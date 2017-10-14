DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR\'IN 4 İLÇESİNDE NARKO-TERÖR OPERASYONU

DİYARBAKIR\'ın Kocaköy, Hani, Lice ve Çınar ilçeleri kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonları kapsamında, el yapımı patlayıcılar, el telsizleri, silah ve mühimmatlar ile toplam 1 ton 37.8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca terör örgütünün kullandığı 2 doğal mağara ile 2 sığınak da kullanılmaz hale getirildi. Valilik tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 11 Ekim günü 4 ilçede başlayan Bayrak-63 Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Gür Operasyonu\'nun 13 Ekim günü saat 22.00\'da sona erdiği belirtildi. Valilik açıklamasında, operasyonda ele geçirilen silah, mühimmatlarla ilgili bilgiler verilerek, \"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1’i bölücü terör örgütü işbirlikçisi, 1’i uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan olmak üzere 2 şüpheli yakalanmış, 208 araç ve 519 şahsın sorgulaması yapılmış, 18 ev ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet sığınak ve 2 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir\" denildi.

El yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat bulunduğu belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi: \"Hani ilçesi Kırım Köyü mülki sınırları içerisinde, mayın/EYP yapımında kullanılan 2 adet Tol serisi ateşleme sistemine monteli olmak üzere 5 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye, 2 metre infilaklı fitil, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 239 adet pil, 500 metre kablo ve 3 adet koli bantı ele geçirilmiştir. Lice ilçesi Gökçe Köyü mülki sınırlarındaki ağaçlar arasına gizlenmiş, 5 kg’lık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 10 metre kablo ve 1 adet büyük pil bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timince (PAMİT) yerinde imha edilmiştir. Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü Eldeğmez mezrası ile Hani ilçesi Yayvan Köyü’nde icra edilen adli arama faaliyeti neticesinde; 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 2 adet şarjör, 213 adet 7,62 mm Kaleşnikof P.Tf.fişeği, 1 adet Bushnell marka 4x28 Keskin nişancı dürbünü ve 1 adet Magnum marka ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"

Çınar İlçesi\'nde yapılan operasyonla ilgili olarak da açıklamada, \"Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, Çınar İlçesi Başaklı Köyü’ndeki bir konut ile eklentilerinde gerçekleştirilen adli arama sonucunda; mayın/EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet 12 Kg.’lık mutfak tüpü, 39 adet piknik tüpü, 4 adet Aselsan Kobra marka el telsizi, 2 adet şarj aleti ve adaptörü ele geçirilmiş, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir\" ifadeleri yeraldı.

Narko-terör operasyonu kapsamında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak da şu bilgiler verildi:

\"Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü ile Boyunlu Köyü mülki sınırları içerisindeki arazide icra edilen temas aramaları ile konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli arama sonucunda, toplam 7 bin 756 kök kenevir bitkisi, 911.7 kg kubar, 126.1 kg toz olmak üzere 1 ton 37.8 kg esrar maddesi bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcısının talimatı gereğince, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş, esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-El yapımı patlayıcının bulunması

-El yapımı patlayıcının imha anı

-Ee geçirilen silah mühimmat ve uyuşturucunun sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)İNŞAAT TEMELİNDE 6 ANTİK MEZAR

ANTALYA\'da, tarihi Kaleiçi\'ndeki Hadrian Kapısı yakınındaki bir alanda inşa edilecek binanın temel kazısı sırasında, 6 antik mezar ile su kanalı olduğu belirlendi. Müze Müdürlüğü, bunun üzerine inşaatı durdurdu. Antalya\'nın ilk yerleşim merkezi olan ve bugün Kaleiçi olarak anılan antik kent Attaleia, milattan önce ve sonrasında birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Kaleiçi\'nin antik dönemdeki halk mezarlığına ilişkin daha önce \'Doğu Garajı\' olarak anılan bölgede nekropol ortaya çıkarılmıştı. Kaleiçi\'nin giriş kapılarından Hadrian Kapısı\'na yakın bir inşaatın temelinde de antik mezarlara rastlandı.

