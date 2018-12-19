DHA YURT BÜLTENİ -19

Mardin kırsalında bulunan 350 kilo patlayıcı imha edildi

MARDİN\'de jandarma ekipleri, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri kırsalında düzenledikleri operasyonlarda toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı buldu. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonlarda patlatılmaya hazır toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet kalaşnikof marka tüfek, 50 adet elektrikli fünye, konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, el yapımı patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Patlayıcının imha edilmesi

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bolu Dağı\'nda kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi

BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı yeşil alanlarda 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler özellikle D-100 Karayolu\'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar açılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından görüntüler

-Araçların geçişleri

-Detaylar

Süre: 01.16-Boyut: 144 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Zübeyde Bozkurt ölü bulundu. Vücudunda kesici, delici ve darba bağlı herhangi bir ize rastlanmayan Bozkurt\'un cesedi, evine 150 metre mesafede, bir ev ile kömürlüğü arasındaki boşlukta bulundu.

Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi\'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Mahalle ve yerleşim çevredeki araziler kontrol edildi. AFAD ve jandarma personeli, bugün aramaların 4\'üncü gününde, yaşlı kadının cesedini evine 150 metre mesafedeki bir ev ile bu konuta ait kömürlüğün arasında kalan boşlukta buldu. Vücudunda kesici, delici ve darba bağlı herhangi bir ize rastlanmayan Bozkurt\'un cesedinin, kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsiye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zübeyde Bozkurt\'un fotoğrafı

- Olay yerindeki jandarmadan görüntü

- AFAD ekiplerinin tarla ve mezarlıklarda arama çalışması görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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HDP\'li Temelli: Barışın yolu İmralı\'dan geçiyor



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, barışın yolunun İmralı\'dan geçtiğini öne sürdü. Hükümetin Suriye politikalarını eleştiren Temelli, \"Suriye\'de Anayasa yazılacak. Bu Anayasa hazırlanırken, Anayasa\'da \'Kürtler olmasın\' diye, her türlü yönteme başvuruyorlar. Oysa Suriye\'nin geleceğine, Suriye\'deki bütün halkları karar vermelidir. Suriye\'de kim varsa yan yana gelmeli, anayasasını yazmalı, en iyi idari yöntemi birlikte bulmalıdırlar\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van\'da bir düğün salonunda partililerle buluştu. Temelli, HDP\'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'in 42 gündür açlık greviyle toplumsal barışı aradığını savunarak, \"Türkiye halkları barışa hasret, demokrasiye hasret. Leyla Güven ve onunla beraber zindanlarda açlık grevinde olan tüm yoldaşlarımız, Türkiye\'nin barışını arıyor ve herkes biliyor ki; Türkiye\'nin barışının yolu İmralı\'dan geçiyor. O yüzden bu tecride son verelim. Türkiye 2013 ile 2015 yılları arasında bunu yaşadı. Bu hafızayı silemezsiniz. Türkiye barışa giden yolu gördü. Bunu artık yok sayamazsınız. O yüzden, bu tehdit koşulları devam ettikçe, Türkiye biliyor ki, barışın yolu açılmayacaktır. Barışın yolu açılmadığı sürece Türkiye\'nin hiçbir sorunu çözülemez. Çünka barışın yolu Kürt meselesinin çözümünden geçiyor. Kürt meselesinin çözümü demek, Türkiye\'de demokrasi meselesi çözümüdür. Siz eğer Türkiye\'nin demokratik bir ülke olmasını istiyorsanız, eşit yurttaşlık temelinde bir ülke inşa etmek istiyorsanız, o zaman bunun önündeki engelleri kaldırmanız lazım. Ama bu iktidar, tüm bu seslere kulağını kapatmış durumda. Leyla Güven\'i duymuyor, bizleri duymuyor\" dedi.

\'SURİYE\'DEKİ ANAYASADA KÜRTLERİN OLMASINI İSTEMİYORLAR\'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, hükümetin Suriye politikalarını eleştirerek, \"Ortadoğu\'ya \'barış\' gelmesin diye akla, hayale gelmeyecek her türlü yönteme başvuruyorlar. Şimdi Suriye Anayasa\'sı yazılacak. Bu Anayasa hazırlanırken, bu Anayasa\'da \'Kürtler\' olmasın diye, her türlü yönteme başvuruyorlar. Oysa Suriye\'nin geleceğine, Suriye halkları birlikte karar vermelidir. Kim varsa Suriye\'de yan yana gelmeli, Anayasa\'sını yazmalı, en iyi idari yöntemi birlikte bulmalıdırlar. Dün gece 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma daha imzalandı. Patriot füzesi anlaşması. Sana kim hava saldırısı düzenliyor da, sen S-400, Patriot füzesi alıyorsun\" diye konuştu.

