DHA YURT BÜLTENİ-2 

TÜPRAŞ ALİAĞA RAFİNERİSİ\'NDE PATLAMA: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

İZMİR\'deki Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde bakım çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir Aliağa Rafinerisi\'nde ürün tankında saat 09.25\'te bakım çalışmaları yapılırken basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan 4 çalışan öldü, 2\'i de yaralandı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kaymakam Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.

Patlama ihbarı üzerine tesisteki itfaiye ekipleri alarm durumuna geçirilirken, ambulanslar sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, yaralı işçi ilk müdahalenin yapılabilmesi için Aliağa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi\'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7,3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10,4 milyon ton ürün satışı yapıldı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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ARŞİV

TÜPRAŞ Rafinerisi\'nden görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)-

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KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'nde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza dün saat 21.40 sıralarında Dutlu Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nden Ardahan\'ın Göle yönüne giden İsmet Ak yönetimindeki 61 FM 142 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recip Kara yönetimindeki 25 NC 689 plakalı kamyonet ile bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki İsmet Ak ile yanındaki 31 yaşındaki Mustafa Batırlık kaza yerinde öldü. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü 37 yaşındaki Necip Kara Oltu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye amirinin açıklaması

-Kaza yerinden detay görüntüler

(Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU, (DHA)

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BİTLİS VE BAĞLI İKİ İLÇESİNDE 27 KÖY, 1 MEZRA VE 7 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

BİTLİS Valiliği, merkez, Güroymak ve Mutki İlçesi sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 7 mahallede 11 Ekim 2017 tarihi itibariyle ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün yakalanması, halkın can ve mal güvenliği\'nin sağlanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak ve Mütki ilçeleri sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 6 mahallede, bugün saat 00:01\'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dursun, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Çobansuyu, Çobansuyu, Harmanyeri, Esenburun, Cevizdalı, Konalga, Güllüce, Kayalıbağ, Kaşıklı, Sarıyurt, Karaca köyleri ile Yukarıçermen Mezrası, Yukarıdikme , Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Aşağıçobansuyu, Güçlü Mahalleleri ve Bitlis\'in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Güroymak ilçesine bağlı Çallı, Saklı, Işıklı,Cevizyatağı köyleri sınırları içerisindeki bölgelerde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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BİNAYA ÇARPAN TIR\'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, BİNADAKİLER DEPREM KORKUSU YAŞADI

KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarındaki binaya çarptı. TIR sürücüsü yaşamını yitirirken, evde yaşayanlar deprem korkusu yaşayarak yataklarından kalktı.

Olay sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Karamürsel Ereğli Mahallesi Turna Sokak üzerinde meydana geldi. Adem Özdoğan idaresindeki 41 GB 992 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan binaya çarptı. TIR\'ın çarptığı dairede yaşayan Sarıgül ailesi büyük korku ile yataklarından kalktı. Çevredekiler 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Adem Özdoğan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ev sahibi Lokman Sarıgül korktuklarını belirterek, \"Sabaha karşı TIR çarptı, uyandık\" dedi. Binada yaşayanlar ise TIR\'ın çarpması ile deprem korkusu yaşadıklarını belirtti. TIR sürücüsünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgli soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Binaya çarpan TIR\'dan görüntü

Binadan görüntü

TIR sürücüsünün araçtan çıkarılması

Bina sakinleri ile röp.

Haber: Faruk KIYAK/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA) -

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ANNE-KIZ ÜNİVERSİTEDE AYNI BÖLÜMÜN ÖĞRENCİSİ OLDU

EDİRNE\'de 39 yaşındaki Handan Gürbüz, dışarıdan liseyi bitirdikten sonra girdiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisansa başlayan Gürbüz\'ün 18 yaşındaki kızı Nisa Karaca da heykel bölümünü kazanarak annesine üniversite arkadaşı oldu. Annesiyle arkadaş gibi olduklarını ifade eden Nisa Karaca, \"Annemle birlikte aynı bölümü okuduğum için çok mutluyum. Hocalarım çok iyi ve en önemlisi annem hep yanımda\" dedi.

Edirne\'de yaşayan Handan Gürbüz, liseyi açık öğretimle bitirip Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü\'ne girdi. 2014 yılında bölüm birinci olarak mezun olan genç kadın, yüksek lisans yapmak için Trakya Üniversitesi\'ne başvururken, kızı Nisa Karaca\'da üniversite sınavının ardından annesinin izinden giderek aynı bölümü kazandı. Annesi yüksek lisans için kayıt yaptırırken, kızı da kazandığı heykel bölümüne giriş yaparak bir anda üniversite arkadaşı oldu.

