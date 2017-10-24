DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KOMİSER YARDIMCISI İNTİHAR ETTİ



İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, komiser yardımcısı 43 yaşındaki Ali İpekçi, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, dün akşam Demirköprü Mahallesi 6180 Sokak\'taki Cumhuriyet Apartmanı\'nda meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Komiser Yardımcısı Ali İpekçi, bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı tabancayı ateşledi. O sırada evde bulunan aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, İpekçi\'yi Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan 3 çocuk babası İpekçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İpekçi\'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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2)PATATES ÜRETİCİSİNİN 1 LİRA UMUDU

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte bu yıl patates rekoltesinin 800 bin ton olacağını, fiyatların ise 1 liraya yükselmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye\'nin patates deposu Niğde\'de geçen yıl tarladaki kilo fiyatı 20 kuruşa kadar düşen patates, bu yıl 60 kuruşa satılıyor. Patatesin yüzde 70\'inin hasadının yapıldığını belirten Kenar, \"Niğde\'miz bilindiği üzere Türkiye\'nin patates deposudur. Yazlık değil kışlık daha çok ekilen bir bölgemiz. Patates fiyatları şu anda 60 kuruşa kadar yükselmiş durumda. Bu rakam çiftçinin yaptığı maliyet civarındadır. Geçtiğimiz yıllara göre yüzü güldürdü. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 20 kuruşa kadar düşmüştü bu yıl 50 kuruşun üzerinde olunca maliyetlerin civarında olmuş oluyor. Bu da bizi bir nebze olsa sevindirdi\" dedi.

Patates fiyatının 1 liraya kadar yükselmesini beklediklerini belirten Kenar, \"Önümüzdeki günlerde depoya atılan patatesler inşallah 1 lira civarında gideceğini beklemekteyiz. Niğde\'mizde bu seneki patates rekoltemiz 800 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Çünkü doğal afet bölgemizde olmadı, ekimlerde hastalık gibi zararlarda olmadı. Bu yüzden bu sene rekoltemiz ve fiyatların güzel olacağına inanıyoruz. Fiyatın yükselmesinden de umutluyuz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Patates tarlasında çalışan kadınlar

- Tarladaki patateslerden detay

- Traktör patates sökümü yaparken

- Patates deposundan görüntü

- Patatesler seçilirken

- Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar\'ın açıklaması

Süre:03\'26\" Boyut: 224 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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3)CNG TÜPÜ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü TIR, devrildi. Gaz sızıntısı özel ekipler tarafından önlenirken, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Elmalı Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Döşemealtı\'ndan yüklediği CNG tüplerini Elmalı\'ya getiren Hüseyin Eryılmaz\'ın kullandığı 34 GH 5453 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Eryılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi götürüldü. Kaza sonrası TIR\'daki bazı CNG tüplerinden sızıntı başladı. İtfaiye ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı tüplerdeki sızıntı Antalya\'dan gelen firma görevlileri tarafından müdahale edilerek giderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Devrilen TIR\'dan görüntü

57.9 MB /// 00.57\"

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)

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4)DEVRİLEN TANKERİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkan sıvı yağ yüklü tankerin devrilmesi sonucu altında kalan 40 yaşındaki sürücü Mehmet Altınbulak, yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Ereğli - Adana karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Altınbulak yönetimindeki 01 RA 58 plakalı sıvı yağ yüklü tanker, kontrolden çıkıp karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kazada tankerin altında kalan sürücü Altınbulak, yaşamını yitirdi. Altınbulak\'ın cesedi, itfaiye ekibinin yaklaşık 3.5 saat süren çalışması sonucu tankerin altından çıkartılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kondu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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5)ŞIRNAK\'DA ÇEKİCİ ARACI VE DORSESİNDE GİZLENEN 67 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK\'ta, polis ekiplerince durdurulan bir çekici araç ve dorsesinde narkotik köpeğin yaptığı aramada, 66 kilo 957 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ekim\'de saat:01.00 sıralarında Hakkari uzantılı terörün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"Şırnak il merkezi Uludere’den giriş noktasında 2006 model beyaz renkli MAN marka çekici ve bu çekiciye bağlı dorsenin durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrolde \'Asena\' isimli narkotik dedektör köpeği aracın ön taraf çekici kısmına tepki vermiştir. Bunun üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında Cumhuriyet Savcısından alınan yazılı talimata istinaden yapılan aramada toplam 66 kilo 957,87 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç şoförü ve yolcu koltuğunda oturan şahıslara Türk Ceza Kanunu 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak gözaltına alınmış, şahısların şube müdürlüğümüzde yapılan üst aramasında üzerlerinden çıkan toplam 6 bin 500 dolar ve bin 395 TL paraya el konulmuştur. Şüpheli şahıslar TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan araç

-Köpeğin araçta arama yapması

-Polislerin araçta arama yapması

-Araçta gizlenen bölümde eroinin çıkarılması

-Eroinin sergilenmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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6)TRABZONLU RESSAM ÇÖPLÜKTE SERGİ AÇTI

