DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1\'İ AĞIR 2 YARALI

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1\'i ağır 2 kişi tabancayla yaralandı. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerindeki bir gece kulübünün çıkışında meydana geldi. 36 yaşındaki Ahmet Çokan ile arkadaşı 39 yaşındaki Engin Kalkan, eğlendikleri gece kulübünden çıkarak 150 metre ilerideki başka bir gece kulübüne gitmek için kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada kimliği kişilerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Çokan ve Kalkan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve karnından yaralanmış olan Çokan\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, Kalkan\'ın ise ayağından yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet GÜNEY - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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2)DAĞCILARDAN\'DAN ERCİYES\'İN ZİRVESİNE 30 AĞUSTOS TIRMANIŞI

DAĞCILAR, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına, Erciyes\'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Kış ve Doğa Sporları Kulübü tarafından her hafta sonu organize edilen ‘Erciyes Tarifeli Zirve Tırmanışı’ programının bu haftaki bölümüne katılan 30 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına, Erciyes’in 3 bin 916 metredeki zirvesine tırmandı. Zirve tırmanışına, Denizli’den gelen Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyeleri başta olmak üzere, Ankara, Almanya ve Kayseri’den katılan 30 dağcı katıldı. 26 Ağustos Büyük Taarruz\'un 95\'inci yıl dönümüne denk gelen etkinlik, dağcıların Tekir bölgesinde toplanmasıyla başladı. Tırmanışa başlayan dağcılar, Erciyes’in 2 bin 900 metredeki Çobanini kamp alanında geceyi geçirdi ve sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçerek Erciyes’in 3 bin 916 metredeki zirvesine ulaştı. Zirvede hatıra defterini imzalayarak duygularını yazan doğaseverler, bu zirve tırmanışını vatan için canlarını feda eden başta kurtuluş savaşı şehitleri olmak üzere tüm şehit ve gazilere armağan etti.

Almanya’dan bu programa katılan Daniel Klesen de “Böyle bir grup ile bu organizasyona katıldığım için çok mutlu oldum. Her şey çok güzeldi. Yetkililer çok iyi ilgilendi bizimle. Tırmanışın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Zorlandım ama buna değdiö dedi. Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) Başkan Yardımcısı Ali Fuat Avcı da, “30 Ağustos Zafer Bayramı anısına 26 Ağustos Büyük Taarruz’un yıl dönümünde başlayan etkinliğimiz kapsamında Erciyes’in 3 bin 916 metresine tırmandık. Bu zirve tırmanışımızı bu vatan için canlarını feda eden başta Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Etkinliğimizi 18 kişilik Denizli’den katılan ekip olarak ve diğer illerden gelen 12 arkadaş olmak üzere toplam 30 kişi ile beraber tamamladık. Şimdiye kadar birçoğumuzun en büyük zirvesi Erciyes oldu. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Kayseri Erciyes A.Ş.’ye çok teşekkür ediyoruz. Eksiksiz mükemmel bir organizasyon oldu. Umduğumuzdan daha güzel bir ortam ile karşılaştık. İlgi çok güzeldiö ifadelerini kullandı.

Zirve tırmanışı programına Ankara’dan katılan Süleyman Erdoğan ise \"İlk defa tanıdığım çok güzel bir ekip oldu. Zirve çok güzeldi. 30 Ağustos kutlamalarına denk geldiği için zirvede bulunan hatıra defterine aziz şehitlerimiz için saygımızı ifade ettik. Hepsini şükranla ve rahmetle anıyoruz. Çok keyifli bir tırmanış oldu\" diye konuştu. Tırmanışa Kayseri, Kar Kaplanları Kulübünden katılan Yusuf Hamurcu, “Zirve tırmanışı çok güzel geçti. Böyle tahmin etmiyorduk. Çok memnun kaldık. Bu tarz tırmanışların düzenlenmesi çok iyi, umarım daha da yaygınlaşır. Herkese bu organizasyona katılmalarını tavsiye ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dağcıların Erciyes\'e gelmesi

-Kamp yapacakları alana yürümeleri

-Erciyes zirve tırmanışı

-Dağcılar ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 6 dakika 41 saniye/213 MB

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3)MARMARİS\'TE TURİSTLER YUNUSLAR İLE MUTLU OLUYOR

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde bulunan Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Turistler, yunusları görebiliyor, beraber yüzebiliyor, fotoğraf çektirerek farklı ve eğlenceli aktivite yapıyor. Marmaris- İçmeler Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresindeki Labranda Mares Otel sahilinin 150 metre açığındaki 10 yıl önce kurulan Dolphinarium Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi, yabancı turistlerin yanı sıra tatilcilerin de büyük ilgisini çekiyor. Avrupa\'nın ilk açık deniz yunus merkezlerinden birindeki dört havuzda Daisy, Frosia, Splash ve Philippo adlı 2\'si dişi 4 yunus bulunuyor. Öncelikle, ön rezervasyonla tatile gelen ailelerin engelli çocukları için terapi seansları yapan merkez, yunusların gösterileri de ile ilgi görüyor. Alanında uzman veteriner eğitmenler eşliğinde verilen komutlar üzerine sıçrayıp, taklalar atan yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle büyülüyor. Eğitmenlerin komutlarıyla havuzda turistlerle beraber yüzen yunuslar, istemeleri halinde onları öpüyor hatta kendilerini de öptürtüyor.

