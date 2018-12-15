DHA YURT BÜLTENİ -19

TREN KAZASINDAKİ 2 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI



ANKARA\'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasında, Yüksek Hızlı Tren\'in raydan çıkan 2 vagonu olay yerinden kaldırıldı.

Dün Ankara Garı’ndan 206 yolcu ile Konya’ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kazanın ardından, olay yerinde görevliler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, akşam saatlerinde Yüksek Hızlı Tren\'in raydan çıkan 2 vagonu, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Ayrıca yaşanan olayda yıkılan üst geçit de kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde görevlilerin çalışması devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazanın yaşandığı yerden görüntü

-Görevlilerin çalışması

-Kaldırılan vagonlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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D-100\'DE PATLAYAN SU, ŞELALE GİBİ YOLA AKTI: YOL KAPANDI



DÜZCE\'de, D-100 yolunda bulunan alt geçidin duvar kaplamalarının gerisinde bulunan su borusu patladı. Duvar kaplamalarının aralarından gelen su şelale gibi su akarken, yolun İstanbul istikameti ise ulaşıma kapandı. Trafik yan yollardan sağlanırken, bölgede sular kesildi.

Gece saatlerinde, Düzce D-100 yolu Çoban mevkiinde bulunan alt geçitte su borusu patladı. Su borusunun patlaması üzerine alt geçidin duvar kaplamalarının arasından şelale gibi su aktı. Yolda su birikintisi oluşurken, geçit duvarlarının çökme tehlikesine karşı İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, trafik ekipleri araçları yan yola yönlendirdi. Bölgede sular kesilirken, belediye ekipleri patlayan su borusunun onarımı için çalışma başlattı.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, \"Çoban Kavşağı\'nda 500\'lük tabir ettiğimiz su borusu patladı. Şu anda trafik durduruldu, bizim ekiplerimiz de geliyor. Düzce\'nin kuzey kesiminde sular kesildi. Ekiplerimiz sabaha kadar burada çalışacaklar. Korkulacak bir durum yok. Bütün ekipmanlarımız var. Çalışacağız ve sabah namazına doğru suları vereceğiz. Çökme tehlikesine karşı trafiği kapattık. Sürücülerimiz arka yolları kullanacaklar. Önlemlerimizi aldık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Sular duvarlardan akarken görüntü

Trafik ekiplerinin yolu trafiğe kapatırken görüntü

Suların yola akarken görüntüsü

Yolun çöken kısmından görüntü

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MALATYA\'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

MALATYA\'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yusuf Leventoğlu (26) ile Cihat Demez (26)\'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı Leventoğlu ve Demez\' in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olaya karıştığı iddia edilen D.Ö., İ.B. ve T.K.\'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Ambulans

- Polis arabaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İNEGÖL\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl İlçesi Alanyurt mahallesinde meydana geldi. Alanyurt\'tan İnegöl\'e seyir halinde olan Saliha Çakır (24) yönetimindeki 16 KRD 58 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik (32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı pikap araca arkadan çarptı. Kazayı fark eden Gökhan Muhsin de (28), yönetimindeki 37 SH 058 plakalı kamyonetiyle fren yapsa da, kaza yapan 2 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55), Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Detaylar

SÜRE: 2.49 - BOYUT: 317 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞANLIURFA\'DA SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN DOKTOR YARALANDI



ŞANLIURFA\'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayarak çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için otomobiline binmeye çalışan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, kimliği henüz bilinmeyen kişinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç’ın \'imdat\' çığlıklarıyla çevredekiler, doktoru hastaneye geri götürürken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yüzünde morluklar oluşan Kılıç, tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ebru Kılıç\'ın polise verdiği ifadenin ardından, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

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