TRABZON\'un Sürmene İlçesinde ressam Gökçe Erhan, ilçede yer alan çöp depolama tesisinde ‘İçimde evler yıkılıyor’ adını verdiği yağlı boya resim sergisi açtı. Çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek istediğini belirten Erhan, \"Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı\" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü\'nü 2011 yılında birincilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, mezun olduktan bir süre sonra memleketi Trabzon\'un Sürmene İlçesine gelerek burada yaşamaya karar verdi. Resim sanatının yanı sıra geri dönüşüm alanına merak salan ve bu alanda bazı çalışmalar başlatan Erhan, evinin yakınında bulunan Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi\'nden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız oldu.Yöre sakinlerinin de yaşanan durumdan rahatsız olduğunu fark eden Gökçe Erhan, doğayı konu edinen kişisel yağlı boya resim tablolarını bu alanda sergilemeye karar verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Doğayla iç içe yaşamak için mücadele veren ressam Erhan, daha sonra çalışmalarını tamamlayarak \'İçimle Evler Yıkılıyor’ adını verdiği resim sergisini katı atık tesisinin bulunduğu alanda açtı. Yöresel kıyafet giyinen ve eline aldığı davulu çalarak kendi bestelediği parçayı da seslendiren Gökçe Erhan, bu sırada gözyaşlarına hâkim olamadı.Çevrede yaşayanların da katılarak destek verdiği resim sergisi ile doğaya nasıl zarar verildiğini anlatmak istediğini ifade eden Gökçe Erhan, bu zarardan nasıl dönülmesi gerektiğini de yöre insanıyla paylaşmak amacında olduğunu söyledi.

\"BU TOPRAKLAR İÇİN HASSASİYET TAŞIYORUM\"

Çamburnu’nun geleceği için daha çok sorumluluk sahibi olunması gerektiğini ifade eden Erhan, “Bu topraklar için hassasiyet taşıyorum. Ben sevgiyle birlikte bütün duvarların aşılabileceğini inanıyorum. Herhangi bir ümide bağlanmadan bir yolda yürüyorum. Bu yol doğanın korunması insanları düşüncelerine göre ya da seçimlerine göre yargılamadan, hayvanların da ve diğer canlıların da hatta cansız nesnelerin de saygıyla karşılanması ve sevilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben öfke ve nefretle hareket etmek istemiyorum, yalnızca sevgiyle aşmak istiyorum önümüze çıkan engelleri. Lütfen geçmişimize, kültürümüze, tarihimize ve doğamıza sahip çıkalım, duyarlılık gösterelim\" dedi.

\'HALK KANDIRILIYOR\'

Sıra dışı bir sergiyle tepkisini ortaya koymak isteyen ve havaya yayılan kötü kokularla güne başlamak istemediğini dile getiren Erhan, \"Amacım burada yaşananların maruz kaldığı korkunç manzarayla yüz yüze getirmek. Aslında burada açılan bu tesiste birazda kendimizin de payı olduğunu gösterebilmek ve buna kendimi de katarak farkındalık yaratmak istedim. Doğadan besleniyorum bu duruma duyarsız kalamazdım. Burada birçok mücadele oldu, belgeseller çekildi. \'2012\'de bitecek\' denilen bu yer halen daha bitmedi. 2017 oldu hatta 2018\'e kadar da devam edeceği söyleniyor. Halk kandırılıyor. Havaya yayılan kötü kokularla güne başlamak istemiyorum. Bu güzel doğada temiz hava yerine kokan bir havayı artık solumak istemiyoruz\" diye konuştu.

\'ARTIK ÇÖP ÜRETMEYELİM\'

Vatandaşlara ve yetkililere seslenen Erhan katı atıkta geri dönüşümün desteklenmesi gerektiğinin vurgulayarak \"Burada kuşlar aracılığıyla etrafa çöpler saçılıyor. Bu çöp sızıntıları suya ve havaya karışıyor. Burada tüm atıklar bile yan yana. Korkunç bir vaziyet var. Aslında geri dönüşümler başlamalı tüm dünyada olduğu gibi. Ayrıştırma ve dönüştürme üzerine benim kurmak istediğim tesis var. Burada iş bulamayan insanlara da bölgede kurmayı hayal ettiğim atölyeler de iş imkânı sunacak. Öncelikle çoktan beri kapanması gerek bu alanın en kısa sürede kapanmasını istiyorum. Çöpler artık dağ haline geldi ve bu şekilde teşekkür edildi doğaya. Şimdi yeni bir yer daha açılıyor. Sergimle de ben doğayla bir bütünlük içinde yaşadığımı geçmişime, kültürüme, değerlerime sahip çıkmak istedim. Artık çöp üretmeyelim geri dönüşümü destekleyelim\" diyerek herkesi çöp üretmemeye davet etti.

