DHA YURT BÜLTENİ-2 

Diyarbakır\'da 3 PKK\'lı öldürüldü, 3 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesine bağlı Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiinde, sığınakta tespit edilen teröristlerle çıkan çatışmada 3 PKK\'lı öldürüldü. Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Lice, Kocaköy ve Hazro İlçeleri kırsal alanındaki arama faaliyetlerinde ise 709 kilogramı kubar, 2 ton 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirildi,

Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 28 Kasım tarihinde başlayan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00\'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayraktar operasyonu kapsamında, Kulp İlçesi Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiindeki sığınak içerisinde tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sağlanan temas neticesinde; 3 terörist, 3 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf., 5 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. şarjörü, 87 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet araç telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet kütüklük, 1 adet palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 adet jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet terörist kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 adet hücum yeleği, 4 adet kütüklük, 2 adet araç, 250 metre elektrik kablosu, 156 adet pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemesi (1 takım içlik, 1 adet gömlek, 1 adet kazak, 1 adet iç çamaşırı, 1 adet çaydanlık, 1 adet güğüm, 1 adet tencere, 2 adet kaşık, 2 adet metal tabak, 1 pet içerisinde sıvı yağ, 1 pet içerisinde pekmez, 1 adet poşu, 1 adet palaska, 37 adet diş fırçası, 37 adet diş macunu, 12 adet kalem, 4 adet permatik, 3 adet çaydanlık, 1 adet poster, 50 adet maya, 3 adet iç çamaşırı, 1 adet palaska, 1 adet zımpara, 1 adet yün çorap, 2 adet içlik, 2 adet atlet, 9 adet yöresel desenli bez, 1 adet kapüşon, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet testere) ele geçirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir\" denildi.

43 MİLYON 120 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Aynı operasyonda narko-terörizmle mücadele çalışmaları kapsamında Hazro ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, piyasa değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilo kubar ve 2 ton 402 kilo toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi: \"Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 54 konut ve eklentisinin adli araması ile 2 bin 737 şahıs ve bin 25 aracın sorgulaması yapılmış, 1\'i terörist işbirlikçisi olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 29 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice, Kocaköy ve Hazro İlçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilogram kubar ve 2 ton 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"



Görüntü Dökümü

-Askerlerin arazide arama yapması

-Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulduğu yeri kazması

-Askerler küreklerle yeri kazarken

-Bulunan uyuşturucular

-Uyuşturucuların sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

=======================================

Bingöl\'de operasyonlar sürüyor

Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından teröristleri etkisiz hale getirmek için teröristlerin olabileceği değerlendirilen bölgelerde arama tarama ve gözetleme faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Operasyona ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntü DÖkümü

------------------------

-Operasyondan görüntüler

Haber: BİNGÖL (DHA)

=======================================

Çanakkale\'de ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 07.00 ve Kabatepe\'den 09.00\'da, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Bozcaada\'dan 07.15 ve Geyikli\'den 08.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gestaş feribot iskelesinden görüntü

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==========================

Suriyeli hamalı elektroşok cihazıyla gasp ettiler

ADANA’da ev taşıtma bahanesiyle çağırdıkları Suriyeli 34 yaşındaki Raid Karkuki\'yi elektroşok cihazıyla 239 lirasını gasp eden zanlılar yakalandı.

Olay merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yenibey Mahallesi\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Raşit Ş., askerden izne gelen 20 yaşındaki Yusuf Y. ve uyuşturucu bağımlısı 24 yaşındaki Yakup A., Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Adana\'ya yerleşen ve geçimini hamallık yaparak sağlayan Raid Karkuki\'yi ev taşıma bahanesiyle çağırdı. Karkuki’yi boş bir eve getiren zanlılar elektroşok cihazıyla korkuttukları genç adamın 239 lirasını gasp ederek kaçtı. Olayın ardından Karkuki polise başvurdu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlılardan Yusuf Y., sorgusunda Suriyeliyi “Cebindeki parayı ver. Yoksa sana elektrik veririm\" diyerek tehdit ettim dedi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye Yakup A. ev hapsi cezasına çarptırılırken, Raşit Ş. ve Yusuf Y. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

===================================

Uyuşturucuya karbon kağıtlı önlem

ADANA\'da kadın çantaları içinde karbon kağıdına sarılmış, 18 bin 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinde uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, işyerine baskın düzenledi. Polis iş yerinde narkotik köpeği \'Şans\' ile arama yaptı. Şans\'ın tepki verdiği 4 kadın çantası polis tarafından incelendi ancak herhangi bir şeye rastlanmadı.

