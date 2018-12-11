DHA YURT BÜLTENİ -19

YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

YOZGAT’ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, annesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi’nde bulunan tek katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İçeride çocuk olduğunu öğrenen bir itfaiyeci, alevlerin arasından yanan odaya yatağında baygın durumda bulunan 4 yaşındaki Atakan Uslu\'yu dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Atakan Uslu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın kısa sürede söndürülürken, anne Bediha Uslu\'nun, okulda olan diğer çocuğunu almak için okula gittiği ve beşikte uyuyan Atakan\'ı evde yalnız bıraktığı öne sürüldü.

İtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, “İçeri girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım biraz kendine gelmiştiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evden görüntü

-Eriyen televizyon

-Yanan koltuk ve kanepe

-Evin dışından görüntü

-İtfaiyeci Bayram Atik\'in konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın, son anda kurtarıldı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yalnız yaşayan Zahide Özkan (78), dairesinde çıkan yangın sonucu zehirlenmekten son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Ferah Sokak\'taki apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Zahide Özkan, iddiaya göre dairesindeki sobayı yanlışlıkla devirdi, battaniye ve eşyalar alev aldı. Özkan\'ın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın çıkan daireye girerek Özkan\'ı zehirlenmekten son anda kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye çalışması

-yaşlı kadın Zahide Özkan evden bahçeye çıkartılırken

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)

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BALIKESİR\'DE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BALIKESİR\'in Altıeylül ilçesinde, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları ve etkili olan yağış nedeniyle mazgallar tıkandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Altıeylül ilçesi, 1\'inci Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent trafiğinde sıkışmalar yaşanırken, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları sonrası tıkanan mazgallar, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası tıkanan mazgallar açılırken, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaş cep telefonundan su görüntüleri ve itfaiye çalışmaları.

Süresi: 1 Dakika 46 Saniye, Boyutu: 16 MB.

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