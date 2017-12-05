DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GAZİANTEP-NİZİP KARAYOLUNDA KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI

GAZİANTEP-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolunun 33\'üncü kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GAZİANTEP/DHA

===================================================

2)TRABZON\'DA PKK\'NIN MÜHİMMAT SIĞINAĞI ELE GEÇİRİLDİ



TRABZON\'un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait olduğu belirlenen ve içerisinde çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzeneği bulunan mühimmat sığınağı ele geçirildi. Terörist grubun foto-kapana yakalanmasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ve özel hareket polisi teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK\'lı terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında terörist grubundan birinin görüntüsünün geçtiğimiz günlerde Tonya ilçesinin kırsal kesimlerinde foto-kapana yakalanması üzerine güvenlik kuvvetleri bölgede arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

AĞAÇ DALLARIYLA KAMUFLAJ

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası\'ndaki kırsal alanda çevresi ağaç dallarıyla kamufle edilen sığınak fark etti. PKK terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 adet uzaktan kumanda ve elektrikli fünye, çok sayıda tüfek ile tüfek mermisi, 4 adet el bombası, güneş paneli, 2 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

EKİPLER BÖLGEYE KAYDIRILDI

Bu arada terörist grubunun ilçede yer alan birçok yayla evine girerek buradan erzak temin ettiğini de belirlendi. Bölgede güvenlik kuvvetleri yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. PKK\'lıları yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürerken, özel ekipler terörist grubun bölgedeki sığınığının yakalanması üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Zırhlı araçların da bölgede destek verdiği operasyonlara özel birliklerin de takviye olarak katıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR

TRABZON/DHA)

=================================================

3) ZULADAKİ UYUŞTURUCUYU \'KANAS\' BULDU

ADANA\'da yol kontrolü yapan polis, şüphe üzerine durdukların otomobilde özel eğitimli köpek \'Kanas\' ile yaptıkları aramada, 18 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltanı alınan 3 kişi tutuklandı. Merkez Yüreğir İlçesi Kozan Bulvarı\'nda yol kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdu. Polis, özel eğitimli narkotik köpeği \'Kanas\' ile detaylı arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobil, oto tamircisine götürüldü. Burada yapılan aramada koltukların altında yapılan gizli bölmelerde 18 kilo 650 gram kubar esrar bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltanı alınan H.K, (23), H.D. (46) ve M.A. (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Narkotik köpeği Kanas\'ın gelişi

- Araca tepki göstermesi

- Polisin aracın içini araması

- Koltukların altında gizli bölmereki narkotik maddeler

- Polisin gizli bölmedeki uyusturucu paketlerini çıkarması

- Paketin birinin açılması

- İçindeki narkotik maddenin görüntüsü

- Ele geçirilen uyusturucu paketlerinin toplu görüntüsü

SÜRE:01\'26\" BOYUT:88 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

================================================

4)4 ASIRDIR AYAKTA OLAN VE MİHRABINDA BAL YETİŞTİRİLEN CAMİ

SAMSUN\'un Kavak ilçesinde 4 asırdır ayakta duran ve yapımında tek bir çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi, mihrabında bulunan \'bal petekleri\' ile dikkati çekiyor. Cami ve mihrabında bulunan \'bal petekleri\' hakkında bilgi veren cami imamı Kemal Taşkın, \"Zamanında bu petekten her yıl yaklaşık 300 kilo bal alınıyormuş. İmam mihrabın üstünden çıkan balları satarak maaşını ve caminin giderlerini karşılıyormuş. Üstten artan parayla da yemek veriyorlarmış ya da ihtiyacı olana yardımda bulunuyorlarmış. Camimizi dünyanın dört bir yanından görmek için gelenler var. Çünkü Türkiye\'de mihrabında \'bal petekleri\' yeri bulunan bir cami yok\" dedi.

Kavak ilçesinde 1596 yılında Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi cami, yapımında çivi kullanılmayan, içi ise kök boyalarla ve özel motiflerle süslenmiş olarak ön plana çıkıyor. Türkiye\'de bulunan ahşap camilerden Bekdemir Camisi\'ni ayıran özelliklerin içinde içinin serin olması ve mihrabının üstünde bal peteklerinin olması. Meşe ağacından balta ile yontularak yapılan cami hakkında bilgi veren cami imamı Kemal Taşkın, \"4 asrı aşkın süre önce yapılan Bekdemir Camisi\'nin içinde bitki ve çiçek motifleri, geometrik desenler bulunuyor. Çatısı dört kırma olup, pencereleri giydirmeli ve çivisiz olarak yapılmış. Yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte dört taşın üzerinde bulunan caminin etrafını zarar görmesin diye de biz kapattık. Zamanında arılar caminin dış bölümünden içeri girerek bal yapıyorlarmış. Bu petekten her yıl yaklaşık 300 kilo bal alınıyormuş. İmam mihrabın üstünden çıkan balları satarak maaşını ve caminin giderlerini karşılıyormuş. Üstten artan parayla da yemek veriyorlarmış ya da ihtiyacı olana yardımda bulunuyorlarmış. Camimizi dünyanın dört bir yanından durup görmek için gelenler var. Çünkü Türkiye\'de mihrabında \'bal petekleri\' yeri bulunan bir cami yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Cami dışından detay

