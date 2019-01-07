DHA YURT BÜLTENİ -19

SINIRA MÜHİMMAT SEVKİYATI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat\'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa\'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde Kırıkhan\'da mühimmat yüklü askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa\'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa\'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mühimmat yüklü askeri kamyonların geçişi

Süre: 00\'42\" Boyut: 79,4 MB

Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN KARACADAĞ\'A TIRMANDILAR



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ\'ın zirvesine tırmandılar.

Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 919 metre yüksekliğindeki Karacadağ\'a tırmandılar. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yapılan tırmanış yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, \"104 yıl önce vatan savunması için Allahuekber Dağları\'nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş tırmanış gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karda yürüyen kalabalık

- Dağın zirvesine ulaşmaları

- Kalabalık grup

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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BİTLİS VE TATVAN\'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ



BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi’nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi\'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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YOLUN KARŞINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elmas Türkoğlu (49) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gülüç Köprüsü\'nde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 67 TN 776 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Türkoğlu\'na çarptı. Kazanın şiddetiyle Türkoğlu otomobilin camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elmas Türkoğlu, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ali K., kadının karşıya geçen eşinin arkasından bir anda yola atladığını ileri sürdü. Ali K., ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı Elmas Türkoğlu’nun yakınları

-Yaralı Elmas Türkoğlu’na sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Eşi Veli Türkoğlu’nun ambulansa binmesi

-Kaza yerinden detaylar

-Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

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