DHA YURT BÜLTENİ -19

SINIR HATTINDA SİLAH VE SİREN SESLERİ



SURİYE’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde duyulan yoğun silah ve siren sesleri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde tedirginliğe neden oldu. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri, sınırın diğer tarafından silah ve siren sesleri nedeniyle tedirginlik yaşadı. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad’da akşam saatlerinde silah ve siren sesleri yükselmeye başladı. Teröristlerin rastgele havaya açtığı ateş açması sonrası Ceylanpınar’da hastaneye bir mermi isabet etti. Akçakale ve Ceylanpınar’da vatandaşlar tedirginlik yaşarken, güvenlik güçleri sınır hattında önlemleri üst seviyeye çıkardı. Silah atışları ve sirenlerin, İmralı’da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmesi nedeniyle teröristlerin yaptığı kutlamalardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Silah sesleri

- Sınırda önlem alan güvenlik güçleri araçları

- Koşan vatandaş

- Silah sesleri ve izli mermiler

- Genel detay görüntüler

- Teröristlerin çaldığı korna ve siren sesleri

- İzli mermi ve silah sesleri

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

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KARTON KUTUNUN İÇİNDE, PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

DİYARBAKIR\'da, bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin kapısının önüne bırakılan karton kutuda, 50- 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek kişinin parçalanmış cesedi bulundu.

Olay, gece saatlerinde Peyas mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığını gören çocuklar, durumu bina sakinlerine anlattı. Kutuyu açan bina sakinleri, kutuda parçalanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından, parçalanmış 50- 55 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkeğe ait ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

\'KAPININ ÖNÜNDEYDİ\'

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükten sonra bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, \"Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık\" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokaktan detay

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Ekiplerin binaya girişi

- Görgü tanığının konuşması

- Dışarıda bekleyen bina sakinleri

- Apartmandan detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)

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ÇANAKKALE\'DE ÇAYA ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ, KAYBOLDU



ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, Avcılar Köprüsü\'nden Kocabaş Çayı\'na atlayarak intihar girişiminde bulundu. Akıntıya kapılarak, gözden kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Köprüsü üzerine meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen kimliği belirsiz kişi, Kocabaş Çayı\'na atladı. Çaya atlayan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çayın içinde bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini gördü. Akıntının şiddetli ve su seviyesinin yüksek olması nedeniyle polis müdahale edemeyince jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çayda sürüklenen kişi gözden kayboldu.

Bölgeye gelen yaklaşık 30 kişilik ekip, çayda kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çaydaki arama çalışmalarından görüntüler.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)

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