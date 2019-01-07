DHA YURT BÜLTENİ -19

Zonguldak\'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (2)

KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİ

Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı. Hasar oluşan kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekildi.

56 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan 80 köy yolundan 56 köye ulaşım sağlanmaya başlandı. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen iş makinesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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BURSALILAR, ULUDAĞ\'DA BULUŞUYOR

BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ’da gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda kentin sahip olduğu tüm doğal güzellikleri öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinde Uludağ’da kış şenliği düzenliyor. 3.\'ncü Uludağ Kış Şenliği bu yıl 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ 2. Gelişim Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Plastik kızak etkinliklerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik etkinliklerine kadar dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini www.uludagkissenligi.com adresli web sitesinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise şenlik alanındaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Düzenledikleri etkinlik sayesinde bugüne kadar Uludağ’a gelemeyen birçok vatandaşın bu sayede Uludağ’ı yakından tanıma imkanı bulacağını kaydeden Başkan Aktaş, “İki gün boyunca burada farklı etkinliklere imza atılacak. Şenlik kapsamında geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar düzenlenecek. Bir diğer etkinliğimiz de kayak eğitimleri olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi, il milli eğitim müdürlüğümüzün 17 ilçedeki okullardan belirlediği öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız. Geçtiğimiz yıl bu eğitimlerden 1000 civarında öğrencimiz yararlanmıştı. Derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi, yanlarındaki öğretmenlerle birlikte Uludağ’da ağırlayacağız. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün öğrencilerimiz Uludağ’ı daha yakından tanıyacak. Ücretsiz olacak bu eğitimler sonrasında, öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşarken, kayak sporunu öğrenerek buradan ayrılmış olacak. Bu etkinliğimize ulaşım noktasında katkı verecek olan Teleferik A.Ş.’ye de çok teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atlı kızaklar

-Kayak yapanlar

-Karda eğlenmeleri

-Eğlenenler

-Alinur Aktaş röp

Haber/ Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)

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DATÇA ZİRVELERİNE 3 YIL SONRA KAR YAĞDI

MUĞLA\'nın Datça ilçesinin yüksek kesimlerine, 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki, denizden 100 metre yükseklikte yer alan kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi\'ne, dün akşam kar yağmaya başladı. İlçenin yüksek kesimlerine son olarak 3 yıl önce yağan kardan haberdar olan vatandaşlar, bölgeye akın etti. Yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığına sahip bölgeye giden vatandaşlar, kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine yaptıkları kardan adamları, şehir merkezine taşıyarak yakınlarına gösterdi. Getirdikleri kar ile işyeri ve evlerinin önüne kardan adam yapanlar da oldu.

İşyerinin önüne kardan adam yapan evli ve 1 çocuk babası marangoz Atilla Öner (47), \"Çocuklar görsün diye çuvalla topladığım karı, işyerinin önüne getirip kardan adam yaptım\" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi İbrahim Kar (21) ise, \"Ağrılıyım. burda kar görünce şaşırdım. Arkadaşlarımla beraber, Mesudiye Mahallesi\'ndeki Radar Tepesine gelerek kardan adam yaptık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kar yağışından görüntü

- Vatandaşlar röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), (DHA)

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KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN FİLİSTİNLİ TURİSTLERİN İMDADINA GAZETECİLER YETİŞTİ

ZONGULDAK\'a turist olarak gelen Filistinli Nashef ailesi, ilk defa gördükleri karda araçlarıyla mahsur kaldı. Zincir takmayı bilmeyen aile, gazeteci ve köylülerin yardımı ile yollarına devam etti.

Babası ve iki kardeşiyle Türkiye\'ye tatile gelen Kutıba Nashef, kiraladıkları araçla Zonguldak\'tan Sakarya\'ya gittikleri sırada Ereğli kesimindeki Seyfetler köyü mevkiinde yolda kaldı. İlk defa kar gören Nashef ailesi, araçlarına zincir takamadı. Yolda kar yağışı ile ilgili haber yapan gazeteciler ailenin durumunu fark ederek yanına gitti. Çok az Türkçe bilen Kutıba Nashef, yolda kaldıklarını söyledi. Yerel televizyonda kameraman Halil İbrahim Karataş, aracın zincirini takarak yardım etti. Nashef ailesi, köydeki gençlerin de yardımıyla kısa sürede takılan zincir nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saattir karlı yolda kaldıklarını anlatan Kutıba Nashef, \"Yardım için çok teşekkür ederim. İlk defa kar gördük. Zincir takmayı da bilmiyorduk. Gazetecilerin yardımı çok iyi oldu. Sayelerinde yola devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda kalan araç

-Ailenin zincir takmaya çalışması

-Gazeteci ve köydeki gençlerin yardım etmesi

-Gazeteci Halil İbrahim Karataş ile röp.

-Zincir\'in takılması

-Ailenin teşekkür etmesi

-Kutıba Nashef ile röp.

-Yardım edenlerle fotoğraf çektirmeleri

-Yollarına devam etmeleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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