DHA YURT BÜLTENİ-2

1)UZMAN ÇAVUŞ KIZILCA\' YI ŞEHİT EDEN TERÖRİST İLE BİRLİKTE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Hazro ilçesi kırsalında, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK\'lı terörist, öldürülürken, 1 terör destekçisi de sağ yakalandı. Hazro ve Bismil ilçeleri kırsalında yapılan arazi aramalarında ise çok sayıda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği\'nce, Hazro ilçesine bağlı Kırmataş köyü yakınlarında dün akşam çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü, 1 terör destekçisinin de sağ yakalandığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, \"Diyarbakır İli Hazro ilçesi Kırmataş Köyü mülki sınırları içerisinde teşkil edilen şok yol kontrol ve arama noktasında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan silahlı çatışma sonucunda; Silvan ilçe merkezinde 03 Ekim 2017 tarihinde J.Uzm.Onb. Mehmet Kızılca\'nın şehit edilmesi olayının faili Xebat (K) Tanış Memiş isimli terörist ile birlikte 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 terörist işbirlikçisi sağ olarak, 2 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (8) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 240 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir. Hazro Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan 1 adet araç muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır\" denildi.

Hazro ilçesine bağlı Gedikalan köyünde ise ihbar üzerine jandarma ekiplerince, dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Bölgedeki arazi aramasında toprağa gömülü kablo, infilaklı fitil, elektrikli fünyeler ve ateşleme anahtarının bulunduğu kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"Ayrıca Hazro İlçesi Gedikalan Köyü mülki sınırları içerisindeki taş ocağı civarındaki yola teröristlerce mayın/el yapımı patlayıcı döşendiğine ilişkin 156 Jandarma İmdat hattına yapılan ihbara istinaden 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 01.00\'den itibaren gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını müteakip, havanın aydınlanması sonrasında gerçekleştirilen arama/tarama ile kontroller neticesinde, bir kısmı toprağa gömülü, bir kısmı dışarıda kalmış vaziyette, 16 adet rulo halinde 4 bin metre infilaklı fitil, 2 bin 310 adet elektrikli fünye, 31 adet Tol serisi ateşleme anahtarı, 16 adet dijital saatli ateşleme düzeneği, 15.6 kg plastik patlayıcı bulunmuştur. Havanın karanlık olmasından dolayı bölgeden kaçtıkları değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak operasyonel faaliyetin icrasına devam edilmektedir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden söz konusu patlayıcı madde, elektrikli fünye ve ateşleme düzenekleri, olay yeri incelemesini müteakip yerinde tahrip edilmiş, infilaklı fitil muhafaza altına alınmıştır. Öte yandan, Bismil İlçesi Tepe Köyü Gergeri Tepe Mevkiinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü icra edilen küçük çaplı operasyon sonucunda tarlaya gömülü vaziyetteki 1 adet araç LPG tankı içerisinde; 12 adet anti-tank roketatar mühimmatı ile 12 adet sevk fişeği bulunmuş olup, söz konusu roketatar mühimmatı ile sevk fişekleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen patlayıcılar

-Kablo düzenekleri

-Elektrikli fünyeler

-Ateşleme düzenekleri

-Genel ve detay görüntüler

ARŞİV

-Uzman Çavuş Mehmet Kızılca nın saldırıya uğrayan otomobilinden görüntkü

-Şehidin memleketine uğurlanma töreninden görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)KULP\'TAKİ 4 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesine bağlı 4 köy ve mezrada, düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için bugün saat 05.00\'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kulp ilçesine bağlı Alaca Köyü ve Meydan, Billurderesi ile Şenyayla mezralarında bugün saat 05.00\'dan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Kulp İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Alaca Köyüne bağlı Meydan Mezrası, Billurderesi Mezrası ve Şenyayla Mezrası) 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır\" denildi.

