DHA YURT BÜLTENİ-2

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay, bugün sabah saatlerinde İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana geldi. Karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği, Yüksekova\'da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklmada şöyle denildi:

\"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

KARS\'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya bir otomobil çarptı. Yaya kaldırım kenarına düşerken sürücü aracıyla birlikte olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Kaza dün saat: 19.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Yusufbey Caddesi Dört Yol kavşağında yolun karışısına geçmek isteyen Mustafa Taşkın\'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Taşkın\'ın yardımına çevredekiler yetişti. Kazaya karışan sürücü ise yaralıyı yolda bırakıp kaçtı. Yaşanan bu olaylar mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşkın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.

3)EVLİLİK VAADİYLE 108 BİN LİRASI DOLANDIRILDI

GAZİANTEP\'te bir kamu kurumunda çalışan 25 yaşındaki M.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği 23 yaşındaki Özlem S.G.\'nin kendisini evlilik vaadiyle 108 bin 200 lira dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evlilik hayaliyle otomobilini satıp çevresine de 35 bin lira borçlandığını belirten M.K., \"Özlem Adana\'da U.E. adında bir başka kişinin de 11 bin lirasını dolandırdı\" dedi.

Özlem S.G. ile bu yılın Haziran ayında sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade eden M.K., genç kızın kendisini Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi\'nde çalışan acil tıp teknisyeni olarak tanıttığını ve bir süre sonra memleketi Kahramanmaraş\'a tayinini aldıracağını söylediğini belirtti. Sosyal medyadaki yazışmalarla başlayan görüşmenin telefonla devam ettiğini kaydeden M.K.,\"Konuşmalarımız sonunda iş ciddiye bindi ve evlilik hayalleri olduğunu söyledi. Güvenebileceği, ihanet etmeyecek, yalan söylemeyecek birini aradığını söyledi. Benim de içimde art niyet olmadığı ve aynısını düşündüğüm için konuşmaya devam ettik. Bir süre sonra Özlem telefon alacağını belirterek benden 2 bin TL para istedi. Parayı EFT ile gönderdim\" diye konuştu.

PARALARI ELDEN ÖDEDİ

Genç kızın gönderdiği parayla telefon almak yerine harcayıp kendinden yeni bir telefon istediğini belirten M.K., şunları söyledi:\"Doğum gününde hediye olarak telefon almamı istedi. 4 bin 200 TL\'ye bir telefon alıp minibüsle kendisine gönderdim ancak telefonun ikinci el çıktığını belirtip sattığını söyledi. Daha sonra benden telefon almak için para istedi ve Gaziantep\'e gönderdiği, \'Aile dostumuz\' dediği Süleyman adında biriyle para gönderdim. En başından beri dolandırılıyormuşum ama benim öyle bir güvenimi kazandı ki benim ailemle görüşmeye başladı ben de onun babası ve ağabeyi olduğunu söylediği kişilerle görüşmeye başladım. \'Seni eşim olarak görüyorum\' diyordu ve babasından habersiz aldığını söylediği ev ve otomobil için bir arkadaşından 16 bin, başka arkadaşından da 20 bin lira borç aldığını ve onları ödemesi gerektiğini söyledi. Ben o paraları da Süleyman aracılığıyla kendisine gönderdim. \'Evleneceğiz yüzüğüm, küpem olsun\' diyerek, telefon alacağını, kredilerini ödeyeceği gibi çeşitli bahanelerle para talep etti ve 102 bin lira nakit, 2 bin lira EFT ile ve 4 bin 200 lira da telefon olmak üzere toplam 108 bin 200 lira gönderdim. Evleneceğimizi düşündüğüm için istediği parayı gönderdim. Onun için 60 bin liralık otomobilimi 52 bin liraya sattım. İsteklerini karşılayabilmek için arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan borç aldım. Otomobilim gittiği gibi şu anda 35 bin lira da borcum var.\"

\'SOSYAL MEDYA HESABIYLA TELEFONUNU KAPATTI\'

Tanıştıklarında Özlem S.G.\'nin yıllık izne ayrılıp Kahramanmaraş\'a babasının yanına geldiğini, babasının ilk başta evliliklerine izin vermediğini belirten M.K., \"Babasının darp ettiğini ve rapor alarak iznini uzattığını söyledi. Daha sonra babasının tayin işini yaptırıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde ekim ayının başında göreve başlayacağını belirtti. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istedim ama \'Babam ters birisi. Beni kısıtlıyor, dışarıya çıkartmıyor, bakkala dahi tek başıma göndermiyor\' diyerek evden dışarı çıkamayacağını söyledi. Bir hafta önce kendisinden para istedim ancak beni oyaladı daha sonra da sosyal medya hesabı ile telefonunu kapatınca dolandırıldığımı anlayıp savcılığa giderek Özlem S.G. ile bana babası olarak tanıttığı Hakan G. ve ağabeyi Gökhan G. hakkında suç duyurusunda bulundum\" diye konuştu.

