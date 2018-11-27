DHA YURT BÜLTENİ 19

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI



ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli istikametine giden Tubuhan Aksoy (33) yönetimindeki 34 BD 9947 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Tubuhan Aksoy, eşi Emel Aksoy (36) ve 3 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Aksoy yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın sırasında küçük çocuğun oyuncakları etrafa yayıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından, trafik yoğunluğu yaşanan bölge, otomobil çekiciye kaldırıldıktan sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Takla atan ve hurdaya dönen otomobil

-Vatandaşların aracın içine bakmaları

-Hastaneden genel detaylar

Süre:(2.04) Boyut: (380 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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İKİ TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

AKSARAY\'da 2 TIR\'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücülerden Mesut Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Polat (44), yönetimindeki 50 DN 943 plakalı TIR, önündeki Bilal Tuğrul Koçak (45) idaresindeki 66 ED 620 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Polat ile Koçak yaralandı. Araç içinde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı sürücüde detay

- İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması

- Sürücünün kurtarılması

- Ambulansa alınması

- Kaza yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)

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2 YILLIK HASRET, HATAY VALİLİĞİ SAYESİNDE SONA ERDİ



HATAY Valiliği, Fas asıllı Belçika vatandaşı babası tarafından 2017 yılında kaçırılarak Suriye’ye götürülen ve babasının ölümünün ardından orada kalan 5 yaşındaki kız çocuğu Y.A.\'yı, Türkiye’ye getirerek annesi H.C. ile kavuşturdu.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye\'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında baba M.A.’nın ölümü sonrasında Suriye\'de kalan Y.A.(5) isimli kız çocuğu, Hatay Valiliği’nin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım 2018 günü Türkiye\'ye getirilmiştir. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye\'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A.’ya iki yıllık hasretin ardından 26 Kasım 2018 günü akşam saatlerinde kavuşmuştur. Anne H.C. ve kızı Y.A., İl Göç İdaresi\'nde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika Hükümeti yetkilileri ile birlikte ülkesine döneceklerdir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minik Y.A.\'nın annesi H.C.\'nin elini tutması

- Anne ve kızının arkaları dönük yürümesi

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY, (DHA)

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