Kolileri açan polis, çantaların içinde bir şey olmadığını gördü. Bu sırada, kadın polis çantalarını alt kısmında bulunan astarların normalden farklı bir yapıda olduğunu fark edince detaylı aramaya geçildi. Kadın polis, astarların içinde karbon kağıdına sarılı, uyuşturucu hapları buldu. Zanlıların, hapların sevkiyat sırasında X-RAY cihazında görülmemesi için bu yöntemi kullandıkları anlaşıldı. 49 kadın çantasının içinde ele geçen 18 bin 226 adet uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Narkotik köpeğinin kutulara tepki göstermesi

- Kutuların görüntüsü

- Polisin kutuları açması

- Kutunun içinden çıkan çantalar

- Çantanın astarının arasından çıkan karbon kağıdına sarılı narkotik madde

- Polisin çantanın yırtık astarını göstermesi

- Astarın içinden karbon kağıdını çıkarması

- Karbon küğıdını kesmesi

- İçindeki narkotik maddeyi göstermesi

- Hapların görüntüsü

- Polisin diğer çantaların içini de göstermesi

- Çantaların genel görüntüsü

- Çantalar ve içinden çıkan hapların görüntüsü

- Ele geçirilen malzemelerin toplu fotoğrafı

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

=======================================

Çöplük, boz ayıların kış uykusu düzenini bozdu

UTAH Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, merkezi Kars’ta bulunan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarındaki boz ayıların kış uykusuna yattıklarını söyledi. Doç. Dr. Şekercioğlu, \"Ayıların hemen hepsi artık inlerinde. Ancak Sarıkamış çöplüğünde birkaç boz ayı halen kış uykusu için yağ depoluyor. Çöplük, yıl boyu besin sağladığı için bazı boz ayıların kış uykusu düzenini bozmuş durumda\" dedi.

Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, KuzeyDoğa Derneği olarak, Boğaziçi Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve UTAH Üniversitesi ile beraber yaptıkları projede bozayı, kurt ve vaşakları uydu vericileri ile takip ettiklerini bildirdi. Bu sayede Kars ve Sarıkamış’ta dünyanın bilinen ilk ve tek göçmen boz ayılarını keşfettiklerini ifade eden Doç. Dr.Şekercioğlu, “Bunlar ağustos ve eylül aylarında Artvin Şavşat’a gidip oradaki ormanlarda meşe palamudu ve diğer orman altı bitkileri, meyveleri ile beslendikten sonra Sarıkamış’a dönüp özellikle ekim, kasım aylarında döndükten sonra artık kış uykusuna yatıyorlar\" dedi.

Kars’a kar düşmeye başlamasıyla, boz ayıların hemen hepsinin artık inlerinde olduklarını, ağaç kovuklarında kış uykusuna yattıklarını kaydeden Doç. Dr. Şekercioğlu, şunları söyledi: \"Sarıkamış çöplüğüne son bir defa bakacağız. Orada bir kaç boz ayı halen kış uykusu için yağ depoluyor çöplükte. Çöplük, yıl boyu besin sağladığı için bazı boz ayılarında kış uykusu düzenini bozmuş durumda. Kış uykusunda bile çöplükte boz ayıları gördüğümüz oluyor. Fakat doğaları gereği çoğu artık kış uykusunda, bulabilirlerse mağaralarda, inlerdeler. Boz ayılarına taktığımız kameralarda da mağaralara girdiklerini görüyoruz. Mağara, in bulamazlarsa da bir ağacın dibinde ufacık bir kovuğa bile sığabiliyor. Yani şaşırırsınız çok ufak yerlerde bile boz ayıların kışı geçirdiğini görebiliyoruz. \'Kar- soğuk\' diyoruz ama kar aynı zamanda da izolasyon görevi de görüyor. Çünkü boz ayı bir kovukta, mağarada olunca üstünü kar kaplayınca daha önemli oluyor. Kar esasında soğuktan eski 10, 20, 30’dan ayıyı koruyan bir izolasyon görevi sağlıyor. Bozayı bütün yaz sonbahar depoladığı yağ dokusunu yakarak kış uykusunda metabolizması çok daha yavaş bir şekilde o yağ ile 90 günü geçirebiliyor. Mart’a kadar da genellikle kış uykusundan kalkmıyor.\"