\'BAŞKASINI DA DOLANDIRDI\'

M.K., Özlem Seda G.\'nin kendisi dışında Adana\'da bir kamu kurumunda çalışan başka bir kişiyi daha dolandırdığını da belirterek, \"Özlem\'in Facebook sayfasında U.E. adında birinin yazdığını gördüm. mesaj atıp neden yazdığını sorduğumda yanlışlık olduğunu söyledi, çünkü Özlem bana farklı U.E.\'ye farklı bir soy isim kullanmış. Pazartesi günü U.E. beni arayarak Özlem\'in ağabeyinin telefon numarasını istedi. Numarasının olmadığını söyleyip kendi numaramı verdim ve U.E. beni arayarak evlilik vaadiyle 11 bin lirasının dolandırıldığını ve parayı EFT ile gönderdiğini söyledi. Özlem aynı anda hem beni hem de U.E.\'yi dolandırmış. O da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak\" dedi.

4)OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 4 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 73\'üncü kilometresi Sandıklı\'ya bağlı Kırkpınar yakınlarında meydana geldi. Halil Yüksel Yüksel idaresindeki 03 FA 005 plakalı otomobil yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen Ali Altındağ idaresindeki 32 YT 147 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüsteki Ali Altındağ ve İsmail Altındağ ile otomobildeki Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralılar Ali Altındağ, Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir müddet trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol tekrar açıldı.

AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde yaşayan işçi emeklisi 72 yaşındaki Ahmet Bincan, çam ağaçlarından yaptığı süs eşyalarını pazarda satıyor. Ömrü yettiğince işini sürdüreceğini söyleyen Bincan, ağacın plastik süs eşyalarından daha sağlıklı ve güzel olduğunu söyledi.

Koçarlı\'da küçük bir dükkanda uzun yıllar elektronik cihazlarla uğraşan Ahmet Bincan, emekli olduktan sonra kendisini çam ağaçlarından yaptığı süs eşyalarına adadı. Ürünlerini pazarda açtığı sergide satan Bincan, ev ekonomisine de katkı sağladı.

Yaptığı süsü eşyalarıyla övündüğünü ifade eden Bincan, \"2005 yılına kadar elektronikle ilgili işler yaptım. Daha sonra emekli oldum ve bu işleri yapmaya başladım. Elektronik ile ilgili işyerim vardı onu da oğullarıma devrettim. Benim için yaptığım bu iş çok iyi oldu. Hem zaman geçiriyorum, hem de para kazanıyorum. Şu anda yaklaşık 40 çeşit süs eşyası var. Herkes memnun kalıyor. Ömrüm yettiğince bu işi yapmaya devam edeceğim\" dedi.

Yaklaşık 2 yıldan beri merhum Başbakan Adnan Menderes\'in köyü olan Çakırbeyli\'deki pazarda ürünlerini sattığını söyleyen Bincan, \"Yaptığım süs eşyalarını satıyorum. Yaptığım eşyalar pazara gelenlerin çok beğenisi kazanıyor. Her hafta farklı siparişler de alıyorum. Yaptığım eşyalara, işçiliğine göre fiyat biçiyorum. 50 TL\'den 250 TL\'ye kadar fiyatlar değişiyor. Bazı eşyaları iki günde ancak tamamlayabiliyorum. Çok özeniyorum. Çünkü vatandaş para veriyor, eve götürdüğünde uzun süre kullanmalı, kırılmamalı. Ağaç eve güzellik veriyor. Plastik süs eşyalarından çok daha iyi\" dedi.



6)ZEYTİN ÜRETİCİSİ YAĞIŞ BEKLİYOR

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde zeytin üreticisi kuraklık korkusu yaşıyor. Yaz dönemi kurak geçen Edremit Körfezi\'nde sonbaharda aylarında beklenen yağışların gelmemesi üreticiyi endişelendiriyor. Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, yağışların beklenen seviyede olmaması halinde zeytinin beslenemeyeceğini ve beklenen kalitenin elde edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Edremit Körfezi\'nde turizme hareketlilik sağlayan ve eylül ayı ortasına kadar turizmcinin yüzünü güldüren sıcak ve güneşli hava zeytin üreticisini endişelendirdi. Sonbaharın ilk aylarının geçmesine rağmen beklenen yağışların gelmemesinin, yeşil çizik zeytini ile meşhur Edremit\'te alınacak mahsulün kalitesini etkileyebileceği belirtildi. Sonbahar yağışlarının önemli olduğunu vurgulayan Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, yağışların yeterli oranda olmaması durumunda ürün kalitesinin etkileneceğini söyledi. Diker, \"Edremit Körfezi bölgesi olarak yazın kurak geçen ancak ilkbahar ve sonbaharda yağış alan bir bölgeyiz. Bu da zeytinciliğimiz için çok önemli. Sonbahar yağışları maalesef bu sene yeterince düşmedi. Geçen sene de aynı sıkıntıları yaşamıştık. Ağaçlarda zeytin oranı iyiydi ama ağustos sonu ve eylül-ekim aylarında yağış alamamamız nedeniyle zeytinimizde kalite düşüklükleri yaşamıştık. Şu ana kadar bir iki bölge ufak tefek yağış dışında genel anlamda bir yağış almamız söz konusu olmadı\" dedi.

