DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞANLIURFA’DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi\'ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı. Kaza, bu sabah Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi. Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5\'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan servis

- Yerde yatan yaralılar

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Ambulansa taşınan yaralılar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 488 MB

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2)KAHRAMANMARAŞ\'TA FETÖ\'DEN 9 TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ\'ta, düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim\'de il merkezi ile ilçelerde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelemek üzere el koyan polis, 23 kişiyi de gözaltına aldı. FETÖ\'nün asker ve polisteki mahrem yapısı içinde \'öğrenci\', \'doktor\' ve \'öğretmen\' unvanlarıyla anıldıkları ancak, gerçekte anıldıkları mesleklerle ilgileri olmadığı öne sürülen şüphelilerden 13\'ü, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9\'u tutuklanırken, 4\'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin ise sorgularının ardından adliyeye sek edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin minibüsten inmeleri

- Şüphelilerin hastaneye götürülmeleri

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılmaları

- Minibüsün hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB

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3)ASKER OĞLUNDAN BABAYA ANLAMLI MESAJ

MUĞLA\'nın Milas ilçesinden Trabzon\'a vatani görevini yapmak üzere giden 21 yaşındaki Mehmet Karacan, borcunu ödemesi için babasının aracına \'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde\' yazdırdı.

Milas\'ta düğünlerde müzisyenlik yapan evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki Servet Karacan, bir süre önce kendisi gibi müzisyen olan oğlu Mehmet Karacan\'ı askere gönderdi. Babasına şaka yapmak isteyen genç, onun hafif ticari aracına, haberi yokken \'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde\' yazısını yazdırdı. Baba Mehmet Karacan, yazıda şakayla karışık bir mesaj bulunduğunu belirterek, \"Yazı görenleri güldürüyor. Şaka amaçlı yapılmış ama aslında şaka değil. Yaklaşık 2 bin 500 lira borç yapmış. O Trabzon\'da askerlik yapıyor. Biz de çalışarak onun borçlarını ödüyoruz. Bir kısmını bitirdim. Onun canı sağolsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan görüntü

- Servet Karacan ile röp.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)

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4)ÇÖPLERDEN MEDUSA TABLOSU

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde yaşayan Taylan Köken, kentte toplanan çöplerden, Yunan mitolojisinde gözüne bakılınca taşa çeviren yılan saçlı canavar olan Medusa\'nın tablosunu yaptı.

Ayvalık\'ta yaşayan, arkeoloji ve ilçenin yakın tarihiyle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Taylan Köken, atıkları tabloya dönüştürdü. Ayvalık Halk Eğitim Merkezi resim kursiyerleri arasında yer alan Köken, tamamını Cunda Adası Pateriça Mevkii\'nden topladığı plastik atıklarla yaptığı tablosunu, 6. dönem yağlı boya resim sergisinde Ayvalık\'ta yaşayanlarla paylaştı.

Güzelliğiyle herkesi kıskandırırken, gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan, yılan saçlı, keskin dişli bir canavar olan Medusa tasvirini, topladığı çöplerle nasıl Pateriça Medusa\'sına dönüştürdüğünü anlatan Taylan Köken, \"Tamamı Cunda Adası\'nın Pateriça kıyılarından toplanarak tasarlanan bu yapıt, bizlere el değmemiş güzellikleri nasıl mahvettiğimizi, yok ettiğimizi anlatıyor. Malzemenin büyük çoğunluğu petrol türevi olan plastik atıklardır. Bu atıkların kimi denizin yüzümüze fırlatır gibi kıyıya attığı, kimi bir tabiat parkı içinde olduğunu umursamadan, yiyip içip geride bıraktığı ziyaretçi pisliklerindendir. En çok üzüldüğüm ise bu denizden ekmeğini çıkaran balıkçıların bırakmış olduğu işe yaramaz av malzemeleridir. Canım, güzeller güzeli Pateriça, sayenizde yüzüne bakılamayan bir Medusa\'ya dönüştü. Pateriça Medusa\'sını ben yapmadım, siz yaptınız. Oraya çöp atan insanlar yaptı\" dedi.

TABLOYU 1.5 AYINI ALDI

Öğretmen Şennur Akbaş\'ın fikrine destek olduğunu, eşi Vildan Köken\'in Medusa\'nın saçlarını yaparken yardım ettiğini belirten Köken, tablosunun üzerine parayı sembolize eden \'P\' harfi ile rantı simgeleyen \'R\' harfi yerleştirdiğini, ancak ranta karşı olduğu için \'R\' harfini ters koyduğunu belirtti. Tabloyu 1.5 ayda yaptığını, çöpleri toplamanın ise daha kısa sürdüğünü, ancak bölgede sık sık toplasa da devamlı çöpler biriktiğini belirtti.

