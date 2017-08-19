DHA YURT BÜLTENİ-2

1)CANINI HİÇE SAYAN VATANDAŞ KORKUTTU

DENİZLİ\'deki bir binanın 6. katında bulunan işyerinin penceresine \'satılık\' afişini asmak için sarkan vatandaşın hiçbir güvenlik önlemi almadan işini yapması görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kentin en işlek caddelerinden Gazi Bulvarındaki 7 katlı bir binanın 6. katındaki işyerinin penceresinden dışarı sarkan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir ayağını ve vücudunu pencereden dışarı çıkaran vatandaş, elinde tuttuğu üzerinde \'satılık\' yazılı afişi cama taktı. Can güvenliğini önemsemeyen vatandaşın düşme tehlikesi bulunmasına rağmen rahat hareketleri dikkati çekti. O anlar DHA tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Binanın 6. Katındaki pencereye çıkan adam

- Pencereye yazı takması

- Binadan detaylar

( Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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2)KENTİN TEK KADIN AYAKKABI BOYACISI

KAYSERİ\'de, ev kadını, bir çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu, ayakkabı boyacılığına başladı. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde , eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte yaşayan Aypınar Keşifoğlu, bir apydan bu yana yakkabı boyacılığı yaparak, geçimini sağlamaya çalışıyor, Aynı zamanda çocuğuna bakmak zorunda olduğu için mesaili iş yapamadığını söyleyen kadın ayakkabı bocasıbı Keşifoğlu, \"Çocuğuma bakmak için çalışıyorum. Kendime boya sandığı alarak evimin hemen yakınlarında ayakkabı boyacılığına başladım. Mesai şartı olmadığı için çocuğuma da zaman ayırabiliyorum. Bir aydan bu yana boyacılık yapıyorum. Bu işin dışında hiçbir gelirim yok. Oğlumla ben çiftini 3 TL karşılığında boyadığı ayakkabılardan elde ettiğim gelirle geçiniyoruz\" dedi.

Kadın olarak boyacılık yapmanın zor olduğunu belirten Keşifoğlu, \"Bu meslek bir kadının bir şey değil ama, ben zorunluluktan dolayı yapıyorum. Çocuğumu da kimseye emanet edemediğim için bunu tercih ettim. İşlerim de hiç iyi değil. Ben kadın olduğum için çekinip, erkek boyacıya gidiyorlar.Bvazıları da yanımda oğlumu görüp, acıyıp bazen para veriyorlar. Onu da çocuğum giderlerine harcıyorum. Kış mevsimini de bunada açık havada ayakkabı boyararak geçireceğim. Zira, yapacak başka bir mesleğim ve kazancım yok\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Aypınar Keşifoğlu ile röportaj

- Keşifoğlu\'nun boya sandığı başında çocuğu ile birlikte görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 2 dakika 39 saniye/86 MB

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3)GELİBOLU\'DAKİ SARDALYE FESTİVALİNDE 3 TON SARDALYE DAĞITILDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festivali\'nde, şehir merkezine kurulan dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalye, vatandaşlara dağıtıldı. Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festival\' etkinlikleri, kent merkezinde Edirne Belediye Bandosu eşliğinde, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Gelibolu Kaymakam Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından festival meşalesi yakıldı ve festival kütüğüne anı plaketi tüm konuklarla beraber takıldı. Belediye Halk Bahçesine çiçek dikildi. Etkinlik, kapsamında dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalyenin vatandaşlara dağıtılmasıyla devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Festivaldeki kortej yürüyüşünden görüntü

- Festival meşalesinin yakılması ve festival kütüğüne anı plaketinin çakılmasından görüntü

- Pişirilen sardalyelerden görüntü

- Sardalyelerin tadına bakan vatandaşlardan görüntü

(Haber- Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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4)LUNAPARK EĞLENCENİN ADRESİ OLDU

İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) eğlencenin adresi, çocukluk anılarının merkezi lunapark, bu yıl da büyük ilgi gördü. Oyuncaklardan çocukların şen kahkahaları yükselirken anne ve babalar da en az çocuklar kadar eğlendi.