-Cami içerisinden detay

-Cami Mirabından detay

-Cami imamı Kemal Taşkın\'ın açıklamaları

-Cami dışında bulunan arıların camiye girdiği kanalın görüntüsü

(Süre:03.16 dk ) - (Boyut: 106 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/KAVAK(Samsun), (DHA)

=======================================================

5)TÜRK DİLİ UZMANI PROFESÖRDEN GENÇLERE \'TÜRKÇE\' UYARISI (ÖZEL)

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Türkçe kullanımı konusunda gençleri uyardı. Prof. Dr. Toparlı, Türkçe içinde bulunan bir çok kelimenin yanlış telaffuz edildiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı Türkçe\'de yazım ve okuma konusunda önemli yanlışlar yapıldığını ve özellikle yeni neslin Türkçe konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini söyledi. Daha önce Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu\'nun çeşitli kademelerinde görev alan ve özellikle Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Toparlı, Türkçe içinde bulunan bazı kelimelerin İngilizce diline göre okunduğunu belirterek daha çok gençlerin kelimeleri yanlış telaffuz ettiğini söyledi.

\"TÜRKÇE BİZİM HERŞEYİMİZ\"

Prof.Dr. Toparlı, Türkçe\'ye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, \"Türkçe bizim her şeyimiz. Türkçe bizim sevdamız. Türkçe bizim ağzımızda annemizin ak sürü gibi helaldir. Türkçe\'ye sahip çıkmak, onu korumak, onun güzellikleriyle donanmak hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk \'Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu şuurla işlensin\' diyor. 2017 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın himayelerinde \'Türk Dili Yılı\' ilan edildi. Biz Cumhuriyet Üniversitesi olarak bu uygulamanın tam içinde yer alıyoruz. Konferanslar, paneller ve slayt gösterileriyle Türkçe\'nin ne kadar zengin olduğunu, Türkçe\'nin tarihini, Türkçe\'yi konuşanların sayısının dünyada yapılan sıralamada 5\'inci derecede olduğunu her tarafta anlatıyoruz. Türkçe hepimizin konusu olmalı. Yalnız sizin ve benim değil. Türkçe konuşan herkes Türkçe\'nin güzelliğini bilerek konuşmalı.\" dedi.

\"GENÇLERİMİZ TÜRKÇE\'Yİ DÜZGÜN TELAFFUZ ETSİN\"

Gençlere kelimelerin telaffuzu konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Toparlı şöyle konuştu:

\"Atatürk\'ün \'şuur\' kelimesinden hareketle ben gençlerimize bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Lütfen konuşurken kelimeleri düzgün telaffuz etsinler. Gençlerimiz \'Bye\' kelimesini kullanmaktan kaçınsınlar. Çünkü biz geleneğimizden de gelen alışkanlıklarımızla birbirimizden ayrılırken, veda ederken 200\'ün üzerinde söz söylüyoruz. \'Allah\'a ısmarladık, hoşçakal, yine görüşürüz\' vb. Biz gençlerimizin bu kelimeleri unutup eline sadece İngilizce \'Goodbye\' kelimesinin \'Bye\' kısmının alınarak söylemesini Türkçe açısından sakıncalı buluyoruz. Çünkü bizim burada yapmak istediğimiz gençlerimizin kelime hazinesini artırmaktır. Son zamanlar da bir \'Kuzen\' modası aldı gitti. Kuzen kelimesi amca oğlu, hala kızı, teyze kızı gibi 15\'in üzerindeki kelimenin yok olmasına sebep oluyor. Aslında kuzen kelimesinin kullanılması da yanlış. Onun yerine bayan için \'Kuzin\' kullanılması gerek ki bizim güzel yerleşmiş kelimelerimiz varken \'yiğen\' kelimemiz varken bunların kullanılmasının hiç bir amacı ve gereği yoktur. Diğer yandan gençler arasında moda haline gelen \'yani\' ve \'aynen\' kelimesi var. Bu iki kelime Arapça kökenlidir. Gençlerimizin bunlardan kaçınmaları gerekiyor. Gençlerimiz birbirlerine mesaj atarken Türkçe\'nin sesli harflerini kullanmaları gerekiyor. \'Selam\' kelimesi \'Slm\' diye yazarsak yarın bu kelime \'Salim\' diye okunur. Ben özellikle gençlerden rica ediyorum. Kelimelerimizi doğru düzgün yazsınlar. Sessiz harfleri söylerken yanlarına \'e\' harfi getirerek söylesinler. \'Tivi\' (TV) demeye gerek yoktur, onun aslı \'Teve\'dir. İngiliz aksanına göre söylemenin gereği yoktur. Atatürk\'ün bize emanet ettiği Türkçe\'de biz sessiz harflerin yanına \'e\' getirerek söyleriz.\"