Doç. Dr. Şekercioğlu, \"Ama arada bir kalkıp çöplükte beslenen, ormanda dolaşan ayıları fotokapanlarımızla yakaladık. Çöplüğün varlığı doğalarına aykırı. Ümidimiz mümkün olduğu kadar az ayının kış uykusundan uyanıp çöplüğe gitmesi. Ayı büyük bir hayvan. Bu cüsseyi götürmek için muazzam enerji lazım. Enerji demek yiyecek demek. Şimdi kışın her yer karla kaplı, böcekler yok, memelilerin çoğu kar altında, bitki, meyve yok. Yani boz ayılar üç ay boyunca bu zorlu kış şartlarında yeterince enerji bulamıyorlar. Ya metabolizmasını yavaşlatıp kış uykusuna yatacak ya da ölecek. Veya başka bir yere göç edip orada hayatını devam ettirecek. Ama göç demekte uzun bir mesafe kat etmek demek. Göç ettikleri yerlerde de zaten boz ayılar yaşadıkları için bu sefer rekabet onları başka ayıların gelmesine izin vermiyorlar\" diye konuştu.

Birçok memelinin kış uykusuna yattığını aktaran Doç. Dr. Şekercioğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kışın mağaralara girilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şekericoğlu, \"Özellikle yarasalar; çünkü böcekle beslendikleri için kışın neredeyse hiç böcek yok. Zaten ufacık hayvanlar soğuktan da etkileniyorlar. Bir çok yarasa da kış uykusunda. Bu yüzden mağaralara giren vatandaşların özellikle kışın mağaralara girmemesi, yarasaları taciz etmemesi de çok önemli. Çünkü kış uykusundan uyanan yarasalar ayılar gibi değil. Ufak oldukları için kış uykusundan uyanmaları demek bir çok yarasa için ölüm demek. Çünkü o soğuğa dayanacak yağ ve besin yok ortamda\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Sarıkamış çöplüğünde yiyecek arayan ayılar (arşiv)

-Çağan Hakkı Şekercioğlu ile röp.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=================================

Mantar, gelir kapısı oldu

MUĞLA\'da, yağmur sonrası açan güneşle birlikte ortaya çıkan mantarlar, bazı ailelerin geçim kaynağı oldu.

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde yaşayanlar, yağmur sonrası açan güneşle türeyen mantarları toplamak için dağlık bölgelere gidiyor. Başta kuzu göbeği olmak üzere çıntar mantarları ile çeşitli otları toplayanlar, sofralarını zenginleştiriyor. Günlük öğünlerini elde etmek ve doğal ürün tüketmek için dağda mantar toplayanların dışında bazı aileler, bu dönem gelir sağlıyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çetin de mantar sayesinde bu dönemde ailesini geçindiriyor. Topladığı özellikle çıntar mantarlarını kilosu 10-15 TL\'den pazarda satıyor. Günde 20-30 kilo mantar toplayabildiğini belirten Çetin, \"Yaklaşık 5 yıldır doğadan topladığım mantarları pazarlarda satıyorum. Allah\'a şükür, bugüne kadar sattığım mantarlardan zehirlenme gibi bir durum da olmadı; çünkü bu işe meraklı olduğumdan dolayı hangi mantar zehirli hangi mantar zehirsiz biliyorum. Bazı vatandaşlar, \'Yarın bana 5 kilogram, 7 kilogram mantar getir\' diye sipariş veriyor. Doğal mantar, kültür mantarına göre, lezzeti daha fazla olduğu için tercih ediliyor. Kilogramını şu an 10 ila 15 liradan satıyorum. Sabah erken çıkıp, öğleye kadar en az 20-30 kilogram mantar topluyorum. Yürümeyi sevdiğim için ayrıca spor yapmış da oluyorum\" dedi.

Mantar toplayanlardan Mustafa Aslan (67) ise doğal mantarın kültür mantarına göre, daha lezzetli olduğunu, az ya da çok mantar toplasa da akşam tezgahını tamamen boşaltıp, eve döndüğünü söyledi.

Pazardan alışveriş yapanlar da mantarın bu bölgeye has bir ürün olduğunu belirterek, mantardan çeşitli yemekler yaptıklarını ve yemeklerin çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mantar satanlardan görüntü

- Mantar alanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

===========================================