\'DEMİRTAŞ\'IN TAHLİYE EDİLMEMESİ BU KÖPRÜNÜN YIKIMIDIR\'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara itiraz eden AK Parti hükümetini suçlayan Temelli, \"Bu kararı tanımamak, Türkiye\'nin hukuk devleti yolunda olma konusundaki son köprüyü yıkmak anlamına geliyor\" dedi. Temelli, \"Selahattin Demirtaş\'ın tahliye edilmemesi, bu köprünün yıkımıdır. Biz bu ülkede hukuk sistemini getireceğiz. Artık, bu zihniyete son vermeliyiz. Bunu herkese çok iyi anlatmalıyız. Geçmişte yaşanan acılarla yaşamaya devam ediyoruz. Bu ülke, bu coğrafya zaten bir katliamlar tarihine sahip. Artık buna son verelim istiyoruz. Bu ülkede en büyük acıyı Kürtler çekti. O yüzden Kürtler olarak inadına barış ve demokrasi diyoruz. Gelin hep birlikte, yan yana artık bir daha bu acıların yaşanmaması için birlikte mücadele edelim\"dedi.

\'MAHKEME SALONLARINDA BİLE ADALET KALMADI\'

Temelli, ülkenin adalet salonlarında bile adaletin kalmadığını ileri sürerek, \"Mahkeme salonlarında o zulmün gözünün içine bakan Figen Yüksekdağ\'a buradan selamlarımı yolluyorum. Bu ülke erkek egemen zihniyetiyle kadınlara zulmetmeye devam ediyor.Çünkü kadının siyasal ve toplumsal anlamda görünmesini istemiyor. Faşizm, erkek egemendir. İktidarlarını devam etmelerinin yolu, kadını yok saymaktan geçiyor. HDP bir kadın partisidir. HDP\'ye düşmanlıkları tam da bu nedenledir. Kadına yönelik şiddette Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü bu iktidar kadına yönelik şiddeti meşru görüyor. Tüm kadınlar, bir olup yan yana gelmelidir. Bu ülkenin yargıçlarının bir kısmı, cübbelerini Cumhurbaşkanı\'nın önünde iliklemeye kalktılar. Unutmuşlardı o cübbelerin iliksiz olacağını. Bundan da kötüsünü gördük. Yakalarına AKP\'nin rozetini taktılar. AKP\'nin ilçe teşkilatları gibi mahkemelerde hüküm vermeye başladılar. Buradan tüm yargıçlara sesleniyorum; cesaretli olun, hukuka sahıp çıkın. İktidarın değil, toplumun, halkın, bu ülkenin hizmetinde olun. Bu halk, sokağa çıkar ve başkanını da alkışlar. Bu halka, alkışlama diye talimat veremezsiniz\" diye konuştu.

\'ÖCALAN\'A SELAM OLSUN\'

Temelli, \"Yerel demokrasiyi var etmek için iktidara yürüdüklerini\" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

\"Bu fikrin sahibi Öcalan\'a selam olsun. Şimdi kayyumlardan kurtulma zamanı. 3,5 ay sonra bütün bu kayyumları süpürüp atacağız. Bu süreçte çok çalışacağız ama öncelikle süpürgelerimizi yapacağız. Herkes süpürgelerini hazırlasın. Bunları süpürüyoruz. Bütün bu kayyumları faşizmin ve tarihin çöplüğüne süpürüp atacağız. Bu ülkeyi bu utançtan kurtaracağız.Türkiye\'nin her yerinde bu ceberrut ittifak denilen bu Cumhur ittifakından, bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun için bu ülkeyi kuyulardan kurtarmak için 7/24 çalışacağız.\"

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'nin salona gelişi

-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partililerle selamlaşması

-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'nin konuşması

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Minik Melisa\'nın hayatını kaybettiği kreşin tabelaları indirildi

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş\'in uykuda hayatını kaybettiği, 2 yıldır kaçak olarak faailiyet yürüttüğü belirlenen kreşin tabelaları indirildi. Kreş, 4 Aralık günü belediye görevlileri tarafından mühürlenmişti.

Olay, geçen 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte yaşandı. 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, yemek yedirildikten sonra uyuması için yatağına yatırıldı. Ancak ukusunda kusan küçük çocuğun solunumu durdu. Kreş öğretmeni Fatma Bakır, Melisa\'yı kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Hemen kucağına alıp, dışarı koştu. Tesadüfen yoldan geçen ve başka bir hastaya giden ambulansı durdurarak, Melisa\'yı sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş\'in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2 YIL KAÇAK ÇALIŞMIŞ

Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa\'nın yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği\'nin eğitim izni olmadığı halde eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1 ila 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. Kaçak olarak çalıştırılan kreşte olay günü bu yaş grubunda 16 çocuğun bulunduğu belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Dernek Başkanı S.A. ile dernek üyesi olan, aynı zamanda da iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, \'taksirle öldürme\' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatma Bakır tutuklanarak cezaevine konulurken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KREŞ MÜHÜRLENDİ, TABELALARI İNDİRİLDİ

Bursa İl Dernekler Müdürlüğü, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemelerini tamamlandı. Yapılan inceleme sonunda kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, 4 Aralık günü zabıta ekiplerince mühürlendi. Kreşin dün de tabelaları indirildi.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

59 sn 110 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), (DHA)

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Gasp edilen piyangocu, hırsızın bulunmasını istedi

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde seyyar milli piyangoculuk yapan 78 yaşındaki Selahattin Odacı, gasp edildiğini iddia ederek hırsızın bulunmasını istedi.

