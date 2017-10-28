DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA PKK OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3\'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, örgüt adına korsan gösteri düzenleyen ve katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü çocuk 13 kişiyi gözaltına alırken, bir ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Emniyet Müdürlüğü\'nün tabelası

- Polis araçların Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkması

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak evin önüne gelmesi

- Polisin ev sahibini kapıyı açması konusunda uyarması

- Polislerin eve girmesi

- Evin merdivenlerindeki polislerden görüntü

- Eve girip çıkan özel harekat polislerinden görüntü

- Şüphelinin evden çıkartılması

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Evin bulunduğu sokak ve polis araçlarından görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolün getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'02\" Boyut: 185 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

========================================================

2)LİCE KIRSALINDA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsalında dün akşam başlanan operasyon kapsamında, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK\'lı 1 terörist öldürüldü.Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor Mezrası kırsalında çıkan çatışma ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor Mezrası mülki sınırları içerisinde 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 19.00\'dan itibaren icrasına başlanılan özel maksatlı operasyon kapsamında, 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 00.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 1 terörist, 1 adet M-16 P.Tf., 5 adet M-16 P.Tf. şarjörü, 120 adet M-16 P.Tf. fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet sırt çantası, 2 adet pil bloğu, 2 adet fünye, 1 adet dürbün, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet akım ölçer, bir miktar kablo ve örgütsel dokümanlar ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

DİYARBAKIR /DHA

=========================================================

3)DANS GÖSTERİSİ AY/NA BEĞENİ TOPLADI

İNGİLTERE\'deki Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü\'nden mezun olan Ceyda Tanc\'ın koreograflığını yaptığı AY/NA isimli dans gösterisi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği gösteri, beğeni topladı. Türk olan babası ile okullarına gelen Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, Türk halk oyunlarıyla tanışan koreograf Ceyda Tanc\'ın hazırladığı ve modern dans ile Türk halk oyunları figürlerinin sentezlendiği dans gösterisi AY/NA, İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde seyirciyle buluştu. Saat 20.00\'de başlayan ve büyük beğeni toplayan gösteriye, Etnografya Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı, Ege Kültür Derneği Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser ile çok sayıda davetli katıldı.

İngiliz dansçılar Gemma Shrubb (27), Georgia Godfrey (27), Hayley Ovens (28), Chloe Mead (26) ve Charlotte Wood (24) tarafından 2 bölüm halinde sergilenen gösteride, erkek dans figürleri kadın vücudu kullanılarak sergilendi.

Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirilen Ceyda Tanc yaklaşık 3 yıl önce de bir ekiple Türkiye\'ye geldiklerini belirterek, \"İstanbul, Muğla ve İzmir\'de toplam 10 gösteri gerçekleştirdik. Türk halk oyunları motifleriyle modern dansı kombin ederek yeni bir stil yaratmak istedim. Özellikle zeybek figürlerinden gerçekten etkilendim, gösterinin temelinde o var. Gösterinin ilk bölümüne 6 ayda, ikinci bölümüne 1 ayda hazırlandık. Türk kültürüyle gerçekten güçlü bir bağım var ve bunu dansta da kullanmak istedim\" dedi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren gösteri, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Gösteriden görüntü

- Davetlilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=======================================================

4)ÜNİVERSİTELİLER İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI\'NI OKUDU

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi\'nde eğitim gören 325 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'na özel olarak İstiklal Marşı\'nı işaret diliyle seslendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı farklı şekilde kutlamak isteyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) işaret dili öğretim görevlisi Özge Göbel ve ikiz kardeşi işaret dili eğitmeni Müge Göbel, üniversitede eğitim gören 325 öğrenciyi bir araya getirdi. MCBÜ Uncubozköy Sağlık Kampüsü\'nde toplanan öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı\'nı seslendirdi. 325 öğrencinin aynı anda işaret dili hareketleri ile İstiklal Marşı\'nı okuması büyük ilgi çekti. Öğrenciler İstiklal Marşı\'nın ardından hep birlikte \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun\' diyerek Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı.

Üniversitede işaret dili dersleri veren öğretim görevlisi Özge Göbel, farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyleyerek, \"Bütün toplumumuzun gurur kaynağı olan İstiklal Marşı\'nı işaret diline çevirdik. Bu aynı zamanda bir farkındalık projesidir. İstiklal Marşı\'nın varlığının en güzel göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir farkındalık oldu. Gururlu ve mutluyuz. 325 kişiyle birlikte bu farkındalığı ortaya koyduk\" dedi.

İşaret dili derslerinin bütün fakültelerde verildiğini dile getiren işaret dili eğitmeni Müge Göbel de, sosyal hizmetler, ebelik, fizik tedavi, hemşirelik ve saç bakım bölümündeki öğrencilerin gönüllü olarak bu projeye katıldığını belirterek, \"Hepsi çok emek verdi, işitme engellilere de İstiklal Marşı\'nın yarattığı hissi, Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu yaşatmak istediler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Öğrencilerden genel ve detay görüntü,

-İşaret dili ile İstiklal Marşı\'nın söylenmesinden görüntü,

-İşaret dili eğitmenleri Özge Göbel ile röp,

-İşaret dili eğitmeni Müge Göbel ile röp.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

