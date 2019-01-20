DHA YURT BÜLTENİ -19

KAHRAMANMARAŞ\'TA GASP VE HIRSIZLIK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ\'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı Mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere Caddelerinde hareketlerinden şüphelendikleri kişileri takibe alıp kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.\'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çaldıkları 22 akıllı cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.\'nın emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalınan eşyalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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BURSALI 71 YAŞINDAKİ ESENDER, ZİYARETİNE GELEN BAŞKAN AKTAŞ\'A GİTARIYLA ŞARKI SÖYLEDİ



BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender\'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender\'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço\'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender\'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç\'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, \"Barış Manço’yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca’mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç’la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet Esender gitarıyla şarkı söylerken

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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3.5 KİLO ALTINLA UMRE\'YE GİTMEK İSTEYEN SAMİ BOYDAK, HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI



KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak (47), iddiaya göre ailesi ile Umre\'ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı\'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL\'lik senetle yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Sami Boydak, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre\'ye gitmek için Erkilet Havalimanı\'na gelen Sami Boydak\'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL\'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)