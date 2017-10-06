DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SİİRT\'TE ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI



SİİRT\'in Eruh İlçesine bağlı Çırav Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Eruh İlçesi Çırav Dağı eteklerinden güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda, sabah saatlerinde PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktıı. Çatışmada açılan ilk ateşle 1 asker ağır yaralandı. Çok sayıda askerin sevk edildiği bölgede operasyon geniş çaplı olarak devam ederken, yaralı asker helikopter ile çatışma bölgesinden alınarak, Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerin, ameliyata alındığı öğrenildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

SİİRT,(DHA)

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2)1 HAFTADA 68 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda toplam 68 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği belirtildi. Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

\"Şırnak/Beytüşşebap (İncebel-Kato Dağları), Cizre ve Silopi, Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Siirt/Baykan/Eruh ve Diyarbakır/Lice/Hani bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar, 2 adet makinalı tabanca ve 6 adet tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 adet el bombası, 7 adet mayın, 3.719 adet hafif silah mühimmatı, 238 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 adet şarjör, 238 kg amonyum nitrat, 400 gr tahrip kalıbı, 2 adet el dürbünü, 5 adet telsiz ve 79 adet tüp ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

Operasyonlar sırasında 13 askerin şehit olduğu, 23 askerin ise yaralandığı kaydedilen bilgilendirmede terör örgütüne de verdiği kayıplar ile ağır darbe indirildiği vurgulanarak, \"Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 301.121 paket kaçak sigara ve 100 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15.571 kişi yakalanmıştır. 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 23 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.\"Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da terör örgütünün taciz ve saldırılarına misliyle mukabelede bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: \"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/ /PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

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3)ORMANDA ÖLÜ BULUNDU; AYI SALDIRDIĞI SANILIYOR

BOLU\'nun Mengen İlçesi\'ne bağlı Akçakoca Köyü\'nde 71 yaşında Zeki Öztürk, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu. Bir ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk\'ün kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Ankara\'da bir otelde uzun yıllar aşçı olarak çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan evli ve 3 çocuk babası Zeki Öztürk, dün sabah 07.00 sıralarında av tüfeğini de yanına alarak mantar toplamak için ormana gitti. Yakınları, öğleden sonra olmasına rağmen geri dönmeyen Zeki Öztürk\'ün, cep telefonunu da açmaması üzerine şüphelendi. Yakınları ve köylüler, saat 15.30 sıralarında Zeki Öztürk\'ü aramaya çıktı. Ormanda sürekli Öztürk\'ün telefonunu arayıp sesin geldiği yöne doğru giden köylüler, akşam saatlerinde köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yüzünün büyük bölümü yırtıcı bir hayvan tarafından yenilen cesetle karşılaştı.

Köylüler jandarmaya haber verdi. Jandarma, Cumhuriyet savcısı nezaretinde olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede cesedin Zeki Öztürk\'e ait olduğu belirlenirken, cesedin çevresinde ayıya ait ayak izleri saptandı.

CESET KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk\'ün cesedi, battaniyeye sarılıp Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait kamyonetin kasasına konuldu. Ceset, kamyonet kasasında Mengen Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastane önünde battaniye ile birlikte kaldırılıp sedyeye konulan ceset, morga koyuldu. Zeki Öztürk\'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Öte yandan Zeki Öztürk\'ün yakınları, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında ceset torbası bulunmadığını ileri sürerek, cesedin kamyonet kasasında battaniyeye sarılarak morga götürülmesine tepki gösterdi. Köylüler de Zeki Öztürk\'ün mantar toplarken karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradığını ve ayının yüzünün büyük bölümünü yediğini tahmin ettiklerini söyledi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cesedin kamyonetle hastaneye getirilmesi

-Yakınlarının olayı anlatması

-Battaniyeye sarılan cesedin kamyonette görüntüsü

-Cesedin sedyeye konulup morga götürülmesi

-Cesedi bulan vatandaşla röp

Süre. (02.07 DK) BOYUT: (251 MB)

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)

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4)SPREYLİ HIRSIZLARDAN VİLLA SOYGUNU

İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde, girdikleri villanın sahibini ve köpekleri spreyle bayıltan iki hırsız, evdeki takıların imitasyon olduğunu anlayınca yan taraftaki villaya girdi. Yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan yüzleri maskeli hırsızların villaya giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen pazartesi gecesi Kekliktepe Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, önce cadde üzerindeki bir villaya girdi. Bahçedeki köpekleri bayıltıcı spreyle etkisiz hale getiren hırsızlar, eve girerek ev sahiplerini de aynı yöntemle bayılttı. Evdeki takıları alan hırsızlar evden çıkarken, bunların imitasyon olduğunu fark etti. Bunun üzerine takıları aldıkları yere koyan hırsızlar, Burak Güngör\'e ait villanın bahçesine geçti. Güngör\'ün evde olmadığı sırada panjurları kıran hırsızlar, pencereden içeriye girdi. Villadan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki hırsız, kayıplara karıştı. Eve geldiğinde hırsızlık yapıldığını anlayan Güngör, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yüzü maskeli iki hırsızın, Güngör\'e ait villaya girişleri ve evin içinde dolaşmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde pencereden içeri giren hırsızlar, elektriği kestikten sonra ellerindeki fenerle evde dolaşıyor.

İki hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

( Habe: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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5)ERZİNCAN’DA 6 AYDA 934 KAÇAK YAKALANDI

ERZİNCAN’da son altı ay içinde yasa dışı yollardan yurda kaçak giriş yapan Afgan ve Pakistan uyruklu 934 kaçak yakalandı. Sığınmacılar gerekli yasal işlemin ardından serbest bırakıldı. Erzincan’da önceki gün yol kenarına bırakılan yabancı uyruklu 84 kaçak jandarma tarafından gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar sağlık ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından yasal işlem yapılmak üzere il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. Afgan ve Pakistan uyruklu kaçaklar işlemin ardından serbest bırakıldı.

2 BİN DOLAR PARA ÖDÜYORLAR

Ülkelerini savaş ve açlık nedeniyle terk eden kaçaklar İran üzerinden 18-20 gün süren yolculuğun ardından İran üzerinden Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine ulaşıyorlar. Yaşları 16-30 arasında değişen sığınmacılar günlerce yürüdükten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçiş yapıyorlar. İstanbul\'a gitmek için kişi başı 2 bin dolara kadar ücret ödeyen sığınmacılar, çoğu zaman İstanbul’a ulaşamıyor. 50-60 kişilik otobüslerde kimi zaman 200 kişiyi taşıyan kaçakçılar araçlar arıza yapınca ya da sığınmacıları yolda bırakarak kaçıyor.

934 KAÇAK YAKALANDI

Göçmen ticaretinin yolu üzerinde bulunan Erzincan’da mayıs ayından itibaren çoğunluğu Afgan olmak üzere Pakistan ve çeşitli ülkelerden toplam 934 kaçak yakalandı. Yorgun ve bitkin halde ele geçirilen kaçaklar bir süre misafir edilerek sağlık ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra göç idaresi müdürlüğüne getirilen kaçaklar buradaki işlemin ardından serbest kalıyorlar.

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerin gelişi

-Kaçakların indirilişi

-Kaçaklardan genel detay görüntü

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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6)ADANA \' DA ARANAN FİRARİLER YAKALANDI

ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan şahısların evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önündeki polis araçlarından görüntü

- Zırhlı polis aracının baskın yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin \"Aç kapıyı polis\" diye bağırması

- Özel harekat polislerinin koçbaşıyla demir kapıya vurması

- Ev sahibinin kapıyı açmasının ardından polislerin içeri girmesi

- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak eve gidişi

- Polislerin kapıyı çalması

- Polislerin eve girmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'16\" Boyut: 200 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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7)KONYA\'DA HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KONYA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 70 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyete getirilmesi

- Emniyetten detay

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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8)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GİRİŞİMİ KAMERADA

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde park halindeki bir elektrikli motosikleti çalma girişimi, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Durumu fark eden komşunun mal sahibine haber vermesiyle, motosikletin çalınması engellendi.

Dün (çarşamba) saat 21.00\'de Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'ta başlarında kapüşon takıp yürüyen biri motosikletli, yaşları 17 ile 25 yaşlarında değişen 7 kişilik gruptan 3\'ü, yolda park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Daha sonra 2 metre ileri doğru yürüyen 3 şüpheliden biri, tekrar geri dönüp direksiyon kilidini kırarak motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya başladı. O sırada komşulardan biri hırsızlık girişimini farkedip, motosikletin sahibine haber verdi. Hızla evinden aşağı inen motosiklet sahibi, gençlerin peşinden koştu. Bunun üzerine panikleyen gençler, koşarak kaçtı. O anlar bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Yolda 7 kişi yürüyen kapüşonlu grup

- Şüpheli 3 kişi motosiklet başında

- Motosikletin çalınması

- Motosikletin götürülmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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9)BU İLÇEDE YAŞLILARIN EVLERİ TEMİZLENİYOR, ÜTÜLERİ, YEMEKLERİ YAPILIYOR