Anne-kız okula birlikte gittikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Handan Gürbüz, eşinden ayrı kızıyla birlikte yaşadığını belirterek, \"Ben ilköğretimden sonra ailevi nedenlerden dolayı okuyamadım. Okutmadı ailem beni. Açık öğretimden liseyi bitirdim. Daha sonra devam etmek istedim. Etrafımda değer verdiğim insanlarda destek verdi, bana okumam için. Üniversite sınavlarına hazırlandım ve kazandım. Heykel bölümünü tercih ettim. Bölümümü 2014 yılında birincilikle bitirdim. Sonra \'yüksek lisans yapabilirim\' diye düşündüm. Denedim kazandım bu da oldu. Kızım da bu arada büyüdü. Ben liseye başlarken Nisa çok küçüktü. Bana yetişti ve şu an aynı yerde aynı üniversitede öğrenciyiz. Benim için çok gurur verici bir şey, Nisa\'nın benim izimden gitmesi çok onur verici. Ben İstanbul, Konya, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde kızımla heykel projelerim var. Onunla yapmak istiyorum. Özelikle semazen ve Mevlana heykelim var, yapmak istediğim. Şehirlere özel heykeller yapmak istiyorum. Bunlar şimdilik kızımla planladığım projelerimiz. Boynuz kulağı geçer derler, bizde de öyle olacağını düşünüyorum\" dedi.

Nisa Karaca da annesinin sınavlara hazırlandığı dönem çok küçük olduğunu ancak çizim yapmaya, resme ve heykele o zamanlar ilgi duymaya başladığını söyledi. Annesiyle birlikte arkadaş gibi yaşadıklarını, şimdi de üniversite arkadaşı oldukları için çok mutlu olduğunu kaydeden Karaca, \"Annem sınavlara hazırlanırken ben daha çok küçüktüm. O zaman hep çizim yapıyordu. Bende onunla oturup birlikte çizim yapıyordum. Bana hep öğretiyordu. Lisede de güzel sanatlar lisesinde okudum. Annem heykel bölümünü okumaya karar verdiğimde çok istemedi, heykel bölümünü okumamı. Makinelerin ağır olduğunu söyledi. Benim yapamayacağımı söyledi. Ama tercihim bu yönde oldu. Annemle birlikte aynı okulda okuduğum için çok mutluyum. Hocalarım çok iyi, en önemlisi annem hep yanımda\" şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, anne ve kızını çalıştıkları atölyelerinde ziyaret etti. Edirne\'nin ideal bir öğrenci kenti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu, \"Çok güzel bir şey bu. Anne liseyi dışarıdan bitiriyor. Sonra üniversiteyi bizim bölümümüzü tercih ediyor. Gerçekten severek isteyerek yaptığı bir bölümü, güzel sanatlar heykel bölümü. Burada yüksek lisansa başlıyor. Kızı da yetişiyor bu arada, kızı da annesinin yolundan gelip heykel bölümü öğrencisi oluyor. Şimdi ikisi de aynı atölyede, heykel sanatını icra ediyorlar hocaların eşliğinde. Çok güzel bir duygu. Hem anne hem kız ikisi de Trakya Üniversitesi öğrencisi olması bizim içinde ayrı bir güzellik. Edirne güzel tipik ideal bir öğrenci kenti. Gençliğinde okuyamadım diyen kitle içinde uygun bir şehir olan Edirne\'de örneklerini gördüğümüz, 70 yaşında bir öğrencimiz var. Geçen gün emekli olan karı-koca öğrencilerimiz oldu. Şimdi bir anne kız görüyoruz bunlar bizi mutlu ediyor\" dedi.

Yaklaşık 3 haftadır yan yana atölyelerde çalışan Handan Gürbüz ve kızı Nisa Karaca\'ya hocalarını yanı sıra arkadaşları da destek veriyor.

Görüntü Dökümü

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Anne kız atölye çalışması

Detay görüntüler

Erhan Tabakoğlu ile röp.

Handan Gürbüz röp.

Nisa Karaca röp.

Anne kız ders işlerken detay

Okuldan birlikte çıkmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANAN 4 PKK\'LI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sahte kimlik kullanarak yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan aralarında sözde Ağrı bölge sorumlusunun da olduğu 4 PKK\'lı adliyeye sevk edildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Şabanmera Köyü yol ayrımında yol güvenlik ve kontrol devriyesinde durumundan şüphelendikleri N.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasadışı yollarla Yunanistan\'a çıkış hazırlığında olan 5\'i Türk, 1\'i Irak uyruklu 6 kişi yakalandı. 6 şüpheli, yapılan soruşturmasında aranma kayıtlarının olmadığı tespit edilmesine rağmen örgütsel bağlantıları olabileceği değerlendirilerek, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise zula tabir edilen gizli bölümde 2 polis gömleği bulundu.

Şüphelilere kimliklerinin sahte olabileceği değerlendirilerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde parmak izi karşılaştırması yapıldı. İncelemede, şüphelilerden H.K. ve A.Y.\'nin sahte kimlik kullandığı, terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan arandıkları belirlendi. Ayrıca, A.Y.\'nin terör örgütü PKK\'nın Ağrı bölge sorumlusu olduğu, H.K.\'nın ise bomba eğitimi aldığı öne sürüldü.