İEF\'de birbirinden farklı oyuncaklarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de heyecan ve eğlence vaad eden lunapark, cazibe merkezi oldu. Aileler dönme dolabı, çocuklar atlı karıncayı tercih ederek, güzel anılar biriktirdi. Bilet satış görevlisi İlker Özker, fuarın hem İzmir hem de Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, \"Vatandaşları fuara çekmek için çok doğru adımlar atılıyor. İyi sanatçılar getiriliyor. Lunapark her gün açık, ama tabii ki fuar günlerinde ekstra yoğunluk yaşanıyor. Bilet satışlarında 2, hatta daha artış var. Bütün İzmirliler\'e iyi eğlenceler diliyorum\" dedi. Alanda ünlü Maraş dondurması satan Sadık Celasin ise, \"Fuara gerçekten ilgi büyük. Hem büyükler hem de çocuklar gelip dondurma yiyorlar. Satışlar gayet iyi. Herkese iyi eğlenceler diliyorum\" diye konuştu. Fuar alanında tahta bacakla gezen kadınlar ve hareket eden dev fil maketi, görenleri şaşırttı. Birçok firma tarafından alanda kurulan standlarda, ziyaretçilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Sanal gerçeklik gözlükleri (VR) ile yapılan futbol maçları ise izleyenleri güldürdü. VR gözlükler sayesinde kendilerini bilgisayar oyuncusu gibi gören sahadakilerin topla ve birbirleriyle mücadelesi, keyifli anlar yaşattı.

Görüntü Dökümü

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- Lunaparktaki oyuncaklardan görüntü

- Çocuk irtibat noktası tanıtımından görüntü

- VR gözlükler ile yapılan maçtan görüntü

- Zeynep Çakır\'ın heykelinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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5)DENİZ SEKİ NEM AĞLATTI HEM GÜLDÜRDÜ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde üç yıl aradan sonra konser veren Deniz Seki, hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Şarkı aralarında gözyaşlarına boğulan Seki, izleyenleri de ağlattı. Eğlenceli şarkılarında oyunuyla beğeni toplayan Seki, keyifli bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki\'yi, Bodrum Antik Tiyatro\'da konser verdi. Pınar Altuğ, kızı Su Atacan, Çağla Şikel, Şikel\'in annesi Asuman Şikel, Ender Saraç ve eşi Benan Saraç\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi konseri izledi. Gecede ilgi toplayan Çağla Şikel ise konser öncesi hayranlarının birlikte selfie tekliflerini geri çevirmedi.

\"ŞİMDİLİK EVLİLİK YOK\"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Seki, Antik Tiyatro\'da ilk kez konser vereceğini ve çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"En çok şarkı söylemeyi ve sevenlerimle birlikte onların alkışlarını özledim. Başka bir şeye de özlem duymadım. Evlilik konusu ise şu anda gündemde yok. Çünkü önümde kardeşim Serkan\'ın 5 Kasım\'daki düğünü var. Ondan sonra düşüneceğiz. Bugün çok heyecanlıyım\" dedi.

Ardından sahne alan Seki, \'Suya Hapsettim\', \'Bu Sevda Bu Şehir\'e Sığmaz\', \'Masal\', \'Nerelerdeydin\' ve \'Canımın Acısını Ben bilirim\' adlı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Seki, şarkılarında hem oynadı hem oynattı. Şarkı aralarında yaptığı duygusal konuşmalara hem ağladı hem de izleyenlerini ağlattı. Seki, \"Sizleri alkışlarınızı, buradaki dostlarımı gerçekten çok özledim. Bugün beni yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olsun\" dedi.

Deniz Seki, 25 Ağustos\'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu\'nda konser vereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Deniz Seki\'nin kuliste açıklamaları

- Sahne alması

- Sahneden farklı açılardan planlar

- Dinleyenler

- Şarkı aralarındaki konuşmalar

- Genel ve Detay görüntü

(Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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6)FETHİYE\'DE ÜCRETSİZ DENİZ ÇAĞRISI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki tüm koy ve plajların ihale yoluyla özel şirketlere kiralandığını, ücretsiz denize girecek yer kalmadığını söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Son 3-4 yıl içinde tüm koy ve plajların çeşitli bahanelerle özel şirketlere kiralanıp ranta teslim edildiğini belirten vatandaşlar, Fethiye sahillerinin halka geri verilmesini istedi.