Mehmet TÜRK-DİYARBAKIR /DHA

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3)DİYARBAKIR\'DA SİLAHLA YARALAMA VE BOĞUŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken olay sonrası yaşanan kargaşa ve boğuşma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Eğri sokakta önceki gün öğlen saatlerinde çay ocağında bulunan U.G., isimli kişi içeride olduğu sırada M.Ç., isimli kişi tarafından silahla vuruldu. Ayaklarından yaralanan U.G., kendisini silahla yaralayan M.Ç., ile boğuşarak dükkanın dışına çıktı. Yaralı halde saldırgan ile boğuşan ve sokağa taşınan kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaralı olan U.G., için çevredekiler sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine aynı zamanda çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Yaralanan U.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.Ç.\'nin elinde silah ile U.G\'nin işyerine girmesi ve ardından dışarıya yaşanan boğuşma, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilirken, polis alaydan sonra kayıplara karışan M.Ç.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Olay yerindeki ambulans

-Toplanan vatandaşlar

-Ambulansların hareket etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

İZMİR\'de Terör Örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 15 adreste ortaklaşa eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ölen PKK Terör Örgütü üyelerinin resimleri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinden görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) - Kamera: Polis kamerası)

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5)VAN\'DA PKK\'YA AİT ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda PKK\'lılarca Muradiye ilçesi Babacan mahallesi dağlık alanına EYP ve mühimmat gömüldüğü bilgisi alan Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Bomba imha ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, 150 kilogramlık 15 sanayi tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2 ton 25 kilo EYP, 50 kilogramlık 15 mutfak tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneğine bağlı patlamaya hazır 750 kilo EYP, 1 obüs topu mermisi, 1 patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış patlayıcı madde ele geçirildi. Bulunan patlayıcılar yerinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bulunan tüplerden görüntü

-Bulunan malzemelerin teşhir edilmesi

-Bulanan malzemelerin imha edilmesi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -

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6)KUŞADASI\'NA DOMUZ SÜRÜSÜ İNDİ



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesine inen domuz sürüsü, bir sitenin bekçisi tarafından görüntülendi. Domuzların çöpleri karıştırdığı görüldü.

Kuşadası\'nın Ege Mahallesi\'nde bir domuz sürüsü gece sitelerin arasına kadar indi. Burada çöpleri karıştırdığı görülen domuzlar, bir sitenin bekçisi tarafından görüntülendi. Bekçi, hayvanları aracıyla takip ederek siteden çıkardı. Bir süre sonra ise sürü, ağaçlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Site bekçisinin cep telefonu ile aracın içinden çektiği domuz sürüsü.

1 dakika 8 saniye

(Haber: Latif SANSÜR- Kamera: KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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7)TOFAŞ FABRİKA KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇIYOR

TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, salı gününden itibaren fabrikayı halkın ziyaretine açacaklarını bildirdi.

TOFAŞ, salı gününden itibaren fabrikayı, öğrencilere 5 lira, yetişkinlere ise 10 lira karşılığında fabrikayı ziyarete açıyor. TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, fabrikada düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların bir sinemaya veya tiyatroya gider gibi internetten randevu alıp cüzi bir ücret karşılığında biletlerini temin edip TOFAŞ fabrikasını gezebileceklerini söyledi. Vatandaşların bireysel olarak da başvurabileceğini belirten Şimşek, bilet alabilmek için bir grup veya kurumla birlikte başvurulmasının gerekmediğini ifade etti. Bu uygulamanın batıdaki otomobil fabrikalarında ve Amerika\'da yapıldığını dile getiren Şimşek, \"Oralardaki otomobil firmaları fabrikalarını gezdiriyorlar, halka açıyorlar. Biz de bunun benzeri uygulamayı yapacağız. Türkiye\'de bu tür bir uygulama ilk ve tek. Böyle bir gezinin yaratacağı etkiler açısından biz de çok heyecanlıyız.\" dedi. Şimşek, TOFAŞ\'ın otomobil konusunda 50 yıllık deneyiminin olduğunu belirterek, \"TOFAŞ, teknolojisini, modernizasyonunu, üretim proseslerini ilgi duyan insanlarla paylaşmak istiyor. Otomobile ilgi duyan insanlar otomobilin üretimine de ilgi duyuyor. Biz de bundan hareketle böyle bir girişim başlattık. Şu anda talepleri almaktayız. Haftada iki gün ziyaretçilerimize fabrikanın kapılarını açacağız.\" diye konuştu.

BİLET PARALARI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE

Ziyaretlerin ilk etapta salı ve perşembe günleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Şimşek, \"Çok zor da kalırsak ziyaret günlerinin sayısını artıracağız, artırmak da istiyoruz. Şu anda planımız salı ve perşembe günleri. Alınacak ücretleri sosyal sorumluluk projelerimizi fonlamak için kullanacağız. 5 lira öğrenci, 10 lira tam. Hakikaten sembolik bir ücret. Batıdaki örneklerinden çok çok daha düşük.\" ifadelerini kullandı.

Ziyaretcilerin, üretimin devam ettiği sırada elektrikli araçla fabrikanın birimlerini dolaşacağını ifade eden Şimşek, \"Üretimi kesinlikle durdurmayacağız. Ziyarete gelenler üretim yapılırken görecek. Özellikle öğlen tatillerine yemek paydoslarına dikkat ederek saatleri ayarlıyoruz. Fabrikanın çalışırken görülmesini istiyoruz. Gezdiremediğimiz bazı bölümler var. Onlar da Ar-Ge merkezi, yardımcı bölümler ve boya bölümü ama bu gezdiremediğimiz bölümler için gezi sırasında ekranlardan bilgi vereceğiz. Fabrika turumuz yaklaşık 1 saat sürüyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fabrikanın dışardan ve havadan görüntüsü

Üretimden görütüler

Fabrika gezisi

Tofaş Fabrika Direktörü Ertal Şimşek\'in konuşması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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8)ADANA\'DA FETÖ OPERASYONU

ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubeleri ve ilçe emniyek müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp biriminn dış görüntüsü

- Adli tıp biriminin tabelası

- Şüphelilerin sağlık raporu için adli tıp birimine getirilmeleri

Süre: 01\'24\" Boyut: 86 MB

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) -

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9)ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE FİLM İZLEDİ

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Kore Savaşına katılan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin hatıralarından uyarlanan \'Ayla\' filmini şehit aileleri ve gazilerle birlikte izledi.

Vali Şerif Yılmaz, kent merkezindeki bir sinema salonundaki gösterimi Kore Gazisi 85 yaşındaki Hasan Akça ve 3 yıl önce yaşamını yitiren Kore Gazisi Ali Düdük\'ün eşi Nihal Düdük\'le birlikte izledi. Programa, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Hasan Güven, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile gaziler ve şehit aileleri izledi.

Vali Yılmaz, filmi izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Kore savaşları döneminde Türk askerimizin yaşamış olduğu bir olayı, o günlerin tanıklarıyla, savaş yıllarında Kore\'de bulunan gazilerimizle, şehit ailelerimizle beraber izledik. Savaşın görünmeyen yüzünü çok güzel bir şekilde ortaya koydu ve hepimizi duygulandırdı. Türk milletinin ve Türk askerinin tarif edilemeyen taraflarını da dünya ile paylaşmışlar. Gerçekten filmin amacına uygun şekilde yaşanan bir olayın aktarılmasından dolayı da ayrıca memnuniyet duydum\" dedi.

Kore Gazisi Hasan Akça, 1952 yılında Kore\'de bulunduğunu belirterek, filmi izlerken çok duygulandığını söyledi.

Merhum Kore Gazisi Ali Düdük\'ün eşi Nihal Düdük de \"Ben 15 yaşındaydım. Kore\'de bir yıl kaldılar. Eşim Kore\'den geldikten 3 yıl sonra evlendik\" diye konuştu.

Vali Yılmaz film sonrasında Kore Gazisi Ali Darakçı ile de bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Filmden detay

- Vali Şerif Yılmaz ile röportaj

- Kore Gazisi ile röportaj

- Nihal Düdük\'le röportaj

- Detay

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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10)ÇANAKKALE\'DE MANTAR BEREKETİ

ÇANAKKALE\'de vatandaşlara rengarenk doğasıyla birçok güzelliği sunan sonbahar mevsimi, bununla da kalmıyor doğada yetişen mantarlar da sofralara bereket katıyor. Sonbaharın güzelliklerini doğa yürüyüşüyle yaşayan vatandaşlar, bir yandan da çok zahmetli bir iş olan sofralarına lezzetlendirecek mantarlarını topluyor. Ancak, yenilebilecek cins mantarları ayırt edip sofralara taşımak işin ehli olmak gerekiyor.

Çanakkale\'nin neredeyse tüm bölgeleri, sonbahar mevsiminde doğanın kendi kendine ürettiği mantar bereketini yaşıyor. Ancak, bol oksijeninin yanı sıra, bünyesinde çok sayıda endemik bitki türünü barındıran Kazdağı, mantar konusunda daha bonkör davranıyor. Yöre halkı, bu mevsimde doğadan topladıkları yenilebilir mantarlarla yemeklerinin bazı öğünlerini bedavaya getirmiş oluyor. Bazı köylüler ise yiyecek mantarın yanı sıra, fazladan topladıklarını çarşı pazarda satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak, farklı çeşitlerde pişirilerek sofralara lezzet katan mantarları toplamak hiç de kolay olmuyor. Köylüler, ormanlarda dağ taş, dere tepe kat edip, çalı çırpılar arasında mantar arıyor. Doğanın rengine uygun olarak kendini kamufle eden mantarları görmek bile ustalık istiyor. Doğada çok çeşitli mantar cinsi bulunduğu için yenilebilir olanı bilmek ve tanımak ise ayrı bir tecrübe gerektiriyor.

YETKİLİLER HALKI BİLİNÇLENDİRMELİ

Kazdağı\'nda yaşamını sürdüren, güzel havalarda ailesi ve yakınlarıyla ormana mantar toplamaya çıkan emekli Yüksek Ziraat Mühendisi Muzaffer Mut, Marmara bölgesinin bu mevsimde en doğal ürününün mantar olduğunu söyledi. Mut, \"Bilhassa yöre halkına mantar zamanı bir heyecan gelir. Yağmur yağarsa güzel mantar olur. Bu mevsimde herkes arazidedir, yol kenarlarındadır, orman içindedir ve mantar toplar. Kazdağı\'nın eteklerinde çok çeşitli mantar var. Hangisi zehirli, hangisiz zehirsiz halk bu konuda tam bilinçli değil. Halk anadan ve babadan görme usulleriyle bunu ayırt etmeye çalışıyor. Yetkililerin vatandaşı aydınlatması, bu konuda bilgilendirmesi gerekir. Çünkü birçok mantarın benzeri var. Yöremizde daha çok, bizim kırmızı \'Melki\' İstanbullular\'ın ise \'Kanlıca\' olarak bildiği mantar toplanıp, yenmektedir. Ancak bu mantar türünün bile doğada iki, üç çeşidi var. Diğerleri yenmez. Ama ben bile yıllardır mantar toplalama rağmen net olarak, \'Şu yenir, bu yenmez\' dersem yanlış yaparım. Ama kendime göre kısmen bu coğrafyada yaşadığım ve dağda evim olduğu için mantarcılık konusunda kendi çapımda bilgi birikimim oldu. Bunun için hem yöre halkından hem de bilimsel olarak literatürlerden istifade ettim. Bilmediğiniz, tanımadığınız bir mantarı yemek Rus ruleti oynamaya benzer. Bu da çok riskli bir durum. Kesinlikle bundan kaçınılmalı. Mantar, tanımadan, görmeden, bizzat bilmeden yenmemeli. Kesinlikle, yüzde 1 dahi tereddüt ettiğim mantarı yemem\" dedi.

