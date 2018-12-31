DHA YURT BÜLTENİ-19

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE\'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin\'e ulaştı.

Mardin\'deki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri konvoy kente ulaştı. Tank taşıyıcı araçların da bulunduğu askeri konvoyda, silah, mühimmat ve askeri malzemeler taşındığı görüldü. Askeri konvoyun geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü Dökümü

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- Konvoydan görüntü

- Konvoyda bulunan tanklar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ-MARDİN-DHA

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Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova\'da askerlerle geçirecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi. Bakan Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra helikopterle üs bölgeye gitti.

Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte akşak saat 18.30\'da Yüsekova Selahattin Eyyübi Havalimanına inen Bakan Soylu\'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Soylu, ilk olarak Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Piyade Yüzbaşı Ersoy Cansu, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Varlı ve Mustafa Yıldırım ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre yaralı askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Soylu, daha sonra helikopterle yılbaşını askerlerle geçireceği Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi\'nde bulunan Evliye Tepe üs bölgesine gitti. Soylu\'nun yılbaşını burada görev yapan askerlerle geçireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Süleyman Soylu\'nun Yüksekova Devlet hastanesindeki yaralı askerleri ziyaret etmesi

- Yaralı askerlerle sohbet etmesi

- Askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alması

-Detaylar

BOYUT:258 MB

SÜRE:2 DK 18 SN

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-

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Bakan Pakdemirli: 2023 hedefimiz dünyadaki her insan için bir fidan dikmek (2)

\'DESTEKLERİMİZ 8 KAT ARTMIŞ\'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu\'ya yaptığı ziyaret kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nda köy ile mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarımda Avrupa\'da birinci, dünyada 7\'inci olduğunu belirterek, \"Toprak varlığımız olarak 17\'inci. Türkiye\'de toprak değerli. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Zor bir ödevimiz var. Desteklerimiz 8 misli artmış. 2002\'de verilen 1.9 milyar verilen destek bugün 16 milyar lira olmuş. Ama 16 milyar lira olan destekle biz yüzde 20 civarında bitkisel üretimimizi birim olarak artırabilmişiz. Hayvancılık alanında daha şanslıyız. Yüzde yüzlere varan bir artışımız var. Ama bitkisel üretim tarafında yüzde 20 büyümüşüz. Bundan sonraki 20 yılda gelecek nesillerimizi büyütebilmek için yüzde 50 büyümemiz gerekiyor.\" dedi.

\'ORMAN YANGINLARINA EN HIZLI MÜDAHALE EDEN ÜLKEYİZ\'

Türkiye’nin orman yangınlarına müdahale konusunda en hızlı ülke olduğunu ifade eden Pakdemirli, \"Yangınlarda dünyada birinciyiz. Yani yangın çıktığı zaman 15 dakikada müdahale etme performansımız var. Bu sıralarda 13 dakikaya düşmüş durumda. Bu konuda dünyada birinciyiz. Amerika dahil, Avrupa dahil bize ‘Siz nasıl bu yangınlara müdahale ediyorsunuz?’ diyor. Bu gerçekten bir aşk meselesi. Ağacı sevme meselesi. Bizim hedefimiz 2023 itibariyle dünyada yaşayan her vatandaşa bir fidan dikmek.\" diye konuştu.

CHP\'Yİ ELEŞTİRDİ

Bakan Pakdemirli CHP\'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandığı, \'Mart\'ın sonu Bahar\'dır\' sloganının çalıntı olduğunu ifade ederek, \"Mart’ın sonu Bahar diye bir slogan çıkarmış CHP. Bu slogan da çalıntı çıktı bu arada. CHP\'nin gayret edip bir şey yaptığı yok. Slogan çalıntı çıkmış ama ben bu Mart\'ın sonu bahar sloganına diyorum ki. Fazla heveslenmesinler. \'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.\' dedi.