EDİRNE\'nin 2 bin nüfuslu Lalapaşa İlçesi Kaymakamı Şenol Öztürk\'ün başlattığı \'Yaşlılara temizlik\' hizmeti projesiyle, kendi ihtiyaçlarını karşılamayan, engelli ya da yaşlıların evleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın kurduğu 4 kişilik temizlik ekibi tarafından her ay düzenli olarak temizleniyor. Temizlik ekibi, belirlenen 100 kadar yaşlının evini tepeden tırnağa temizlerken, yemeklerini yaparak kişisel bakımlarını da yapıyor.Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyenler ve engelliler için \'Yaşlılara temizlik\' projesi başlattı. Lalapaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte ilçede tespit edilen evler incelenirken, 100 kadar yaşlının kendi temizliklerini yapamadığı belirlendi. Lalapaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, proje için yardım alan ve temizlik yapabilecek 4 kişilik ekipleri kurdu. Kadınlar oluşan temizlik ekibi, belirlenen yaşlıların evlerine ayda 2 kez giderek, temizlik, ütü ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

13 YILDIR YALNIZ YAŞIYOR

Lalapaşa İlçesi\'nde oturan ve 13 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalan Mürvet Çilingir, 71 yaşında olduğu için eskisi gibi evini temizlemediğini söyledi. Sadece aldığı dul maaşıyla geçindiğini anlatan Mürvet Çilingir, proje sayesinde evinin temizlendiğini ve sağlık kontrolünden geçtiğini ifade ederek, \"Benim eşim 13 yıl önce öldü. Üç kızım vardı evlendi, hepsi evden ayrıldım. Burada tek başıma yaşıyorum. Arada gelip gidiyorlar ama onların da ikişer çocukları var. Artık yaşlandım, bacaklarım ve kollarım ağrıyor. Bu nedenle temizlik yapamıyorum. Sosyal Dayanışma Vakfı\'ndan geldiler, artık temizlik yapamadığım için \'biz yaparız\' dediler. Gelenler evimde çamaşır ve bulaşıklarımı yıkıyor. Süpürgemi yapıyorlar, ütüm varsa onları yapıyorlar. Kahvaltı soframı bile topladılar. Beni düşündükleri için Allah razı olsun. Kızlarımın çocukları olduğu için her zaman burada olamıyor. Temizlikçilerle birlikte sağlıkçılar geliyor. Evimde tansiyonuma bakıyor, kontrollerimi yapıyor. Ben şeker hastasıyım ölçüyorlar. Herkes çok ilgileniyor. Ben sadece dul maaşı alıyorum. Bir ihtiyacım olduğunda damatlarıma bile telefon etmiyorum, Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'nı arıyorum. Her ihtiyacımı görüyorlar\" dedi.

PROJEYLE İŞ SAHİBİ OLDULAR

Evlere temizliğe giden ekipte yer alan Nuran Demir, proje sayesinde iş sahibi olduğunu ve yaşlılara hizmet ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde girdikleri evlerden bazen akşam saatlerinde ayrıldıklarını ve gönüllü olarak da yaşlıların kişisel bakımlarını yaptıklarını anlatan Demir şunları söyledi:

\"65 yaş üstü teyzelerin evlerine geliyoruz, işlerini temizliklerini yapıyoruz. Onlarda mutlu oluyorlar. Bizde maaş alarak evimize katkıda bulunuyoruz. Ben 2 ay öncesine kadar işsizdim. Kaymakamımız bir proje başlattı, bizde temizlik ekibinde yer aldık. Sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorduk, şimdi çalışarak maaş alıyoruz. Yaşlılarımızın evleri temizleniyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Onlar mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz. Bizimde çocuklarımız var eşim ve ben çalışıyorum, ailemizi geçindiriyoruz. Temizlik dışında yaşlı ve engelli yaşlılarımızın banyosunu kişisel temizliklerini gönüllü olarak yapıyoruz. Asgari ücretle maaşı bir çok yerde bulabiliriz ama bu bizi daha çok mutlu ediyor. Yaşlılarımıza yardım ediyoruz, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz\"

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ SONRA TEMİZLİK

Lalapaşa İlçe Sağlık Müdürü Zafer Uygun da temizlik için gidilen evlere sağlık hizmeti de verdiklerini ifade ederek, \"Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın başlattığı yeni hizmetle beraber, 65 yaş üzerinde yanında yol arkadaşı olmayan, tek başına yaşayanlara yönelik bir hizmet başladı. Bununla beraber bizde evlerde herhangi bir sağlık hizmeti varsa yada farkında olmadıkları bir hastalıkları var mı? Bizde kontrol ediyoruz. Mürvet teyzemiz şeker hastası ama 6 aydır kontrollerini yaptırmamış. Şimdi ölçümlerini yaptık, daha ileri muayenesini hastanemizde yapacağız. Mürvet teyzemiz yaşına rağmen çok sağlıklı ve dinç. Bu bizi de mutlu ediyor\" dedi.