Olay, dün (salı) akşam saatlerinde Adnan Suvari Mahallesi’nde meydana geldi. Alsancak Semti’nde 30 yıldır milli piyango bileti satan Selahattin Odacı, otobüsten inip oturduğu siteye girmek üzereyken, iddiaya göre kimliği belirsiz biri kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan havanın karanlık ve çevrede kimsenin olmamasından yararlanarak Odacı’nın boğazına sarılıp yere yatırdı. Yaşanan arbede sonrasında Odacı’nın içinde biletlerinin ve parasının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Canını zor kurtaran Odacı, polise giderek şikayetçi oldu. Çantasında 350 çeyrek, 40 yarım ve 20 tam bilet ile yaklaşık 1500 liranın bulunduğunu belirten Odacı, \"Alsancak’ta bilet sattıktan sonra akşam evime doğru geldim. Otobüsten indikten sonra sitenin kapısını açarken biri boğazıma sarıldı. Beni nefessiz bırakıp yere yatırdı. Direnmeye çalıştım ama başaramadım. Zaten ona gücüm de yetmez. Çantamda biletlerim ve paralarım vardı. Karanlıktan faydalanıp çantamı alarak kaçtı. Çok korktum, endişelendim. Allah’tan darp etmedi. Canımıza bir şey olmadı. Eve gidip eşime gasp edildiğimi söyledim. O da ben de çok üzüldük. Sonuçta yağmurda çamurda çalışıp kazandığımız parayı biri gelip sizden alıp gidiyor. O kişiden şikayetçiyim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Yaklaşık zararım 15 bin lira civarında\" dedi.

Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye alan polis, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selahattin Odacı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Kırkağaç\'ta yüksekte kalan mahalleler beyaza büründü

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahalleler, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kırkağaç\'ın yüksek kesimlerinde kalan Hamidiye, Gökçukur ve Çiftlik mahalleleri, dün gece başlayan kar yağışı sonrası karla kaplandı. Yerleşimlerdeki karın kalınlığı, 10 -15 santimi buldu. Yağışa rağmen taşımalı eğitimde aksamalar olmadı. Kar yağışı, halkı sevindirdi. İlçe merkezinden yüksek kesimde bulunan mahallere gelen vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkarttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamidiye ve Gökçukur mahallerinden kar manzaraları

- Genel ve Detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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Köpeğe araç çarptı, yoldan geçen 112 Acil ekibi müdahale etti, askerler barınağa götürdü

ADAPAZARI\'nda otomobilin çarpıp ölüme terk ettiği yaralı köpeğe hayati müdahaleyi bu sırada yoldan geçen 112 Acil ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerinin yaralarını sardığı köpek, oradan geçen askerler tarafından kucaklanıp araçla barınağa götürüldü.

Olay, Adapazarı-Kaynarca yolunun Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bir araç yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, sürücü aracıyla yoluna devam etti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne hasta bırakarak görevli oldukları Kaynarca İstasyonu\'na dönen 112 Acil ekibi, yaralı köpeği fark edip durdu. Kanlar içindeki köpeği, taşıyan sağlık görevlileri Osman Düzgün, Betül Alper ve Tuğba Nama burada ilk müdahale yaptı. 112 Acil görevlileri, arka ayaklarında kırık olduğu belirlenen, başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama olan köpeğin yaralarını sararak hayati bir müdahale yaptı. Sağlık ekipleri müdahale yaptığı sırada olay yerine bu kez görev sonrası birliklerine dönen askerler geldi. Araçlarını yol kenarına park eden askerler, sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Sürücünün köpeğe yardım etmek yerine kaçmayı tercih ettiğini belirten 112 görevlisi Betül Alper, \"Araçla seyir halindeydik, önümüzdeki araç köpeğe çarptı. Arabanın önünde hasar oluştu durup ilgilenmek yerine devam etmeyi tercih etti. Biz köpeğin yanına geldiğimizde iki bacağı tutmuyordu kafasında da aktif kanama vardı. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Jandarmadan arkadaşlar da sağolsunlar barınağa götürdüler.\" diye konuştu.

İlk tedavi sonrası kendine gelen yaralı köpek, kucaklarda taşınıp askeri aracın kasasına konularak barınağa götürüldü. 112 Acil ve askerlerin davranışları takdir edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı köpeğe müdahale

-Köpeğin yralarının sarılması

-Köpek acı durumda otururken

-Sağlık görevlisi roportaj

-Köpeğin kucakta taşınıp araca konulması

-Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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