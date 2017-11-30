DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PKK BOMBACILARI ADANA\'DA YAKALANDI

ADANA\'ya terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için gelen PKK\'lı S.D. ve Y.B. düzenlenen operasyonda yakalandı. Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu S.D. ve Mersin\'den sorumlu Y.B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT\'le yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı.

BOMBALARDA PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Polis ayrıca S.D. ve Y.B.\'nin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kilogramlık 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Teröristler, İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak\'ta aranmalarının olduğunu da bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Zalıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp birimine girişi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

SÜRE:01\'19\" BOYUT:80,07 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

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2)6 KATLI BİNANIN TERASINDA YANGIN PANİĞİ

KARAMAN\'da 6 katlı binanın terasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olası bir faciayı önlemek için yangının meydana geldiği bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 01.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 689 Sokaktaki 6 katlı binanın terasında meydana geldi. Üniversite öğrencilerin kiracı olarak oturduğu teras kattaki evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler hızla yükselince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis de olası bir faciayı önlemek için megafonla anons ederek, yangının meydana geldiği bina ve çevredeki binaların tahliye edilmesini istedi. Ardından binalar tahliye edildi. Binaları tahliye edenlerden bazıları sokakta yangının söndürülmesini bekledi bazıları da çocuklarını üşümemesi için battaniyeye sarıp otomobilleriyle hızla uzaklaştı. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Binaların tahliye edilmesi

- Ailelerin çocuklarını battaniye sarması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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3)OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

KONYA\'da otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki bisiklet sürücüsü Yahya Ayan hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi\'nde meydana geldi. Şerafettin Ataç (24) yönetimindeki 42 BS 948 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Yahya Ayan\'a çarptı. Kazada, ağır yaralan Yahya Ayan, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Şerafettin Araç da gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

(Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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4)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ÖLDÜ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.Kaza, gece saatlerinde Yeşillik Caddesi üzerindeki Kaymakkuyu Cami yakınlarında meydana geldi. Karabağlar\'dan Konak yönüne giden S.I. yönetimindeki 45 SC 0245 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir yayaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.I., polis ekiplerince gözaltına alınırken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerden görüntü

- Üzeri örtülü cesetten görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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5)PROF. DR. KUTLU: \"KADINLAR MÜKEMMEL ŞOFÖR AMA SİSTEM BOZUK\"

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, kadınların iyi ve dikkatli şoför, ancak sistemin bozuk olduğunu söyledi. Kutlu, ayrıca solak kadınların daha iyi araç kullandığını dile getirdi.

Trafikte erkek şoförler, kadınlardan şikayetçi olsa da uzmanlar kadınların da iyi şoför olduğunu açıkladı. MCBÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, oldukça sık tartışılan \'Kadınlar iyi mi yoksa kötü şoför müdür\' konusunu gündeme getirdi. Konunun beyinle alakalı olduğunu ve kadın ile erkek beyninin farklı çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Kutlu, kadınların aynı anda 10-15 şeyi düşünebileceğini, ancak erkeklerin 3-5 şey düşündüğünü söyledi.

Kadın beyninin detaycı, erkek beyninin ise toparlayıcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutlu, \"Hep kadınlar iyi şoför müdür, değil midir diye tartışılır. Kadınlar çok mükemmel ve dikkatli şofördür. Çünkü detaycıdır. Ancak bizim yollarımızı görüyorsunuz. Yollarda kuralsızlık var, davranış hatası var. Yolda araç sollarken kendinizi riske atıyorsunuz, geçtiğiniz aracı riske atıyorsunuz. Kafanızda bir düşünce var, o arabayı geçmek. Ama bir kadın araç sollarken \'Araba önüme kırar mı, önüme kimse çıkar mı\' gibi düşüncelerle refleks olarak bilinç dışı olarak çakılır kalır. O zaman da kadınlar kötü şoför diye düşünülür. Hayır, kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli. Bu trafik sisteminde kadınlar süremez\" diye konuştu.

SOLAK KADINLAR DAHA İYİ ŞOFÖR

Kadınların dikkatli olduğunu ve bu yüzden daha az kaza yaptıklarını da söyleyen Prof. Dr. Kutlu, \"Kadınlar iyi ve dikkatli şofördür ama riske girmezler. Çünkü detaylı düşünürler. Kadınlar içinde en iyi şoförler de solak kadınlardır. Çünkü solak kişilerde sağ hemisfer daha iyi gelişmiştir\" dedi.

KADIN BEYNİ DETAYCI, ERKEK BEYNİ TOPARLAYICI

Kadınların beyninin sol kısmının daha çok geliştiğini açıklayan Prof. Dr. Kutlu, \"Kadınlar onun için güzel konuşur, güzel yazarlar. Erkekler de uzaysal düşünme, üç boyutlu düşünme gelişmiştir. Kadınlarda konuşma mükemmeldir, ancak erkeklerde bu daha azdır. Erkeklerde mühendis kafası iyidir, üç boyutlu düşünür. Ama kadınlar edebiyatı daha güzel yaparlar. Bu beyindeki merkezlere bağlı. Kadınlar daha detaycı. Erkekler de toparlayıcıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Prof. Dr. Necip Kutlu\'nun konuşması

- Araç trafiğinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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6)OSMANLI ÇEŞMESİNDEN 10 BİN KİŞİYE ŞERBET

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Mevlid Kandili nedeniyle Osmanlı çeşmesinden 10 bin kişiye şerbet dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle özel olarak hazırlanan 2 ton şerbet, 10 bin kişiye ikram edildi. 2014 yılında Belediye Meydanı\'na yaptırılan Osmanlı Çeşmesi\'nden vatandaşlara şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi. Alıcık, \"Mevlit Kandili dolayısıyla Osmanlı çeşmemizden şerbet ikram ediyoruz. Çeşmenin altında bulunan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemi ile çeşmelere ulaşıyor. 8 adet tarihi çeşmeden oluşan Osmanlı Çeşmesi\'nin üst bölümünde 4 adet küçük kurnalı çeşme yer alıyor. Geçmiş yıllarda bu uygulamamızı başlattık, vatandaşlarımız memnun kaldı. İlerleyen yıllarda da Nazilli Belediyesi olarak bu gelenek devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Nazilli BelediyeMeydanından görüntü

- Osmanlı Çeşmesinden görüntü

- Vatandaşlar Osmanlı çeşmesinden akan şerbetlerden içmek için birbirleri ile yarıştı

- Osmanlı çeşmesinden şerbet akarken hocalarda Mevlidi Şerif okudu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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7)KASIM SONUNDA DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yağışlı geçen birkaç günün ardından bugün ilçede yazdan kalma bir gün yaşandı. Öğle saatlerinde 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığını gören Bodrumlular denize girdi, güneşlendi.

Bodrum\'da birkaç gündür süren soğuk ve yağışlı hava, dün (salı) öğle saatlerinden itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. 19 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığını gören Bodrumlular, Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi. Denize girenler ise kasım ayında yüzme keyfi yaşadı. Kafeteryalarda oturanlar güzel havanın tadını çıkardı. Yolda mayolarıyla yürüyenlerle, kışlık kıyafetli bazı kişiler yan yana gelince ilginç görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Kafeteryada şortlarıyla güneşlenenler

- Denize girenler, dakikalarca yüzenler

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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