Daha önce otopark olarak kullanılan ve yeraltında 4 katlı otopark, üzeri bina olarak planlanan bir yapı için başlatılan temel kazma çalışmalarında, Antik Dönem\'e ait olduğu belirlenen 6 antik mezar ile su kanalı bulundu. Antalya Arkeoloji Müze Müdürlüğü\'ne yapılan başvuru üzerine inşaat çalışmaları durduruldu. Antik mezarlarla antik su kanalının bulunduğu alan koruma altına alınırken, konuyla ilgili işlemler Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne devredildi.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, antik mezarların basamak üzerine konulan lahit şeklindeki podyumlu Roma mezarı olduğu belirlendi. Kaleiçi\'nde sadece kralların ve çok önemli isimlerin defnedildiğini anlatan uzmanlar, yerleşim alanı dışındaki bölgede ise, halk mezarlığı oluşturulduğunu, daha önce Doğu Garajı\'nda ortaya çıkarılan nekropolle, hemen yakınındaki bu temel kazısında ortaya çıkarılan mezarların büyük olasılıkla birbirleriyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- İnşaat alanında detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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3)EŞİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN AĞACA ÇIKAN KAYACI\'NIN MUTLU GÜNÜ



FETÖ\'den tutuklu yarbay eşinin suçsuzluğunu anlatmak için son 14 ay içerisinde Erzurum\'a gelen siyasi parti liderleri, Genelkurmay Başkanı\'na, bakanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a derdini anlatan Nazife Kayacı, sonunda eşine kavuştu. Cezaevi önünde yakınları ile birlikte eşini bekleyen Kayacı, \"Vicdanımız tutuklu değildi. Biz asla ihanet etmemiştik. Davamız devam ediyor. İnşallah eşimin beraatı da olur ve en çok sevdiği üniformasına kavuşur\" dedi.

ERDOĞAN\'IN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN AĞACA ÇIKTI

Darbe girişiminden 22 gün sonra gözaltına alınan ve 19 Ağustos\'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan 9\'uncu Kolordu 109\'uncu Topçu Alayı 1\'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı\'nın eşi Nazife Kayacı hukuk mücadelesi başlatırken, politikacıları da adeta markaja aldı. Erzurum\'a gelen tüm liderlerle bir yolunu bulup görüşen ve yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, eşinin suçsuz olduğunu her defasında söyledi.

Geçen 30 Eylül cumartesi günü Erzurum\'a gelen ve İl Danışma Toplantısı\'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çevresindeki korumaları aşamayınca görüşemeyen Kayacı, açılış törenin yapılacağı alana gitti. Nafize Kayacı, burada Erdoğan\'ın oturacağı koltuğun hemen önündeki ağacın yanında beklemeye başladı. Erdoğan, gelip koltuğuna oturduğu sırada Kayacı, ağaca tırmandı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan\'a seslenerek, \"Yanınıza gelmek istiyorum\" diye bağırdı. Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı\'nın yanına getirilmesini istedi. Ağaçtan inerken kollarını yaralayan Nazife Kayacı yanındaki 12 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gidip boş koltuğa oturdu. Eşinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması için yardım istediğini belirten Kayacı\'nın kollarındaki yaraları gören Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi ve yanındaki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'a göstererek, \"Sen ne yaptın kızım? Allah senin iyiliğini versin\" dedi. Erdoğan ve Kayacı\'nın yanına gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, \"Konuyu başbakanımız da biliyor. Ben size ayrıntılı arz ederim. Takip ediyoruz\" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Kayacı\'nın oğlu Burak\'ı öperek oyuncak verdi. Erdoğan, Kayacı\'ya, \"Baktıralım\" diyerek yanından uğurladı. Kayacı oğlunun elinden tutarak alandan ayrıldı.