ENGELLİLERE TERAPİ

Bayram tatili için otele gelen ailelerin engelli çocukları için de sabah ve akşam üstü saatlerinde 10 gün boyunca 30 dakikadan oluşan seanslar halinde terapi uygulanıyor. Engelli çocuklar, yunuslar ile beraber yüzüyor, onlarla oynayarak sarılıyor.

Yunus Parkı\'nın İdari Müdürü Elena Grasimova, \"Asıl amacımız zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yunuslarla terapi uygulamaktır. Avrupa\'nın bir çok ülkesinden ciddi talepler söz konusu. Bu terapilerin faydasını öğrenen Türk aileler, çeşitli şehirlerden otele gelerek 10 günlük program kapsamında özel çocuklarını terapilere dahil ediyor. Ayrıca günün çeşitli saatlerinde, yunuslarımız gelen Türk ve yabancı misafirlere özel eğitmenlerimiz eşliğinde çeşitli aktiviteler sunuyor. En gergin ve yüzü asık olan kişi bile tebessümle ayrılıyor. Ayrıca özel havuzlarımıza girerek yunuslarımızla yüzüyorlar, öpüyor ve dokunuyorlar. Özel çocuklarımıza yönelik terapilerin faydalarını anlatsam sayfalar yetmez. Çok yoğun talebi karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

Gümüşhane\'den gelen Perihan Söylemez, \"8 yaşında engelli erkek çocuğum var. Bu merkezin adını duydum ve yaptığım araştırmalarda bir çok kişinin fayda gördüğünü tespit ettim. 6 ay önceden Kurban Bayramı\'na denk gelecek şekilde ön rezervasyon yaptırdım. 10 gün boyunca çocuğumla beraber hem tatil yapacağım hem de günde yarım saat terapilere katılacağım\" dedi.

Elektronik mühendisi Ukrayna asıllı İngiliz vatandaşı 33 yaşındaki Abraham Grokoviko, \"İşin tüm stresini bir haftalık tatil kapsamında burada atıyorum.Yunuslara dokunmak ve yüzmek ruhumu dinlendiriyor. Büyük moral ve motivasyonla ülkeme dönüp işime başlayacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yunusların gösterilerinden görüntü

-Yunus Parkı\'nın İdari Müdürü Elena Grasimova ile röp.

(Toplam: 4 dakika 14 saniye-306 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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4)UCUZ DİYE ALINAN TATLIYLA BAYRAM ZEHİR OLMASIN

MANİSA Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül, kentte Kurban Bayramı öncesi tatlı satışlarının hareketlendiğini belirtip, vatandaşları uyardı. Merdiven altı ürünlerin sağlıkta yaratacağı tehlikeye dikkati çeken Akgül, \"Ucuz diye bayramı kendilerine zehir etmesinler\" dedi. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül, bayramın vazgeçilmezi olan tatlılar konusunda vatandaşları uyardı. Tatlıların yapımına başlandığını belirten Akgül, vatandaşların nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan merdiven altı ürünlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Oda Başkanı Akgül, kayıt dışı üretilen tatlıların kilosunun piyasada 10-20 lira arasında satıldığını ifade ederek, \"Cevizin kilosunun 50-60 lira, şekerin 3-4 lira olduğu zamanda tatlının 10 liraya satılması nasıl oluyor anlamıyoruz. Vatandaşlarımız merdiven altında üretilen baklava ve çeşitli tatlılara kanmasınlar. Ucuz diye bayramı kendilerine zehir etmesinler. Özellikle şeker yerine kullanılan glikozla pişirilen tatlılarda boğazda yanmalar ve tatlılarında birkaç gün içinde şekerlenme olur. Kimi zamanda bu tür tatlılar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir\" diye konuştu.

Manisa\'da 10 yıldır tatlı işletmeciliği yapan esnaflardan Yusuf Yılmaz, kent dışından gelen bazı firma ve işletmelerin kalitesiz ve kaçak tatlılar getirdiğini öne sürüp, bu durumun da Manisa piyasasını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Kaçak getirilen tatlıların Manisa\'da yapılıyormuş gibi gösterildiğini ve öyle satıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların tanıdığı ve iyi bildiği esnaflardan alışveriş yapması gerektiğini dile getirdi.

\"13 YILIN EN KÖTÜ BAYRAMI\"

Diğer bir tatlıcı esnafı İdris Elhaman ise Manisa\'da 13 yıldır 26 bayram geçirdiğini, bu bayramın satışlar açısından en kötü dönem olduğunu söyledi. Her bayramda gitgide satışların durgunlaştığını belirten Elhaman, durumun merdiven altı üretimden ve kayıt dışı satıcılardan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Akgülün konuşması

- Tatlı üretimi yapan işletmeden genel görüntü

- Tatlılardan detay görüntü

- Alışveriş yapan yaşlı kadının görüntüsü

(Haber- Kamera: MANİSA, (DHA)

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5)KAYSERİ\'DE 1 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ\'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı yol kontrolleri sırasında 1 kilo eroin ele geçirdi. Kayseri-Malatya karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uygulama noktasına giriş yapan 44 BC 480 plakalı otomobil durduruldu. Araç içinde bulunan T.E (33 ) ve K.T\'nin (52) tedirgin davranışlar sergilemeleri nedeniyle şüphelenen ekipler otomobilde detaylı arama yaparak, doğu illerinden temin edilerek batı illerine götürülen 1 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili T.E. ve K.T. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin otomobilde arama yapması

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 1 dakika 38 saniye/15 MB