DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR\'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ÇAVUŞ AĞIR YARALANDI



DİYARBAKIR\'IN merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'ndeki Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş B.D., saat 00.09 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Araçtan görüntü ve detaylar

(Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN-DİYARBAKIR /DHA

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2)KAYIP ÇOCUKLARDAN 664 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde 2 yıl önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan iki çocuktan Bayram Erol\'un annesi Adile Erol, ona kavuşamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Reşadiye\'de 29 Aralık 2015\'te evlerinin yakınında oynarken kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol, aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 664 gündür kayıp olan ve izlerine rastlanmayan çocuklardan Bayram Erol bugün 10 yaşına girdi. Bayram Erol\'un ailesi ise kaybolduktan sonraki ikinci doğum gününü de hüzünle geçirdi.

\'RÜYAMDA GÖRÜYORUM\'

Oğlunun eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna diğer çocuklarını götürüp getirirken çok zorlandığını ifade eden anne Adile Erol, \"Bugün Bayramın doğum günü. Bugün kaybolduktan sonraki ikinci doğum günü oluyor. Üzgünüz, mutsuzuz, keşke yanımızda olsaydı da kardeşiyle birlikte doğum gününü kutlasaydık diye düşünüyoruz. Geçen yıl da doğum günü yapmadık. Herkes okula gidiyor. Okula gidiyorum. Küçük kızım okula başladı. Ana sınıfına. Onu almaya giderken arkadaşlarını görüyorum, üzülüyorum. Keşke çocuğum da olsaydı diyorum. Ama bir haber yok. Okula gidip geldikçe ağlıyorum. Yollarda hatırası var. Okulda sınıfını gördüğüm zaman mutsuz oluyorum. Rüyamızda görüyorum, şu ana kadar da hiçbir haber yok. Zaten bir yıldır da hiçbir haber alamıyoruz. Elimizden geleni yaptığımızı zannediyorum ama hiçbir ize rastlanmadı\" dedi.

\'ALLAH\'TAN ÜMİT KESİLMEZ\'

Oğlundan bir gün haber alabilecekleri ümidini koruduklarını söyleyen anne Erol şöyle devam etti: \"Yanımızda olsaydı doğum gününü kutlayacaktık. Ama yok, kutlayamıyoruz. Bayram 10 yaşına giriyor. 10 yaşında olacaktı. İki yıl olduğu için. Bir senedir hiç kimse aramadı. Kaybolduğu zaman gelen aramalardan sonra kimseden bir haber gelmedi. Yine de bekliyoruz. Allah\'tan ümit kesilmez diye bekliyoruz. Yaşıyorsa, günün birinde belki bir haber gelir diye. \"

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin evinden görüntü

-Annesinin elinde çocuğunun fotoğrafıyla görüntüsü

-Konuşması

-Çocukların fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat) (DHA)

(119 mb)

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3)KEŞAN\'DA MHP\'DEN 88 İSTİFA

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde aralarında görevden alınan MHP eski İlçe Başkanı Doğuş Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 88 kişi, MHP\'den toplu olarak istifa ettiğini açıklayıp, Akşener\'in kuracağı partiyi işare etti.

MHP Keşen eski ilçe başkanı Doğuş Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle birlikte 88 kişi, Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen basın toplantısıyla MHP\'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2014 yılında görevden alınan eski başkan Doğuş Şimşek yaptı. Şimşek, \"Bizler, siyasi ve politik kimliklerini Milliyetçi Hareket Partisi ile özdeşleştirmiş, aidiyetini ve mensubiyetini hukuki tanımlamalara bağlı kalmaksızın Milliyetçi Hareket Partili olarak belirlemiş, büyük bir gurur ile ilçe başkanlığı, ocak başkanlığı, ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş, parti üyeliğini büyük bir şeref ile taşımış Türk Milliyetçileri olarak, partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir tahribat yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız\"dedi. Doğuş Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin milleti ve tabanı ile olan temel rabıtasından kopartıldığını belirterek, şunları dedi: \"MHP ülkenin yönetimine talip olan bir parti olmaktan ziyade bir adamı korumaya matuf politik bir topluluk haline gelmiştir. Maalesef ki Cumhuriyeti kuran Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasi alandaki temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin yardımcısı haline gelmiştir. Aldığımız bugünkü tavır bu tespitin dışa vurumu olmuştur\"

Açıklamasında, Meral Akşener önderliğinde kurulacak partiyi işaret eden Şimşek, \"Diğer yandan hemşerimiz ablamız Meral Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve Türk milliyetçileri de bu sancak altında toplanma konusun da yüksek bir teveccüh göstermektedir. 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan siyasi parti ülkemizin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği fikriyatının yeniden iktidarının nişanesi olacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimiz bizim için bir parti olmaktan öte bir baba ocağı olan Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden de istifa ettiğimizi beyan eder, saygılarımızı sunarızö dedi.