Diğer şüphelilerden K.C.\'nin, \'terör örgütüne katılmak\' suçundan Şanlıurfa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu\'nda 8 ay tutuklu kaldığı, V.D.\'nin, KCK olayları nedeniyle Metris Ceza İnfaz Kurumu\'nda 1 yıl, Tekirdağ 1 gün tutuklu kaldığı, Irak uyruklu şüphelinin ise Hakkari\'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda F.F. adına parmak izi kaydının bulunduğu bildirildi. Sürücü ve organizatör N.Ç.\'nin ise geçen Eylül ayında İpsala İlçesi\'ne bağlı Ahırköy\'de \'Askeri yasak bölgeye izinsiz girme\' suçundan yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi.

Şüphelilere, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma araçlarının hastane acile gelişi

-Şüphelilerin acile girişi

-Acil girişi ve tabela

-Şüphelilerin acilden çıkışı

-Jandarma araçlarının acilden ayrılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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PARAŞÜTLE ATLAYIŞ SONRASI EVLİLİK TEKLİFİ

KIZ ARKADAŞININ AYAKLARINI YERDEN KESTİ

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, bir kamu kurumunda çalışan İsa Uçar, kız arkadaşı Özlem Deniz\'in ilk kez yamaç paraşütüyle atlayış yaparak büyük heyecan yaşamasını sağlayıp, indiği noktada yere diz çökmüş halde bekleyerek, evlilik teklifinde bulundu. İki heyecanı peş peşe yaşayan genç kızın yanıtı, \'Evet\' oldu. Fethiye\'deki kamu kurumunda memur olarak görev yapan İsa Uçar, kendisiyle aynı kurumda çalışan kız arkadaşı Özlem Deniz için iki sürpriz hazırladı. Önce kız arkadaşı Özlem Deniz\'in yamaç pilotu eşliğinde Babadağ\'dan ikili atlayışla Fethiye\'nin muhteşem manzarasını izleyerek uçuş heyecanı yaşamasını sağladı. İlk kez yamaç paraşütüyle atlayış yapmanın heyecanını yaşayan Özlem Deniz, ayakları yere değdiğinde ise başka bir sürprizle karşılaştı. Uzun süredir arkadaşlık ettiği İsa Uçar, O\'nu yere diz çökmüş halde karşıladı. İsa Uçar, arkasındaki arkadaşlarının açtığı \"Evet dersen sana çay demlerim. Benimle evlenir misin Özlem\'im\" yazılı pankartla evlilik teklif etti. Erkek arkadaşı İsa Uçar\'dan evlenme teklifi alan Özlem Deniz\'in yanıtı, sarılarak \"evet\" demek oldu. İsa Uçar\'ın arkadaşları, bu anları kameraya alıp ölümsüzleştirdi. Yaptığı evlilik teklifine istediği yanıtı alan İsa Uçar, \"Özlem\'i çok seviyorum. Böyle bir teklifte bulunacağımı beklemiyordu. Ben de farklılık olsun diye böyle yaptım, çok mutlu oldu. Ben aldığım evet yanıtıyla daha da mutlu oldum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Özlem Deniz\'in paraşütle atlayışı ve iniş yapmasından görüntü

- Arkadaşların pankart açması ve İsa Uçar\'ın evlilik teklifi etmesinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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IHLAMURUN KİLOSU 350 LİRAYI BULDU

KIŞ aylarında gripten korunmak için sıkça kullanılan ıhlamurun kilosu, aktarlarda 350 lirayı buldu. Manisa\'daki aktarlar, fiyatın yüksek olmasını üretim azlığına bağladı. Havaların soğumasıyla birlikte hasta olmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda almaya başladı. Ancak kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun fiyatını görenler şaşırdı. Son 3 yıldır fiyatları yükselen ıhlamur, bu sene de tüketicileri üzdü. Çeyrek altın yaklaşık 250 liradan satılırken, çiçek ıhlamurun kilosu 350 lirayı buldu. Altını sollayan ıhlamur fiyatlarını gören vatandaşlar, gramla almaya başladı.

ÜRETİM AZKEN FİYAT YÜKSEK

Manisalı aktar Fatih Kulak, üretimin az olduğu için fiyatların yükseldiğini söyledi. Kalitesine göre de fiyat belirlendiğini dile getiren Kulak, yaprak ıhlamurun kilosunun 150-250 arasında, çiçek ıhlamurun da 250-350 lira arasında satıldığını belirtti. Dört kalitede ıhlamur olduğunu söyleyen Kulak, \"Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Geçen yıla göre fiyatlar bu yıl da aynı. Geçen yıl da fiyatlar yüksekti. Mahsul olmadığı, üretim çok fazla yapılmadığını için fiyatlar artıyor. Vatandaşlar ufak poşetlerde, 3-5 liralık alıyor\" dedi. Fatih Kulak, sattıkları ıhlamurları Balıkesir, Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesinden aldıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Yaprak ve çiçek ıhlamurdan görüntü

- Aktar Fatih Kulak\'ın konuşması

- Aktardan genel görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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