TAHLİYE SEVİNCİ

Erzurum 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar; Ramazan Kayacı, Serkan Aslan, Kadir Aluç ve Cemal Doğan\'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli\'nin ise, tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. Nazife Kayacı, tahliye kararı üzerine çocukları ve yakınları ile birlikte merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki cezaevinin önüne gidip eşini bekledi. Cezaevinden çıkan eşine sarılarak ağlamaya başlayan Kayacı şunları söyledi:

\"Yaklaşık 15 aydır suçsuzluğumuzun mücadelesini veriyoruz. Adalet ve devlet büyüklerine güvendik. Gerçekten ülke zor durumda, ayıklamakta sıkıntı çekiyorlar. Biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Adaletten ve devlet büyüklerimizden bizim gibi olan bir sürü mağdur askerin suçlarının olmadığını ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Aynı durumda olanların tez zamanda daha fazla mağdur olmadan çıksınlar diyorum. Hak yerini buldu. Mağdurlar sabretsin er ya da geç adalet yerini buluyor. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Allah, bu durumu hiç kimselere yaşatmasın, çok sıkıntılıydı. Ama umudumuz vardı. Baştan beri rabbimize sığındık. İçimiz rahattı. Ben her zaman şunu söylüyordum; Bizim vicdanımız tutuklu değildi. Asla ihanet etmemiştik. Davamız devam ediyor. İnşallah eşimin beratı da olur ve en çok sevdiği üniformasına kavuşur.\"

\"AİLE DEMEK BUDUR\"

Cezaevinden çıktıkta sonra kendisini kapıda bekleyen eşi, çocukları ve yakınlarına sarılan 109\'uncu Topçu Alayı 1\'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı ağlamamak için kendisini zor tuttu. Eşinin kendisi ve aynı durumdaki arkadaşlarının tahliye edilmesi için verdiği büyük mücadeleyi basından takip ettiğini belirten Yarbay Kayacı, \"Aile olmanın, birlik ve beraberlik olmanın ne demek olduğunu en çok böyle günlerde hissediyorsunuz. Bu mücadeleye destek ve her zaman yanımda olan benim haklı olduğuma inanan aileme teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Erzurum ziyaretinde kadının ağaçtaki görüntüleri (ARŞİV)

-Ramazan Kayaca\'nın cezaevinden çıkışı ve ailesine sarılması

-Ramazan Kayacı ve eşi Nazife Kayacı ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3.31 Dk. / 213 MB)

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4)FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ VALİZ BOŞ ÇIKTI

KARABÜK\'te, kaldırıma bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Dün akşam saatlerinde 100\'üncü Yıl Mahallesi 1005’inci Cadde\'deki kaldırıma bırakılan valizden şüphelenenler polisi aradı. Polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Valizin patlatılması

Süre:(00.51) Boyutu:(27 MB)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)MARDİN\'DE 11\'İNCİ SİNEMARDİN FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

MARDİN\'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen SineMardin Film Festivali\'nin 11\'incisi başladı. Bu yılki festival, \"Hikayeler\" teması ile göç, içsel yaşam ve umut hikayelerinin yeraldığı film ile başladı. 13-20 Ekim tarihleri arasında Mardinli sinemaseverlerle buluşacak olan SineMardin Film Festivali kapsamında gösterilecek bir çok filmin gösterimleri yönetmen, oyuncu ve yapımcı katılımıyla gerçekleşecek. Kısa, uzun, belgesel ve deneysel olarak 45 filmin gösterimi gerçekleştirilecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalin açılışı bir AVM\'nin sinema salonunda verilen kokteylle başladı.

Kokteyle Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, Festival Başkanı Zihni Tümer, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, yönetmen, oyuncu ve davetliler katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Zihni Tümer, festival hakkında bilgiler vererek, Mardin\'de sineme sektöründe 11\'inci festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Film seçkilerini tamamen izleyici beğenisi ve senaryosu üzerinden yaptıklarını anlatan Tümer, \"Onurlandırılmış beğeni kazanılmış filmleri kendi programımızın içine dahil ediyoruz. Mardin ve bölgede çok sevdiğimiz hikayeler var. Bu seneki temamızda hikayeler. Bu festivallerde ilk defa kendimizi AVM içinde bulduk. Gelişen teknolojiye daha rahat ayak uydurmak ve daha vizyon görmemiş filmleri salonlarda beğeniye sunmak istedik\" dedi.

