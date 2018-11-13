DHA YURT BÜLTENİ-19

BALIKÇI TEKNESİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (3)

1)TUTUKLANDILAR

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu\'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.\'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Atakan R. ve Gökhan K., kuvvetli suç şüphesi, toplanan deliller ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeye sokulmaları

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Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,(DHA)

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Müzikle oynama isteğini reddeden eşini, 2 çocuğunun önünde öldürdü (2)

2)TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep\'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil\'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.\'nin Narlıtepe Mahallesi’nde saklandığı akrabasının evine polis baskın düzenledi. Sezer S., evin terasına çıkarak yan binalara atlamak üzereyken yakaladı. Polis, evde yaptıkları aramada Sabiha Sepil’i öldürdüğü düşünülen av tüfeğini de ele geçirdi. Sezer S. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

GAZİANTEP/DHA