Projeyi başlatan Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktılarını söyledi. Tüm kurumların rutin hizmetlerin dışına çıkması sonucu böyle bir projenin ortaya çıktığını anlatan Kaymakam Öztürk, \"Biz göreve geldiğimizde kendimize bir misyon belirledik. Dedik ki tüm kurumlar, rutin hizmetlerinin dışında ne verebiliyoruz onun gayesi içinde olmalıdır. Bu proje de bundan esinlendik. Bizim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız sadece ayda 1-2 gün belirlediği kişilere \'yardım yapalım\' dediğimiz bir kurum değildir diyerek bu zihniyetle bu projeyi ortaya çıkardık. Yaşlılar, engelliler, kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyenlerimize biz devlet olarak yanlarındayız. Kurduğumuz temizlik ekibimiz evlerine geliyor, çamaşırlarını yıkıyor, evleriniz temizliyor, yemeklerini yapıyor. Sağlık ekiplerimiz eş zamanlı olarak gelip kontrollerini yapıyor. Bizi mutlu eden, insanların bize dedikleri \'Allah razı olsun\'. En büyük sermayemiz de bu, bizi bu mutlu ediyor. Devlet olarak onların yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçları kısa sürede ulaştırıyoruz. Lalapaşa İlçesi\'nde bu hizmetten şuanda 100 kadar engelli ve tek başına yaşayan yaşlılarımız faydalanıyor. Evlere gittiğimiz eğer ev durumu kötüyse ve onarıma ihtiyaç varsa önce onları tamamlıyoruz, sonra temizlik, gıda ve sağlık hizmetlerinin tamamını karşılıyoruz. Şuan 1 yıllık bir proje olarak başladık ama güzel sonuçlarda aldık\" şeklinde konuştu.

Kaymakam Şenol, proje bütçesinin Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da desteklediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Lalapaşa İlçesi

-Sokaklardan görüntü

-Temizlik ekibinin kaymakamlıktan çıkışı

-Araca binmesi

-Mürvet Çilingir\'in evine gitmeleri

-Temizlik ekibinin eve girmesi

-Yaşlı kadının ekibi karşılaması

-Temizlik çalışmaları

-Perdeleri sökülmesi ve cam silinmesi

-Çamaşırların makine atılması

-Mürvet Çilingir\'in telefonda konuşması

-Mürvet Çilingir ile röp.

-Sağlık ekibinin kontrolü

-Ekibin ütü yapması

-Temizlik ekibinden Nuran Demir ile röp.

-Yaşlı kadının oturması, ekibin temizliği

-Kaymakam Şenol Öztürk ile röp.

-Kaymakamın yaşlı kadını ziyareti

-Evi gezmesi

-Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanları

-Toplu görüntüleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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10)SEPETÇİLİK YENİDEN CANLANIYOR

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, kaybolmaya yüz tutan sele, sepet ve hasır örücülüğü gençlere öğretiliyor.

Gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amaçlayan Gençlik Destek Programı (GENÇDES) kapsamında Balıkesir\'in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından sele-sepet ve hasır örücülüğü kursu açıldı. Roman vatandaşların eskiden bu yana geçim kaynakları olan hasır örücülüğünün tekrar canlandırılması ile iş olanakları sağlanması hedeflenirken, öğrencilerin de üretime katkıda bulunması, becerilerinin gelişmesi ve özgüvenlerinin de yerine gelmesi amaçlandı. Öğrenciler farklı kültürleri tanıma şansı yakalarken, özgüvenlerini de geliştirdi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından sele, sepet, hasır örücülüğünü gençlerle tanıştırmak ve bu el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için projeye başladıklarını belirtti. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na proje sunduklarını kaydeden Kaymakam Sırmalı, GENÇDES projesi kapsamında hibe almaya hak kazandıklarını söyledi. Sırmalı, \"Projemizde görev alan 6 hasır ustamız ile birlikte, Edremit ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu ile Kardeş Çavuşoğlu Lisesi\'nden 40 öğrencimiz var. 15 günlük bir eğitim düzenledik. Eğitimler oldukça başarılı bir şekilde geçiyor\" dedi.