Görüntü Dökümü

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-İstifa edenlerin parkta toplanması

-Anıta yürümeleri

-Anıt önünde toplanmaları

-Doğuş Şimşek açıklama

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.24 - BOYUT: 108 MB)

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4)TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

ADIYAMAN\'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 45 yaşındaki Halil İbrahim Anur öldü.

Olay, bu sabah Kapcami Mahallesi\'ndeki Tütüncüler Pazarı\'nda meydana geldi. Halil İbrahim Anur ile kimliği henüz belirsiz kişi pazar içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Anur\'a ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Anur, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Anur, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anur\'un cesedi otopsi için morga konulurken polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Boş kovan

- Polisin inceleme yapması

- Tütüncüler pazarı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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5)RUS ÖĞRENCİLER ÇÖP TOPLADI

ANTALYA\'da Uluslararası Özel Rus Okulu\'nda eğitim alan Rus ve Rusça konuşan diğer ülkelerden öğrenciler, çevre duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla Sarısu\'da çöp temizleme etkinliği yaptı.

Uluslararası Özel Rus Okulu Ekolojik Gönüllüleri grubu öğrencileri, küresel bir problem olan ve özellikle park, piknik alanları gibi alanlarda çevreyi kirletenlerde farkındalık yaratılması adına etkinlik gerçekleştirdi. Rus ve Rusça konuşan diğer ülkelerden öğrenciler, Konyaaltı\'nda Sarısu ile bazı park, piknik ve dinlenme alanlarında duyarsız kişiler tarafından doğaya bırakılan boş şişeleri, plastik bardakları, peçete ve diğer çöpleri tek toplayıp belediyeye ait çöp kutularına koydu. Öğrenciler piknik alanındaki bazı ağaçlara da \'İyi dinlendiniz mi? Çöpünüzü toplayın arkadaşlar\' yazılı uyarıcı levhalar astı.

Çevre temizliğinin herkes için çok önemli bir sorumluluk olduğuna da işaret edilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli mesajlar da verdi. Ekolojik Devriye Gönüllüleri grubu öğrencilerinden Anastasia, \"Hepimiz dünyada yaşıyoruz, dünyamız bir tanedir ve bir çöp yığını haline getirirsek, kaçacak yerimiz olmayacak. Hava, su, orman bizim ve hayvanların sağlıklı ve sonsuza kadar mutlu yaşamamız için tüm çevre temiz olmalıdır\" dedi.

İlkbaharda parkta bir teyze ve köpeğinin çiçekleri ezdiğini gördüğünü anlatan Polina, \"Çiçeklerin ağladıklarını duymuş gibiydim. Bundan sonra doğayı korumaya karar verdim, bu yüzden Ekolojik Devriye için gönüllü oldum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Rus çocukların servise binmesi

Rus çocukların servisten inmesi

Rus çocuklara eldiven ve çöp torbası dağıtılması

Rus çocukların çöp toplaması

Rus çocukların topladıkları çöpleri çöp konteynerine atması

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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6)MARMARİS\'TE GÜNEŞİ GÖREN SAHİLE VE HAVUZ BAŞLARINA KOŞTU

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Ekim ayında güneşli havayı fırsat bilerek denize giren yerli ve yabancı turistler keyifli saatler geçirdi. Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu Marmaris\'te güneşi gören turistler, sahil şeridine ve otellerin havuz başlarına akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin ise 30 dereceyi gösterdiği ilçede, Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler ve kent yaşayanları güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi turistler, şezlonglara uzanarak bronzlaşmaya çalışırken, bazıları denizin tadını çıkardı. Plajlardaki kalabalıkların azalmasıyla şemsiye altında rahatsız edilmeden kitap okuyanlar ve dinlenenler anın keyfini çıkardı. Heyecan yaşamak isteyen turistler jetski, parasaling ve banana gibi su sporları ile gün boyu eğlendi. Sahil yolunda yürüyüş yapanlar, iskelede oltayla balık tutanlar ve bisiklet ile dolaşanlar güneşli havayı doya doya yaşadı. Bazı turistler, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkisi\'nde bulunan kafeteryalarda eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumlayarak dinlendi.

Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların gündüz 27-31, gece ise 12-16 derece arasında olacağını, hafta ortasındaki yağmurun ardından halk arasında \'pastırma yazı\' olarak bilinen sıcaklar Kasım ayı ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Kocaeli\'nden yazlığına gelen Melahat Demirci, \" Avrupa\'nın birçok ülkesinde çeşitli isimlerle adlandırılan \'pastırma yazı\' Marmaris\'te Ekim ayı sonundan Kasım ayının ortasına kadar devam ediyor. Gündüzleri güneşli ve ılık. Geceleri ise serin olur ve yüksek yerlerde don olayları görülür. Her sonbahar ve kış aylarında Marmaris\'e tatile gelirim. Buranın sonbahar ve kışı yaz gibi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Caddelere konumlandırılmış 30 dereceyi gösteren elektronik termometre görüntüsü

-Plajlardan görüntü

-Sahil yolunda yürüyüş ve spor yapanlardan görüntü

-Otel havuzlarından görüntü

-Kafeteryalarda oturanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 4 dakika 43 saniye-341 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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7)ZİVZİK NAR\'I ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ, EVLERİNİ BOŞALTI

SİİRT\'in Şirvan İlçesi\'ne yetişen ve Zivzik narı olarak bilinen Nar, bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü. Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli Köyü\'nde yetiştirilen narların bolluğu vatandaşlara adeta evlerindeki eşyalarını boşaltırmak zorunda bıraktı. Narları evdeki odalarında muhafaza etmek isteyen vatandaşlar, üretimin fazla olması nedeniyle bazı eşyalarını evlerinden çıkarmak zorunda kaldı. Pirinçli Köyü Nar Derneği Başkanı Hüseyin Güneş, Pirinçli Köyü\'nde daha önce pirinç ekimi yapıldığı fakat yeterli gelir elde edemediklerinden ötürü nar yetiştiriciğine yöneldiklerini ifade ederek, \"Köyde toplam bu yılki nar rekoltesi tahmini 6 bin tonu buluyor. Bazı köylüler bahçelerinden topladıkları narı hemen sattı, bazıları ise kış mevsimini bekliyor. Kışın daha pahallı olacağını düşünüyorlar. Bu sebepten ötürü köylüler evlerinde bulunan bazı odaları boşalttı ve bu odaları nar deposu yapmak zorunda kaldı\"dedi.

Şirvan İlçesi\'ndeki Pirinçli Köyü yıllardır köye adını veren Pirinç ekiminde istedikleri verimi elde edemeyince son yıllarda bölgeye özgü Zivzik narı üretimine başladı. 79 haneli bin 500 nüfuslu köydekilerin büyük bir bölümü nar yetişticiğiyle geçimini sağlarken, nar üretiminde bu yıl beklenilenden fazla bir üretim elde edildi. Pirinçli Köyü Nar Derneği Başkanı Hüseyin Güneş, Pirinçli Köyü\'nde daha önce pirinç ekimi yapıldığı fakat yeterli gelir elde edemediklerinden ötürü nar yetiştiriciğine yöneldiklerini ifade ederek, nar üretimini yapmak için 40 yıldır yaşadığı İstanbul\'dan köyüne gelip yerleştiğini söyledi. Güneş, \"Ben 40 yıldır İstanbul\'da yaşadım. Çocuklarım şu an orada. Ancak ben ve eşim köyümüze geri döndük ve nar bahçemize bakmaya başladık. Köyde toplam bu yılki nar rekoltesi tahmini 6 bin tonu buluyor. Bazı köylüler bahçelerinden topladıkları narı hemen sattı bazıları ise kışı bekliyorlar. Kışın daha pahallı olacağını düşünüyorlar. Bu sebepten ötürü köylüler evlerinde bulunan bazı odaları boşalttı ve bu odaları nar deposu yaptılar\" diye konuştu.

\"NARLARIMIZ İSTANBUL\'DA SATILACAK\"

Geçtiğimiz yıl, 6 dönümlük bir nar bahçesinde yaklaşık 7-8 ton nar elde edildiğini, ancak bu yıl ise aynı bahçede 18 ton nar elde ettiklerini belirten Güneş, \"Nardaki verim yüzümüzü güldürdü. Ancak, narın tüccara satılması bizleri her seneki gibi üzüyor. Bundan 3 sene önce üreticiden narın kilosu 1 liradan alınıyordu, şimdi ise yine aynı fiyata satılıyor. Narlarımız merkeze ve farklı illere gittiğinde kilosu 4-5 liradan salıyor. Önümüzdeki günlerde köyümüze yaklaşık 15 TIR gelip, narlarımızın satışı için İstanbul\'a gönderilecek\"diye konuştu.