Festivalin açılış filmi olan \"İşe yarar bir şey\" filminin yönetmenlerinden Pelin Esmer de, Mardin\'den çok etkilendiğini ifade ederek, \"Mardin\'de olmaktan büyük bir huzur duyuyorum. İyi ki bu sene kısmet oldu ve bu sene açılış filmi oldu. Mardin\'de sinemaya meraklı dostlarla tanışmak ayrıca heyecan olur diye geldim, iyi ki de geldim. Filme gösterilen ilgiden dolayı da ayrıca Mardinlilere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Açılış kokteylinin ardından, Esmer, Korkut ile Sarı Sıcak filminin yönetmeni Fikret Reyhan, Sessizliğin Kardeşleri filminin yönetmeni Taylan Mintaş ve Murtaza filminin oyuncusu İnci Nur Taşdemir\'in de aralarında bulunduğu davetliler, sinema salonunda yönetmenliğini Barış Bıçakcı ve Pelin Esmer\'in yaptığı \"İşe yarar bir şey\" filmini izledi.

Yönetmen ve sanatçı katılımlarıyla üç ayrı salonda gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca, Onur Ünlü’nün \"Aşkın gören gözlere ihtiyacı yok\", Yılmaz Erdoğan’ın yetmişli yıllar üzerine kaleme aldığı \"Ekşi Elmalar\", Şam sokaklarındaki trajediyi anlatan, Hiam Abbas’ın oynadığı \"Hayatın İçinden\", iki kardeşin sessizliğin içinde yarattıkları benzersiz bir dili konu eden Taylan Mintaş’ın \"Sessizliğin Kardeşleri\", Yorgos Lanthimos’un \"Kutsal geyiğin ölümü\" gibi filmler sanatseverlerle bulaşacak.

Kore sinemasını mercek altına alan SineMardin, \"Yakın Plan Kore\" adıyla açtığı bölümde ise 5 filmlik özel bir seçki sunacak. Çocuklar için her gün sabah kuşağında bir animasyon filmi gösterimi yapılacak. Belgesel, kısa ve video seçkileri ise 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet meydanındaki eski SineMardin Gösterim salonunda gerçekleşecek.



Görüntü Dökümü

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Kokteylden görüntü

Sinema salonundan görüntü

Festivalden görüntü,

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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6)BUZUL GÖLÜNDE YÜZEREK ANTRENMAN YAPTI



RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi Ausor Yaylası\'ndaki Kalpli Buzul Gölü\'nde kasım ayında yüzme şenliği düzenlenecek. Dağcı Hasan Önder, şenlik öncesi sıfırın altında 5 derecede Tobamzga Buzul Gölü\'ne girerek antrenman yaptı.

Kasım ayında düzenlenecek yüzme şenliği öncesi antrenmanlara başlayan dağcı Hasan Önder, Kaçkar Dağı\'ndaki 2 bin 700 metre rakımlı Tobamzga Buzul Gölü\'ne girdi. Eksi 5 derecede soğuğa aldırış etmeden girdiği gölde yüzen Önder, bir süre suda kaldı. Buzul gölünde yüzmenin kendisi için bir tutku olduğunu anlatan Önder, \"Yağan kar nedeniyle hava soğudu. Su eksi 5 derece olmasına rağmen yüzerken üşümedim. Artık bu soğuk suda yüzme işine alıştımö diyerek, herkese bu heyecanı yaşamayı tavsiye etti.

Önder, stres, gürültüden uzak, adrenalini yüksek, ezilmemiş karda yürüyerek, buzullar arasında yüzmek isteyen doğa tutkunlarını 10-12 Kasım tarihlerinde Ausor Yaylası\'ndaki Kalpli Buzul Gölü\'nde düzenlenecek yüzme şenliğine davet etti.

Görüntü Dökümü

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-Hasan Önder\'in buzul gölünde yüzmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA