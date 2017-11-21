DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BOLU DAĞI\'NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

İSTANBUL-Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. TEM ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarında etkisini artırarak devam etti. 900 rakımlı Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı yer yer 50 santime ulaştı. Karayolları ekipleri TEM ve D-100\'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜler DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=================================================

2)ADANA MERKEZLİ 5 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kendisini uyuşturucu baronu olarak tanıtan 50 yaşındaki Metin Ç.\'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Adana merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve Mersin\'de \'Karayel\' adı verilen operasyon düzenledi. Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler aralarında kendisini Adana\'nın uyuşturucu baronu olarak tanıtan Metin Ç.\'nin de bulunduğu 25 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Metin Ç.\'nin çevresine, \"Benden başka Adana\'ya mal dağıtan yok. Polis, beni yakalayamaz. Daha önce 2 ton aldılar, bana bir şey olmadı\" dediği iddia edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet MüdürlAdana merkezli 5 ilde uyuşturucu

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis ekıplerinin emniyetten çıkışı

- Polis ekiplerinin operasyona gidişi

- Polisin kapıyı kırması

- Polislerin eve girmesi

- Polisin uyuşturucu baronu zanlısını evden alması

- Polisin uyuşturucu baronunu adli tıp birimine getirmesi

- Farklı noktalardan alınan zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE:03\'07\" BOYUT: 190 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ - ADANA, (DHA)

================================================

3)BOĞAZ VE DOĞA MANZARALI 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA HASTANE

ÇANAKKALE\'de, 400 yatak kapasitesine sahip Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi fiziki yapısı, donanımı ve vereceği hizmetin yanı sıra boğaz ve doğa manzarasıyla 5 yıldızlı otel konforuyla dikkat çekiyor. Çanakkale\'de 3 yıl önce temeli atılarak inşaatına başlanan ve toplamda 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bir ay önce hizmet vermeye başladı. 115 milyon TL\'ye mal olan 73 bin metrekare kapalı alana sahip Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde her gün ortalama 6 bin hastaya bakılıyor. 50\'si tek, 175\'i çift kişilik odalarda toplamda 400 yatak kapasitesine sahip hastanede 5 yıldızlı otel konforunda boğaz ve doğa manzarasıyla hastalarına hizmet veriyor. Hastanede 113 poliklinik odası, 14 ameliyathane, 83 yoğun bakım odası, 6 doğum salonu, 5 yanık ünitesi odası, 28 acil servis odası ile 5 bin metrekarelik Acil Servis alanı bulunuyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ersoy Devlet Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, 22 Ekim itibariyle yeni devlet hastanesinin hizmet vermeye başladığını söyledi. Hastanenin devasa sağlık yatırımlarının bir örneği olduğunu belirten Çömez, sözlerine şöyle devam etti:

\"Hastanemizde yaklaşık 2 bin personel görev yapıyor. 933 civarında oda ile hizmet vermekteyiz. Hasta yatak kapasitemiz 400 olmakla beraber eski hastanemizle beraber 550\'ye çıkabiliyor. Tamamı özel nitelikli, banyolu ve tuvaletli odalarımızda hizmet veriyoruz. Yeni hastanemiz ile birlikte yeni birimlerle de hizmete veriyoruz. Bu birimler de öncelikle bölgemize çok büyük bir eksik ve hastaların il dışına gitmesine sebep olacak Radyoterapi Ünitesi ile başladık. Güney Marmara\'nın en donanımlı Radyoterapi Merkezine sahip olduk. 2 radyasyon onkoloji uzmanı, 1 de medikal onkoloji uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Bölgeden hasta kabulüne müsaade eden, hasta kabulümüzü sağlayan, bir yanık ünitemiz de hizmete girdi. Bu hizmetle beraber hastalarımızın il dışına sevkini engellemiş bulunmaktayız.\"

Eski hastanede 750 metrekarede acil hizmetleri verilirken, yeni hastane binasında 5 bin metrekarelik alanda acil hizmeti verilmeye başlandığına dikkat çeken Çömez, \"9 acil uzmanımız ve 16 pratisyenimizle devasa bir acil servise sahibiz. Hastaların il dışına sevkini engellemek için 54 olan yoğun bakım odamızı 83 oda ile aktif hale getirdik. Hedefimiz yoğun bakım odamızı 120\'ye çıkarmak. Hastanelerin ortak alanlarının oldukça geniş olması, hastaların kalabalıklaşmamasını, belli bir alanda yoğunlaşmamasını sağlamakta ve genellikle eskisinden daha fazla hasta bakmamıza rağmen aslında bir yoğunluk görmüyoruz. Hem hekimler hem de hastalar şu anda bu durumdan çok memnunlar. Merkezde eski binamızla hizmet vermekteyiz. Eskiden toplam 5 bin civarında hasta bakarken, başladığımız günden itibaren bu sayı 6 bin civarındadır. Bu artış yeni hastane yönünde devam etmektedir\" dedi.

Bütün hasta odalarının 28 metrekare büyüklüğünde olduğunu ifade eden Çömez, \"Odalarımız engelli vatandaşlarımızın kullanımına göre de dizayn edilmiş. Hemşire çağrı butonları, hasta başı monitörleri, oksijen ve gaz sistemleri mevcut. Her odada bir tuvalet ve banyomuz mevcut. Bu hasta odalarından 50\'si tek kişilik, 175\'i çift kişilik. Hastalarımızın sosyalleştiği ve zaman geçirdiği bir gün odası da var. Hastanemizde konumu gereği ya deniz ya da dağ manzaralı odalarımız mevcut. Gün odalarımız ise hem deniz hem dağ manzaralı konuma sahip\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinden görüntü

- Hastane içinden görüntü

- Poliklinik ve odalardan görüntü

- Hastalardan görüntü

- Yusuf İlker Çömez röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

======================================================

4)TIBBİ BİTKİLERDE DOZ AŞIMINA DİKKAT

UZMANLAR hava sıcaklıklarının ani değişimi ile artan soğuk algınlıklarına karşı tıbbi bitkilerin kullanımı konusunda uyardı. Tıbbi bitkilerin, yanlış kullanıldığında ilaçlar gibi yan etkilere sahip olduğuna dikkat çekildi. Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Selami Selvi, hava sıcaklıkların değişken durumu nedeniyle gribal enfeksiyonların arttığına ve tıbbi bitkilerin kullanımının da bu oranda çoğaldığına dikkat çekti. Tıbbi bitkilerin alınmasından, hazırlanmasına ve tüketim şekline kadar dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Selvi, hatalı kullanımların karaciğer ve böbreklerde harabiyetin yanı sıra Alzheimer\'e kadar neden olabildiğini savundu. Yol kenarında ve üstü açıkta bulunan bitkilerde ağır metallerin toplandığını belirten Selvi, bu bitkilerin tüketiminde ağır metallerin vücuda geçtiğini söyleyerek, özellikle beyinde birikmesi durumunda Alzheimer hastalığına sebep olurken karaciğer ve böbreklerde da bazı zararlara yol açtığını açıkladı. Selvi \"Özellikle bu aylarda gribal enfeksiyonlar, öksürük ve balgam gibi şikayetlerin oluşması oldukça fazla. Biz bu durumlarda bitkisel olarak balgam söktürücü ve bağışıklık sistemini güçlendirici bitkileri tavsiye edebiliriz\" dedi.

Balgam sökümü için özellikle ebegümeci, hatmi çiçeği, meyan kökü, meyan balı gibi bitkileri tavsiye eden Doç. Dr. Selami Selvi, \"Mesela aktara gittiğiniz zaman size aktar bitkiyi verir ama nasıl kullanmanız gerektiğini tarif etmez. Doz aşımı bitkilerin kullanımlarında da çok önemli. Doz aşımı yapmamaya gayret edilmeli. Zamanında kullanılmalı. Özellikle sabah kalktığımızda aç karnına, akşam da yatmadan 1 saat önce tüketmekte fayda var\" diye konuştu

KIŞ ÇAYLARI NASIL HAZIRLANMALI?

