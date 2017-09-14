DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GÖLBAŞINDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 YARALI

ANKARA\"nın Gölbaşı İlçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp park ahlinde bulunan 6 araca çarptı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır olmak üzere diğer araçta bulunanlarla birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza görüntüsü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Ankara- Konya Karayolu, Gölbaşı girişinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara\'dan Gölbaşı istikamedine giden sürücü S.Ç. yönetimindeki 46 AJ 145 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak süpermarket önünde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Kazayı gören vatandaşlar emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Takla atıp, araçlara çarpan otomobil sürücüsü S.Ç. ağır olmak üzere park halindeki otomobillerde bulunan A.Ç., H.V., S.G. ve L.A. yaralandılar. Önce vatandaşların müdahalede bulunduğu yaralıları olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi\'ne ve Ankara\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası park halinde bulunan 06 FZ 3912, 06 ABT 475, 06 DVV 29, 06 DTH 87 ve 06 FL 8708 plakalı araçlarda ağır hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza, çevrede bulunan esnafın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik Kamerası Görüntü

- Kaza\'nın olduğu yerden genel görüntü

- Kaza\'nın olduğu yerden detay görüntü

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA

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2)SUR’UN KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ KARACIK, SUR\' LU KADINLARN UMUDU OLDU

DİYARBAKIR Merkez Sur ilçesi Emniyet Müdürlüğüne 9 ay önce atanan İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, yüzlerce olayı çözmenin yanı sıra ilçedeki esnaf ve vatandaşları makamında ağırlayarak sorunlarını dinliyor. Gece geç saatlere kadar görevi başında olan Karacık, arta kalan zamanlarda ise, ilçede yaşayan kadınların evlerini ziyaret ederek vatandaşların aile içi şiddet, işsizlik ve yoksulluk sorunlarını dinleyerek çözüm geliştiriyor. Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine yaklaşık 9 ay önce atanan kadın Emniyet Müdürü Asuman Karacık\'ı ilçe halkı bağrına bastı. PKK\'lılarının 2015 yılının sonunda hendek kazıp barikatlar kurduğu ve ardından çatışmaların yaşandığı ilçede hayat normale dönerken, ilçede görevini sürdüren Asuman Karacık ilçede sağlanan huzur ve güvenin devamı için çalıştıklarını söyledi. Karacık ve ekibi koordineli çalışmaları neticesinde olumsuz bir olayın yaşanmaması için gecenin geç saatlerine kadar Polis merkezinde kalarak yüzlerce olayın çözümü gerçekleştirirken, Sur esnafının ise kadın emniyet müdüründen memnun olduğu belirtildi.

Sur ilçesinde yaşayan vatandaşları ve esnafları sık sık makamında ağırlayan Asuman Karacık, merkeze gelemeyen kadınların da evlerini ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Aile İçi şiddet, işsizlik, yoksulluk gibi bir çok konuda kadın ve erkeklerin sorunlarını dinleyen Karacık, sorunları rapor halinde Valilik, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla paylaşarak çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. İlçede ki esnaf ve vatandaşların büyük sevgi duyduğu Karacık\'ın ilçeye gelmesiyle huzur ve güvenin arttığını belirten vatandaşlar, ilçe halkı olarak kendisinden çok memnun olduklarını, Karacık\'ın rahatlıkla kendileriyle iletişim kurabildiğini söylediler.

İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Sur ilçesinde sokakların daha önce karanlık olduğunu insanların tedirgin olduğunu belirterek, \"İnsanlar, cüzdanım çalınır, kapkaça uğrarım korkusuyla bu sokaklara giremiyordu. Şimdi kafeler açıldı, sokaklar temizlendi. Biz ilçe ekiplerimiz, terör ekiplerimizle, özel harekat ekiplerimizle gece gündüz burada sürekli çalışıyoruz. Vatandaşımız da memnun, hiç bir sorun yok, inşallah daha iyi olacak. İş arasında zaman ayırıp ev ziyaretleri yapıyoruz. Bir sorunları var mı yakından ilgilenelim kırgınlık, küslükleri varsa bunu kaldıralım ortadan. Şimdi kadınlarda, erkeklerde rahatlıkla gelebiliyorlar, gençlerle de görüşüyoruz. Biz gidiyoruz, onlarda geliyorlar, dolayısıyla iyi bir iletişim var. Sorunları biz dinliyoruz büyüklerimize iletiyoruz, sayın müdürümüze, kaymakamımıza, iletiyoruz. Ve sorunlar çözüldüğü zaman insanlarda memnuniyet oluyor, bizde daha mutlu oluyoruz. Bizim işimiz güvenlik huzuru sağlamak, vatandaşa yardımcı olmak. Kanunlara uygun ölçüde vatandaşın yararına çalışmak \" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Müdür Karacık\'ın esnaflar ve vatandaşları ziyaret etmesi

-Karacık\'ın ev ziyaretlerinde kadınları dinlemesi

-Kadınların sorunlarını anlatması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, (DHA)

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3)OPERASYONLA YAKALANAN \' SUÇ MAKİNASI\' TUTUKLANDI

KONYA\'da 17 farklı suçtan aranması olan, yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Nuri Kaya polisin operasyonu sonucu yakalandı. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan bekçinin gasp edilmesi ve yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonrası şüphelinin daha öncede poliste farklı suçlardan 40 kaydı bulunan Nuri Kaya olduğunu tespit etti. Polis, Kaya\'nın gidebileceği çok sayıda adrese baskın düzenledi. Ancak Kaya bulanamadı. Polisten kaçan Kaya\'nın bu süre içerisinde Çumra ilçesinden otomobil hırsızlığına ve merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi\'nde güveni kötüye kullanma olaylarına karıştığı belirlendi. Polis, yapılan çalışmalar neticesinde Kaya\'nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi\'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisini alması üzerine eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında Nuri Kaya yakalanarak gözaltına alındı. Kaya\'nın, gasp, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma gibi 17 farklı suçtan arandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Kaya\'nın ayrıca babasına ait bir traktörüde babasından izinsiz sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma , kasten yaralama, oto hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma suçlarından adliyeye sevk edilen Nuri Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi ve götürülüşü

(Haber: Tolga YANIK Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA)



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4)DÜĞÜN BAHŞİŞİ İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

MANİSA\'da bahşiş için düğün arabasının önüne atlayan bir grup çocuk, tehlike yarattı. Ölüme davetiye çıkartan o anlar, yürekleri ağza getirdi.

Şehzadeler İlçesi Ulupark yolu üzerinde kaydedilen görüntüler, çocukların bahşiş için canını hiçe saydığını ortaya koydu. Hareket halinde olan gelin arabasını gören bir grup çocuk, önce aracın peşinden koşmaya başladı. Gelin arabasının önüne geçmeyi başaran çocuklardan biri, şoförün duraksamasının ardından aracın üstüne çıktı. Şoförün hareket etmesine ve tepki göstermesine rağmen aracın üstünden inmeyen çocuk, yaklaşık 200 metre otomobilin üstünde gitti. Bir süre sonra aracı durdurup, üstünden inmeyen çocuğa şoför tepki gösterdi. O sırada yan yoldan gelen polis arabasını gören çocuk hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocuğun hareket halindeki arabanın üstünde bir süre gitmesi

- Gelin arabası şoförünün duraksaması ve polis aracının görülmesi

( Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)