Sergide en çok dikkat çeken çalışmalardan biri olan Pateriça Medusa\'sında ağlardan, plastik kapaklara, eldiven, şapka, tarak ve diş fırçası gibi eşyalardan astım hastalarının kullandığı ilaç kutusuna kadar çok sayıda doğaya atılan malzeme yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Taylan Köken röp.

- Tablodan görüntü

Haber- Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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5)UYUŞTURUCU SATICISI 2\'Sİ KADIN 11 KİŞİ ADLİYEDE

Kayseri\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 2\'si kadın 11 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer sokakta bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satış yaptığı iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına almıştı. Evde yapılan aramada ise satışa hazırlanmış esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 1 kişi sorgusunun ardından salıverilirken, torbacı oldukları belirlenen 2\'si kadın 11 kişi geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Buradaki işlemin ardından zehir taciri torbacılar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi

Görüntü Dökümü

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- Uyuşturucu satıcılarının sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi

- Uyuşturucu satıcılarının hastaneden çıkarılışı

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 2 dakika 01 saniye /61 MB



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DÜNYANIN YÜKSEKTEN DÖKÜLEN 2.BÜYÜK ŞELALESİNE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

6)KAPUZBAŞI ŞELELERİNE MASTER PLAN

KAYSERİ’nin Yahyalı İlçesi’nde bulunan ve dünyanın en yüksek 2.ci şelalesi olan, Aladağlar Milli Parkı içindeki Kapuzbaşı takım şelaleleri için master plan hazırlanıyor. Müşavir bir firma tarafından hazırlanan, içinde ulaşım, konaklama,gastronomi , ışıklandırma, park yeri , helikopter pisti gibi öğelerinde yer aldığı Kapuzbaşı Master planı Çevre ve Şehirlik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Kent merkezine 150 Yahyalı İlçesi’ne ise, 65 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin yüksekten dökülen en önemli şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içerisinde 7 adet şelaleden oluşan, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerdeki su debileriyle dökülen ve her mevsim aynı hızda akan kaynak suları ile doğa harikası olarak yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk, Orta Torosların sularını Zamantı ırmağı vasıtasıyla Akdeniz\'e akıtan Kapuzbaşı şaleleleri master planında sona yaklaşıldığını, müşavir firma tarafından hazırlanan planın en geç kasım ayında 2 bakanlık tarafından hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Öztürk , şöyle dedi

KAPUZBAŞINDA EKO TURİZMLE 5 BİN KİŞİ KONAKLAYACAK

\"Aladağ zirvelerinde bulunan kar ve buzulların erimesiyle beslenen, çıkış ve bir arada bulunma özellikleriyle, toplam debisi yaz aylarında saniyede 27 bin 500 litreye ulaşan ve deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte olan Kapuzbaşı takım şelaleleri, çağlayan sularının sesi ve sütbeyaz rengi ile gezi severlere eşsiz bir ortam sağlıyor. Günübirlik piknikçilere ve doğa turizmi yapmak isteyenlere, eşsiz güzelliğiyle farklı alternatifler sunan şelalelerin döküldüğü yerden başlayarak, Zamantı Irmağı\'na kadar derin bir vadi içerisinden kıvrılarak, akan dereler üzerine kurulu ahşap küçük evler, konuklarına dere ve kuş sesleri arasında huzurlu bir ortamda dinlenme imkanı da veriyor. Yaz aylarında yaklaşık bu sezon 100 bin kişinin ziyaret ettiği şelalelerle ilgili olarak, Büyükşehir Belediyemiz tarafından master plan hazırlatılıyor. Master planla yurtdışından ve yurt içinden gelen konuklar halen , doğaya uyumlu tahtadan yapılmış bunglov türü ahşap evlerde ve çadırlarda en fazla 500 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Planla birlikte bu sayı 5 bin kişiye , sezonluk ziyaretçi sayısı ise 500 bine ulaşacak. Eko turizm kapsamında 2 bakanlık ve Büyükşehir ile Yahyalı belediyemiz tarafından yürütülecek düzenlemelerle Güney şelaleler bölgesi, konaklama alanı ve otoparkların bulunduğu yerler olacak. Başta elektrik telleri olmak üzere her türlü enerji ve iletişim direkleri ile kabloları yeraltına alınacak. Takım şelaleler geceleri de ışıklandırılacak.\"

Görüntü Dökümü

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- Kapuzbaşı şelaleleirinin drone ile çekilmiş görüntüleri

-Kapuzbaşı şelelerine gelenyeril ve yabancı turistler

-Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk\'ün konuşması

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 7 dakika 19 saniye /234 MB