HEM DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, HEM MANTAR BEREKETİ

Kazdağı eteklerindeki Evciler Köyü\'nün ormanlık alanında eşi Ramazan Toy ile beraber yemeklik mantar toplayan Ünzile Toy, \"Güzel bir hava var ve güzel vakit geçiriyoruz. Yiyecek kadar birkaç mantar bulduk, topladık. Çok keyifli bir iş, aynı zamanda dağlarda da gezmiş oluyoruz\" diye konuştu.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI UYARDI

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, bu mevsimde çıkan ve 1 ay süreyle toplanmaya devam eden mantarın köylerde yaşayanlara iyi bir gelir kapısı olduğunu söyledi. Başkan Kaya, \"Mantar bölge halkı tarafından bilinen ve çok tüketilen doğal bir üründür. \'Ekonomik değeri var \'diyerek, önüne gelen herkes bunu dağdan toplayabilir. Bazen şehirde yaşayan, bu işten anlamayan birisi de ormana gidip toplamaya kalktığında, zehirlenme olayları ortaya çıkıyor. Mantarın zehirlisini, zehirsizini köylerde yaşayan insanlarımız çok güzel bilir. Dolayısıyla tüketicilerimizin, mantarı emin oldukları kişilerden almalarını öneriyorum\" dedi.

ÇOK ZENGİN MANTAR YETİŞEN BİR BÖLGE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Kaynaş ise, bölgede Kanlıca ve Melki olarak anılan mantarın toplanıp yendiğini belirtti. Kaynaş, \"Çanakkale değişik iklim ve doğal yapısı ile çok zengin mantar yetişebilen bölgelerimizden biridir. Özellikle ormanlık alanlarından ve yağışın düştüğü kısımlarından yılın farklı zamanlarında toplanan mantarlar, sadece sofralarımız için amatörce yapılan bir uğraş değil çok önemli bir ihraç ürünü olması bakımından da yöre halkına ve bölge ekonomisine önemli girdiler sağlamaktadır. Melki mantarı, çam meşçerelerinde ve çam ormanı açıklıklarında, çayırlıklarda, bölgemizde sonbaharda yağmurlardan sonra görülür. Mantar gençken, kırılıp koparıldığı yerinden portakal renkli bir sıvı çıkarır, bu sıvı hava ile temas edince kırmızı olur, iki saat sonra kırmızımtırak portakal esmeri renk alır ve acıdır. Çanakkale bölgesinde başta orman alanlarının yoğun olduğu Çan, Yenice, Bayramiç, Biga başta olmak üzere, Balıkesir\'in Edremit ve Havran İlçelerinde doğadan yenilebilir mantar olarak toplanan Melki mantarı, sadece yöresel olarak pazarlanmakta ve tüketilmektedir\" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaynaş, Melki mantarının yanı sıra Çanakkale\'de doğadan toplanan ve ticareti yapılan yenilebilir mantar türlerinin ise kuzu göbeği mantarı (morchellaspp.), sarıkız (cücekız) mantarı (cantharelluscibarius), çörek (ayı) mantarı (boletusedulis), geyik mantarı (hydnumrepandum), karakulak mantarı (tricholometerrum), yumurta mantarı (amenitacaesarea) ve trompet mantarı (craterelluscornucopioides) olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü

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-Köylülerin ormanda mantar ararken görüntüsü.

-Köylülerin buldukları mantarlardan ve onları bulundukları yerden itinayla sökmelerinden görüntü

-Mantar çeşitlerinden görüntü.

-Köylülerden Ünzile Toy ile röp.

-Köylülerden Ramazan Toy ile röp.

-Emekli Yüksek Ziraat Mühendisi Muzaffer Mut ile röp.

-Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, DHA)