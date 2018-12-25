DHA YURT BÜLTENİ -19

Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

SAKARYA\'da \'Tank Palet Fabrikası\' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için Adapazarı şehir merkezinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, \'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık\' sloganları atarak karara tepki gösterdi.

\'Tank Palet Fabrikası\' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler büyüyor. Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul\'da bulunan birçok fabrikadan işçiler akşam saatlerinde Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı\'nda toplandı. İşçiler ellerinde sendika flamaları ve Türk bayraklarıyla \'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık\' ve \'Savunma sanayi özelleştirilemez\' sloganları atarak karara tepki gösterdi. Meydanda yapılan basın açıklamasına MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 3 partinin il başkanları, Türk-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve işçiler katıldı. Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz fabrikanın milli değerleri savunduğunu belirterek, \"Savunma sanayisinde, tüm birliklerimizin paletli ihtiyaçları bu fabrika tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra fabrikamız geliştirilerek öncelikle M-48 tanklarımızın modernizasyonu daha sonra M-52 modernizasyonu ve daha sonra Leopar T1 ve Leopar T2 tanklarının modernizasyonunu yapmıştır. 2002 yılında Fırtına obüsleri imalata başlamıştır. En son 2011 yılında düşmanın korkulu rüyası 281 adet Fırtına obüsü üretilmiş ve birliklerimize teslim edilmiştir. Sınır ötesi operasyonlarında Zeytin Dalı ve Fırat operasyonlarında Afrin\'i fetheden PKK\'nın korkulu rüyası bir araçtır. Fırtına obüsü, şu anda fabrikamızın özelleştirilmesine vesile olan Altay tankından çok daha üst düzey donanıma sahip bir teknolojiyle donatılmıştır. Hedefi nişan alma derdi olmayan bir sistem ile 1 dakikada 1 kasabayı yok etme gücüne sahip bir araçtır. Orada bir çikolata fabrikası değiliz, bunu yanlış anlayan Sakarya\'daki bazı arkadaşlarımızın tepkilerini gördüm. Orada çikolata üretmiyoruz, bu ülkenin milli değerlerinin savunuyoruz.\" dedi.

Fabrikadaki işçilerin Altay\'ı üretmek için hazır olduğunu söyleyen Yavuz şöyle dedi:

\"Böyle bir fabrikanın apar topar böyle bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasını biz çalışanlar olarak şiddetle kınıyoruz. İşletmesinin verilerek 2019 yılında özelleştirme kararına karşı olduğumuzu ifade etmek içindir. Sakaryalılar tarafından para toplanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na hibe edilen bu arazilerin özel şahıslara verilmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu basın açıklaması hibe edilen bir malın yasal olarak başka birilerine devredilemeyeceğinin haykırışıdır. 25 yıllığına şahıslara altın tepsiyle sunulması ne kadar doğrudur. Bu fabrika özelleşsin mi? Bu toprakları birilerine hibe etmek ne kadar doğrudur? Biz Altay tankını üretmek adına tüm hazırlıklarımızı yapmışken hiç tecrübesi olmayan bu işten anlamayan ve alakası olmayan birilerine bu fabrikayı vermek ne kadar doğrudur. Altay tankı bundan 7 yıl önce Koç Grubu\'na verildiğinde bunun yanlış olduğunu ifade ettik, geçen 7 yılda hiçbir ilerleme olmamıştır. Altay o zaman bu işçilere, bu ustalara verilmiş olsaydı şimdi çoktan üretime geçişmişti. Üretimi neden bizlere vermiyorsunuz?\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçilerin yürümesi

-Meydana geliş

-İşçiler sloganlar

-Bayraklar, pankartlar

-Açıklamalar

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Yüksek gerilim hattında korkutan patlama

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde bulunan bir yüksek gerilim hattında meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki bir parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle hatta patlama oldu. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, korkutan olayda can veya mal kaybı olmadı. Yüksek gerilim hattındaki patlama anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın yaşandığı yüksek gerilim hattındaki arızayı onardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yüksek gerilim hattındaki tellerin alev alması ve patlamanın yaşanması

Haber - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Tekirdağ\'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Yağcı köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Avcıoğlu idaresindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman Güngör idaresindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, kafa kafa çarpıştı. Kazada Cengiz eşi Dilek Avcıoğlu araçta sıkışırken, diğer araç sürücüsü Abdurrahman Güngör, başından yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ve kaza kırım ekipleri araçta sıkışan Cengiz ve Dilek Avcıoğlu\'nu çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazaya karışan iki otomobil

-İki otomobilinde parçalanan ön tarafları

-Açılan hava yastıkları

-Olay yerinde çalışma yapan polis



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-