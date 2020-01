DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA MERKEZLİ 6 İLDE PKK OPERASYONU: 19 GÖZALTI

ADANA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçerildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

2)KARS’ KA BUZLU YOLDA KAYAN TIR KAYALIKLARA ÇARPTI

KARS’ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR\'ın kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Sabri Çıplak yönetimindeki 25 EB 723 plakalı TIR, Susuz-Ardahan karayolu 10\'uncu kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Kazada deposu delinen ve yakıtı yola dökülen TIR, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Çıplak\'ın yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Başka bir kazanın meydana gelmemesi için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 18\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

3)FİNİKE MHP\' DEN 60 İSTİFA

ANTALYA\'nın Finike ilçesinde aralarında belediye meclis üyeleri ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 60 kişi MHP\'den istifa etti. Finike Belediyesi\'nin MHP\'li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP\'li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP\'den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu\'na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP\'nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi. Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini veren Yazar, \"Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir. Merak Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir. Bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi

Atatürk, cumhuriyet ve ilkelerine bağlı bireyler olarak, bu ilkelerden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini aktaran Ertürk Yazar, \"Tüm halkımıza da bu uğurda katkı vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla partimizden istifa ediyoruz. Çıktığımız bu kutsal yol vatanımıza hayırlı olur inşallah. Güneşli iyi günler bizleri beklemektedir\" diye konuştu.

Basın açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak açıklama yapan MHP eski Finike İlçe Başkanı avukat Bayram Erkol da 40 yıldır görev yaptıkları, zirveye çıkarmak için çaba sarf ettikleri partilerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Eski İlçe Başkanı Ömer Özdemir de \"Meral Akşener\'in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilinmelidir ki mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasette yeni bir oluşumu hasretle beklemektedir. Bizler bugüne kadar MHP\'de siyaset yapan insanlar olarak Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere istifa ediyoruz\" dedi.

4)MARMARİS’ TEKİ MASAL BEBEK İÇİN IŞIK GÖRÜNDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu\'nun yardım talebine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Marmaris Kaymakamlığı karşılık verdi. Masal bebek 4 Aralık\'ta İstanbul\'da yapılacak kornea nakliyle ışığa kavuşabilecek. Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan Kırgızistan asıllı Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu\'nun 5 ay önce iki gözünde sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen kızı Masal için ışık gözüktü. Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 3.5 kilogram ağırlığında doğan Masal\'ın sol gözünün doğuştan görmediğini, sağ gözün korneasında ise sorun oluştuğunu belirten 29 yaşındaki Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızını ışığa kavuşturmak için bir süre önce yetkililerden yardım istedi. Eşiyle birlikte bebeğinin sağlığına kavuşması için İzmir ve İstanbul\'da doktorların kapısını aşındırdığını anlatan Özdemirezeroğlu, yapılan tetkiklerde kornea nakli kararı alındığını fakat Türkiye\'de yaklaşık 5 bin hastanın sıra beklediğini belirtti. Bebeğinin üç ay içinde ameliyat olmazsa ömür boyu görme engelli olabileceğini öğrenen Özdemirezeroğlu\'nun yardım çağrısının ardından AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, sürecin hızlandırılması için Marmaris Kaymakamlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. İstanbul\'da yapılacak muayenelerin ardından 4 Aralık tarihinde Masal bebeğe kornea nakli yapılma kararı alındı.

\"DESTEK VERENLERE MİNNETTARIM\"

Anne Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, tüm ameliyat masraflarının devlet tarafından karşılanacağını belirterek, \"Bebeğimin ışığa kavuşması için desteklerini esirgemeyen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Marmaris Kaymakamlığı yetkililerine minnettarım. Bir ay süreyle devletimin imkanlarıyla İstanbul\'a gidip geldik. Yapılan incelemeler sonucunda ameliyata hazır olduğu bildirildi. Bebeğimin sol gözünde anne karnında gelişmediği için çökme söz konusu. Büyüyünce bu çökmenin yüzde ciddi hasarlara neden olabileceğini öğrendik. Bu çökmenin düzelmesi için başvuru yaptığımızda, estetik ameliyata girdiği için SGK\'nın maliyeti karşılamadığını öğrendik. Bu nedenle Muğla Valiliği\'ne başvuru yaparak verilen onayla banka hesap numarası açıldı. Bebeğimin durumunu sosyal medyadan öğrenen yurt dışındaki bazı kişiler destek vermek istedi. Bu nedenle dolar ve euro hesabı ile Türk lirası olmak üzere üç hesap açıldı. Dört yıl boyunca bebeğimin çok titiz ve hassas bir tedavi süresi olacak. Bebeğimizin sağlığına kavuşması için herkesin desteğini bekliyoruz\" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Masal bebeğin sağlığına kavuşması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyleyerek konunun takipçisi olacaklarını ve aileye her zaman destek vereceklerini ifade etti.