Beklentilerinin ağaçlara da zarar vermeyecek verimli bir yağmur olduğunu söyleyen Diker, yağışlar beklenen seviyede olmazsa zeytin beslenemez ve beklenen kalitenin elde edilmesinin mümkün olmaz\" dedi. Diker, yağ randımanlarına olan etkisi nedeniyle üreticinin bu ay yeterli düzeyde yağış beklentisi olduğunu söyledi.

\"YAĞLANMA EKİM SONUNA KADAR SÜRÜYOR\"

Diker, taban alanlarda bulunan bazı zeytinlik sahiplerinin kendi imkanlarıyla sulama yaptığını söyledi. Bu türdeki alanlarda ufak çapta erken hasatların olduğunu belirten Diker, \"Bu zeytinlerde daha farklı bir görünüm elde ediyor. Bu görünümden dolayı butik tarzdaki müşterilerine hitap edecek şekilde erken hasat denilen uygulamayı yapanlar var. Ama bu çok belirleyici ve bölgenin genelini kapsayacak bir hasat sayılmaz. Bu yapılan erken hasat oranı yüzde 3 veya 5 dolaylarındadır. Zeytinler Ekim ayının sonuna kadar yağ pigmentlerini almaya devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar yağlanma devam eder. Erken hasat yapıldığında yeterli yağlanma oluşmuyor. Çıkan randımanda yüzde 8 ile 10 arasındadır\" dedi.

DİKER, \"MAHSUL 2 KAT FAZLA\"

Edremit Körfezi\'nde normal şartlarda yeşil çizik zeytinin 15 Ekim gibi toplanmaya başladığını söyleyen Diker, bugünlerde yağış alınması durumunda yeşil çizik zeytin için hasat yapılmaya başlanabileceğine dikkati çekti. Diker, \"Zeytin ve zeytinyağı rekolte çalışmaları ile ilgili Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi\'nin çalışmaları devam ediyor. Benim görüşüm bu sene, geçtiğimiz yıla göre 2 kat oranında bir artış gözüküyor. Bu da 8-10 bin ton dolaylarında bir zeytin rekoltesi. Bu yöndeki çalışmalar kısa bir süre sonra net bir şekilde açıklanacaktır. Tabii ki bu önümüzdeki günlerdeki yağışlar rekolte için son derece önemli\" dedi.

7) ŞAŞKIN HIRSIZLAR, YANLIŞ BİLGİSAYARI ÇALINCA YAKAYI ELE VERDİ

ADANA\'da mobilya mağazasına giren 4 hırsız, içinde sadece evrak olarak çelik kasayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine yanlışlıkla monitörü çalan hırsızlar kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mobilyacılar Sitesi\'nde meydana geldi. Bekir Kırım, sabah işyerine geldiğinde, çelik kasası, bilgisayarı ve güvenlik kamerasına ait monitörün çalındığını anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu. Olayın ardından, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hırsızlık büro amirliğine talimat vererek özel ekip kurulmasını istedi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede hırsızların asma kilidi kırarak işyerine girdiğini, içinde yüklü miktarda para olduğunu düşündükleri kasayı ve bilgisayarı ve bir monitörü çaldıklarını tespit etti.

MONİTÖRÜ ÇALDILAR

Ekipler, hırsızların işyerindeki güvenlik kamerasını fark ettiklerini, 4 hırsızın delilleri ortadan kaldırmak için görüntülerin kayıt edildiği bilgisayar yerine monitörünü çaldıklarını ortaya çıkardı. Bu görüntüleri inceleyen polis ise zanlıların kimliklerini tespit etti. Mehmet U. (33) kardeşi Musa U. (28), R.T (17) ve Serdar D. (31) kısa sürede yakalandı. Kardeşlerden Musa U. işyerinin önünden elektrikli bisiklet ile giderken geçerken Serdar D.\'nin kendilerine bıçak çektiğini kasa ve çuval içindeki malzemeleri götürmemizi istediğini bu nedenle korkup götürdüklerini söyledi.

Zanlılar ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonda adliyeye sevk edildi.

8)VARTO\'DA KANLAR KIZILAYA

Türk Kızılay Muş Şubesi Varto ilçesinde kan toplama kampanyası düzenledi. Belediye işhanı önüne getirilen Türk Kızılay\'ı TIR\'ı gönüllülerden kan dopladı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedefledikleri 80 ünite kan toplamak olduğunu söyledi. Türkiye\'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunu belirten Kotan, \"Kan verme genel olarak insanların sosyal aktiviteleri ile alakalı olanların kan vermeleri de artıyor. 18 ve 65 yaş arasında bulunan her kes kan verebilir. Bu yaz ve bayram aylarında kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kan bağışından önce bağışcının kan değerini ve tansiyonu ölçüp, öyle kan alıyoruz. Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2017 yılı içerisinde hedefimiz sekiz bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz seyir halinde 2018 yılında hedefimiz on bin üniteye ulaşıp ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız\" diye konuştu. Kan toplama TIR\'ına gelen bağışçılardan Ak Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ise \"Bir sürü kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bizlerde buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir\" dedi