VİDEO KLİP BEĞENİ TOPLADI

Yaşam alanındaki çöplerin geri dönüşümüne ilişkin birçok proje ve çalışma yürüten Erhan, biriktirdiği cam şişelerden geri dönüşümlü ev yapmayı planladığını da sözlerine ekledi. Bu arada birçok evsel atığı dönüştürerek yeniden yaşama kazandıran Gökçe Erhan, ilçedeki katı atık tesisine ilişkin hazırlayarak sosyal medyada paylaştığı video klip de kısa sürede binlerce takipçi tarafından beğeni toplandı.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntüler

-Gökçe Erhan\'ın konuşması

-Çöp depolama alından görüntüler

-Erhan\'ın hazırladığı video klip

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-TRABZON/DHA

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7)70\'LİK KİCK BOKSCU GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

BURDUR\'un Tefenni İlçesi\'nde oturan emekli 70 yaşındaki İsmail Şengün, 4 yıl önce başladığı ancak salon yetersizliğinden ara vermek zorunda kaldığı kick boksta mavi kuşağa kadar yükseldi. İlçede kısa süre önce açılan spor salonunda yeniden başlayan kick boks kurslarına devam eden Şengün, \"Sporun yaşı yok\" dedi.

Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışırken 1996 yılında emekli olan evli ve 3 çocuk babası İsmail Şengün, ilçede 2013 yılında başlayan kick boks kursuna başladı. 2 yıl kursa devam eden Şengün, kuşak sınavlarına girip mavi kuşağa kadar yükseldi. Şengün, Tefenni\'de salon yetersiz olunca kick boks antrenmanlarına 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. İsmail Şengün, geçen günlerde yapımı tamamlanan Tefenni Spor Salonu\'nda kick boks kursu açılınca bu spora yeniden başladı.

\"ŞU ANDA MAVİ KUŞAKTAYIM\"

İsmail Şengün, gençliğinde kick boksa merakı olduğunu ancak yapamadığını belirterek, \"4 yıl önce kick boksa başladım. Kuşak sınavlarına girdim. Şu anda mavi kuşaktayım. Gençlere tavsiyem gelsinler spor yapsınlar. Ben bu yaşta yapıyorsam onlar da gelsin. Sporun yaşı yok\" dedi.

Haftada üç gün antrenmanlara geldiğini aktaran Şengün, spor yapınca kendini çok rahat hissettiğini ve ömrü elverdiği sürece spor yapmaya devam edeceğini kaydetti.

\"GENÇLERLE ANTRENMANA ÇIKIYOR\"

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Deniz Sogu da \"İsmail amca kuşak imtihanlarına girerek mavi kuşağa yükseldi. Turuncu kuşağa yükselecekti, o dönemde kursa ara vermek zorunda kalındı. Kursumuz yeniden başlayınca aramıza katıldı. İsmail amca gençlerle antrenmana çıkıyor. Onlarla birlikte antrenman yapıyor. Performansı çok yüksek. Kendisini tebrik ediyorum. \'Sporun yaşı yok\' sözünün bir örneği kendisi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsmail Şengün\'ün antrenmanından detay

- RÖP 1: İsmail Şengün

- RÖP 2: Deniz Sogu (Antrenör)

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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(ÖZEL)

8) KADINLAR İÇİN OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında kadınlara, okuma ve yazma öğretiliyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Mehmet Dağdeviren tarafından verilen ve 20 kadının katıldığı kursta, okuma ve yazma dersi veriliyor. 120 saat süreyle verilecek kursa yaşlıların gösterdiği ilgiden memnun olan öğretmen Dağdeviren, amaçlarının ilçedeki yaşlıların okuma ve yazma oranını artırmak olduğunu söyledi.

Dağdeviren, okuma yazma dışında genel kültür ve matematik eğitimi de verdiklerini ifade ederek, \"Yaşama becerisi ve matematik derslerimiz de var. Sivil toplum kuruluşlarını, devletin yapısını ve ülkemizde var olan durumları anlatıyoruz. Birbirimizi anlatabilmeyi, girişimciliği, hayatımıza neler katabileceğimizi, okumanın bize verdiği hazzı anlatıyoruz. Matematikten de bir basamaklı, iki basamaklı sayılar, toplama, çıkarma, çarpma ve kısmen bölme işlemi yapıyoruz. Tabi anlattığımız gerçeklik yüzde 100 tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Hem gelen kursiyerlerimizin yaşlarından kaynaklı, hem de ev içindeki durumlarından kaynaklı olarak eğitim öğretimimiz başarı olarak yüzde 80’i buluyor\" dedi.

Kursiyerlerden 57 yaşındaki Zeliha Güner ise bir yere gittiğinde güçlük çekmemek için kursa geldiğini ifade ederek, \"Kendimizi geliştirmek için kursa geliyoruz. Çünkü bir şey anlamıyor ve bilmiyoruz. Bir hastaneye falan gittiğimizde bir şey bilmiyoruz. Hem okuyor, hem yazıyorum. Çocuklarım okudu, ben de okumak ve öğrenmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Halk Eğitim kursları

- Kursiyerler

- Kursiyerler eğitim görmesi

- Öğretmen Mehmet Dağdeviren ile röp.-

- Kursiyer Zeliha Güner ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

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