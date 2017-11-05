DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR LİCE\'DE PKK\'LILARA AİT 25 SIĞINAK BULUNARAK İHMA EDİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında 2 Kasım\'da başlatılan ve 2 gün süren operasyon kapsamında bulunan terör örgütü mensuplarına ait 25 sığınak tespit edildi. Sığınakalar imha edilerek kullanılmaz hale getirilirken, sığınaklar içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı malzemeleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 2 Kasım\'da başlatılan, \"Bayrak-66 Şehit J.Er Mustafa Nergis\" Operasyonunun 4 Kasım gece saatlerinde başarı ile tamamlandığı belirtilerek, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; bölücü terer örgütü mensuplarına ait 1 adet doğal mağara ile 25 sığınak tespit edilip kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında devamle şöyle denildi: \"Lice İlçesi Hedik Köyü Silkito ve Körtan Mezraları ile Bayırlı Köyü Seyrek ve Sağlık Mezraları mülki sınırları içerisinde, 7 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen Jelikan bidonlar içerisinde; 50 kg amonyum nitrat, 57 adet 5,56 mm çapında Ball 855 marka fişek, 1 adet M-16 P.Tf. Fişeği, 6 adet Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 12 adet kütüklük, 1 adet 100’lük boş Bixi mayonu, 3 adet 50’lik boş Bixi mayonu, 10 adet araç aküsü, 247 adet pil, 6 adet 8’li pil bloğu, 2 adet ışıldak, 1 adet aydınlatma bloğu, 4 adet sırt çantası, 35 adet büyük/küçük boy tüp, 2 adet dikiş makinesi, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet 1.000’lik plastik su tankı ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.\" Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda yine bol miktarda yiyecek ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince yiyecek ve giyim maddeleri yerinde imha edilmiş, mühimmatların muhafaza altına alındığı belirtildi. Operasyonun Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice ilçesi Hedik Köyü mülki sınırları içerisindeki 1 konut ve eklentilerinde yapılan adli ve temas arama faaliyetinde ise, 6.000 kök kenevir bitkisi, 638 kilo 15 gram kubar ve 105 kilo 95 gram toz olmak üzere, piyasa değeri 9.768.500 TL olan toplam 744 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirildiği de açıklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tespit edilen sığınakların görüntüsü

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

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2)İZMİR\'DEN MEDİKAL MALZEME İHRAÇ EDİYORLAR

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, kanser ilaçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan sarf malzemelerini üreten bir firma hedef büyüttü. Şirketin iki ortağından biri olan 38 yaşındaki Kazım Serhat Atik, \"2015 itibariyle \'Oncoera\' ve \'Eraspira\' markaları ile yerli üretime geçen şirketimiz, bugün Avrupa ülkelerine ihracat yapar hale geldi. Hedefimiz üretim gücümüzü ve kalitemizi daha da arttırmak\" dedi. Bornova\'nın Pınarbaşı Semti\'nde 2015 yılında kurulan, onkoloji ve kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan sarf malzemelerinin üretimine başlayan Eraser Medikal firması yurtdışına açıldı. Türkiye\'de onkoloji ve kemoterapi alanından kullanılan sarf malzemelerin yerli üretimini yapan tek firma olduklarını belirten şirket ortaklarından Kazım Serhat Atik, \"Sahadaki tecrübemizle, hem tercih edilen hem de kullanıcı ve hastaların tedavi noktasında işlerini kolaylaştıran ürünler tasarlayarak yerli üretim gerçekleştiriyoruz\" dedi.

ALTI ÜLKEYE İHRACAT

Amaçlarının üretimi ve kaliteyi arttırmak olduğunu söyleyen Atik, \"Mevcut tesisimizde şu anda 20 kişi çalışıyor. Biz bu kadromuzla yurtiçi pazara yetişmekte birlikte aynı zamanda çoğunluğu Avrupa\'da olmak üzere, altı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak bu bizim hedeflerimiz için yeterli değil. Hedefimiz, üretimi ve kalitemizi arttırarak daha çok ihracat ve yerli ürünlerin ülkemizde kullanımını arttırmak. Bu sayede hem ülkemizden çıkan dövizin yurdumuzda kalmasının sağlamak hem de bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak\" diye konuştu.

\"İTHALAT YAPTIĞIMIZ FİRMALARA İHRACAT YAPAR DURUMA GELDİK\"

Üretim kapasiteleri arttıkça farklı alanlarda da üretim yapmayı planladıklarını söyleyen Atik, \"Şu an için sadece onkoloji ve kemoterapi alanında ve buna benzer malzemelerin kullanıldığı alanlarda üretim gerçekleştiriyoruz. İhracat gücümüz arttıkça farklı alanlarda da üretim yapmayı planlıyoruz. Özellikle de devletimizin bu konuda desteklediği merkezi sanayi alanlarında tesisimizi daha da genişletmek istiyoruz. Ayrıca, üretime başladığımız yıllarda ithalat yaptığımız üretici firmalara ihracat yapar duruma gelmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz\" dedi.

\"ULUSAL YATIRIM VE ÜRETİMLE ÜLKEMİZE VE SEKTÖRE FAYDA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Uluslararası medikal fuarlarına katılacaklarını söyleyen şirketin diğer ortağı 41 yaşındaki Ertan Yolcu, \"13-16 Kasım\'da Almanya\'nın Düsseldorf kentinde yapılacak olan \'Medica 2017\' ve 2018 yılı Ocak ayında Dubai\'de yapılacak olan \'Arab Health Dubai\' medikal fuarlarına katılacağız. İhracat hacmimizin artmasıyla da şirketimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülkemizdeki medikal sektörünün büyük çoğunluğu dışa bağımlı halde. Biz de bu noktada ulusal yatırım ve üretimle ülkemize ve sektöre fayda sağlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kazım Serhat Atik ile röp.

- Test laboratuarından görüntü

- Çalışanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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3)POLİS, LİNÇ EDİLMEK İSTENEN HIRSIZI KURTARDI

ADANA\'da, 3 tekerli pazar arabasını çalarken yakalanan 45 yaşındaki Naif S., vatandaşlardan dayak yedi. Olay, merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Murat Dursun, işten gelince 3 tekerli pazar arabasını evinin önüne koydu. Gece geç saatlerde pazar arabasının çalındığını fark eden Dursun, dışarı çıkınca hırsız ile karşılaştı. Eline geçirdiği sopayla hırsıza saldıran Murat Dursun, Naif S.\'yi kulağından yaraladı. Sesler üzerine uyanan mahalle sakinleri de Naif S.\'yi tekme tokat dövdü. Linç edilmek istenen hırsızı polis kurtardı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının pazar arabasını alma anını tespit etti. Önce hastaneye götürülen Naif S., tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Naif S. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın polislerin arasında yürümesi

- Sargılı kulağından görüntü

- Polis aracına bindirilmesi

Güvenlik Kamerası

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- Sokak içinde etrafoı kontrol etmesi

- 3 tekerli pazar arabasını alması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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4)FOÇA\'DA GÜNBATIMI GÜZELLİĞİ

İZMİR\'in turistlik sahil kentlerinden Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara seyir zevki yarattı. Foça\'da, güneşin battığı sırada ortaya çıkan görsel güzellik, hayran bıraktı. Gün batımında sahile koşan Foçalılar, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdi. Karaburun sahillerine kadar uzanan çeşitli adaları da barındıran manzara, seyir zevki yarattı.Görüntü Dökümü

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- Değişik noktalardan günbatımı görüntüleri

(Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)