SAMAN VE BUĞDAY İTHALATI MESELESİ

CHP\'nin saman ve buğday ithalatı konusunda bakanlığa yersiz eleştirilerde bulunduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, \"Bizi samandan eleştiriyorlar. \'Türkiye’yi saman ithal eder hale getirdiniz’ diyorlar. Bir çıkartın rakamları dedim. 8-9 bin ton bir saman ithalatı yapılmış. Türkiye’nin ihtiyacı 66 milyon ton. Yani rakamsal olarak bakıldığında 10 binde 1. Şimdi bu tarz basit şeylerin üzerinden siyaset yapmayalım. Ben de dedim ki arkadaşlar eğer bizi eleştirecek malzeme arayıp bulamıyorsanız gelin ben size malzeme vereyim. Gelin bizi siz eleştirin. Bu malzemeler üzerinden eleştirin. Matematiği kanıtlanmış işlerin üzerinden bizi eleştirmenin bir anlamı yok. Türkiye 17 milyar dolar ihracatıyla, 12 milyar dolar ithalatıyla tarımda net ihracat fazlası veren bir ülkedir. Hollanda’nın 80 milyar dolar tarımsal ithalatı var. Hollanda’yı gidip eleştiriyor muyuz? Hep Konya kadar Hollanda neler üretiyor diyoruz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil. \'Ülkeyi buğdaya muhtaç ettiniz\' diyorlar. Hoppala bakıyoruz rakamlara, Türkiye 21.5 milyon ton buğday üretmiş. 19 milyon ton da tüketiyor. Niye ithal ediyorsunuz o zaman diyorlar. Ben de diyorum ki. Makarna fabrikaları, buğday fabrikaları boş mu kalsın. Bunlar ihraç ettiği malların karşılığında ithal ediyorlar. Türkiye’nin bugün ne buğday ne de saman gibi derdi vardır. Ama bu halktan kopuk CHP, 1930’dan beri sizin ayağınıza gelmemiş. 1930’dan beri size merhaba etmemiş. Memleketin problemlerini ve meselelerini bilmiyor. Bu yüzde safsata siyaseti üzerinden iş yapıyorlar.\" diye konuştu.

BOLU (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Yeni yılı ellerinde meşaleyle kayarak karşıladılar

ULUDAĞ\'da 2019\'un gelişini kutlayan kayakçılar ellerinde meşalelerle kayak şovu yaptı.

Türkiye\'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ\'da 150 kayak hocası 2019 için geri sayıma saatler kala ellerinde meşalelerle kayak yaptı. Ortaya çıkan görsel şöleni soluksuz izleyen vatandaşlar kayak hocalarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, \"Ülkemizin son günlerde yaşanan olumsuzluklara rağmen halen çok güçlü olduğunu, halen ayakta olduğunu bir kez daha sergilemiş bulunmaktayız. Türkiye\'deki bütün dağları biz renklendireceğiz. Biz devlet büyüklerimizden en azından bir gece de olsa burada bulunmalarını, gücümüze güç katmalarını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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**DRONE ile görüntüler

-Kayakçıların iniş ve çıkışları

-Vatandaşların kayakçıları karşılaması

Süre:4.17 Boyut: 480 MB

Haber - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

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Cipin arkasına bağladıkları halatla kaydılar

KARABÜK\'te, 2 arkadaş cipin arkasına bağladıkları halata tutunarak naylonun üzerinde kaydı. Neşeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük\'te 3 arkadaş, kar keyfini yaşamak için ciple 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine gitti. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı bölgede arkadaşlardan biri beyaz örtüyle kaplı alanda direksiyona geçerken, 2\'si ise cipin arkasına halat bağlayarak naylon üzerinde kaydı. Oldukça eğlenceli anlar yaşayan arkadaşlar, zaman zaman halat ellerinden kayınca direksiyondaki arkadaşlarına durması için seslendi. Arkadaşlar kar üstünde eğlenceyi doyasıya yaşadı. Neşeli anlar cep telefonuna yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arkadaşların cipe bağladıkları halatla kayması

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)