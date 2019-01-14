DHA YURT BÜLTENİ-19

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye\'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay\'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Askeri araçların geçişleri

SÜRE:02\'33\" BOYUT:282 MB

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay), (DHA)

=============

Vali Akbıyık: Hakkari\'de yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı var

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık son günlerde artan elektrik kesintileriyle ilgili Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi\'ni (VEDAŞ) ziyaret ederek, İl Müdürü İsmail Özdemir\'den bilgi aldı. Vali Akbıyık, Hakkari ve ilçelerinde yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı olduğunu, kesintilerin yaşanmaması için vatandaşların kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan elektrik kesintileri ve yüksek tutardaki faturalar nedeniyle VEDAŞ İl Müdürlüğü\'nü ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıy\'a, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Süleyman Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim eşlik etti. Vali Akbıyık, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir\'den bilgi aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Vali Akbıyık, Hakkari genelinde yüzde 62 kaçak elektrik kullanımı olduğunu söyledi. Vali İdris Akbıyık, \"Hakkari ve ilçelerimiz genelinde maalesef yüzde 62 oranında kaçak elektrik kullanımı var. Vatandaşın yapması gereken öncelikli olarak kaçak elektrik kullanmayacak. Çünkü bir apartmanda nötr farzdan dolayı bir kişi kaçak elektrik kullanması tüm aboneleri etkiliyor. İkincisi de yanlış tesisatlardan kaynaklı. Bunların da hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hakkari valisi İdris Akbıyık ve beraberindekilerin VEDAŞ ziyareti

-Vali Akbıyık\'ın VEDAŞ İl Müdüründen bilgi alması

-Vali Akbıyık\'ın VEDAŞ ziyareti sonrası açıklama yapması

-Detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

=====================

Hırsızlık şüphelileri, kuyumcudaki kamera görüntülerinden yakalandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bir kuyumcudan altın çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliklerini saptayan polis tarafından yakalandı.

Şair İbrahim Rafet Caddesi\'ndeki bir kuyumcuya giren bir kadın ile erkek, bilezik almak istediklerini söyledi. Tezgahta bulunan çeşitli ebatlardaki bilezikleri deneyerek kadın şüpheli görevliyi oyalarken, erkek şüpheli ise el çabukluğuyla 25 gram ağırlığında bileziği cebine koyarak çaldı. Şüpheliler, daha sonra küçük bir bileziği satın alarak iş yerinden ayrıldı. Ancak, iş yerindeki bileziklerden birisinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlığı belirleyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinden birisinin aynı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçedeki diğer kuyumculardan da hırsızlık yapan T.G. ile birlikte suç işlediğini belirlediği N.G., A.A. ve V.A.\'yı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ile üzerlerinde yapılan aramada farklı kuyumculardan çalınmış çok sayıda bilezik ve ziynet eşyası ile sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kuyumcuya giren iki kişi

-Vitrinden kuyumcuyu incelemesi

-Hırsızların bilezikleri incelemesi

-Bileziği el çabukluğu ile çalma anı

-Kuyumcudan çıkma anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

===========================

Lavaş ekmeği içinde esrar satarken yakalandılar

MERSİN’de jandarma, lavaş ekmeği içinde uyuşturucu satan 4 kişiyi yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı belirlenen bir araçta arama yaptı. Aracın içindeki lavaş ekmekleri arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Durdurulan otomobilin görüntü

- Otomobilde arama yapılırken

- Ekmelkerin doldurulduğu poşetler

- Görevli poşetlerdeki ekmeği çıkartması

- Ekmek arasındaki esrar paketleri çıkartılması

- Paketlerin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:1\'33\" BOYUT:91,61 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

=========================

Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

GAZİANTEP\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda uyuşturucu satan 7 şüpheli ve adresleri belirlendi. Savcılık izniyle şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri, Vatan, Fırat, Beydilli, Cumhuriyet ve Gültepe mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda ise 2 kilo 145 gram eroin, 40 gram esrar, 30 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 890 TL para, kalaşnikof tüfek, tabanca, 2 av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Operasyona katılan polisler

- Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın

- Evde yapılan aramalar

- Polis köpeğinin arama yapması

- Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -DHA)

==========================

Sivas\'ta fuhuş operasyonunda 5 gözaltı

SİVAS\'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda fuhuş yaptığı ve yaptırdıkları iddia edilen 4\'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç., İ.C., H.Ç., B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kentte bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Bir şüpheli, edep yerlerini açıp gösterme tehdidinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin polis eşliğinde götürülmesi

-Gazetecilere tepkileri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)