HESAP NUMARALARI

Masal bebeğin gözündeki çökmenin giderilmesi için yapılacak ameliyat için gerekli paranın toplanması amacayla açılan yardım hesap numaralı şöyle:

İş Bankası Marmaris Şubesi Türk Lirası Hesap No: 3640-0879339, Dolar Hesap No: 3640-0436839, Euro Hesap No: 3640-0436858.

5)TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE 22 YIL SONRA GELEN ÇİFTE MUTLULUK

MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde 22 yıldır çocukları olmayan Mehmet Türker (47) ve Hamide Türker (38) çiftinin bu özlemi, tüp bebek tedavisiyle son buldu. Çift, 22 yıl sonra doğan ve Yahya ile Davut ismini verdikleri ikiz oğullarını kucaklarına aldı.

Akhisar\'da esnaflık yapan Mehmet Türker ile ev hanımı eşi Hamide Türker\'in 22 yıllık çocuk hasreti, ikiz erkek bebeklerle son buldu. Manisa\'daki özel bir hastanede tüp bebek direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Özçakır tarafından uygulanan tüp bebek tedavisiyle çift, 22 yıl sonra, geçen 6 Kasım\'da ikiz bebeklerine kavuştu. Prof. Dr. Tayfun Özçakır, çiftin bu yılın başında kendilerine başvurup, 22 yıldır bebeklerinin olmadığını belirttiğini, ardından tedaviye başladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Özçakır, \"Tedaviye başladıktan 15 gün sonra uyguladığımız tedavi olumlu sonuç verdi, anne Hamide Türker hamile kaldı. Daha sonraki kontrollerde çocukların ikiz olduğunu öğrenince mutluluğumuz ikiye katlandı. Bu tür olumlu sonuçlar yaptığımız tedavinin ne kadar başarılı olduğunu gösterirken, bizleri de motive ediyor. Çiftin 22 yıllık evlat özlemine son vermek bizi gerçekten çok mutlu etti\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMI KUCAĞIMA ALINCAYA KADAR UMUDUM YOKTU\"

İkiz erkek bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Mehmet Türker, çocuklarını kucağına alıncaya kadar umutlu olmadığını dile getirdi. Baba Türker, \"22 yıldır evliyiz. 22 yıl içerisinde birçok doktora gittik. Çeşitli tedaviler gördük ancak hiçbirinden sonuç alamadık. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine sayın hocamız Tayfun Özçakır\'ı bulduk. Sonra kendisiyle tüp bebek tedavisine başladık. Ancak tüp bebek tedavisine başlarken içimde çok cılız bir umut vardı. Bu tedaviden de sonuç alamayacağımızı düşündük. Ancak tedavi sürecinden sonra çocuklarımızı kucağımıza aldık. Çocuklarımızı kucağımıza alıncaya kadar hala inanamıyorduk. Şimdi çok mutluyuz\" dedi.

\"ARTIK EVİMDE BAYRAM HAVASI VAR\"

Anne Hamide Türker ise, 22 yıl sonra anne olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Erkek bebeklerine Yahya ve Davut ismini verdiklerini dile getiren anne Türker, \"Dünyanın en güzel mutluluğu olan, anne olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 22 yıl sonra bana dünyanın en güzel hediyesini verdiler. Artık evimizde bayram havası var\" diye konuştu.