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı ve aktar Suat İlikçioğlu da hazır paketlerde satılan kış çaylarının hazırlanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kış çaylarının yaprak ve köklerinin birlikte hazırlanamayacağına dikkat çeken İlikçioğlu, \"Kabuk ve kökleri öncelikle kaynatacaksınız. Bunlar da kişinin fiziki özelliklerine göre, kullandığı ilaçlara göre değişmektedir. Kaynatmanın ardından da narin olan çiçek ve yaprakları demlenmek üzere suda bırakabilirsiniz. Uygun şekilde hazırlandığında ilaç gibi etken olabilir yoksa hem etken maddeleri ortaya çıkmaz ve istenmeyen sonuçlarda ortaya çıkabilir. Meyan kökü bitkisi soğuk algınlığına iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Ama kan sulandırıcı bir ilaç kullanılıyorsa, meyan köküne dikkat edilmesi lazım, hatta kortizon içerikli bir ilaç kullanıyorlarsa meyan kökünü kesinlikle alınmaması lazım. Zerdeçal, bala ve yemeklere karıştırılabilir. Karaciğere olumlu etkisi vardır. Zencefilin kurutucu etkisi vardır ve özellikle soğuk algınlığına karşı kullanılır. Sadece soğuk algınlığı durumunda kışın kullanılmasını öneriyoruz. Ekinezya bitkisi de yüksek oranda antiviral olan bir bitkidir. Ekinezyadan en fazla antibiyotik özelliğin alınabileceğini düşünüyoruz\" dedi. İlikçioğlu, ıhlamur konusunda ise, yeni hasat ürünün alınması tavsiyesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Tıbbi ve aromatik bitkilerden detay görüntü,

-Doç. Dr. Selami Selvi ile röp,

-Aktarlardan görüntü,

-Kış çaylarından görüntü,

-Suat İlikçioğlu ile röp.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

==========================================================

5)SİNİR KRİZİ GEÇİRİP, EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

ADANA\'da psikolojik tedavi gören 34 yaşındaki Ali B., sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Çevresindekiler tarafından sakinleştirilemeyen genç adam, balkonundaki talaşları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ile aynı evde yaşayan Ali B., psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Ali B., gece yarısı sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin de sakinleştiremediği genç adam, bu kez de balkondaki talaşları ateşe vererek, evini yakmaya çalıştı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan Ali B., polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkmayı kabul etti. Balkondaki alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Başında ve kollarında bıçak yaraları bulunan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali B.\'nin anne ve babası, daha sonra polis merkezine giderek oğullarından şikayetçi oldular.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Sokaktaki itfaiye araçlarından görüntü

- Ali B.\'nin (Kolları sargılı ve yaralı) çevresindekilerle konuşması

- Ali B.\'ye ambulansta pansuman yapılması

- Balkondaki itfaiye erinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'20\" Boyut: 82 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

======================================================

6)AVRUPA\'DA ÇALINAN LÜKS OTOMOBİLLER ADANA\'DA ELE GEÇİRİLDİ

AVRUPA ülkelerinde çalınıp, yurda kaçak yollarla sokulan lüks otomobiller Adana\'da ele geçirildi. Fransa ve İspanya\'dan çalındıktan sonra motor ve şase numarası değiştirilen lüks lüks cip ve otomobillerin Adana\'ya getirildiği saptandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatli çalışması sonucu yeri saptanan 9 lüks araç, tek tek ele geçirilip, Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EMNİYET BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

Bu operasyonun yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya\'dan kaçak olarak getirilip el konulan otomobillerin ise park edildiği Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesi lüks otomobil galerisini andırıyor. Sıra sıra dizilen lüks araçlar, emniyete gelen misafirlerin de dikkatini çekiyor. Adana\'da el konulan araçların piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çalınan arabalardan genel ve datay görüntüler

- Çalınan araçların emniyet otoparkına getirilişi

- Emniyet genel müdürlüğü tabelası

SÜRE:02\'49\" BOYUT:172 MB