Eğitimler sonunda hasır işlerinden oluşan bir sergi düzenleneceğini söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, \"Kaybolmaya yüz tutmuş hasır örücülüğünü gençlerle tanıştırırken çocuklarımızın aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefledik. Özellikle de Edremit ilçemizi marka şehir konumuna getirebilmek amaçları doğrultusunda bu projemizi gerçekleştirdik. Emeği geçen proje koordinatörümüz Selma Tekçe, okul müdürlerimiz ve ustalarımıza çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

USTALAR MEMNUN, GELECEKTEN UMUTLU

Hasır örücülüğü ustası Bahri Açar, mesleği öğrenenlerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kaybolmaya yüz tutan hasır örücülüğünün, proje sayesinde tekrar hayat bulduğunu söyleyen Açar, \"Kaymakamımız ile birlikte hasır örücülüğünü tekrar canlandırdık. Projeler devam ettiği sürece bizler de ekibimizle birlikte bunu öğretmeye devam ederiz. İnşallah mesleğimiz kaybolmamış olur\" dedi. Diğer bir hasır ustası Taci Demirci ise, \"Çocuklarımız bu mesleği yapmak istemiyordu. Ancak şimdi gördüler ki meslek bitmemiş. Öğrencilerin heyecanını gördüler. Bu projeler devam ederse biz de gelecek nesillerimize aktarabiliriz. Bu sanatın yürümesini ve ilerlemesini istiyoruz\" diye konuştu.

\"KENDİMİ FARK ETTİM\"

Proje sayesinde kendilerini geliştirme şansı yakaladıklarını söyleyen Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gamzenur Karataş, el becerilerinin de farkına vardıklarını belirtti. Mesleği çevresindeki kişilere yaymak istediğini söyleyen Karataş, \"El emeği göz nuru olan sele-sepet örgü işini nesilden nesle aktarmak için güzel bir çalışma oldu. Hayatımda ilk kez böyle bir projede bulundum. Abilerimiz, teyzelerimiz bize yardımcı oluyorlar. İlk kez hayatımda el emeği olarak kendi becerimle yapabileceğim şeyleri öğrendim. En azından öğrendiğimi uygulayabilecek kapasitede olduğumu öğrendim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Güzel köyler gördüm. Bir sepet için verilen emeği gördüm. Bizler de bu çalışmaları kardeşlerimize arkadaşlarımıza aktaracağız. Unutulmayacak bir meslek haline gelecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakam Ali Sırmalı ile röp,

-Öğrencilerin çalışmlarından detay görüntü,

-Bahri Açar ile röp,

-Taci Demirci ile röp,

-Gamzenur Karataş ile röp.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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11)BURDUR İL KOORDİNASYON TOPLANTISI

BURDUR\'da İl Koordinasyon Kurulu 4\'üncü dönem toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şerif Yılmaz, yapılan yatırımların tekrar değerlendirmesi, varsa eksiklik, aksaklık, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirileceğini söyledi.2017 yılı programı kapsamında kentte 357 projenin yer aldığına işaret eden Vali Yılmaz, \"Bu projelerden 76\'sı yıl içinde tamamlandı. 281\'i devam etmekte. 357 projenin toplam bedelinin 2 milyar 360 milyon 27 bin 799 TL\'dir. Önceki yıllarda yapılan harcama 512 milyon 336 bin 879 TL olup, 357 projeye bu yıl ayrılan ödenek miktarı 482 milyon 8 bin 844 TL\'dir\" dedi. Ödeneğin 310 milyon 315 bin 504 TL\'sinin harcandığına değinen Şerif Yılmaz, \"Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 65\'dir. Bu günlerde özellikle yatırımların hızlandığı bir dönemde inşallah yılsonuna kadar bir aksaklık olmadan tamamlamış oluruz. Yine yerel yönetimlerimizde 82 projemiz devam ediyor. Proje bedelleri toplamı 325 milyon 425 bin 111 TL. Önceki yıllar harcaması 56 milyon 213 bin 679 TL, 2017 yılında 82 projeye ayrılan ödenek ise 144 milyon 723 bin 325 TL\'dir. 2017 yılında bu ödenekten 52 milyon 887 bin 442 TL\'lik bir gerçekleşme var\" diye konuştu.

Vali Yılmaz\'ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların müdürleri de birer sunum yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıya katılanlar

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Yatırımcı kuruluş müdürlerinin sunumları

- Detay

3,54\"-120 MB

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)



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