6)KADIN GİRİŞİMCİ SIFIR SERMAYEYLE BAŞLAYIP, BAŞARDI

MANİSALI kadın girişimci Derya Öztürk Aydın, Oxford Business College\'de aldığı pazarlama eğitiminin ardından memleketi Sarıgöl\'de sıfır sermayeyle tavuk çiftliği kurdu. Devlet desteklerinden de yararlanan Aydın, kapasitesini yılda 1 milyon tavuğa çıkararak, 1 milyon 650 bin liralık ciroya ulaştı. Sarıgöl İlçesi\'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 37 yaşındaki Derya Öztürk Aydın, cesaretiyle hayatını değiştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi\'nden mezun olan kadın girişimci, ürettikleri üzümleri daha iyi pazarlamak amaçlı İngiltere\'de Oxford Business College\'de pazarlama eğitimi aldı. 1 yıllık eğitiminin ardından memleketine dönen Aydın, kendisini başarıya taşıyan hikayesini şöyle anlattı: \"Üniversiteden mezun olduktan sonra zirai ilaç bayisi açtım, bu işlerimi yürütürken 2007 yılında İngiltere\'ye gitme kararı aldım. Teknolojiyi daha iyi takip edebilmek için gitmiştim. Önce dil eğitimimi tamamladım, daha sonra da Oxford Business College\'de 1 yıllık pazarlama eğitimi aldım. Oxfort\'taki eğitimin bana çok büyük katkısı oldu. Bakış açım çok değişti. Orada insanlar köylerine, topraklarına değerli gözle bakıyorlar. Bizde bir Batılılaşma özentisi var, onlarda da tam tersi taşraya özeniyorlar. Eğitimimin ardından memleketime geri döndüm. Ne yapabilirim diye düşünürken gıda sektörüne girmeye karar verdim. En çok ve en ucuz tüketilen proteinin beyaz et olduğunu gördüm. Önce 40 bin kapasiteyle başladım. 2015 yılının başında 40 bin kapasiteyi 160 bine çıkardık. Yıllık bir milyon hayvanı kesime gönderiyoruz. Devletin kredileri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun (TKDK) desteğini aldım. TKDK\'dan 700 bin liralık bir destek gördüm. Bugün yıllık 1 milyonun üzerinde tavuk yetiştiriyorum.\"

ÜRETTİLEN TAVUKLAR JAPONYA\'YA GİDİYOR

İhracat da yaptıklarını kaydeden Aydın, \"İşlerimiz gayet iyi, içinde bulunduğum sektörden çok memnunum. İşe başlarken öz sermayem yoktu. Kredi çekerek başladım. Sadece cesur olmak gerekiyor. Düzgün bir iş planı ile başarılmayacak bir şey yok. Bu kadar büyük yatırıma girerken bende korku oluşmadı. İşinizi doğru düzgün yaparsanız başarırsınız. İnanmak yeterli. Önemli olan işinizi doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmak. Başarının sırrının bu olduğunu düşünüyorum. Şu anda ürettiğimiz tavukları Japonyalı bir firmaya veriyoruz. Bizim etlerimizi Japonya\'ya ihraç ediliyor. Japonlar her ay Sarıgöl\'e gelip aylık kontrolleri yapıyorlar\" dedi.

YILLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK CİRO

Yıllık cironun 1 milyon 650 bin lirayı bulduğunu dile getiren Aydın, şu anda 6 kümeste üretim yaptıklarını ve istihdam sağladığını anlattı. Kadın girişimci Aydın, 8 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yaptığını belirterek, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara da sesledi. Aydın, \"Kadın girişimciler çok fazla destekleniyor. Kadınlar bu imkanları kullansın. Kadınlarımız daima cesur olsun. Her sektörde girişimci kadınlarımız güvenle çok güzel işler yapabilirler. Bir kadın daima kendi ayakları üzerinde durmalı. Bir kadın ailesine daima kendisi bakmalı\" dedi.

Aydın, kümeste yetiştirilen tavukların sağlığa zararlı olmadığını ve çok hassas şartlarda üretildiklerini, hijyen koşullarına dikkat edildiğini belirtti. Antibiyotiğin de çok pahalı olduğunu ve kullanmadıklarını belirten kadın girişimci, insanların gönül rahatlığı ile bu beyaz etleri tüketebileceğini söyledi.