Fethiye sahil şeridi boyunca vatandaşların denize girebileceği Kıdrak, Belceğiz, Kumburnu, Karaot ve Çalış plajları ile Gemiler, Trunç Pınarı, Küçük Boncuklu, Büyük Boncuklu, Kuleli, Büyük Samanlık, Küçük Samanlık, Aksazlar, Karaot, Katrancı, Günlüklü ve Göcek koyları, ihaleler yoluyla özel şirketlere kiralandı. Uzun yıllara yayılan kiralamaların ardından ilçede vatandaşların ve tatilcilerin ücretsiz denize girebileceği plaj ya da koy neredeyse kalmadı. Ailesiyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşların ödeyeceği ücretler ise özel şirketlerin insafına kaldı. Vatandaşlar bazı işletmelere giriş ücreti ödemeden de girebiliyor ancak şezlong, şemsiye ve localarla doldurulan deniz kıyısında, havlusunu serip otururken, ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmekten kendini alamıyor. Kar amacı gütmediğini belirten Fethiye Belediyesi\'nin elinde bile, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki İnlice Plajı\'ndan başka koy ya da plaj bulunmuyor. Ailesiyle birlikte ücret ödemeden denize girmek isteyen vatandaşlar ise tali orman yollarında, daha önce insanlar tarafından keşfedilmemiş, bu nedenle de henüz kiraya verilmemiş koyları arıyor.

HALK SAHİL BANDINA AKIN ETTİ

Ücret nedeniyle pek denize gitmeyen ilçe halkı ise akşam Babataşı Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Etap Sahil Bandına akın ediyor. Çimle kaplı alandan denize girilemiyor. Ancak denize havası solumak isteyen vatandaşların yoğunluğu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

\"KOY VE PLAJLARIN HALKA AÇIK OLMASI GEREKİYOR\"

Sahil bandında oturan vatandaşlardan Ali Sarıbaş, 3-4 yıl içinde bütün koy ve plajların tek tek kiralanarak Fethiye\'de vatandaşların ücretsiz denize girebileceği yer kalmadığını söyledi. Koyların Fethiye halkına geri verilmesini isteyen Sarıbaş, \"Halkımızın kendi başına ailesiyle denize girebileceği hiçbir yer kalmadı. Ölüdeniz Mahallesi\'nde otomobil park edecek yer dahi yok. Her yerden park ücreti alınıyor. Biz de ücretsiz sahil bandına geldik. Bütün halk burada iç içe. Yarın bir gün buraya da el konulup bir şeyler yapılacak olursa çok üzücü olur. En azından burası böyle kalsın. Herhangi bir tesis veya işletme olmasın\" dedi.

Koyların kirlilik bahane edilerek vatandaşların elinden alınıp özel şirketlere verildiğini belirten Sadık Yılmaz ise \"Şimdi koylar çok temiz, ama pahalı. Vatandaşlarımızın koyların elimizden gitmesinde kabahati büyüktür. Hep arabalarımızla gittik. Attığımız çöpleri alıp götürseydik. Bugün bunu bahane edemezlerdi\" dedi.

Fethiye Belediye tarafından işletilen İnlice Plajı\'nda ailesiyle denize giren Bora Santıroğlu ise şunları söyledi:

\"Fethiye\'de tüm plajları gezdik. Özellikle burada iyi bir yönetim görüyorum. Burası belediye tarafından korunmalı. Özel sektöre verirseniz yine hizmet verir, ama üzerine maliyetler binecek, ayrımlar gelecek, halkın bu güzel imkanlardan faydalanması zor olacak. Buraya gelip sahile iskele, sal, loca gibi şeyler yapılırsa doğallık bozulur\"

Görüntü Dökümü

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- Fethiye\'deki koy ve plajlardan görüntü

- 3\'üncü etap sahil bandından görüntü

- Ali Sarıbaş, Sadık Yılmaz ve Bora Santıroğlu\'nun röp.

(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)



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