\"PİRİNÇİNTEN VAZGEÇTİK, NARI TERCİH ETTİK\"

Pirinçli Köyü\'nde uzun yıllar boyunca pirinç üretimi yaptıkların ancak yeterli gelir elde edemedikleri için nar yetişticiliğine başladıklarını anlatan köy sakinlerinden Kazım İşli ise, \"Dedem ve babam daha önce bu köyde pirinç üretiyordu. Ben de onlar gibi uzun yıllar yaptım. Bizim köyümüzün çok verimli köy, kaynak suyumuz var ve hiçbir zaman kesilmiyor, bu yüzden ne ekersek yetişiyor. Pirinç üretimi yaptığımız zamanlar bu bizi kurtarmadı ve pirinç tarlalarını nar bahçelerine dönüştürdük. Şu an köyde kimse pirinç ekmiyor nar ekiyor\"dedi.

\"İŞÇİ BULAMIYORUZ\"

Nar hasadının başladığını ve geçen yıla oranla nar üretiminin daha fazla olduğunu açıklayan nar bahçesi sahibi Faik Özayın da, hasat için işçi bulmada güçlük çektiklerini belirterek, \"Verimden memnunuz, satışlardan memnun değiliz. Ben bahçemde nar toplamaya başladım ve yaklaşık 15 gün sürecektir bu toplama işlemi. Nar toplamak için işçi bulmakta zorlanıyor ve bulduğum işçiler ise günlük 80 liraya çalışıyorlar. Bulduğum işçiler toplam 15 gün boyunca bin 500 veriyorum. Ancak, bunun yanında mazotu, nar ağaçlarını bakımı, nakliyesi ve var. Ben ise topladığım narların kilosunu tüccara 1 liradan satıyorum. Onlarda şehir merkezinde bunu 4-5 liradan satıyor. Köyde işçi bulmak çok zor. Çünkü, herkesin nar bahçesi var ve herkes kendi bahçesi ile ilgileniyor. Bizde işçileri şehirden getiriyoruz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köyün ve nar bahçelerinin tepeden görünüşü

-Botan Vadisi ile nar bahçelerinin görüntüsü

-Toplanan narların kasalarda görüntüsü

-Narların ağaçtaki görüntüsü

-Toplanan narların tarım araçlarına yüklenmesi;

-Köylünün boşaltılan odalara nar koyması

-Odalarda narların görüntüsü

-Bahçe sahibinin nar fiyatı ile ilgili açıklaması

-Güneş\'in konuşması açıklaması

-Narların toplanması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) -

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8)\"ONDEKOZA\" İKİNCİ KEZ İZMİR\'DE

JAPONYA\'nın Sado Adası\'nda 48 yıl önce kurulan Ondekoza davul grubu kültürlerini tanıtmak amacıyla Bursa\'dan sonra ikinci konserlerini İzmir\'de verdi. Performanslarıyla İzmirli sanatseverlerden tam not alan grup, turnesine İstanbul\'da vereceği konserle devam edecek. Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Daikin şirketi iş birliğiyle Türkiye turnesine çıkan Ondekoza davul grubu ikinci konserini İzmir\'de verdi. Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen konsere İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel davulları \'Taiko\'yu dünyaya tanıtan Ondekoza grubu kendilerine has ritimleri ve dans performanslarıyla büyük alkış aldı. Grup daha önce de 2015 yılında Ertuğrul Fırkateyni Faciası\'nın 125. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir\'de konser verdi. Ondekoza grubunun Japonya, ABD, Rusya, İtalya, Almanya ve İsviçre gibi birçok ülkede faaliyet gösterdiğini belirten, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Keiichi Kosaki, \"Üç şehirde 4 kez konser vereceğiz. 2015 yılında İzmir\'de ilk konserimizi vermiştik. Çok beğenilmiş, büyük bir coşkuyla karşılaşmıştık. Tekrar gelmeye karar verdik. Japon kültürünün en önemli öğelerinden biri olan \'Taiko\'yu tanıtmak için buradayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Konserden görüntü

- Keiichi Kosaki ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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