak ters dönen askeri araçtaki sürücü ile yanındaki er Mehmet Kökçıkaran yaralandı. Kazayı görenlyerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Murat Karaca ifaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Araçta sıkışan askerden detay

-Olay yerinden dretay

-Diğer detaylar

(SÜRE:02.26) (BOYUT:110.87MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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3)BOLU DAĞI\'NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu.Bolu\'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da gece boyunca etkisini sürdürdü. TEM ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100\'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM\'in Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı Gişelerinden D-100\'e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR\'ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Detaylar

Süre: 01.29 Boyut: 91.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)KAÇAK TAVUK KESİMHANESİNE BASKIN

ADANA\'da polis, Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenledi. 500 kadar canlı ve 200 kilogram kesilmiş tavuğa el konulurken, 5 Suriyeli gözaltına alındı. Kaçak tavuk kesimhanesi çalıştırıldığı ihbarı alan polis, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi\'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İki katlı bir binanın alt katında canlı ve kesilmiş tavuklara rastlayan polis, yaptığı kontrolde kesimin kaçak olarak gerçekleştirildiğini belirledi.

CANLI VE KESİLMİŞ TAVUKLAR AYNI ORTAMDA

Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen iş yerinde, kesilmiş tavuklar ile canlı tavukların bir arada tutulması dikkat çekti. Kesilen tavuklara ait artıkların da kötü görüntü sergilediği iş yerine zabıta ekipleri ceza yazarken, 500 kadar canlı ve 200 kilogram da kesilmiş tavuk da İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme sonunda belli olacak.

SURİYELİ LOKANTACILARA SATIYORLARMIŞ

Suriyeli sığınmacılar tarafından kaçak kesilen tavukların, yeni Suriyeli sığınmacılara ait lokantalara satıldığı, özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Kesimhanedeki 5 Suriyeliyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak tavuk kesimhanesinin dış görüntüsü

- Kesimhanedeki canlı tavuklardan görüntü

- Kesilmiş tavuklardan görüntü

- Aynı ortamda tutulan canlı ve kesilmiş tavuklardan görüntü

- Bidon içeresindeki tavuk artıklarından görüntü

- Kesimin yapıldığı üzeri kan ve pislik içindeki tetgahlardan görüntü

- Yerde plastik kasaların içindeki tavuk kemiklerinden görüntü

- Tezgahların kemarına bırakılmış işçilere ait kıfayetlerden görüntü

- Canlı tavukların tutulduğu duvarlarında kan izleri bulunan yerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'49\" Boyut: 111 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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5)KIZI İÇİN İŞARET DİLİ ÖĞRENDİ, ONU HAYATA BAĞLADI

İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Ayşe Yıldız, doğuştan serebral palsi hastası olan işitme engelli kızı 19 yaşındaki Büşra Yıldız için işaret dilini öğrendi. Kızıyla birlikte semt evindeki kurslara katılan Yıldız, \"Doktorlar kızım için \'Yürüyemez, konuşamaz, bir köşede minder gibi yaşar\' demişlerdi. Ancak biz birbirimize olan sevgimiz sayesinde bugün kurslara katılıp bir şeyler üretiyoruz\" dedi.

Gaziemir\'de yaşayan Ayşe Yıldız\'ın kızı Büşra Yıldız, serebral palsi hastası ve işitme engelli olarak dünyaya geldi. Kızının hastalığına rağmen umutsuzluğa kapılmayan anne Yıldız, Büşra için yıllarca mücadele verdi. Doktorların \'Yürümez, konuşamaz, bir minder gibi köşe de yaşar\' dediğini belirttiği kızıyla iletişim kurabilmek amacıyla işaret dilini öğrendi. Kızının eğitimine de önem veren Yıldız, evde canı sıkılan Büşra\'nın sosyalleşmesi için onu Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semtevi\'ne götürdü. Burada anne-kız eğitimlere katılarak hem güzel vakit geçirmeye hem de birlikte ürettikleri ürünleri satarak gelir elde etmeye başladı.

Kızının hastalığı sürecinde çok zorluk yaşadığını, ancak ona olan sevgisiyle zorlukların üstesinden geldiğini belirten anne Yıldız, \"Büşra doğuştan serebral palsi hastası ve işitme engelli. Hastalığını atlattık. Doktorlar yürümez, konuşmaz dediler. Ama yürüyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Günlük ihtiyaçlarını görebiliyor. Hatta zaman zaman bana yardımcı bile oluyor. Büşra\'yla güzel hayatımız var. Birlikte bu semt evine geliyoruz. Uzun zamandır buraya gelmeyi düşünüyorduk. Belediye Başkanımız bize böyle bir fırsat sununca semt evine geldik. Kızım için de iyi oldu. Kızımın el becerisi gelişti. Onunu için güzel bir aktivite oldu. Ortam güzel, etkinlikler güzel. Büşra burayı çok seviyor\" dedi.

\"KIZIM HAYATA YENİDEN TUTUNDU\"

Kızının kursu çok sevdiğini ve her geçen gün kendini geliştirdiğini söyleyen Yıldız, \"Buraya geldikten sonra hayatımızda güzel değişiklikler oldu. Bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Öğrendiklerimi kızıma öğretiyorum. Yeni arkadaşlıklar edindik. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Büşra buraya çok bağlı, çok seviyor. Burada yatma imkanı olsa, burada kalır. Doktorların bize söylediklerini, Büşra azmiyle boşa çıkardı. Bir köşede minder gibi yaşayacağını söylediler. \'Acıktığını susadığını bilmez\' dediler. Büşra kurs sayesinde hayatı seven bir insan oldu. Hayata yeniden tutundu. Eskiden çekingendi ama şimdi buradaki kadınlarla iyi arkadaş oldu. Becerili bir çocuk oldu\" diye konuştu.

Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semtevi Eğitmeni Ayfer Gündoğan ise şunlanı söyledi: \"Büşra benim engelli bir kursiyerim. Annesiyle birlikte kursumuza katıldı. İlk geldiğinde çok çekingen bir çocuktu. Göz teması bile kurmuyordu. Boya yapmaktan çok zevk alıyor. Daha sonra buradaki kadınlarla arkadaş oldu. Sabahları erkenden kalkıp buraya gelmek istiyor. Mutlu olduğu yüzünün gülmesinden de anlaşılıyor. Aynı zamanda buradaki çalışmalara katılarak çok ilerlemeler kaydetti. Bunun ailesi de farkında. O bizi çok seviyor, bizde onu çok seviyor. O bizim gözbebeğimiz.\"

Görüntü Dökümü

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- Ayşe Yıldız ile röportaj

- Ayfer Gündoğan ile röportaj

- Büşra Yıldız\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



