DHA YURT BÜLTENİ 19

TERHİSİNE 80 GÜN KALA ŞEHİT OLDU



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur\'un (21) acı haberi memleketi Muş\'a ulaştı. Şehit Özkur\'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde dün, meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. Topçu Er İbrahim Özkur\'un acı haberi baba ocağı Muş\'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi\'ndeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur\'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari\'ye gitti. İbrahim Özkur\'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur\'un evi bayraklarla donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evden görüntü

-Kaymakam ve Askerlerden görüntü

-Bayrakların asılması görüntü

BOYUT: 75.6 MB

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO, (Muş), (DHA)

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ALANYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder\'in (22) Antalya\'nın Alanya ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder\'in Alanya\'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak\'ta oturan ailesine acı haber verildi.

1998/1 tertip olarak askere alınan Yusuf Önder\'in annesi Sevcan Önder ile babası Sunay Önder\'e şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. 112 ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Şehit Yusuf Önder\'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya\'da ikamet ettiği belirtildi. Bekar olan Yusuf Önder\'in anne ve babasının ilçede hediyelik eşya dükkanı işlettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin evin

- Taziye çadırı

- Binaya asılan Trük bayrağı

- Sağlık ekipleri detay

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTI

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü (2)

Denizli\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ev hanımı 35 yaşındaki Rahime Gencer\'i öldüren katil zanlısının, oğlu 18 yaşındaki Osman G. olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülen Osman G.\'nin çelişkili ifadeleri üzerine ekipler zerinde yoğunlaştı. Yapılan sorgulamada Osman G.\'nin cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi.

ÇALDIĞI ZİYNET EŞYASI YÜZÜNDEN LAF SÖYLENİNCE ÖFKELENMİŞ

Gencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman G.\'nin ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Bugün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin \"Sen karını bile satarsın\" sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi.

Jandarma olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Hanife Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak ağaca çarpıp duran otomobilde sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır ile çocukları Tunahan ve Alihan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki ambulansların,

-Şarampole uçan otomobilin,

-Ambulansların yaralıları götürmesi

Boyut: 155.97 MB

Haber-Kamera: DOMANİÇ,(Kütahya),(DHA)

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