\"TÜRKÇE\'DE \'ŞAPKA\' KALDIRILMADI\"

Prof.Dr. Toparlı yazım konusunda da önemli bilgi eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, şapkalı harf kullanımı konusunda da yanlışlık yapıldığını ifade ette. Prof.Dr. Toparlı şöyle dedi:

\"Son zamanlarda benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu şapka meselesi. Yani harflere konulan şapka. Aslında bu şapka değildir. Türk Dil Kurumu\'nun hiç bir zaman kaldırmadığı ve her zaman kullanılmasını istediği bir işarettir ve düzeltme ile inceltme işaretidir. Her yerde ve herkes tarafından \'Türk Dil Kurumu şapka işaretini kaldırdı\' diye yanlış bir bilgi var. Ben buradan 10 yıl Türk Dil Kurumu\'nda çalışmış bir insan olarak söylüyorum ki şapka işareti hiç bir zaman kaldırılmamıştır. Şapka işaretini kullanmazsanız metnin içinde \'kar\' kelimesi ile \'kâr\' kelimesini \'hala\' ile \'hâlâ\' kelimesini birbiriyle karıştırırsınız. Onun için bu şapkalı kelimelerin listesi Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu\'nda vardır.\"

Prof. Dr. Toparlı ayrıca bilgisayar klavyeleri ile ilgili de önerilerde bulundu. Toparlı, \"Klavyelerde \'x,q,w\' harfleri bulunuyor. Onlar bizim alfabemizde olmadığı için kullanmıyoruz. Onların yerine şapkalı \'u\', şapkalı \'a\' ve şapkalı \'i\' konulması gerçekten yerinde bir hareket olur.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Prof.Dr. Toparlı\'nın detay görüntüleri

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(448 mb)

=======================================================

6)GAZİLERDEN BAŞKANA SAZLI SÖZLÜ KARŞILAMA

Erzurum\'da, asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katındaki dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gazilerin \'merdiven\' sorunu ortadan kalktı. Büyükşehir Belediye Başkana Mehmet Sekmen\'in kale etrafında yaptırdığı konaklardan birini derneğe vermesi ile birlikte bedensel engelli gaziler yıllar sonra ilk kez derneklerine girebildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, Başkan Sekmen\'i yeni yerlerinde sazlı sözlü karşıladı. Bu ülke için şehit ya da gazi olanların baş tacı olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, \"Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır\" dedi. Engelli gaziler, Başkan Sekmen\'e teşekkür ederek, \"Daha önceleri derneğimize hep uzaktan bakıyorduk. Şimdi günümüzün büyük bir bölümü rahatlıkla giriş- çıkış yapabildiğimiz dernekten geçiriyoruz\" dediler.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Başkanının gazilerle sohbeti

-Başkanın konuşması

-Gaziler dernek başkanının konuşması

-Gaziler saz çalış türkü söylemeleri

-Hatıra fotoğraf çekilmeleri

-Konağın dış görüntüsü

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 4 Dk. 242 MB)

================================================

7)BEDİA AKARTÜRK\'TEN BURDUR\'DA KONSER

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Burdur\'da konser verdi. Akartürk, \"55 yıldır halkın sevgisiyle sahnedeyim. Halkın sevgisi olmasa 55 sene sahnede olabilir miydim?\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Topluluğu\'nun düzenlediği konserde sanatçı Bedia Akartürk sahne aldı. MAKÜ Konferans Salonu\'ndaki konser öncesinde konuşan Kültür Sanat Topluluğu Danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar, \"Türküler Türk\'ü anlatır. Türküler hep bizi anlatır. Bizim değerlerimizi anlatır. Bedia hanım Türkiye\'nin sanat ve ses anlamında bir numarası\" dedi.

Bedia Akartürk, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede hem izleyicilerle sohbet etti hem de sevilen türkülerini seslendirdi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı konser sonunda Raşit Acar tarafından Bedia Akartürk\'e plaket takdim edildi. Bedia Akartürk, \"55 yıldır halkın sevgisiyle sahnedeyim. Halkın sevgisi olmasa 55 sene sahnede olabilir miydim? Halkın sevgisini kazanmak çok zordur. \'Bizim Bedia\'mız\' dedirtmek kolay değil\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Salondan detay

- Raşit Acar\'ın konuşması

- Bedia Akartürk sahnede

- Plaket verilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)